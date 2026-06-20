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"Bahsetmeye bile değmez" - Jürgen Klopp, Virgil van Dijk'e yönelik sert eleştiriler üzerine eski Hollanda'lı yıldızına sert çıkıştı
- Ziggo Sport
Klopp eski kaptanını savunuyor
Eski Hollanda orta saha oyuncusu Virgil van Dijk’i sert bir şekilde eleştirmesinin ardından Klopp, Van der Vaart’a sert bir yanıt verdi. Hollanda’nın İsveç ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde MagentaTV’de yorumcu olarak konuşan Klopp, eski “Reds” yıldızına yöneltilen saldırıların niteliğine inanamadığını dile getirdi.
2018 ile 2024 yılları arasında Klopp’un en başarılı Liverpool takımlarının savunma direği olan Van Dijk, turnuvanın başlarında Japonya ile 2-2 berabere kaldıkları maçta sergilediği sallantılı savunma performansı nedeniyle mercek altına alınmıştı. Ancak Klopp, 34 yaşındaki oyuncunun hâlâ dünya klasında bir futbolcu olduğu konusundaki inancından ödün vermiyor.
"Boeing 747" karşılaştırması
Tartışma, Hollanda yayın kuruluşu NOS’ta yorumcu olarak görev yapan Van der Vaart’ın, Van Dijk’in hareket kabiliyeti hakkında sert bir değerlendirmede bulunmasıyla alevlendi. Eski Hamburg ve Real Madrid yıldızı, savunma oyuncusunun performansından “şok olduğunu” belirterek, özellikle dar alanlarda dönme ve hareket etme becerisini eleştirdi.
Van der Vaart, “Dürüst olmak gerekirse: Van Dijk beni oldukça şok etti,” dedi. “Onu izlerken şunu düşündüm: bu hiç iyi görünmüyor. Özellikle de dönerken. Bu çok zor oluyor. Sanki bir Boeing 747 uçağı dönüyor gibi. Umarım turnuva boyunca biraz daha hızlı dönmeye başlar.”
Bu renkli tanım, Van Dijk’in Ronald Koeman’ın takımına sağladığı liderlik ve teknik kaliteye değer veren Klopp’un hoşuna gitmedi.
Klopp'un Van der Vaart hakkındaki sert değerlendirmesi
Bu yorumlar hakkında sorulduğunda Klopp, Van der Vaart’ın güvenilirliğini ve olumsuz yönlere odaklanma eğilimini sorgulayarak sözünü sakınmadı. Alman teknik direktör, yorumcunun sözlerinin anlamlı taktiksel analiz sunmaktan çok dikkat çekmeye yönelik olduğunu ima etti.
“Rafael van der Vaart’tan bahsetmeye değer mi, tam emin değilim,” diye karşılık verdi Klopp. “Ama bir gün herhangi bir oyuncu hakkında olumlu bir şey söylerse, onu tekrar ciddiye almaktan memnuniyet duyarım. Sanki bir şey görüyor gibi bir his uyandırıyor, sonra bunu süslü bir dille ifade etmek zorunda kalıyor ve aslında buna tamamen karşı çıkıyor. Ama bu şekilde bakıldığında, bu gerçekten önemli değil.”
- Getty Images Sport
Van Dijk’ın sözleri meyvesini verdi
Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü almasına rağmen Van Dijk, Japonya maçı sonrası basın mensuplarına konuşurken alçakgönüllü bir tavır sergiledi. Kaptan, takımının, maçın büyük bir bölümünde kompakt bir 5-4-1 dizilişiyle sahaya çıkan, iyi organize olmuş Japon takımını aşmakta zorlandığını kabul etti.
“Çok kompakt bir oyun sergileyen Japonya’ya karşı oynadık. Bu zordu,” diye açıkladı Van Dijk. “Sonuçta, bir beraberlikle başladık. Kesinlikle daha iyisini yapabiliriz. Şimdi bir sonraki maça odaklanalım.”
Van Dijk’in takımı motive eden sözleri açıkça meyvesini verdi; Hollanda, ikinci maçında İsveç’i 5-1’lik ezici bir skorla mağlup ederek şık bir geri dönüş yaptı.