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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston
Çeviri:

Ballon d'Or 2026 Güç Sıralaması: Altın Top için büyük savaşta Harry Kane, Lamine Yamal ve Lionel Messi başı çekiyor

Power rankings
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Dünya Kupası
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Africa Cup of Nations

Lionel Messi-Cristiano Ronaldo ikilisinin muhtemelen artık geride kalmasıyla birlikte, Ballon d'Or yarışı yaklaşık 20 yılın büyük bölümünde hiç olmadığı kadar açık görünüyor; artık sayısız oyuncu, futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduğuna inanarak her sezona başlıyor. Ousmane Dembele, sakatlıklar ve istikrarsızlıklarla geçen kariyerinin ardından 2025'te Altın Top'u kazandı ve 2026'da da yine kalabalık bir aday grubunun içinde yer alıyor.

Dembele, Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası'nı kazanmasına yardımcı olan performanslarıyla ödülü büyük ölçüde garantiledi ve Şampiyonlar Ligi'nin bu kez de Ballon d'Or yarışında belirleyici olması muhtemel. Ancak bu aynı zamanda bir Dünya Kupası yılıydı, bu yüzden yaz aylarında Kuzey Amerika'da sergilenecek performansların nihai sonuç üzerinde çok büyük etkisi olma ihtimali var.

Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nın da hesaba katılacağını unutmayın; bu da yalnızca kulüplerinde parlayan değil, kampanya boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici olan bazı oyuncuların öne çıkabileceği anlamına geliyor.

İspanya'nın Dünya Kupası finalindeki zaferi sadece sezonu değil, Ballon d'Or yarışını da noktaladı; artık kimsenin adaylığını güçlendirmek için yapabileceği bir şey kalmadı. GOAL'ün Ballon d'Or Güç Sıralaması, son dokuz aydır 2026 Altın Top'un en güçlü adaylarını takip ediyor ve 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törende podyumun zirvesinde yer alma ihtimali en yüksek olan isimlerin kimler olduğunu düşünüyoruz...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: 25 gol, yedi asist. Dünya Kupası, La Liga ve Supercopa de Espana'yı kazandı.

    Ferran Torres'in 2025-26 sezonunun tamamındaki en önemli golü attığına şüphe yok; New Jersey'de uzatmalarda oynanan Dünya Kupası finalinin tek golünü kaydetti. Özellikle İspanya ile turnuvadaki performansı o noktaya kadar oldukça sönük kaldığı için, Ballon d'Or adaylığı söz konusu olduğunda bu golün büyük ağırlık taşıdığını söylemek de adil olur.

    Bununla birlikte, Barcelona La Liga şampiyonluğunu başarıyla korurken o da çok sayıda gol katkısı verdi; PSG'deki hayatına hızlı başlangıcı da birkaç oy toplama şansına yardımcı olabilir.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    2025-26'da: Dört gol, altı asist, 31 gol yemeden maç. Premier League'i kazandı.

    Belki de hiçbir oyuncu, Brezilya Milli Takımı oyuncusunun Premier League'deki en tehlikeli duran top silahlarından biri hâline gelmesi ve fiziksel savunma tarzının son birkaç on yılda bugün olduğu kadar revaçta olmamasıyla, modern dönem Arsenal'ini Gabriel Magalhaes kadar iyi yansıtmıyor.

    William Saliba her zamanki gibi klas kalmayı sürdürse de, Gabriel artık Arsenal'ın stoper ikilisinin daha etkili ismi olarak görülebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı, Ballon d'Or oylamasında kuşkusuz aleyhine işleyecektir; Brezilya'nın Dünya Kupası'na nispeten erken veda etmesi de öyle.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    2025-26'da: 30 gol, 10 asist. Serie A ve Coppa Italia'yı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt tarafından utanç verici şekilde elenseler de Inter yine de başarılı bir sezon geçirdi; Inter, Serie A şampiyonluğunu Coppa Italia finalindeki zaferden önce garantiledi. Önceki yıllarda olduğu gibi Lautaro Martinez, bu başarının arkasındaki itici güç oldu.

