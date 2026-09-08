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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Ballon d'Or 2026 Güç Sıralaması: Altın Top için büyük yarışta Harry Kane, Lamine Yamal ve Lionel Messi öne çıkıyor

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Dünya Kupası
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Africa Cup of Nations

Lionel Messi-Cristiano Ronaldo ikilisinin döneminin muhtemelen geride kalmasıyla birlikte, Ballon d'Or yarışı son 20 yılın büyük bölümünde hiç olmadığı kadar açık hale geldi; artık sayısız oyuncu, her sezona futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduğuna inanarak başlıyor. Ousmane Dembele, sakatlıklar ve istikrarsızlıklarla geçen kariyerinden sıyrılıp 2025'te Altın Top'u kazandı ve 2026'da da yine kalabalık aday grubunun içinde yer alıyor.

Dembele, büyük ölçüde Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası'nı kazanmasına yardımcı olan performansları sayesinde bu ödülü garantiledi ve Şampiyonlar Ligi, bu kez de Ballon d'Or yarışında yine büyük söz sahibi olmaya aday. Ancak aynı zamanda bir Dünya Kupası yılıydı, bu nedenle yaz aylarında Kuzey Amerika'da sergilenecek performansların nihai sonuç üzerinde büyük etkisi olma ihtimali var.

Unutmayın ki Afrika Uluslar Kupası da hesaba katılacak; bu da kampanya boyunca sadece kulüplerinde parlamış değil, aynı zamanda iki büyük turnuvada da etkileyici olmuş bazı oyuncuların öne çıkabileceği anlamına geliyor.

İspanya'nın Dünya Kupası finalindeki zaferi, yalnızca sezona değil, Ballon d'Or yarışına da noktayı koydu; artık kimsenin adaylığını güçlendirmek için yapabileceği başka bir şey kalmamıştı. GOAL'ün Ballon d'Or Güç Sıralaması, son dokuz aydır 2026 Altın Top'un en muhtemel sahiplerini takip ediyor ve 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törende podyumun zirvesinde yer alma ihtimali en yüksek isimlerin kimler olduğunu burada paylaşıyoruz...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: 25 gol, yedi asist. Dünya Kupası, La Liga ve Supercopa de Espana'yı kazandı.

    Hiç kuşku yok ki Ferran Torres, 2025-26 sezonunun tamamındaki en önemli golü New Jersey'de uzatmalarda Dünya Kupası finalinin tek golünü atarak kaydetti ve özellikle İspanya adına turnuvaya kadar olan performansı oldukça hayal kırıklığı yaratmışken, Ballon d'Or adaylığı söz konusu olduğunda bu golün büyük ağırlık taşıdığını söylemek de adil olur.

    Bununla birlikte, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu başarıyla korumasında da çok sayıda golle katkı verdi; PSG'deki hayatına hızlı başlangıcı da birkaç oy toplama şansına yardımcı olabilir.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    2025-26'da: Dört gol, altı asist, 31 maçta gol yemedi. Premier League'i kazandı.

    Belki de hiçbir oyuncu modern dönem Arsenal'ini Gabriel Magalhaes'ten daha iyi yansıtmıyor; Brezilyalı milli oyuncu, Premier League'deki en tehlikeli duran top silahlarından biri haline gelirken, fiziksel savunma tarzı da son birkaç on yıla kıyasla bugün hiç olmadığı kadar revaçta.

    William Saliba her zamanki gibi klas kalmaya devam etse de, Gabriel artık Arsenal'in stoper ikilisinin daha etkili ismi olarak görülebilir. Ancak, Şampiyonlar Ligi finalindeki kaçırdığı penaltı kuşkusuz Ballon d'Or oylamasında aleyhine işleyecektir; Brezilya'nın Dünya Kupası'na nispeten erken veda etmesi de öyle.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    2025-26 sezonunda: 30 gol, 10 asist. Serie A ve Coppa Italia'yı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt tarafından utanç verici şekilde elenseler de Inter yine de başarılı bir sezon geçirdi; Nerazzuri, Coppa Italia finalinde zafere ulaşmadan önce Serie A şampiyonluğunu garantiledi. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu başarının arkasındaki itici güç Lautaro Martinez oldu.

