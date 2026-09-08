Dembele, Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası'nı kazanmasına yaptığı katkıdaki performanslarıyla ödülü büyük ölçüde garantiledi ve Şampiyonlar Ligi'nin bu kez de Ballon d'Or yarışında yine büyük söz sahibi olması muhtemel. Ancak bu aynı zamanda bir Dünya Kupası yılıydı, dolayısıyla yaz aylarında Kuzey Amerika'da sergilenecek performansların nihai sonuç üzerinde büyük etkisi olma ihtimali de var.

Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nın da değerlendirmeye alınacağını unutmayın; bu da sezon boyunca sadece kulüplerinde parlayan değil, aynı zamanda iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar ortaya koyan bazı oyuncuların öne çıkabileceği anlamına geliyor.

İspanya'nın Dünya Kupası finalindeki zaferi, sadece sezona değil, Ballon d'Or yarışına da noktayı koydu; artık kimsenin iddiasını daha da güçlendirmek için yapabileceği bir şey kalmadı. GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, son dokuz aydır 2026 Altın Top'un en güçlü adaylarını takip ediyor ve 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törende podyumun zirvesinde yer alma ihtimali en yüksek olduğuna inandığımız isimler şöyle...