    İtalya'nın en üst liginde sezonu gol kralı olarak, en yakın rakibinin üç gol önünde tamamladı ve bu formunu Dünya Kupası'na da taşıdı; burada Arjantin adına, İngiltere'ye karşı yarı final galibiyetindeki maç kazandıran gol de dahil olmak üzere kritik goller attı. Ne yazık ki Lautaro, Arjantin savunmadaki sağlamlığı önceliklendirdiği için finalde yedek kulübesinden oyuna giremedi; böylece 2024 Copa America finalinde attığı o kazandıran golü tekrarlayamadı.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: Dört gol, 18 asist, 21 gol yemeden tamamlanan maç. Afrika Uluslar Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni, Ligue 1'i ve UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

    Dünyanın en iyi sağ beki olan Achraf Hakimi, PSG formasıyla bir başka mükemmel sezon geçirdi ve sakatlıktan tam zamanında dönerek Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferlerinde tam rol oynadı.

    Şimdilik, CAF'ın tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finalinin sonucunu bozma yönündeki kararı sonrası Afrika şampiyonu olduğunu da iddia edebilir, ancak Senegal'in itirazı bu kararı yine de tersine çevirebilir. Ne olursa olsun, Fas bir kez daha Dünya Kupası'nda kıtanın önde gelen takımı olduğunu gösterdi ve Hakimi de çeyrek finale uzanan koşularında üzerine düşeni yaptı.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    2025-26'da: 15 gol, altı asist.

    2024'te podyumda yer aldıktan sonra, Jude Bellingham'ın iki yıl sonra Ballon d'Or adaylığı elde etme şansı bile, Real Madrid'de beklentilerin çok altında kalan ve sakatlıktan dönüş sürecinde iki kez sahalardan uzak kaldığı bir sezonun ardından bitmiş gibi görünüyordu. Ancak Bellingham'ın İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performans, ona final kısa listesinde bir yer kazandırdı.

    Orta saha oyuncusu, İngiltere'nin yarı finale uzanan yolculuğundaki itici güç oldu; yedi gollük katkısında, eleme turlarında Meksika ve Norveç'e karşı attığı maç kazandıran iki gollük performanslar da yer aldı. İngiltere bir kez daha dünya sahnesinde hedefine ulaşamamış olsa da, Bellingham'ın performansları muhtemelen Ballon d'Or seçmenlerinin hafızasında uzun süre yer edecek.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    2025-26'da: 28 gol, 16 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid forması altındaki performansları açısından 2025'i oldukça kötü geçirdi; takvim yılı boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi ve Ballon d'Or rövanş turu da rayından çıktı. Ancak eski deyişin dediği gibi, "form geçicidir, klas kalıcıdır" ve Vini, 2026'nın başlangıcındaki sıcak seride hâlâ belirleyici olabileceğini gösterdi; bu süreçte Şampiyonlar Ligi eleme aşamasındaki altı maçta dört gol attı.

    Eski Flamengo yeteneğinin en iyi seviyesine dönüşü, Bernabeu'ya kupa getirmeye yetmedi ancak Dünya Kupası'nda dört golle önden liderlik ederken Brezilya ile yaşadığı berbat istatistiği de geride bırakmayı başardı. Yine de Brezilya'yı son 16 turunun ötesine taşıyamadı ve altıncı yıldız için bekleyiş sürdü.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    2025-26'da: Sekiz gol, 15 asist. Premier League'i kazandı.

    Declan Rice, 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla kendisini dünyanın elit orta sahalarından biri olarak gösterdi ve Arsenal'in oyuncusu o günden bu yana sürekli daha da iyiye gitti. Rice, Arsenal'in Premier League şampiyonluğunu kazanmasında en önemli oyunculardan biri oldu; ayrıca takımın Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de büyük rol oynadı.

    Rice'ın etkili ileri çıkışları, savunma aksiyonları ve duran top ortaları, maçların nadiren onu oyunun dışında bırakması anlamına geliyordu ve Kuzey Amerika'da sakatlıklar ve hastalıkla mücadele etmesine rağmen İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale uzanan yolculuğunda da belirleyici katkılar yapmayı sürdürdü.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: Yedi gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Vitinha, 2021'de Wolves'taki hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden 2025'te Ballon d'Or podyumunda yer almaya uzanan uzun bir yol kat etti ve PSG'nin baş oyun kurucusu artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta sahası olarak görülüyor. Kesin olan şu ki, geçen sezonun büyük bölümünde bu seviyede oynadı ve Luis Enrique'nin ekibi yeniden hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken oyununa daha fazla gol ve asist de ekledi.

