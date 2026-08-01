Barcelona kalecisi Polonyalı Wojciech Szczesny, sigara bağımlılığıyla mücadele etmeye hazır olmadığını açıkladı.

Sahadaki performansının ötesinde Szczesny, açık sözlü kişiliği ve doğal tavırları sayesinde Barcelona taraftarının sevgisini kazanmayı başardı.

Kariyerinde ilk kez taraftarlardan kendisine özel bir tezahürat (Szczesny sigara içiyor) çıktı; bu, sigara bağımlılığıyla ilişkili olmasına rağmen kendisini fazlasıyla mutlu eden bir durum.

Sport gazetesi, Szczesny'nin "The Athletic" gazetesine verdiği röportajdaki açıklamalarını yayımladı. Kaleci burada yaşadığı "zaafından" söz etti ve bunun "korkunç" bir şey olduğunu ve kimseye tavsiye etmediğini vurgulasa da buna karşı bir mücadeleye girmeye hazır olmadığını belirtti.

Polonyalı kaleci şunları söyledi: "Daha önce hiç kendime özel bir tezahürat olmamıştı, bu yüzden bundan keyif alıyorum. Dünyanın en profesyonel şeyi gibi görünmeyebilir ama ben buyum. İnsanlar kurtulamadığım bir bağımlılığım olduğunu biliyorlar."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sanırım bu onlara gerçekçi geliyor, çünkü pek çok oyuncunun farklı türden bağımlılıkları var; ister nikotin, ister alkol, ister kumar olsun. Ama ben bu konuda açığım. Bu, mücadele etmeye bile hazır olmadığım bir bağımlılık. Onu kabulleniyorum ve belki de insanların gözünde onu gerçekçi kılan da bu."

Polonyalı kaleci ayrıca, insanların sigara içtiğini yalnızca paparazzilerin çektiği fotoğraflar yüzünden değil, kendisi bunu itiraf ettiği için düşündüklerini de açıkladı.

Şöyle konuştu: "Bağımlılığımı itiraf ettim; bu, dünyanın dört bir yanında pek çok insanın yaşadığı bir bağımlılık. Belki insanlar bu hikâyede kendilerini bulabilirler."

Ardından şu düzeltmeyi ekledi: "İnsanları sigara içmeye teşvik etmeyi asla düşünmüyorum. Bunun korkunç bir şey olduğunu ve herkesin bundan kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim zaaflarımdan biri, ama bu zaafla barışığım."