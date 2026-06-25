Getty Images Sport
Çeviri:
"Bakacağız" - Jürgen Klopp, teknik direktörlüğe dönüş sinyali verdi ancak Real Madrid'deki görevle ilgili soruyu yanıtlamaktan kaçındı
Klopp, Bernabeu ile ilgili spekülasyonları geçiştiriyor
Efsanevi teknik direktör, şu anda saha kenarındaki günlük görevlerinden uzaklaşmış olmasına rağmen dünya futbolunda hâlâ çok rağbet gören bir isim olmaya devam ediyor. İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, 59 yaşındaki teknik direktöre kariyeri boyunca Bernabéu’ya geçişin hiç gündeme gelip gelmediği soruldu. Ancak eski Borussia Dortmund teknik direktörü, kendine özgü cazibesini kullanarak soruyu tamamen geçiştirdi ve mesleki geçmişinin özel yönlerini gizli tuttu.
- AFP
Almanya kapıyı açık bırakıyor
İspanya’daki prestijli teknik direktörlük pozisyonu hakkında net bir açıklama yapması istendiğinde Klopp, bu konudaki soruları hemen kesip geçiştirdi. Alman teknik adam şöyle yanıt verdi: “Evet, eğer bu soruya şimdi cevap verirsem, şimdiye kadar söylediğim her şey ortadan kalkar, silinir. Jose var. Sorun yok. O yüzden yorum yok.”
Ancak, teknik direktörlüğe resmi olarak geri dönüp dönmeyeceği açıkça sorulduğunda ise şunları ekledi: "Her gün spor salonunda antrenman yapıyorum... Şaka bir yana, göreceğiz."
Klopp, Red Bull’un faaliyetlerini hâlâ yönetiyor
Klopp şu anda Red Bull’un küresel futbol bölümünün başkanı olarak görev yapmaktadır; bu çok kulüplü stratejik görevi resmi olarak Ocak 2025’te üstlenmiştir. 2029 yılına kadar sürecek olan yüksek ücretli sözleşmesi kapsamında, RB Leipzig ve Red Bull Salzburg gibi kulüplere uzun vadeli felsefi vizyon, oyuncu keşfi konusunda rehberlik ve teknik direktörlük danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Bu idari görevi, Dortmund ile arka arkaya iki Bundesliga şampiyonluğu kazandığı ve Anfield'a Şampiyonlar Ligi ile Premier Lig zaferlerini kazandırdığı tarihi bir oyunculuk kariyerinin ardından gelmektedir.
- AFP
Mourinho dönemi, futbol dünyasının görünümünü değiştiriyor
Real Madrid’in Jose Mourinho’yu Haziran 2029’a kadar süreli bir sözleşmeyle göreve getirmesi, İspanya’nın başkentindeki acil teknik direktörlük boşluğunu kesin olarak çözdü. Portekizli tecrübeli teknik adam, Bernabéu’da üst üste kupa kazanamayan sezonların ardından 13 Temmuz’da Álvaro Arbeloa’nın yerini resmen devralacak ve bu konudaki olasılıkları öngörülebilir gelecekte tamamen ortadan kaldıracak.
Sonuç olarak, Klopp, Red Bull’daki kapsamlı yönetim görevlerini yerine getirmeye devam edecek gibi görünüyor; futbol dünyası ise onun bir sonraki büyük hamlesini sabırla bekliyor.