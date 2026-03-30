AFP
Çeviri:
"Bacağını kırabilirdi!" - Didier Deschamps, Fransa'nın Kolombiya'yı yendiği maçta Michael Olise'ye yapılan "Amerikan futbolu tarzı" müdahaleye öfkelendi
Deschamps, 'Amerikan futbolu' taktiklerini eleştirdi
Fransa milli takım teknik direktörü, Desire Doue’nin ilk uluslararası maçında attığı iki gol ve Marcus Thuram’ın yakın mesafeden attığı kafa golü sayesinde takımının ABD’deki mini turnesini üst üste ikinci galibiyetle tamamlamasının ardından, maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Skor, Washington’da rahat bir gece geçirildiğini gösteriyor olsa da, taktiksel gerçeklik çok daha sert geçti; bu durum, Deschamps’ın yıldız oyuncularına yeterince koruma sağlanmaması konusunda hakem ekibiyle yüzleşmesine neden oldu. "Dördüncü hakeme şöyle dedim: 'Biz Amerikan futbolunda değiliz!' Tackle yok! Neyse ki ciddi bir sonuç çıkmadı," diye konuştu TF1'e.
Olise, korkunç bir sakatlıktan kıl payı kurtuldu
En önemli olay, uzatma süresinin son saniyelerinde Olise'nin sert bir müdahaleyle yere serilmesiyle yaşandı. Deschamps, kanat oyuncusunun hızlı refleksleri sayesinde uzun süreli bir sakatlıktan kurtulduğuna kesin olarak inanıyordu. Şöyle ekledi: "Michael'a yapılan müdahaleye gelince, eğer zıplamasaydı bacağını kırabilirdi! Bu bir dostluk maçı... agresiflik sorun değil, ne olduğunu biliyoruz, ama bu biraz daha ötesine geçiyor.
Maç çok agresifti. Siz de benim kadar iyi biliyorsunuz, Güney Amerika takımları böyledir. VAR'ın olmadığı bilinci biraz yardımcı oluyor, özellikle de son pozisyonda, Michael Olise'ye yapılan son müdahale... Neyse ki zıpladı, aksi takdirde tek bacağı kalırdı!"
Kulübün baskısı altında oyuncu yönetimi
Bu hazırlık maçının yoğunluğu, Deschamps’ın kadrosunda neden bu kadar yoğun bir rotasyona gittiğini bir kez daha ortaya koydu. Yurtiçi şampiyonluklar ve Avrupa kupaları söz konusu olduğundan, Fransa teknik direktörü milli takım görevleri ile üst düzey kulüplerin talepleri arasındaki hassas dengenin farkında. Birçok oyuncu, özellikle Olise’nin başına gelen türden bir sakatlığı önlemek amacıyla yedek kulübesinde tutuldu. “Bu yüzden yönetim açısından bazı oyuncular oyuna girmedi. Ya giremediler ya da risk vardı. Şimdi, liglerin son aşamaları ve Şampiyonlar Ligi yaklaşırken... tabii ki bu, kulüplerinde geçirecekleri en önemli dönem," dedi Deschamps.
- Getty Images
Les Bleus, Dünya Kupası öncesinde ritmini buldu
Saha kenarındaki gerginliğe rağmen Fransa, hem Brezilya’yı hem de Kolombiya’yı mağlup ederek Washington’dan pek çok olumlu izlenimle ayrıldı. Bu sonuçlar, ülkenin 14 Mayıs’ta yapılacak resmi Dünya Kupası kadro açıklamasına hazırlanırken önemli bir moral kaynağı oldu. Deschamps için bu maçların yoğunluğu, yaklaşan turnuva için gerekli olan zihinsel ve fiziksel dayanıklılığı ölçmek açısından mükemmel bir turnusol testi işlevi gördü. Turu genel olarak değerlendiren teknik direktör, takımının gösterdiği rekabet gücünden memnun kaldı. "Arzu var. Bu iyi, tutku var, oyuncular için iyi. Bu sayede iki çok kaliteli prova maçı yapma fırsatı bulduk," diyerek sözlerini tamamlayan teknik direktör, dikkatini Haziran ayındaki son hazırlık maçlarına çevirdi.