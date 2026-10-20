AFP
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“Bakalım nerede duracağım!”: Bayer Leverkusen forveti Patrik Schick, üst üste altı maçta gol atarak Bundesliga tarihine geçmekten gurur duyuyor
Ölümcül golcü yeni bir çıta belirledi
Schick, 2026-27 sezonunun ilk altı haftasının tamamında gol atarak Almanya'nın en üst liginde tarihe geçmesinin ardından gurur duyduğunu dile getirdi. 30 yaşındaki forvet, daha önce yenilgi almamış Freiburg karşısında genç orta saha oyuncusu Ibrahim Maza'nın geriye çıkardığı pası 76. dakikada gole çevirerek Bayer Leverkusen'e 2-1'lik galibiyeti getirdi. Schick'in üst üste altı maçta gol atması, Dimitar Berbatov'un 2005-06 sezonunda ve Stefan Kiessling'in 2009-10 sezonunda belirlediği beş maçlık kulüp rekorunu geride bıraktı.
- AFP
Üretken golcü, tarihi dönüm noktasına ulaşmanın keyfini çıkarıyor
Bu tarihi başarı, forvetin bu sezonun başlarında Bundesliga tarihinde kulübün en çok gol atan Alman olmayan oyuncusu olarak ulaştığı bir başka kişisel dönüm noktasının ardından geldi. Freiburg maçının bitiş düdüğünden sonra rekor kırdığı seriye ilişkin konuşan Schick, şunları söyledi: "Elbette [rekor] beni gururlandırıyor. Üst üste altı kez, çok güzel. Gol atmaya devam ettiğim için şanslıyım ve böyle devam edeceğim. Bakalım nerede duracağım!"
Fiziksel toparlanma şampiyonluk yarışına güç katıyor
Kariyerinde bir lig sezonuna yaptığı en golcü başlangıç, Almanya'daki önceki sezonlarının sürekli yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle ciddi biçimde sekteye uğradığı düşünüldüğünde özellikle dikkat çekici. Artık tamamen sağlıklı ve gollerini sıralayan hücum oyuncusu, 2021-22 sezonunda ligde attığı 24 golle ulaştığı kişisel rekorunu zorlayabilecek durumda görünüyor.
Bireysel başarıların ötesinde, pazar günkü sonuç Leverkusen'in ilk hafta Elversberg'e yenilmesinin ardından teknik direktör Carles Martinez Novell yönetiminde yakaladığı etkileyici toparlanmayı sürdürdü. Takım, son dönemde alınabilecek 15 puanın 13'ünü topladı.
Dördüncü sıradaki Freiburg ile aynı puanda olan Leverkusen, lider Bayern'in yalnızca bir puan gerisinde yer alıyor ve ciddi bir şampiyonluk adayı olduğunu iyice gösteriyor.
- AFP
Formunu yeniden bulan iddialı ekipleri deplasman sınavı bekliyor
Leverkusen, 7. haftada Hoffenheim deplasmanına çıkarak yükselişini sürdürmeye çalışacak. Yıldız golcüsünün fiziksel olarak en iyi durumda olması, konuk ekibe oyuncunun gol serisini üst üste yedinci lig maçına taşıması için önemli bir fırsat sunuyor. Deplasmanda üç puan almak, Leverkusen'in Bundesliga zirvesinde Bayern Münih üzerindeki baskıyı sürdürmesi açısından kritik olacak.
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