    Vitinha, ikincisinin finalinde maçın oyuncusu seçildi ve Dünya Kupası'nda da Portekiz'in temposunu belirlemeyi sürdürdü, ancak Portekiz genel olarak son 16 turunda İspanya'ya elenirken büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: Üç gol, altı asist. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophée des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Fabian Ruiz aslında sezonun önemli bir bölümünü sakatlık nedeniyle kaçırdı, ancak 2025-26 sezonunun en çok kupa kazanan oyuncusu olarak yine de Ballon d'Or kısa listesinde kendine yer buldu. PSG'li oyuncu, bir kez daha dünyanın en iyi orta saha üçlüsünün bir parçasını oluştururken, takımının yurt içi ve Avrupa'daki başarısına bazı kritik katkılar yapmayı başardı.

    Ruiz daha sonra, eleme turlarında ilk 11'e girdikten sonra, İspanya'nın zaferle sonuçlanan Dünya Kupası serüveninde gereken katkıyı verdi. Napoli'nin eski yıldızı, La Roja formasıyla çıktığı 50 maçta hâlâ yenilgi yüzü görmedi; uğur tılsımı ise şimdi 2024'te kazanılmasına yardım ettiği Avrupa şampiyonluğuna bir de dünya şampiyonluğu ekledi.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Münih)

    2025-26'da: 30 gol, 27 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup'ı kazandı.

    Liverpool taraftarları, Luis Diaz geçen yaz satılmasaydı 2025-26 sezonlarının çok daha başarılı geçip geçmeyeceğini düşünmekte haklı görülebilir. Çok yönlü hücum oyuncusu, Liverpool'un 2024-25'teki şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı ancak yeni bir meydan okuma istemesi, kulübün Kolombiyalı yıldız için Bayern Münih'ten gelen 75 milyon avroluk (£65,5 milyon/$88 milyon) teklifi kabul etmesine yol açtı.

    Diaz o günden bu yana arkasına bile bakmadı; Harry Kane ve Bayern Münih'teki diğer takım arkadaşlarıyla çok iyi bir uyum yakaladı. Geçen sezon Bundesliga'daki bazı golleri nefes kesiciydi, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansları da Bayern Münih sonunda Avrupa'da yine hedefe ulaşamasa bile Ballon d'Or seçmenlerinin mutlaka dikkatini çekmiştir. Son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla elenseler de Dünya Kupası'nda Kolombiya adına da büyüleyici anlara imza attı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona)

    2025-26'da: Bir gol, iki asist, 26 gol yemeden tamamlanan maç. Dünya Kupası, La Liga ve Supercopa de Espana'yı kazandı.

    İspanya Dünya Kupası'na giderken tüm gözler Lamine Yamal'ın üzerindeydi, ancak sonunda Barcelona'nın bir başka genç yıldızı Pau Cubarsi onun önüne geçti. 19 yaşındaki oyuncu, Blaugrana ile bir başka şampiyonlukla sonuçlanan sezonun ardından kendisini küresel sahnede de gerçekten gösterdi ve Cubarsi, Kuzey Amerika'daki turnuvanın en iyi stoperi olarak birçok kişi tarafından görüldü.

    Defans oyuncusu, İspanya'nın finaldeki zaferinin ardından En İyi Genç Oyuncu seçildi. Cubarsi, La Roja'nın kupaya uzanırken kalesinde isabetli sadece 10 şut ve tek bir gol görmesinde kilit rol oynadı.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    2025-26'da: 58 gol, 11 asist. FA Cup ve Carabao Cup'ı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarının altında kalan bir sezonun ardından Erling Haaland, 2025-26 sezonunun başında "Terminatör Modu"na geçti ve Manchester City'nin en büyük kupalar için yeniden iddialı bir konuma gelme hedefinde adeta tek kişilik bir koçbaşı oldu. 2026'nın başındaki sonraki gol kuraklığı ise Haaland'ın Ballon d'Or şansını da, City'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle kupa umutlarını da baltalama tehdidi yarattı, ancak hem kendisi hem de takım toparlandı; FA Cup ile Carabao Cup'ı kazanırken Premier League şampiyonluk yarışında da Arsenal'ı sonuna kadar zorladı.

