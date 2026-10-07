İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı, önündeki en önemli hedefe ulaştı; yani bir sonraki Olimpiyatlara katılma hakkı verecek olan gelecek Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finallerine kalifiye oldu. Gattuso ile Mancini arasında A Milli Takım’da geçici teknik direktörlük görevini de üstlenen teknik direktör Silvio Baldini, İtalya’nın sürdürdüğü gençlik devriminin öncülerinden biri oldu ve Sky Sport’a yaptığı açıklamalarda nasıl çalıştığını ve Milli Takım’ın gelecekte neler beklemesi gerektiğini anlattı.
Baldini: "İtalya’da bu seviyede yöneticiler yok. Dolandırıcılar mı? Bilançolara bakın... Kulüpler İtalyanlara para vererek değil, onları oynatarak yatırım yapmalı. 11-12 oyuncu Mancini için hazır. Liberali mi? Yeteneğiniz varsa fizik önemli değil"
İtalya'da sorun yöneticiler.
"Oyuncular var. Futboldaki sorun gençlerin olmaması ve onları çalıştırmak değil ya da yeteneklerin ortadan kaybolmuş olması değil. Futbolda sorun, işleri düzgün yapabilecek düzeyde yöneticilerin olmaması. Oyuncuları görüyorsunuz, kendilerini nasıl ifade ettiklerini görüyorsunuz. A Milli Takım bu gençleri kadroya kattı ve hemen başka bir hava, başka bir ruh hissedildi"
Oynamalılar ve İtalya'da oynamalılar
"Oynamıyorlarsa gelişememeleri normal. Kulüpler çok daha fazla yatırım yapmalı. Yatırım yapmak ekonomik anlamda değil, onları oynatmak demektir; yani kiralamak ya da başka liglerde oynamaya göndermek yerine burada oynatmak."
Takımıma şunu söylüyorum: “Parayı düşünmeyin, insanları heyecanlandırmayı düşünün”
"Futbol duygular yaratır. Ben oyuncularıma onların birer sanatçı olduğunu söylüyorum. Şairler, yazarlar gibiler; insanları duygulandırmaları gerekir. Başkalarını nasıl duygulandırırsanız siz de duygulanırsınız. Bu işi sadece para için yapmayın. Antrenmanda, çocuklarınız ve ailelerinizle yapacağınız şeyi yapın. Buradan sadece daha iyi sözleşmeler ve daha iyi fırsatlar değil, bu işi yapmanın mutluluğu da çıkar"
Ranieri, gençlerle deneyimliler arasındaki bağ.
"Mancini ile iş birliğimiz profesyonel bir bağa dayanıyor. A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası için bana neredeyse en iyi oyuncuların tamamını bıraktı. Bir de Claudio Ranieri var; özel bir insan, 21 Yaş Altı ile A Milli Takım arasındaki bu iş birliğiyle ilgileniyor ve sıra dışı bir deneyime sahip. Aramızda ipleri o çekiyor; Pescara'da ve maç öncesi kampta bizimle birlikteydi, söyledikleri çok güzeldi, bize sakinlik verdi. Benimle A Milli Takım arasında, Mancini ile de uyum içinde, futbolcuları aşağıdan yukarıya taşıyan bu kilit figür var"
Aynı dizilişler mi? Yanlış.
“Bence alt yaş gruplarıyla A takımda aynı sistemi uygulamayı düşünmek yanlış. Fark yaratan şey taktik değil, yeteneğin sahaya yansımasıdır. Bizim güçlü ve kaliteli oyuncular yetiştirmemiz gerekiyor, sonra A takımda oynamaya başladıklarında uyum sağlamak teknik direktöre ve onlara kalır. Bana göre oyunculardan bağımsız şekilde her yerde aynı taktiği uygulamayı düşünmek hiçbir anlam taşımıyor”
Güzel oyun mu yoksa savunma mı? Önemli olan ruh.
"Fark yaratan şey mentalite ve ruh hali. Mesele hücum etmek ya da alçak blokla oynamak değil, çünkü bu her zaman rakibe de bağlı. Rakip senden daha güçlüyse alçakta savunma yapman normaldir ve bunu yapmayı bilmen gerekir. Ama önemli olan, top sendeyken ortaya koyduğun ruh. Topu alır almaz gol atmayı düşünmelisin; zaman geçirmek ya da sonuca dönük olmayan işler yapmak değil. Çünkü daha önce de söylediğim gibi onların hepsi birer sanatçı ve insanlara heyecan vermeliler"
Kim hazır?
"Pisilli, Koleosho, Ahanor? Hazır olmayan değil, fazlasıyla hazır çok sayıda genç var. Hedef, 20, 21 ve 22 yaşındaki bu gençlerle futbolumuza ivme kazandırmaksa, bu yapılabilir. Mancini, gençlere forma verip onları vitrine çıkaran biri. Liberali bunlardan biri elbette ama hepsi öyle. Bana göre fazlasıyla hazır 11 ya da 12 oyuncu var"
Liberali ve "fizik gücü olmayan gençler"
"Sorun şu ki kulüpler çocukların fiziğini ve DNA'sını görmek için uzun mu kısa mı olduklarına bakmıyor, şu mu bu mu alınsın diye bakıyor. Yoksa Messi futbol oynamazdı. Maradona'ya hiç girmeyelim ama Pelé de 1.70 boyundaydı. Fiziksel özellikler birçok nedenle önemlidir ama birinin yeteneği varsa ve Superman gibi bir fiziği yoksa bunun hiçbir önemi yok. Yeteneğin varsa, rakiplere zarar vermek için tek yapman gereken anı ve hamleleri doğru okumayı bilmektir"
Kulüplerdeki dolandırıcılar
“Bu genç projeyi Zola yürütüyor; üstelik o da fizik gücünün değil, yeteneğin bir ürünü. A Milli Takım sonrası yaptığım açıklamaların ardından bir şey oldu: Bana bir e-posta geldi ve federasyon savcılığı beni sorguya çekmek istiyordu. Serie A takımları, sözünü ettiğim ‘dolandırıcıların’ kim olduğunu öğrenmek istiyordu.
Bana bu soruyu sorduklarında ben de şu yanıtı verdim: ‘Mali tabloları biliyor musunuz?’ ‘Kulüplerin yüzde 70’inin giderleri gelirlerinden fazlaysa, gider kalemlerine baktığınızda en fazla harcamanın olduğu yerde dolandırıcılar vardır.’”
“Ben futbola başladığımda, en iyi ve en temiz yönetici olarak Piacenza’dan Marchetti adlı biri gösterilirdi. Futbolu erken bıraktı ama böyle insanların futbolda kalması gerekiyordu. Ben kendimi onda görüyorum, 6 yıl bırakmıştım ama futbol bir hastalık ve geri döndüm.”
Geçici teknik direktör
"Milli takım teknik direktörü olarak deneyimim mi? Güzeldi. Kazanacağımı biliyordum, oraya öylesine konulmuş çocuklar değillerdi, kaliteli olduklarını biliyordum. Benim için A Milli Takım ya da 21 Yaş Altı fark etmez, benim için milli takım bu çocuklar. Lüksemburg ve Yunanistan'a karşı kazandım diye kendimi daha iyi hissetmedim."
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