Getty Images Sport
Çeviri:
"Bakalım ne olacak" - Almanya'nın sol bek oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde Bayern Münih'e transfer olabileceği yönündeki söylentileri reddetmiyor
Bavyeralılar, Frankfurt'un genç yıldızını takip ediyor
Abendzeitung'un haberlerine göre Bayern, sakatlıklarla boğuşan Alphonso Davies'in yerine geçmesi muhtemel bir aday olarak Eintracht'ın sol bek oyuncusu Brown'ı belirledi. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, ligde muhteşem bir sezon geçirerek kulübünün vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi ve Dünya Kupası öncesinde Julian Nagelsmann'ın Almanya kadrosunda yer aldı.
- AFP
Brown, Münih'in ilgisine yanıt verdi
Allianz Arena'dan gelen transfer teklifleri hakkında doğrudan sorulduğunda, çok yönlü savunma oyuncusu kulüpteki yakın geleceği konusunda seçeneklerini açık tutmayı tercih etti.
Brown, "Tabii ki ben de bunu okudum, ancak şu anda Dünya Kupası'na odaklanmak istiyorum" dedi. "Ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Ancak şu anda tüm dikkatim Dünya Kupası'nda. Kendimi harika hissediyorum, ayrıca şehirde de arkadaşlarım var. Buraya gerçekten alıştım, çok keyif alıyorum."
- Getty Images Sport
Nagelsmann, muhteşem bir turnuva olacağını öngörüyor
Amberg doğumlu savunma oyuncusunun yıldızı hızla parladı; bu yükselişinde, Aralık ayında Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı etkisiz hale getirmesiyle dikkat çeken önemli Şampiyonlar Ligi deneyimleri de yer alıyor. Milli takım teknik direktörü Nagelsmann, kadro açıklamasında bu oyuncunun muazzam potansiyeline dikkat çekti.
Nagelsmann, "Bazen senin bile ne kadar iyi olduğunu, neler yapabileceğini, ne kadar atletik ve yaratıcı olduğunu, pozisyonunu ne kadar iyi bulduğunu bilmediğini düşünüyorum" dedi. "Gerçekten harika bir Dünya Kupası geçirebilirsin."
- Getty Images Sport
Değerlendirme, transfer girişimini tehlikeye atıyor
ABD'de göstereceği muhteşem bir performans, Brown'ın piyasa değerinin 60 milyon avroyu aşmasına neden olabilir; bu durum, geçen yaz Nick Woltemade'in Stuttgart'tan Newcastle'a yaptığı şok transferi ile kıyaslanabilir.
Geçen Kasım ayında A milli takımda ilk kez forma giydikten sonra sadece üç kez milli olan genç oyuncu, ilk 11'de yer almak için David Raum ile hemen bir rekabet içine girecek. Taktiksel pozisyonundan hiç etkilenmeyen oyuncu, "Sol ya da sağ, nerede oynadığım umurumda değil, oynamak istiyorum – her yerde!" diyerek heyecanını dile getirdi.