    İtalya'nın en üst liginde gol kralı olurken en yakın rakibine üç gol fark attı ve bu formunu Dünya Kupası'na da taşıdı; burada Arjantin adına kritik goller kaydetti, bunlar arasında İngiltere'ye karşı yarı final galibiyetinde attığı maçın tek golü de vardı. Ne yazık ki Lautaro, Arjantin savunma güvenliğine öncelik verdiği için finalde kulübeden oyuna giremedi; böylece 2024 Copa America finalinde attığı şampiyonluk golünü tekrarlama şansı bulamadı.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: Dört gol, 18 asist, 21 maçta kalesini gole kapattı. Afrika Uluslar Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni, Ligue 1'i ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

    Dünyanın en iyi sağ beki olan Achraf Hakimi, PSG'de yine mükemmel bir sezon geçirdi ve sakatlıktan tam da Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferlerinde tam rol oynayacak zamanda döndü.

    Şimdilik, CAF'ın tartışmalı Uluslar Kupası finalinin sonucunu bozma kararı sonrası Afrika şampiyonu olduğunu da iddia edebilir, ancak Senegal'in itirazı bu kararı yine de tersine çevirebilir. Ne olursa olsun, Fas bir kez daha Dünya Kupası'nda kıtanın önde gelen ekibi olduğunu gösterdi ve Hakimi, çeyrek finale uzanan yolculukları sırasında üzerine düşeni yaptı.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    2025-26'da: 15 gol, altı asist.

    2024'te podyumda yer aldıktan sonra, Jude Bellingham'ın iki yıl sonra Ballon d'Or'a aday gösterilme ihtimali bile, Real Madrid'de beklentilerin çok altında kalan ve sakatlıktan döndüğü süreçte iki kez sahalardan uzak kaldığı sezonun ardından sona ermiş gibi görünüyordu. Ancak Bellingham'ın İngiltere ile Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performans, ona nihai kısa listede yer kazandırdı.

    Orta saha oyuncusu, İngiltere'nin yarı finale yükseldiği serüvende itici güç oldu; yedi gollük performansında, eleme turlarında Meksika ve Norveç'e karşı attığı maç kazandıran ikişer gol de yer aldı. İngiltere küresel sahnede bir kez daha hedefe ulaşamasa da, Bellingham'ın performanslarının Ballon d'Or seçmenlerinin hafızasında uzun süre yer etmesi muhtemel.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    2025-26'da: 28 gol, 16 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid formasıyla sergilediği performanslar açısından 2025'i son derece kötü geçirdi; Ballon d'Or intikam turu ters giderken takvim yılı boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi. Ancak eski deyimde olduğu gibi, "form geçicidir, klas kalıcıdır" ve Vini, 2026'nın başlangıcındaki sıcak seride hâlâ belirleyici olabileceğini gösterdi; bu süreçte Şampiyonlar Ligi eleme aşamasındaki altı maçta dört gol attı.

    Eski Flamengo yeteneğinin en iyi seviyesine dönüşü Bernabeu'ya kupa getirmeye yetmedi, ancak Dünya Kupası'nda dört golle takımına önden liderlik ederken Brezilya ile yaşadığı berbat sicili geride bırakmayı başardı. Yine de Brezilya'yı son 16 turunun ötesine taşıyamadı ve ülkenin altıncı yıldız hasreti sürüyor.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    2025-26'da: Sekiz gol, 15 asist. Premier League'i kazandı.

    Declan Rice, 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla kendisini dünyanın elit orta sahalarından biri olarak gösterdi ve Arsenal'ın oyuncusu o zamandan beri gelişimini sürdürdü. Rice, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu kazanmasında en önemli oyunculardan biriydi; ayrıca takımının Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de büyük rol oynadı.

    Rice'ın etkili taşıdığı toplar, savunma katkısı ve duran top ortaları, maçların nadiren onun yanından akıp gitmesi anlamına geldi ve Kuzey Amerika'da sakatlıklar ve hastalıkla mücadele etmesine rağmen İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale uzanan yolculuğunda da belirleyici katkılar yapmayı sürdürdü.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: Yedi gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Vitinha, 2021'de Wolverhampton'daki beklentilerin altında kalan kiralık döneminden, 2025'te Ballon d'Or podyumunda yer almaya uzanan uzun bir yol kat etti ve PSG'nin baş orkestra şefi artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta sahası olarak görülüyor. Geçen sezonun büyük bölümünde kesinlikle bu seviyede oynadı ve Luis Enrique'nin ekibi yeniden hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken oyununa daha fazla gol ve asist de ekledi.

