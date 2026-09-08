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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Ballon d'Or 2026 Güç Sıralaması: Altın Top savaşında Harry Kane, Lamine Yamal ve Lionel Messi öne çıkıyor

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Dünya Kupası
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Africa Cup of Nations

Lionel Messi-Cristiano Ronaldo ikilisinin muhtemelen artık geride kalmasıyla birlikte, Ballon d'Or yarışı yaklaşık 20 yılın en açık dönemi gibi görünüyor; artık sayısız oyuncu her sezona futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduğuna inanarak başlıyor. Ousmane Dembele, sakatlıklar ve istikrarsızlıklarla geçen kariyerinin ardından 2025'te Altın Top'u kazandı ve 2026'da da yine kalabalık adaylar grubunun içinde yer alıyor.

Dembele, Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası'nı kazanmasına yaptığı katkıdaki performanslarıyla ödülü büyük ölçüde garantiledi ve Şampiyonlar Ligi'nin bu kez de Ballon d'Or yarışında yine büyük söz sahibi olması muhtemel. Ancak bu aynı zamanda bir Dünya Kupası yılıydı, dolayısıyla yaz aylarında Kuzey Amerika'da sergilenecek performansların nihai sonuç üzerinde büyük etkisi olma ihtimali de var.

Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nın da değerlendirmeye alınacağını unutmayın; bu da sezon boyunca sadece kulüplerinde parlayan değil, aynı zamanda iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar ortaya koyan bazı oyuncuların öne çıkabileceği anlamına geliyor.

İspanya'nın Dünya Kupası finalindeki zaferi, sadece sezona değil, Ballon d'Or yarışına da noktayı koydu; artık kimsenin iddiasını daha da güçlendirmek için yapabileceği bir şey kalmadı. GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, son dokuz aydır 2026 Altın Top'un en güçlü adaylarını takip ediyor ve 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törende podyumun zirvesinde yer alma ihtimali en yüksek olduğuna inandığımız isimler şöyle...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: 25 gol, yedi asist. Dünya Kupası, La Liga ve Supercopa de Espana'yı kazandı.

    Şüphe yok ki Ferran Torres, 2025-26 sezonunun tamamındaki en önemli golü, New Jersey'de uzatmalarda Dünya Kupası finalinin tek golünü atarak kaydetti ve İspanya adına turnuvadaki performansı o ana kadar oldukça sönük olduğu için, Ballon d'Or adaylığı söz konusu olduğunda bu golün büyük ağırlık taşıdığını söylemek de adil.

    Bununla birlikte, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu başarıyla korumasında da bolca gol katkısı verdi; PSG'deki hayatına hızlı başlangıcı da birkaç oy toplama şansına yardımcı olabilir.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    2025-26'da: Dört gol, altı asist, 31 gole kapama. Premier League'i kazandı.

    Belki de hiçbir oyuncu modern dönem Arsenal'ini Gabriel Magalhaes kadar iyi yansıtmıyor. Brezilyalı milli oyuncu, Premier League'deki en tehlikeli duran top silahlarından biri hâline gelirken, fiziksel savunma tarzı da son birkaç on yılda nadiren bugünkü kadar revaçta olmuştu.

    William Saliba her zamanki gibi klas kalmayı sürdürse de Gabriel artık Arsenal'ın stoper ikilisinin daha etkili olanı olarak görülebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi finalindeki kaçırdığı penaltı, Ballon d'Or oylamasında şüphesiz aleyhine işleyecektir; Brezilya'nın Dünya Kupası'na nispeten erken veda etmesi de öyle.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    2025-26'da: 30 gol, 10 asist. Serie A ve Coppa Italia'yı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında utanç verici bir şekilde elenmiş olsalar da Inter yine de başarılı bir sezon geçirdi; Nerazzuri, Coppa Italia finalinde zafere ulaşmadan önce Serie A şampiyonluğunu garantiledi. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu başarının arkasındaki itici güç Lautaro Martinez'ti.

