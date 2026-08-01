Goal.com
CanlıBiletler
Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Bağımlılık mı? Barcelona'nın yıldızından çarpıcı itiraflarla yürek burkan açıklamalar

W. Szczesny
La Liga
Barcelona
İspanya

Barcelona kalecisi Polonyalı Wojciech Szczesny, sigara bağımlılığıyla mücadele etmeye hazır olmadığını açıkladı.

Sahadaki performansının ötesinde Szczesny, açık sözlü kişiliği ve doğal tavırları sayesinde Barcelona taraftarının sevgisini kazanmayı başardı. 

Kariyerinde ilk kez taraftarlardan kendisine özel bir tezahürat (Szczesny sigara içiyor) çıktı; bu, sigara bağımlılığıyla ilişkili olmasına rağmen kendisini fazlasıyla mutlu eden bir durum.

Sport gazetesi, Szczesny'nin "The Athletic" gazetesine verdiği röportajdaki açıklamalarını yayımladı. Kaleci burada yaşadığı "zaafından" söz etti ve bunun "korkunç" bir şey olduğunu ve kimseye tavsiye etmediğini vurgulasa da buna karşı bir mücadeleye girmeye hazır olmadığını belirtti.

Polonyalı kaleci şunları söyledi: "Daha önce hiç kendime özel bir tezahürat olmamıştı, bu yüzden bundan keyif alıyorum. Dünyanın en profesyonel şeyi gibi görünmeyebilir ama ben buyum. İnsanlar kurtulamadığım bir bağımlılığım olduğunu biliyorlar."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sanırım bu onlara gerçekçi geliyor, çünkü pek çok oyuncunun farklı türden bağımlılıkları var; ister nikotin, ister alkol, ister kumar olsun. Ama ben bu konuda açığım. Bu, mücadele etmeye bile hazır olmadığım bir bağımlılık. Onu kabulleniyorum ve belki de insanların gözünde onu gerçekçi kılan da bu."

Polonyalı kaleci ayrıca, insanların sigara içtiğini yalnızca paparazzilerin çektiği fotoğraflar yüzünden değil, kendisi bunu itiraf ettiği için düşündüklerini de açıkladı.

Şöyle konuştu: "Bağımlılığımı itiraf ettim; bu, dünyanın dört bir yanında pek çok insanın yaşadığı bir bağımlılık. Belki insanlar bu hikâyede kendilerini bulabilirler."

Ardından şu düzeltmeyi ekledi: "İnsanları sigara içmeye teşvik etmeyi asla düşünmüyorum. Bunun korkunç bir şey olduğunu ve herkesin bundan kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim zaaflarımdan biri, ama bu zaafla barışığım."

  • Wojciech Szczesnygetty

    Barcelona'ya aşık oldum

    Barcelona'nın teklifini aldığında, sakin bir düşünme sürecinin ardından Szczesny kendine söz verdi: Eğer bu teklifi kabul ederse, bunun tadını mümkün olan en üst düzeyde çıkaracaktı.

    Şöyle konuştu: "Kendimi sahadaki taraftarlardan biri gibi hissediyorum. Bu dönemi kariyerimde ekstra bir ödül olarak görüyorum. Ondan azami ölçüde faydalanacağım ve sevdiğim şekilde tadını çıkaracağım. İnsanlar da bunu içtenlikle hissediyor gibi görünüyor."

    Şunları ekledi: "Taraftarlardan çok büyük bir sevgi hissediyorum; tıpkı benim de bu yere ve Barcelona'ya âşık olduğum kadar."

    Polonyalı kaleci, birçok kişinin kendisini "soyunma odasının en yaşlı, en güler yüzlü ve en rahat oyuncusu" olarak gördüğünün farkında, ancak kişiliğinde her zaman göze görünmeyen başka yönler de bulunduğunu vurguladı.

    Şu ifadeleri kullandı: "Bazen kapakta gösterdiğin şey, içinde olan her şey değildir. Susmayı, gülümsememeyi, hayatımın tadını bu kadar çıkarmamayı ve futbolu derinlemesine kavrayan, tecrübelerini genç oyunculara aktarabilen profesyonel bir oyuncu olarak daha çok görülmeyi de tercih edebilirdim."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Ama bunu yapmamayı seçtim."

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin