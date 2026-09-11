‘Bağırmadan önce düşünün!’ - Ruben van Bommel, PSV’nin Avrupa’daki açılış maçının ardından eleştirmenlere yanıt verdi

Maç sonrasındaki tartışma, Van Bommel'in Ajax galibiyeti sırasında Aaron Bouwman ile girdiği yüksek hızlı hava topu çarpışmasının ardından aldığı sert tepkiye de döndü. Bu müdahale, genç savunmacının akciğer ve göğüs kemiklerindeki ezilmeler nedeniyle hastaneye kaldırılmasına yol açtı ve geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Van Bommel, olay nedeniyle içten bir pişmanlık duyduğunu dile getirirken, yorumcularla taraftarlara da oyuncular hakkında internette hüküm vermek için acele etmeden önce daha ölçülü olmaları çağrısında bulundu.

"Bu benim hatamdı ve bundan dolayı üzgünüm" diyen Van Bommel, "Aaron'un durumunun nispeten iyi olmasına seviniyorum. Ama bence insanlar, oyuncular hakkında bir şeyler bağırıp çağırmadan önce bazen biraz daha dikkatli düşünmeli" ifadelerini kullandı.