    İtalya'nın en üst liginde gol krallığını en yakın rakibinin üç gol önünde tamamladı ve bu formunu Dünya Kupası'na da taşıdı. Arjantin adına bazı kritik gollere imza attı; bunlar arasında yarı finalde İngiltere'ye karşı alınan galibiyetteki tek gol de vardı. Ne yazık ki Lautaro, Arjantin savunma güvenliğine öncelik verdiği için finalde kulübeden çıkamadı; bu da onun 2024 Copa America finalinde attığı kazandıran golü tekrarlayamaması anlamına geldi.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: Dört gol, 18 asist, 21 maçta kalesini gole kapattı. Afrika Uluslar Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni, Ligue 1'i ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

    Dünyanın en iyi sağ beki olan Achraf Hakimi, PSG formasıyla bir kez daha mükemmel bir sezon geçirdi ve sakatlıktan tam zamanında dönerek Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferlerinde tam rol oynadı.

    Şimdilik, CAF'ın tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finalinin sonucunu bozma yönündeki kararı sonrası Afrika şampiyonu olduğunu da iddia edebilir, ancak Senegal'in itirazı bu kararı yine de tersine çevirebilir. Ne olursa olsun, Fas bir kez daha Dünya Kupası'nda kıtanın öncü gücü olduğunu gösterdi ve Hakimi de çeyrek finale uzanan yolculuklarında üzerine düşeni yaptı.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    2025-26'da: 15 gol, altı asist.

    2024'te podyumda yer almasının ardından, Jude Bellingham'ın iki yıl sonra Ballon d'Or'a aday gösterilme şansı bile, Real Madrid'de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmesi ve sakatlığının ardından iyileşme sürecinde iki kez sahalardan uzak kalmasıyla birlikte sona ermiş gibi görünüyordu. Ancak Bellingham'ın İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performans, ona final kısa listesinde bir yer kazandırdı.

    Orta saha oyuncusu, İngiltere'nin yarı finale yükseldiği yolculukta itici güç oldu; son 16 turunda Meksika'ya ve Norveç'e karşı attığı maç kazandıran ikişer gol de dahil olmak üzere toplam yedi gol kaydetti. İngiltere bir kez daha dünya sahnesinde hedefinin gerisinde kalsa da, Bellingham'ın performansları Ballon d'Or seçmenlerinin hafızasında uzun süre yer etmiş gibi görünüyor.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    2025-26'da: 28 gol, 16 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid formasıyla sergilediği performans açısından 2025'te kabus gibi bir yıl geçirdi; takvim yılı boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi ve Ballon d'Or intikam turu da ters gitti. Ancak eski deyişte söylendiği gibi, "form geçicidir, klas kalıcıdır" ve Vini, 2026'nın başlangıcındaki sıcak seride hâlâ belirleyici olabileceğini gösterdi; bu süreçte Şampiyonlar Ligi eleme aşamasındaki altı maçta dört gol attı.

    Eski Flamengo yeteneğinin en iyi seviyesine dönüşü Bernabeu'ya kupa getirmeye yetmedi, ancak Dünya Kupası'nda dört golle takımına önden liderlik ederken Brezilya ile yaşadığı berbat sicili geride bırakmayı başardı. Yine de Selecao'yu son 16 turunun ötesine taşıyamadı ve altıncı yıldız bekleyişi sürdü.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    2025-26'da: Sekiz gol, 15 asist. Premier League'i kazandı.

    Declan Rice, 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla kendisini dünyanın elit orta sahalarından biri olarak duyurdu ve Arsenal oyuncusu o günden bu yana gelişimini sürdürdü. Rice, Arsenal'in Premier League şampiyonluğunu kazanmasında en önemli oyunculardan biri oldu; ayrıca takımın Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de büyük rol oynadı.

    Rice'ın etkili ileri çıkışları, savunmadaki aksiyonları ve duran top ortaları, maçların nadiren onun etkisinin dışında geçmesi anlamına geldi ve Kuzey Amerika'da sakatlıklar ve hastalıkla mücadele etmesine rağmen İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiği süreçte de belirleyici katkılar yapmayı sürdürdü.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: Yedi gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Vitinha, 2021'de Wolves'taki hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden 2025'te Ballon d'Or podyumunda yer almaya uzanan uzun bir yol kat etti ve PSG'nin baş diktatörü artık birçok kişi tarafından dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Kesin olan şu ki, geçen sezonun büyük bölümünde böyle bir performans sergiledi ve Luis Enrique'nin ekibi yine hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken oyununa daha fazla gol ve asist de ekledi.

