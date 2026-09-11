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‘Bağırmadan önce düşünün!’ - Ruben van Bommel, PSV’nin Avrupa’daki açılış maçının ardından eleştirmenlere yanıt verdi
Van Bommel sahneye çıktı, PSV Shakhtar'ı durdurdu
Ruben van Bommel, PSV Eindhoven'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına Philips Stadion'da Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere başladığı maçta sürekli tehdit yaratan isim oldu. Gleiker Mendoza, ilk yarının uzatma dakikalarında Arda Turan'ın takımını öne geçirirken, ev sahibi ekip adına ikinci yarıda eşitliği getiren golü Sergino Dest attı.
Van Bommel, Hollanda şampiyonuna galibiyeti getirmeye de yaklaştı; ikinci yarıda kurulan baskı sırasında tehlikeli bir şutu az farkla auta gitti.
Ancak ev sahibi ekip, başa baş geçen bu Avrupa açılışında sonunda puanları paylaşmak zorunda kaldı.
- ANP
Kanat oyuncusu, kaçan galibiyete üzüldü
Maçın ardından konuşan Van Bommel, Shakhtar'ın teknik kalitesi karşısında ilk bölümde zorlanmalarına rağmen üç puanı alamadıkları için kadronun hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti. PSV'nin, Ajax'a karşı ligde yakın zamanda aldığı 3-1'lik galibiyette sergilediği yüksek futbol temposundan yoksun olduğunu vurguladı.
Kanat oyuncusu, hücumdaki etkisini gollere çevirememesi nedeniyle kişisel hayal kırıklığını da dile getirdi.
Van Bommel, "Sonuç olarak sahadan üç puanı alabileceğimiz hissiyle ayrılıyoruz" dedi. "Tehlike yaratmak güzel ama şu anda bunun karşılığını alamıyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama gerçek şu ki önünüzde hâlâ yedi maç var."
Van Bommel, Ajax meydan okuması ve eleştirmenler hakkında konuştu
Maç sonrasındaki tartışma, Van Bommel'in Ajax galibiyeti sırasında Aaron Bouwman ile girdiği yüksek hızlı hava topu çarpışmasının ardından aldığı sert tepkiye de döndü. Bu müdahale, genç savunmacının akciğer ve göğüs kemiklerindeki ezilmeler nedeniyle hastaneye kaldırılmasına yol açtı ve geniş çaplı bir tartışma başlattı.
Van Bommel, olay nedeniyle içten bir pişmanlık duyduğunu dile getirirken, yorumcularla taraftarlara da oyuncular hakkında internette hüküm vermek için acele etmeden önce daha ölçülü olmaları çağrısında bulundu.
"Bu benim hatamdı ve bundan dolayı üzgünüm" diyen Van Bommel, "Aaron'un durumunun nispeten iyi olmasına seviniyorum. Ama bence insanlar, oyuncular hakkında bir şeyler bağırıp çağırmadan önce bazen biraz daha dikkatli düşünmeli" ifadelerini kullandı.
- ANP
Odak, uzun Avrupa kampanyasına çevrildi
Evinde puan kaybetmesine rağmen Van Bommel, PSV'nin hücumdaki uygulamasını geliştirebileceğine ve turnuvada ivme yakalayabileceğine inanmaya devam ediyor. Takım şimdi, kalan yedi Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadan önce odağını yeniden yurt içi yükümlülüklerine çeviriyor.
Kanat oyuncusu, dışarıdan gelen gürültüye rağmen odağı korumanın takımın ilerleyişi açısından kritik olacağını vurguladı.
PSV, sıradaki maç gününde oyun seviyesini yükseltip bu sezonki ilk Avrupa galibiyetini almayı hedefleyecek.
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