    Vitinha, ikincisinin finalinde Maçın Oyuncusu seçildi ve Dünya Kupası'nda da Portekiz'in temposunu belirlemeyi sürdürdü, ancak Portekiz genel olarak son 16 turunda İspanya'ya elenirken büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: Üç gol, altı asist. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Fabian Ruiz aslında sakatlık nedeniyle sezonun önemli bir bölümünü kaçırdı, ancak 2025-26 sezonunun en çok kupa kazanan oyuncusu olarak yine de Ballon d'Or kısa listesine girmeyi başardı. PSG'li oyuncu, bir kez daha dünyanın en iyi orta saha üçlüsünün bir parçası olurken takımının yurt içi ve Avrupa'daki başarılarına bazı kilit katkılar yapmayı başardı.

    Ruiz daha sonra eleme turlarında kadroya girdikten sonra İspanya'nın zaferle sonuçlanan Dünya Kupası serüveninde de gereken katkıyı verdi. Eski Napoli yıldızı, La Roja formasıyla çıktığı 50 maçta hâlâ yenilgi yüzü görmedi; İspanya'nın uğurlu tılsımı, 2024'te kazanılmasına yardımcı olduğu Avrupa şampiyonluğuna şimdi bir de dünya şampiyonluğunu ekledi.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Münih)

    2025-26 sezonunda: 30 gol, 27 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup'ı kazandı.

    Liverpool taraftarları, Luis Diaz geçen yaz satılmamış olsaydı 2025-26 sezonlarının çok daha başarılı geçip geçmeyeceğini düşünmekte haklı görülebilir. Çok yönlü hücum oyuncusu, Liverpool'un 2024-25'teki şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı ancak yeni bir meydan okuma istemesi, kulübün Kolombiyalı yıldız için Bayern Münih'ten gelen 75 milyon avroluk (£65,5 milyon/$88 milyon) teklifi kabul etmesine yol açtı.

    Diaz o günden bu yana arkasına bakmadı; Harry Kane ve Bayern Münih'teki diğer takım arkadaşlarıyla çok iyi bir uyum yakaladı. Geçen sezon Bundesliga'daki bazı golleri nefes kesiciydi, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansları da Bayern Münih sonunda Avrupa'da yine hedefine ulaşamasa bile Ballon d'Or oylarını kullananların mutlaka dikkatini çekmiştir. Son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla elenseler de Dünya Kupası'nda Kolombiya adına da sihirli anlara imza attı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona)

    2025-26'da: Bir gol, iki asist, 26 gol yemeden tamamlanan maç. Dünya Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    İspanya Dünya Kupası'na giderken tüm gözler Lamine Yamal'ın üzerindeydi, ancak sonunda onu Barcelona'nın bir başka genç yıldızı Pau Cubarsi gölgede bıraktı. 19 yaşındaki oyuncu, Blaugrana ile bir şampiyonluk sezonunu daha geride bıraktıktan sonra kendisini küresel sahnede gerçekten gösterdi ve Cubarsi, Kuzey Amerika'daki turnuvanın en dikkat çeken stoperi olarak birçok kişi tarafından görüldü.

    Savunmacı, İspanya'nın finaldeki galibiyetinin ardından En İyi Genç Oyuncu seçildi. Cubarsi, La Roja'nın kupaya uzanırken kalesinde isabetli sadece 10 şut ve tek bir gol görmesinde kilit rol oynadı.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    2025-26'da: 58 gol, 11 asist. FA Cup ve Carabao Cup'ı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Erling Haaland, 2025-26 sezonuna başlarken "Terminatör Modu"na geçti ve Manchester City'nin en büyük kupalar için yeniden iddialı bir konuma gelmeye çalıştığı süreçte adeta tek kişilik bir yıkım gücüne dönüştü. 2026'nın başındaki sonraki gol suskunluğu, Manchester City Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken hem Haaland'ın Ballon d'Or şansını hem de takımın kupa umutlarını baltalama tehdidi yarattı, ancak hem kendisi hem de takım toparlandı; FA Cup ile Carabao Cup'ı kazanırken Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal'i son ana kadar zorladı.

    Bu nedenle Haaland, ulaşabileceği en büyük kupaları kazanamamış olsa da, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alması, Altın Top adaylığını kuşkusuz güçlendirdi. Yıldız forvet de bundan tam anlamıyla yararlanarak takımının tarihindeki ilk çeyrek final yolculuğunda yedi gol attı.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: 25 gol, 14 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonunun ilk yarısında yaratabildiği etkiyi sınırladı ve Ballon d'Or tacını koruması ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Ancak tam olarak formuna kavuştuktan sonra, yeniden en iyi performansını sergileyerek kendisini tekrar yarışın içine soktu. Bunu en çok da Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hem Liverpool hem de Bayern Münih'e karşı maç kazandıran performanslarıyla gösterdi; ardından Arsenal'e karşı kazanılan finalde bir kez daha fileleri havalandırdı.

    Dembele'nin adaylığını daha da güçlendirmesi için Dünya Kupası'nda da etki yaratması gerekiyordu ve kariyerinin ilk turnuva gollerini nihayet attı. Norveç'e karşı yaptığı hat-trick, altı gollük turnuva performansının öne çıkan anı oldu. Ancak Kuzey Amerika'da bunun dışında bazı takım arkadaşlarının gölgesinde kaldı ve üst üste iki Golden Ball kazanması artık neredeyse kesin olarak ulaşılamaz durumda.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: 23 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi eleme turlarının en öne çıkan oyuncusunu seçecek olsaydık, Khvicha Kvaratskhelia hemen hemen herkesin açık ara önünde olurdu. PSG kanat oyuncusu, turnuva tarihinde üst üste yedi eleme maçında gol atan veya asist yapan ilk oyuncu oldu; son şampiyon bir Avrupa zaferine daha yürürken bu serinin içinde bazı müthiş goller de vardı.

    Ancak Kvaratskhelia'nın tüm sezona yayılan performansı aynı seviyeye ulaşmadı; ayrıca Gürcistan'ın Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesi, Ballon d'Or sıralamasını hangi noktada tamamlayabileceğine dair bir üst sınır koyma tehdidi yaratıyor. 'Kvaradona' olarak anılan oyuncunun en azından podyuma çıkması için hâlâ bir yolu var ve bunu başarmak adına neredeyse elinden gelen her şeyi yaptı.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    2025-26'da: İki gol. Dünya Kupası, FA Cup ve Carabao Cup şampiyonluğu.

    2024 Ballon d'Or'u koruma umutlarını bitiren ön çapraz bağ sakatlığından döndükten sonra Rodri, 2025-26 sezonunun büyük bölümünde aynı oyuncu gibi görünmedi. Manchester City formasıyla iki kupa kazanılırken zaman zaman iyi anlar yaşasa da, kondisyon sorunları yaşamayı sürdürdü ve bazı anlarda temposunun gerisinde kaldı.

    Ancak İspanya'nın ikinci şampiyonluğunu kazandığı Dünya Kupası'nda bunların hepsi unutuldu ve Rodri turnuvanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Turnuvanın Oyuncusu seçilen Rodri, birçok kişinin artık mümkün görmediği bir başka Altın Top için bir anda yeniden güçlü adaylar arasına girdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid)

    2025-26'da: 58 gol, 14 asist.

    Bu, Kylian Mbappe'nin nihayet Ballon d'Or'u kazandığı yıl mı? Monaco'da bir genç olarak ortaya çıktığı andan itibaren forvet, geleceğin Altın Top kazananı olarak gösterildi. Ancak aralık ayında 27 yaşına giren Mbappe, hâlâ podyumun zirvesine çıkma fırsatını bekliyor.

    Sezonun büyük bölümünde bu bekleyişi sona erdirmek için kendisine mümkün olan en iyi şansı vermek adına daha fazlasını yapamazdı; Mbappe, zorlanan Real Madrid'i adeta sırtladı. Hatta diz sakatlığı yaşadı ve bundan tam olarak dönmekte zorlandı; bu süreçte Real Madrid'in sezonu bir kupayla bitirme umutları da yavaş yavaş kayboldu. Ancak Mbappe, en iyi performanslarını genelde Dünya Kupaları'nda sergiliyor ve üst üste üçüncü turnuvada da öne çıkan isimlerden biri oldu; attığı 10 gol, ona tarihî bir ikinci Altın Ayakkabı kazandırdı.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Münih)

    2025-26'da: 26 gol, 41 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup'ı kazandı.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngören herkes büyük yanıldı; zira kanat oyuncusu, Bundesliga şampiyonu adına iki yıldır üst üste harika performanslar sergiliyor. Gol atma konusunda olduğu kadar takım arkadaşlarına gol hazırlama konusunda da aynı derecede etkili olan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en korkutucu hücumcularından birine dönüşürken Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Bunu en çok da çeyrek finalde Real Madrid'e karşı gösterdi; Bernabeu'da uzun süre rakibini zor durumda bırakan Olise, eşleşmeyi Bavyera'da attığı golle tamamladı.