    Böylece Haaland, kazanabileceği en büyük kupaları elde edemese de, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılması şüphesiz Altın Top adaylığını güçlendirdi; yıldız golcü de burada fırsatı en iyi şekilde değerlendirip, takımının tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldiği turnuvada yedi gol attı.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: 25 gol, 14 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonunun ilk yarısında yaratabildiği etkiyi sınırladı ve bu da Ballon d'Or tacını korumasını gündemden düşürdü. Ancak tam olarak sağlığına kavuştuktan sonra, özellikle Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hem Liverpool hem de Bayern Münih'e karşı maç kazandıran performanslar sergileyip ardından finalde Arsenal'e karşı alınan galibiyette yine golünü atarak en iyi formunu yeniden buldu ve kendisini yeniden yarışın içine soktu.

    Dembele'nin adaylığını daha da güçlendirmek için Dünya Kupası'nda da etki yaratması gerekiyordu ve kariyerinde nihayet turnuvadaki ilk gollerini attı; Norveç'e karşı yaptığı hat-trick, altı gollük turnuva performansının manşet anı oldu. Ancak Kuzey Amerika'da bunun dışında bazı takım arkadaşlarının gölgesinde kaldı ve bu da üst üste iki Altın Top kazanmasının artık neredeyse kesin olarak erişilemez olduğu anlamına geliyor.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: 23 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi eleme aşamalarının en öne çıkan oyuncusunu taçlandıracak olsaydık, Khvicha Kvaratskhelia hemen hemen herkesten açık ara önde olurdu. PSG'nin kanat oyuncusu, turnuva tarihindeki eleme turlarında üst üste yedi maçta gol atan veya asist yapan ilk oyuncu oldu; son şampiyon bir Avrupa zaferine daha yürürken bu serinin içinde bazı muhteşem goller de vardı.

    Bununla birlikte Kvaratskhelia'nın sezon geneline yayılan formu aynı seviyelere çıkmadı; ayrıca Gürcistan'ın Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesi, Ballon d'Or sıralamasını son halinde nerede bitirebileceğine bir tavan koyma tehdidi yaratıyor. 'Kvaradona' dedikleri isim için en azından podyuma uzanan bir yol hâlâ var ve oraya ulaşmak için neredeyse bundan fazlasını yapamazdı.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    2025-26'da: İki gol. Dünya Kupası, FA Cup ve Carabao Cup'ı kazandı.

    2024 Ballon d'Or'u koruma umutlarını bitiren ACL sakatlığından döndükten sonra Rodri, 2025-26 sezonunun büyük bölümünde aynı oyuncu gibi görünmedi. Manchester City formasıyla iki kupa kazanılırken zaman zaman anlarını yaşasa da, fiziksel sorunlarla boğuşmayı sürdürdü ve bazı anlarda temposunun gerisinde kaldı.

    Ancak İspanya'nın ikinci şampiyonluğunu kazandığı Dünya Kupası'nda bunların hepsi unutuldu; Rodri, turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Turnuvanın Oyuncusu seçilen Rodri, birçok kişinin ulaşılmaz olduğunu düşündüğü bir başka Altın Top için bir anda yeniden yarışın içine girdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid)

    2025-26'da: 58 gol, 14 asist.

    Bu, Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or'u nihayet kazandığı yıl mı? Forvet, Monaco'da genç bir oyuncu olarak ortaya çıktığı andan itibaren geleceğin Altın Top kazananı olarak görüldü. Ancak aralık ayında 27 yaşına giren Mbappe, hâlâ podyumun zirvesine çıkacağı fırsatı bekliyor.

    Sezonun büyük bölümünde bu bekleyişi sona erdirmek için kendine mümkün olan en iyi şansı vermek adına daha fazlasını yapamazdı; öyle ki Mbappe, zorlanan bir Real Madrid'i sırtladı ve sonunda tamamen atlatmakta zorlandığı bir diz sakatlığı yaşadı. Bu süreçte Real Madrid'in sezonu bir kupayla tamamlama umutları da yavaş yavaş yok oldu. Ancak Mbappe, en iyi performanslarını genellikle Dünya Kupaları'nda sergiliyor ve üst üste üçüncü turnuvada da öne çıkan isimlerden biri oldu; attığı 10 gol, ona tarihi ikinci Altın Ayakkabı'yı kazandırdı.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Münih)

    2025-26'da: 26 gol, 41 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup'ı kazandı.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngören herkes büyük yanıldı; kanat oyuncusu, Bundesliga şampiyonu adına iki yıldır üst üste harika performanslar sergiliyor. Gol atma konusunda olduğu kadar takım arkadaşlarına gol hazırlama konusunda da son derece etkili olan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en korkulan hücumcularından birine dönüşürken Şampiyonlar Ligi'nde de adından söz ettirdi. Bunu en çok da çeyrek finalde Real Madrid'e karşı yaptı; Bernabeu'da uzun süre rakibini perişan ettikten sonra eşleşmeyi Bavyera'da attığı golle taçlandırdı.

