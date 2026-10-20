Bu tarihi başarı, forvetin bu sezonun başlarında Bundesliga tarihinde kulübün en çok gol atan Alman olmayan oyuncusu olarak ulaştığı bir başka kişisel dönüm noktasının ardından geldi. Freiburg maçının bitiş düdüğünden sonra rekor kırdığı seriye ilişkin konuşan Schick, şunları söyledi: "Elbette [rekor] beni gururlandırıyor. Üst üste altı kez, çok güzel. Gol atmaya devam ettiğim için şanslıyım ve böyle devam edeceğim. Bakalım nerede duracağım!"