    Vitinha, bunların ikincisinin finalinde maçın oyuncusu seçildi ve Dünya Kupası'nda da Portekiz'in tempoyu belirlemeyi sürdürdü, ancak Portekiz genel olarak son 16 turunda İspanya'ya yenilerek elenirken büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: Üç gol, altı asist. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophée des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Fabian Ruiz, sakatlık nedeniyle sezonun hatırı sayılır bir bölümünü kaçırdı, ancak 2025-26 sezonunun en çok kupa kazanan oyuncusu olarak yine de Ballon d'Or kısa listesine girmeyi başardı. PSG'li oyuncu, dünyanın en iyi orta saha hattının üçte birini bir kez daha oluştururken takımının yurt içi ve Avrupa'daki başarılarına önemli katkılar yapabildi.

    Ruiz daha sonra, eleme turlarında ilk 11'e girdikten sonra İspanya'nın zaferle sonuçlanan Dünya Kupası yolculuğunda üzerine düşeni yaptı. Eski Napoli yıldızı, La Roja formasıyla çıktığı 50 maçta hâlâ yenilgi yüzü görmedi ve takımın uğurlu tılsımı, 2024'te kazanılmasına yardım ettiği Avrupa şampiyonluğuna şimdi bir de dünya şampiyonluğu ekledi.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Münih)

    2025-26'da: 30 gol, 27 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup kazandı.

    Liverpool taraftarları, Luis Diaz geçen yaz satılmamış olsaydı 2025-26 sezonlarının çok daha başarılı geçip geçmeyeceğini merak etmekte haklı görülebilir. Çok yönlü hücum oyuncusu, Liverpool'un 2024-25'teki şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı, ancak yeni bir meydan okuma isteği, kulübün Bayern Münih'ten Kolombiyalı milli oyuncu için gelen 75 milyon avroluk (£65,5 milyon/$88 milyon) teklifi kabul etmesine yol açtı.

    Diaz o günden bu yana hiç arkasına bakmadı ve Harry Kane ile Bayern'deki diğer takım arkadaşlarıyla çok iyi bir uyum yakaladı. Geçen sezon Bundesliga'daki bazı golleri nefes kesiciydi, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansları da Bayern sonunda Avrupa'da yine hedefine ulaşamasa da Ballon d'Or seçmenlerinin mutlaka dikkatini çekmiştir. Ayrıca Dünya Kupası'nda Kolombiya adına da büyü anları yarattı, ancak son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla elendiler.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona)

    2025-26'da: Bir gol, iki asist, 26 maçta kalesini gole kapattı. Dünya Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    İspanya Dünya Kupası'na giderken tüm gözler Lamine Yamal'ın üzerindeydi, ancak sonunda Barcelona'nın bir başka genç oyuncusu Pau Cubarsi onu gölgede bıraktı. 19 yaşındaki oyuncu, Blaugrana ile bir şampiyonluk sezonunu daha geride bıraktıktan sonra kendisini küresel sahnede gerçekten duyurdu; Cubarsi, Kuzey Amerika'daki turnuvada birçok kişi tarafından en iyi stoper olarak görüldü.

    Defans oyuncusu, İspanya'nın finaldeki zaferinin ardından En İyi Genç Oyuncu seçildi. Cubarsi, La Roja'nın kupaya uzanırken kalesinde isabetli sadece 10 şut ve tek bir gol görmesinde kilit rol oynadı.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    2025-26'da: 58 gol, 11 asist. FA Cup ve Carabao Cup'ı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Erling Haaland, 2025-26 sezonunun başında "Terminatör Modu"na geçti ve Manchester City en büyük kupalar için yeniden iddia ortaya koymaya çalışırken adeta tek kişilik bir koçbaşına dönüştü. 2026'nın başındaki sonraki gol kuraklığı ise, City Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken hem Haaland'ın Ballon d'Or şansını hem de takımın kupa umutlarını baltalama tehdidi yarattı, ancak hem kendisi hem de takım toparlandı; FA Cup ve Carabao Cup'ı kazanırken Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal'i sonuna kadar zorladı.

