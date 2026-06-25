"Bakacağız" - Jürgen Klopp, teknik direktörlüğe dönüş sinyali verdi ancak Real Madrid'deki görevle ilgili soruyu yanıtlamaktan kaçındı

İspanya’daki prestijli teknik direktörlük pozisyonu hakkında net bir açıklama yapması istendiğinde Klopp, bu konudaki soruları hemen kesip geçiştirdi. Alman teknik adam şöyle yanıt verdi: “Evet, eğer bu soruya şimdi cevap verirsem, şimdiye kadar söylediğim her şey ortadan kalkar, silinir. Jose var. Sorun yok. O yüzden yorum yok.”

Ancak, teknik direktörlüğe resmi olarak geri dönüp dönmeyeceği açıkça sorulduğunda ise şunları ekledi: "Her gün spor salonunda antrenman yapıyorum... Şaka bir yana, göreceğiz."