Dembele, Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası'nı kazanmasına yardımcı olan performanslarıyla ödülü büyük ölçüde garantiledi ve Şampiyonlar Ligi'nin bu kez de Ballon d'Or yarışında belirleyici olması muhtemel. Ancak bu aynı zamanda bir Dünya Kupası yılıydı, bu yüzden yaz aylarında Kuzey Amerika'da sergilenecek performansların nihai sonuç üzerinde çok büyük etkisi olma ihtimali var.

Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nın da hesaba katılacağını unutmayın; bu da yalnızca kulüplerinde parlayan değil, kampanya boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici olan bazı oyuncuların öne çıkabileceği anlamına geliyor.

İspanya'nın Dünya Kupası finalindeki zaferi sadece sezonu değil, Ballon d'Or yarışını da noktaladı; artık kimsenin adaylığını güçlendirmek için yapabileceği bir şey kalmadı. GOAL'ün Ballon d'Or Güç Sıralaması, son dokuz aydır 2026 Altın Top'un en güçlü adaylarını takip ediyor ve 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törende podyumun zirvesinde yer alma ihtimali en yüksek olan isimlerin kimler olduğunu düşünüyoruz...