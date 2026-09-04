Sagna da durumun böyle olmasını bekliyor. Eski Arsenal, Manchester City ve Fransa savunmacısı, BetVictor Online Casino iş birliği kapsamında konuşurken, vatandaşı Mbappe'nin şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olduğu için Ballon d'Or'u hak edip etmeyeceği sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Benim için şu anda en iyilerden biri, ilk üçte yer alıyor. Harika bir yıl geçirdi ve benim için en iyilerden biri. Ama forvet olmak, gol atmak için daha fazla fırsat verdiği gibi insanların ona daha olumlu bakması için de daha fazla fırsat veriyor.

“Benim için Ballon d'Or'u Kvara hak ediyor. Bana göre Kvara [Khvicha Kvaratskhelia] olağanüstüydü ve bir kanat oyuncusu olarak bu kadar büyük etki yaratıp bu kadar başarılı bir sezon geçirdi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın dışında, bence futbolcular Kvara'nın geçen sezon en önemli oyuncu olduğu konusunda hemfikirdir.

“Elbette Kylian harika bir Dünya Kupası geçirdi ve bu kadar çok gol attığını görmek beni mutlu etti; sadece Fransız olduğu için değil, futbolu sevdiğim ve onun sezona böyle parlayarak başladığını gördüğüm için de. Bu onun standardı, bu onun seviyesi ve o en üst düzey birkaç oyuncudan biri. Dünyanın en iyisi, en iyi oyuncusu olabilir ama sorun şu: Geçen sezon takımın için ne kadar etkiliydin?”