    Bu nedenle Haaland, ulaşabileceği en büyük kupaları kazanamamış olsa da, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alması onun Altın Top adaylığını kuşkusuz güçlendirdi. Yıldız golcü de bunu sonuna kadar değerlendirerek takımının tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldiği turnuvada yedi gol attı.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: 25 gol, 14 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophée des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonunun ilk yarısında yaratabildiği etkiyi sınırladı ve Ballon d'Or tacını koruması ihtimali böylece büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak tam olarak iyileştikten sonra, yeniden en iyi formunu bularak kendisini tekrar yarışın içine soktu; özellikle de Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hem Liverpool'a hem de Bayern Münih'e karşı maç kazandıran performanslar sergiledi ve ardından Arsenal'e karşı kazanılan finalde bir kez daha ağları havalandırdı.

    Dembele'nin adaylığını daha da güçlendirmesi için Dünya Kupası'nda da etki yaratması gerekiyordu ve kariyerinde nihayet ilk turnuva gollerini attı; Norveç'e karşı yaptığı hat-trick, altı gollük turnuva performansının öne çıkan anı oldu. Ancak Kuzey Amerika'da bunun dışında bazı takım arkadaşlarının gölgesinde kaldı ve üst üste iki Altın Top kazanması artık neredeyse kesin olarak ulaşılamaz görünüyor.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    2025-26 sezonunda: 23 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophée des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi eleme turlarının öne çıkan oyuncusuna bir taç takacak olsaydık, Khvicha Kvaratskhelia neredeyse herkesin çok üzerinde olurdu. PSG kanat oyuncusu, turnuva tarihinde üst üste yedi eleme maçında gol atan ya da asist yapan ilk oyuncu oldu; bu seride bazı müthiş goller de yer aldı ve son şampiyon Avrupa'da bir kez daha zafere yürürken önemli rol oynadı.

    Buna karşın Kvaratskhelia'nın sezon geneline yayılan formu aynı seviyeye ulaşmadı; ayrıca Gürcistan'ın Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesi, Ballon d'Or sıralamasında ulaşabileceği noktaya bir sınır koyma tehdidi yaratıyor. 'Kvaradona' olarak anılan oyuncunun en azından podyuma çıkması için hâlâ bir yolu var ve bunu başarmak adına neredeyse daha fazlasını yapamazdı.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    2025-26'da: İki gol. Dünya Kupası, FA Cup ve Carabao Cup'ı kazandı.

    2024 Ballon d'Or'u koruma umutlarını mahveden ACL sakatlığından dönmesinin ardından Rodri, 2025-26 sezonunun büyük bölümünde aynı oyuncu gibi görünmedi. Manchester City formasıyla iki kupa kazanılırken zaman zaman etkili anlar yaşasa da, fiziksel sorunlarla boğuşmayı sürdürdü ve bazı anlarda temposunun gerisinde kaldı.

    Ancak Dünya Kupası'nda tüm bunlar unutuldu; Rodri, İspanya'nın ikinci şampiyonluğunu kazandığı turnuvada takımın en öne çıkan isimlerinden biri oldu. Turnuvanın Oyuncusu seçilen Rodri, bir dönem ulaşılamaz görülen bir başka Altın Top için yeniden güçlü bir aday hâline geldi.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid)

    2025-26'da: 58 gol, 14 asist.

    Bu, Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or'u nihayet kazandığı yıl mı? Monaco'da genç yaşta parlamaya başladığı andan itibaren forvet, geleceğin Altın Top kazananı olarak görüldü. Ancak aralık ayında 27 yaşına giren Mbappe, kürsünün zirvesine çıkma fırsatını hâlâ bekliyor.

    Sezonun büyük bölümünde bu bekleyişi sona erdirmek için elinden gelenin çok daha fazlasını yapamazdı; Mbappe, zorlanan Real Madrid'i sırtladı. Hatta dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tam olarak toparlanmakta zorlandı ve bu süreçte Real Madrid'in sezonu bir kupayla tamamlama umutları giderek yok oldu. Ancak Mbappe, en iyi performanslarını Dünya Kupaları için saklama eğiliminde ve üst üste üçüncü turnuvada da öne çıkan isimlerden biri oldu; attığı 10 gol, ona tarihi bir ikinci Gol Krallığı ödülünü getirdi.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Münih)

    2025-26'da: 26 gol, 41 asist. Bundesliga, Almanya Kupası ve DFL-Supercup'ı kazandı.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını düşünenler büyük yanıldı; kanat oyuncusu, Bundesliga şampiyonu adına iki yıl boyunca üst üste harika performanslar sergiledi. Gol atma konusunda da takım arkadaşlarına gol hazırlama konusunda da aynı derecede etkili olan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en korkutucu hücum oyuncularından birine dönüşürken Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Bunu en çok da çeyrek finalde Real Madrid'e karşı yaptı; Bernabeu'da uzun süre rakibini zor durumda bıraktıktan sonra eşleşmeyi Bavyera'da attığı golle taçlandırdı.

