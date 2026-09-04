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Bacary Sagna, 2026 Ballon d’Or kazananını seçerken Real Madrid’in süperstarı ile Harry Kane’i görmezden geldi; Kylian Mbappe’nin dünyada ancak ‘ilk üç’te olduğunu söyledi
Ballon d'Or 2026: Kane ve Rodri de adaylar arasında
‘Dünyanın en iyi oyuncusu’ unvanı genellikle Dünya Kupası yılında küresel bir şampiyonluk kazanan birine verilir. Bu da İspanya formasıyla yıldızlaşan isimleri, bu yaz Kuzey Amerika’daki başarılarının ardından güçlü şekilde öne çıkarıyor. 2024’te Ballon d’Or’u kazanan Rodri ile Barcelona’daki yeni takım arkadaşı Lamine Yamal, ödüle göz dikmiş durumda.
Geçen sezon Bundesliga şampiyonu Bayern adına 61 gol atan Kane de yarışta ön sıralara yerleşen isimlerden biri, ancak 2026’da Şampiyonlar Ligi zaferini kaçırdı.
Paris Saint-Germain bu kulvarda üst üste ikinci kez zafere ulaştı; bu da Ousmane Dembele’nin Altın Top yarışında aynı başarıyı yakalayabileceği ya da Parc des Princes’teki yetenekli bir takım arkadaşının zirveye çıkabileceği anlamına geliyor.
Dünyanın en iyi oyuncusu kim?
Sagna da durumun böyle olmasını bekliyor. Eski Arsenal, Manchester City ve Fransa savunmacısı, BetVictor Online Casino iş birliği kapsamında konuşurken, vatandaşı Mbappe'nin şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olduğu için Ballon d'Or'u hak edip etmeyeceği sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Benim için şu anda en iyilerden biri, ilk üçte yer alıyor. Harika bir yıl geçirdi ve benim için en iyilerden biri. Ama forvet olmak, gol atmak için daha fazla fırsat verdiği gibi insanların ona daha olumlu bakması için de daha fazla fırsat veriyor.
“Benim için Ballon d'Or'u Kvara hak ediyor. Bana göre Kvara [Khvicha Kvaratskhelia] olağanüstüydü ve bir kanat oyuncusu olarak bu kadar büyük etki yaratıp bu kadar başarılı bir sezon geçirdi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın dışında, bence futbolcular Kvara'nın geçen sezon en önemli oyuncu olduğu konusunda hemfikirdir.
“Elbette Kylian harika bir Dünya Kupası geçirdi ve bu kadar çok gol attığını görmek beni mutlu etti; sadece Fransız olduğu için değil, futbolu sevdiğim ve onun sezona böyle parlayarak başladığını gördüğüm için de. Bu onun standardı, bu onun seviyesi ve o en üst düzey birkaç oyuncudan biri. Dünyanın en iyisi, en iyi oyuncusu olabilir ama sorun şu: Geçen sezon takımın için ne kadar etkiliydin?”
Mbappe bir gün Ballon d'Or'u kazanacak mı?
Real Madrid, ‘Galactico’ hücum yıldızı Mbappe’nin La Liga’da iki kez Gol Krallığı kazanmasına ve 106 maçta 90 gol kaydetmesine rağmen iki sezondur büyük bir kupa kazanamadı.
Eski Monaco ve PSG ikonunun bir gün Ballon d’Or’u kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda, daha önce bu oylamada yalnızca bir kez ilk üçe girebilen oyuncu hakkında bir başka eski Fransa milli futbolcusu Louis Saha kısa süre önce GOAL'e şöyle dedi: “Bu zor bir soru, çünkü bu kupaları kazanmak istediği kesin. Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak Ballon d'Or’u kazanma şansının daha yüksek olduğunu biliyor. Tüm özelliklerini değerlendirilecek en iyi gözlerin önüne koymanın yolunun bu olduğunu biliyor.
“Baskının üzerinde olduğunu anlıyorum, çünkü artık finallerde yer alamamasının neredeyse çok tartışmalı bir hâl aldığını söyleyebiliriz. Bu kupayı kazanan kulüpten ayrıldı ve şimdi favorilerden biri olması gereken bir kulübe gitti, ama onlar finallere ulaşamıyor.
“Bu durum kişisel açıdan biraz soru işareti yaratmaya başlıyor. Manevi açıdan bakarsak, bir anlamda uğursuzluk getiriyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla mümkün olan en kısa sürede düzeltmek istediği olumsuz gidişat bu.
“Potansiyeli olan birinin başarılı olduğunu ve hedeflerine ulaştığını görmek her zaman güzeldir. Bence bunu hak ediyor. İnsanlar onun oyun stilini eleştirse de o her şeye sahip olmak istiyor.
“Her durumun onunla ilgili olması gerekiyor ve bu da büyük oyuncuların kanıtıdır. Ama bazen işler yolunda gitmezse eleştirmek kolaydır. Cristiano, yıllar içinde sahip olduğu tüm bu kupaları sonuca çeviremeseydi, çok uzun zaman önce mahvolmuş olurdu.”
Rekor kıran Mbappe kupaların peşinde
Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda tarihe geçti ve turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Aynı rekoru Fransa Milli Takımı'nda ve Ligue 1'in devlerinden PSG'de de elinde bulunduruyor.
Bu sezon Real Madrid formasıyla Real Sociedad'a karşı bir hat-trick yaptı; Jose Mourinho, Real Madrid'i yeniden kupa yoluna sokmaya ve takımın 10 numaralı yıldızını Ballon d'Or adaylığı için yarışın içine taşımaya çalışırken, bu olağanüstü bireysel seviyenin korunması bekleniyor.
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