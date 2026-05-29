Goal.com
CanlıBiletler
Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

"Bakalım ne olacak" - Almanya'nın sol bek oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde Bayern Münih'e transfer olabileceği yönündeki söylentileri reddetmiyor

Transfers
N. Brown
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Bayern Münih
Almanya
Dünya Kupası

Eintracht Frankfurt'un savunma oyuncusu Nathaniel Brown, yaz transfer döneminde Bundesliga'nın devlerinden Bayern Münih'e geçeceği yönündeki artan spekülasyonlardan uzak durmayı reddetti. Büyük beğeni toplayan Alman sol bek, şu anda tamamen milli takım görevlerine odaklanmış durumda; ancak haberlere göre, ligdeki etkileyici performansı birçok Avrupa'nın önde gelen kulübünün dikkatini çekmiş durumda.

  • Bavyeralılar, Frankfurt'un genç yıldızını takip ediyor

    Abendzeitung'un haberlerine göre Bayern, sakatlıklarla boğuşan Alphonso Davies'in yerine geçmesi muhtemel bir aday olarak Eintracht'ın sol bek oyuncusu Brown'ı belirledi. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, ligde muhteşem bir sezon geçirerek kulübünün vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi ve Dünya Kupası öncesinde Julian Nagelsmann'ın Almanya kadrosunda yer aldı.

    • Reklam
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-FRANKFURTAFP

    Brown, Münih'in ilgisine yanıt verdi

    Allianz Arena'dan gelen transfer teklifleri hakkında doğrudan sorulduğunda, çok yönlü savunma oyuncusu kulüpteki yakın geleceği konusunda seçeneklerini açık tutmayı tercih etti.

    Brown, "Tabii ki ben de bunu okudum, ancak şu anda Dünya Kupası'na odaklanmak istiyorum" dedi. "Ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Ancak şu anda tüm dikkatim Dünya Kupası'nda. Kendimi harika hissediyorum, ayrıca şehirde de arkadaşlarım var. Buraya gerçekten alıştım, çok keyif alıyorum."

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Nagelsmann, muhteşem bir turnuva olacağını öngörüyor

    Amberg doğumlu savunma oyuncusunun yıldızı hızla parladı; bu yükselişinde, Aralık ayında Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı etkisiz hale getirmesiyle dikkat çeken önemli Şampiyonlar Ligi deneyimleri de yer alıyor. Milli takım teknik direktörü Nagelsmann, kadro açıklamasında bu oyuncunun muazzam potansiyeline dikkat çekti.

    Nagelsmann, "Bazen senin bile ne kadar iyi olduğunu, neler yapabileceğini, ne kadar atletik ve yaratıcı olduğunu, pozisyonunu ne kadar iyi bulduğunu bilmediğini düşünüyorum" dedi. "Gerçekten harika bir Dünya Kupası geçirebilirsin."

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    Değerlendirme, transfer girişimini tehlikeye atıyor

    ABD'de göstereceği muhteşem bir performans, Brown'ın piyasa değerinin 60 milyon avroyu aşmasına neden olabilir; bu durum, geçen yaz Nick Woltemade'in Stuttgart'tan Newcastle'a yaptığı şok transferi ile kıyaslanabilir.

    Geçen Kasım ayında A milli takımda ilk kez forma giydikten sonra sadece üç kez milli olan genç oyuncu, ilk 11'de yer almak için David Raum ile hemen bir rekabet içine girecek. Taktiksel pozisyonundan hiç etkilenmeyen oyuncu, "Sol ya da sağ, nerede oynadığım umurumda değil, oynamak istiyorum – her yerde!" diyerek heyecanını dile getirdi.