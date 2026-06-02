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"Bakalım!" - Ruben Dias, her zaman formda kalan Ballon d'Or kazananları Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Luka Modric için 2026 Dünya Kupası'nın "son dans" olacağına pek ikna olmuş değil
Portekiz için ekstra motivasyon
Merakla beklenen turnuva öncesinde konuşan Portekizli milli oyuncu, bu yazki turnuvanın birçok döneme damga vuran süperstar için son dünya sahnesi olacağına dair giderek yaygınlaşan görüşe değindi. Portekizli yayın organı A Bola’ya verdiği son röportajda, stoper oyuncusuna Arjantinli Messi, Hırvat Modrić ve kendi milli takım kaptanı Ronaldo için bu turnuvanın son veda maçı olma ihtimali soruldu. Dünya Kupası, efsanevi forvetin kazanamadığı tek büyük şampiyonluk olarak göze çarpıyor. Uluslararası kariyerlerini sonlandıracakları yönündeki iddiaları basit bir "Bakalım..." cevabıyla geçiştiren Dias, bu zorlu kupayı kazanmanın ne anlama geleceği konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulundu. "Bu, ekstra bir motivasyon faktörü," diyerek tarihi hedefleri hakkında konuştu.
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Ronaldo için kazanmak
Sürekli olarak üst düzey yetenekler yetiştiren bir ülke için, futbolun en prestijli kupasını kazanmak hâlâ en büyük hedef. Dias, takımın, sembol niteliğindeki forvetlerine kupa kazandırma beklentisinin altında ezilmediğini vurguluyor. Aksine, Messi ve Arjantin’i tahtından indirmeyi kolektif bir görev olarak görüyorlar. Takımın zihniyetini detaylandıran savunma oyuncusu, "Ona, kendimize, tüm Portekiz'e ve ailelerimize bu anı yaşatabilmek hepimiz için bir zevk olur. Bu ekstra bir baskı değil, evet, [Dünya Kupası'nın] bir parçası olmak ve oraya gidip kazanmak için daha da özel bir arzu." dedi.
Efsanevi üçlünün mirası
Toplamda 14 Ballon d'Or ödülüne sahip üç efsane isim, bir kez daha dünya sahnesine çıkacak. Inter Miami'nin yıldızı Messi, 2022 Dünya Kupası zaferi, iki Copa America şampiyonluğu ve dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra rekor niteliğindeki sekiz Ballon d'Or ödülüne sahip. Beş Ballon d'Or ödülüne sahip Al-Nassr forveti Ronaldo, beş Şampiyonlar Ligi zaferi ve tarihi Euro 2016 zaferiyle Avrupa'yı fethetti, İngiltere, İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan'da lig şampiyonlukları kazandı. Öte yandan, şu anda Milan'da forma giyen Modric, 2018'de bu ikilinin tekelini kırarak tek Ballon d'Or ödülünü kazandı ve Madrid'deki parlak kariyeri boyunca kazandığı altı Şampiyonlar Ligi madalyasını tamamladı.
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Grup aşaması maçları bizi bekliyor
17 Haziran'da başlayacak grup aşaması maçlarında üç tecrübeli takım zorlu bir mücadeleye girecek. Son şampiyon Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacak. Modrić'in Hırvatistan'ı ise İngiltere, Panama ve Gana ile mücadele edecek. Öte yandan Portekiz'in serüveni Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile başlayacak; ardından 23 Haziran'da Özbekistan ve 27 Haziran'da Kolombiya ile karşılaşacak. Bu dev takımlar, şampiyonluk hayallerini canlı tutmak için bu zorlu ilk maçları atlatmak zorunda.