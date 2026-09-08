Dembele, büyük ölçüde Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası'nı kazanmasına yardımcı olan performansları sayesinde bu ödülü garantiledi ve Şampiyonlar Ligi, bu kez de Ballon d'Or yarışında yine büyük söz sahibi olmaya aday. Ancak aynı zamanda bir Dünya Kupası yılıydı, bu nedenle yaz aylarında Kuzey Amerika'da sergilenecek performansların nihai sonuç üzerinde büyük etkisi olma ihtimali var.

Unutmayın ki Afrika Uluslar Kupası da hesaba katılacak; bu da kampanya boyunca sadece kulüplerinde parlamış değil, aynı zamanda iki büyük turnuvada da etkileyici olmuş bazı oyuncuların öne çıkabileceği anlamına geliyor.

İspanya'nın Dünya Kupası finalindeki zaferi, yalnızca sezona değil, Ballon d'Or yarışına da noktayı koydu; artık kimsenin adaylığını güçlendirmek için yapabileceği başka bir şey kalmamıştı. GOAL'ün Ballon d'Or Güç Sıralaması, son dokuz aydır 2026 Altın Top'un en muhtemel sahiplerini takip ediyor ve 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törende podyumun zirvesinde yer alma ihtimali en yüksek isimlerin kimler olduğunu burada paylaşıyoruz...