    Olise'nin kulüp düzeyindeki performansları, Fransa kadrosunda yoğun forma rekabetine rağmen ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmasına da yardımcı oldu ve Dünya Kupası serüveninde Fransa'nın yıldızlarından biri oldu. Yaratıcılığı ve pas görüşü sayesinde rekor kıran yedi asist yaptı.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    2025-26'da: 44 gol, 30 asist. MLS Cup'ı kazandı.

    Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterildiği günlerin artık geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi tarihindeki ilk MLS Cup zaferine taşıdıktan ve ardından Arjantin ile göz kamaştırıcı bir Dünya Kupası geçirdikten sonra, sekiz kez kazanan yıldızın koleksiyonuna bir Altın Top daha ekleme ihtimali hâlâ çok gerçek.

    Messi, üst üste ikinci MLS MVP ödülünü kazanma yolunda sınıfını açıkça ortaya koydu. Miami'nin altı play-off maçında tek başına altı gol ve yedi asist üretti. Kulüp düzeyindeki bu başarının, Ballon d'Or için oy kullananların oy pusulalarını doldururken mutlaka dikkate alınması gerekir.

    Ardından Dünya Kupası'nda sekiz gol atıp dört asist yaptı ve bu kez Arjantin'i sonuna kadar taşıyamasa da 39 yaşında hâlâ dünyanın en iyi futbolcusu, hatta belki de en iyisi olduğunu göstermeye yetecek kadarını yaptı.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    2025-26'da: 26 gol, 21 asist. Dünya Kupası, La Liga ve Supercopa de Espana'yı kazandı.

    Sezona girilirken bahis şirketlerinin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, ödülü kazanan 21 yaş altındaki ilk oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor; bunu başarmak için 2026'da kazanmasına bile gerek kalmayabilir! Barcelona'nın genç yıldızının 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performansları, birçok kişinin gözünde onu dünyanın en iyi futbolcusu haline getirdi ve oylamada Dembele'nin arkasında ikinci sırayı alması da bunun bir göstergesiydi.

    Hâlâ Yamal'ın en büyük maçlarda daha belirleyici anlar üretmesi gerektiğini düşünenler var. Ayrıca bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarının artmasına yol açtığı, bunun da kulüp sezonunu erken kapatmasına neden olduğu ve Dünya Kupası'nda İspanya için sınırlı katkı vermesinde rol oynadığı yönünde endişeler bulunuyor. Kuzey Amerika'da İspanya kupaya uzanırken kendine özgü dinamizmini yine de sergilemeyi başardı, ancak Yamal'ın turnuvaya kendi bireysel damgasını vuramaması, Ballon d'Or yarışında bir kez daha kıl payı geride kalabileceği anlamına geliyor.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Münih)

    2025-26'da: 73 gol, sekiz asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup'ı kazandı.

    Harry Kane'i hiçbir zaman tam anlamıyla takdir etmeyenler her zaman olacaktır ancak birçok kişinin onu eleştirmek için kullandığı kupa lanetini artık üzerinden attıktan sonra Bayern Münih'in forveti adeta bir görev adamı gibi göründü; fileleri olağanüstü bir hızla sarsmayı sürdürürken bireysel takdiri de hak ettiğini göstermeye son derece kararlıydı.

    Kane, Bundesliga şampiyonu adına bir yandan sayısız gole imza atarken diğer yandan da çok yönlü oyununu yıkıcı bir etkiyle sergiledi; ayrıca İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finaline uzanan yolculuğunda altı kez ağları havalandırdı. Kuzey Amerika'da hedefe ulaşamaması, Ballon d'Or'u ondan çalmak için başkalarına kapıyı araladı ancak bu ödülün düzenli olarak en iyi bireysel sezonu geçiren oyuncuya verildiği düşünüldüğünde, Kane'in podyumun zirvesinde yer almamasına itiraz etmek zor.