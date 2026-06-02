"Bakalım!" - Ruben Dias, her zaman formda kalan Ballon d'Or kazananları Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Luka Modric için 2026 Dünya Kupası'nın "son dans" olacağına pek ikna olmuş değil

Sürekli olarak üst düzey yetenekler yetiştiren bir ülke için, futbolun en prestijli kupasını kazanmak hâlâ en büyük hedef. Dias, takımın, sembol niteliğindeki forvetlerine kupa kazandırma beklentisinin altında ezilmediğini vurguluyor. Aksine, Messi ve Arjantin’i tahtından indirmeyi kolektif bir görev olarak görüyorlar. Takımın zihniyetini detaylandıran savunma oyuncusu, "Ona, kendimize, tüm Portekiz'e ve ailelerimize bu anı yaşatabilmek hepimiz için bir zevk olur. Bu ekstra bir baskı değil, evet, [Dünya Kupası'nın] bir parçası olmak ve oraya gidip kazanmak için daha da özel bir arzu." dedi.