    Olise'nin kulüp düzeyindeki performansları, Fransa kadrosunda yoğun rekabete rağmen ilk 11'deki yerini de sağlamlaştırmasına yardımcı oldu. Ayrıca Fransa'nın Dünya Kupası serüveninin yıldızlarından biri oldu; yaratıcılığı ve pas görüşü sayesinde rekor kıran yedi asiste imza attı.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    2025-26'da: 44 gol, 30 asist. MLS Cup'ı kazandı.

    Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterildiği günlerin geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi tarihinde ilk kez MLS Cup şampiyonluğuna taşıdıktan ve ardından Arjantin ile göz kamaştırıcı bir Dünya Kupası geçirdikten sonra, sekiz kez ödülü kazanan yıldızın koleksiyonuna bir Altın Top daha ekleme ihtimali hâlâ çok gerçek.

    Messi, üst üste ikinci MLS MVP ödülünü kazanma yolunda sınıf farkını ortaya koydu; Miami'nin altı play-off maçında tek başına altı gol atıp yedi asist yaptı ve kulüp düzeyindeki bu başarının, Ballon d'Or için oy kullananlar tercihlerini yaparken mutlaka dikkate alınması gerekiyor.

    Ardından müthiş bir Dünya Kupası performansında sekiz gol atıp dört asist yaptı ve bu kez Arjantin'i sonuna kadar taşıyamamış olsa da, 39 yaşında gezegendeki en iyi futbolcu, hatta belki de en iyisi olmaya devam ettiğini göstermeye yetecek kadarını yaptı.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    2025-26'da: 26 gol, 21 asist. Dünya Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Sezona girilirken bahis şirketlerinin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, ödülü kazanan 21 yaş altındaki ilk oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor; bunu başarmak için 2026'da ödülü kazanmasına bile gerek kalmayabilir! Barcelona'nın genç yıldızı, 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performanslarıyla birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı ve oylamada Dembele'nin ardından ikinci sırada yer alması da bunun bir göstergesiydi.

    Hâlâ Yamal'ın en büyük maçlarda daha belirleyici anlar üretmesi gerektiğine inananlar var. Ayrıca bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının, sonunda kulüp sezonunu erken kapatan ve Dünya Kupası'nda İspanya adına sınırlı katkı vermesinde rol oynayan sakatlık sorunlarının artmasına yol açtığı yönünde endişeler de mevcut. La Roja Kuzey Amerika'da kupaya uzanırken o yine eşsiz dinamizmini sergilemeyi başardı, ancak Yamal'ın turnuvaya kendi bireysel damgasını vuramaması, Ballon d'Or yarışında bir kez daha kıl payı geride kalabileceği anlamına geliyor.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Münih)

    2025-26'da: 73 gol, sekiz asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup'ı kazandı.

    Harry Kane'i hiçbir zaman tam anlamıyla takdir etmeyenler her zaman olacaktır ancak uzun süre kendisini eleştirmek için kullanılan kupa lanetini geride bıraktıktan sonra Bayern Münih'in golcüsü adeta bir görev adamı gibi göründü; fileleri olağanüstü bir tempoyla sarsmaya devam ederken bireysel takdiri de hak ettiğini göstermeye tamamen kararlıydı.

    Çuvalla gol atmasının yanı sıra Kane, Bundesliga şampiyonu için çok yönlü oyununu da yıkıcı bir etkiyle sergiledi; ayrıca İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale uzanan yolculuğunda altı gol kaydetti. Kuzey Amerika'da hedefin gerisinde kalması, Ballon d'Or'u elinden almak için başkalarına kapıyı araladı ancak bunun düzenli olarak en iyi bireysel sezonu geçiren oyuncuya verilen bir ödül olduğu düşünüldüğünde, Kane'in podyumun zirvesinde yer almamasına itiraz etmek zor.