    Olise'nin kulüp düzeyindeki performansları, Fransa kadrosunda yoğun forma rekabetine rağmen ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmasına da yardımcı oldu ve Fransa'nın Dünya Kupası serüveninin yıldızlarından biri oldu. Yaratıcılığı ve pas görüşüyle rekor kıran yedi asist yaptı.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    2025-26'da: 44 gol, 30 asist. MLS Cup'ı kazandı.

    Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterildiği günlerin artık geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi kulüp tarihindeki ilk MLS Cup zaferine taşıdıktan ve ardından Arjantin'le göz kamaştırıcı bir Dünya Kupası geçirdikten sonra, sekiz kez kazanan yıldızın koleksiyonuna bir Altın Top daha ekleme ihtimali hâlâ ciddi şekilde var.

    Messi, üst üste ikinci MLS MVP ödülünü kazanma yolunda sınıf farkını ortaya koydu; Miami'nin yalnızca altı play-off maçında altı gol ve yedi asist üretti. Kulüp düzeyindeki bu başarının, Ballon d'Or için oy kullanacak isimler oy pusulalarını doldururken kesinlikle dikkate alınması gerekiyor.

    Ardından Dünya Kupası'nda adeta resital verdi; sekiz gol attı ve dört asist yaptı. Bu kez Arjantin'i sonuna kadar taşıyamamış olsa da, 39 yaşında hâlâ dünyanın en iyi futbolcusu, hatta belki de en iyisi olduğunu göstermek için yeterince şey yaptı.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    2025-26'da: 26 gol, 21 asist. Dünya Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Sezona girerken bahis şirketlerinin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, ödülü kazanan 21 yaş altındaki ilk oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Üstelik bunu başarmak için 2026'da bile kazanmasına gerek olmayabilir! Barcelona'nın genç yıldızının 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performansları, birçok kişinin gözünde onu dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıkardı ve oylamada Dembele'nin arkasında ikinci sırada yer alması da bunun kanıtı oldu.

    Hâlâ Yamal'ın en büyük maçlarda daha belirleyici anlar üretmesi gerektiğine inananlar var. Ayrıca bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının, sonuçta kulüp sezonunu erken noktalamasına yol açan ve Dünya Kupası'nda İspanya için sınırlı katkı vermesinde rol oynayan sakatlık sorunlarının artmasına neden olduğuna dair endişeler de bulunuyor. Yine de La Roja Kuzey Amerika'da zafere ulaşırken kendine özgü dinamizmini sergilemeyi başardı ancak Yamal'ın turnuvaya bireysel damgasını vuramaması, Ballon d'Or yarışında bir kez daha kıl payı geride kalmasına yol açabilir.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Münih)

    2025-26'da: 73 gol, sekiz asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup'ı kazandı.

    Harry Kane'i hiçbir zaman tam anlamıyla takdir etmeyenler hep olacaktır ancak bir zamanlar kendisini eleştirmek için sıkça kullanılan kupa baskısını artık üzerinden attıktan sonra Bayern Münih'in forveti adeta bir görev adamı gibi göründü; gol yollarındaki olağanüstü üretkenliğini sürdürürken bireysel takdiri de hak ettiğini göstermekte son derece kararlıydı.

    Bol miktarda gol atmasının yanı sıra Kane, Bundesliga şampiyonu adına çok yönlü oyununu da yıkıcı bir etkiyle sergiledi; ayrıca İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finaline uzanan yolculuğunda altı kez ağları sarstı. Kuzey Amerika'da hedefe ulaşamaması, Ballon d'Or'u ondan çalmak için başkalarına kapı araladı ancak bunun düzenli olarak en iyi bireysel sezonu geçiren oyuncuya verilen bir ödül olduğu düşünüldüğünde, Kane'in podyumun zirvesinde yer almasına itiraz etmek zor.