"Bahsetmeye bile değmez" - Jürgen Klopp, Virgil van Dijk'e yönelik sert eleştiriler üzerine eski Hollanda'lı yıldızına sert çıkıştı

Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü almasına rağmen Van Dijk, Japonya maçı sonrası basın mensuplarına konuşurken alçakgönüllü bir tavır sergiledi. Kaptan, takımının, maçın büyük bir bölümünde kompakt bir 5-4-1 dizilişiyle sahaya çıkan, iyi organize olmuş Japon takımını aşmakta zorlandığını kabul etti.

“Çok kompakt bir oyun sergileyen Japonya’ya karşı oynadık. Bu zordu,” diye açıkladı Van Dijk. “Sonuçta, bir beraberlikle başladık. Kesinlikle daha iyisini yapabiliriz. Şimdi bir sonraki maça odaklanalım.”

Van Dijk’in takımı motive eden sözleri açıkça meyvesini verdi; Hollanda, ikinci maçında İsveç’i 5-1’lik ezici bir skorla mağlup ederek şık bir geri dönüş yaptı.