“Bu genç projeyi Zola yürütüyor; üstelik o da fizik gücünün değil, yeteneğin bir ürünü. A Milli Takım sonrası yaptığım açıklamaların ardından bir şey oldu: Bana bir e-posta geldi ve federasyon savcılığı beni sorguya çekmek istiyordu. Serie A takımları, sözünü ettiğim ‘dolandırıcıların’ kim olduğunu öğrenmek istiyordu.

Bana bu soruyu sorduklarında ben de şu yanıtı verdim: ‘Mali tabloları biliyor musunuz?’ ‘Kulüplerin yüzde 70’inin giderleri gelirlerinden fazlaysa, gider kalemlerine baktığınızda en fazla harcamanın olduğu yerde dolandırıcılar vardır.’”

“Ben futbola başladığımda, en iyi ve en temiz yönetici olarak Piacenza’dan Marchetti adlı biri gösterilirdi. Futbolu erken bıraktı ama böyle insanların futbolda kalması gerekiyordu. Ben kendimi onda görüyorum, 6 yıl bırakmıştım ama futbol bir hastalık ve geri döndüm.”