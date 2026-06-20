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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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"Bacağımı artık hissetmiyordum" – Virgil van Dijk, Hollanda'nın İsveç'i yendiği maçta yaşanan şiddetli çarpışmanın ardından sakatlık endişesi yaşadı

Hollanda
Dünya Kupası
V. van Dijk
İsveç
Hollanda - İsveç

Hollanda, Cumartesi gecesi oynadığı ikinci Dünya Kupası grup aşaması maçında İsveç’i 5-1’lik muhteşem bir skorla mağlup etti; ancak bu zafer, Virgil van Dijk’ın yaşadığı ciddi sağlık endişeleri nedeniyle gölgelendi. Liverpool’un kaptanı, maç sırasında kalçasına aldığı şiddetli bir darbe sonrasında üst bacağında geçici olarak his kaybı yaşadığı korkutucu bir anı anlattı.

  • Korkutucu bir sinir sorunu

    Oranje, sahada tam anlamıyla bir ustalık dersi vererek İsveç’i 5-1’lik ezici bir skorla mağlup etse de, Van Dijk bu yoğun mücadeleden tamamen yara almadan çıkamadı ve Hollanda teknik ekibinde kısa süreli bir panik dalgasına yol açan ciddi bir darbe aldı.

    Maçın bitiminden sonra NOS’a doğrudan konuşan Liverpool’lu savunma oyuncusu, şiddetli çarpışmanın hemen ardından yaşadığı tuhaf ve endişe verici fiziksel hisleri ayrıntılı olarak anlattı. Van Dijk, çarpışmanın hemen ardından yaşananları anlatırken, “Kalçama sert bir darbe aldım ve bacağımın üst kısmını hissetmiyordum, bu biraz çılgınca bir durumdu,” dedi. “Ama muhtemelen sadece bir sinir sıkışmasıydı.”

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  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Van Dijk, sakatlık endişelerini hafife alıyor

    Oranje’nin Tunus ile oynayacağı bir sonraki maçta Van Dijk, Dünya Kupası’nda en fazla maça çıkan Hollanda kaptanı olarak rekoru kıracak. Şu anda kaptan olarak oynadığı yedi Dünya Kupası maçıyla efsanevi isimler Johan Cruyff, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer ve Ruud Krol ile eşit durumda.

    Aldığı darbeye rağmen, bundan sonra ciddi bir sorun çıkmasını beklemiyor. Önümüzdeki günlerde antrenmanlara sorunsuz bir şekilde katılabileceğini ve kadroda yer alabileceğini düşünüyor. Van Dijk, “Durumun çok da kötü olmadığını düşünüyorum, ama yakında göreceğiz,” diyerek sözlerini tamamladı.

  • Oranje için bir başka tehdit

    Van Dijk’in yaşadığı korku, Hollanda kampını endişelendiren tek sağlık sorunu değildi; orta sahanın kilit ismi Frenkie de Jong da maça ilk 11’de başlayıp başlayamayacağı konusunda belirsizlik yaşıyordu. Orta saha oyuncusu, fiziksel sorunlarının hafta başında takım hazırlıkları sırasında yaşanan bir olaydan kaynaklandığını açıkladı. De Jong, “Antrenmanda bir çarpışma yaşandı ve ben de buna dahil oldum,” diye açıkladı. “Bu çarpışmada biraz hasar gördüm, ama sonuçta her şey yolunda gitti.”

    De Jong, Cumartesi günkü galibiyette forma giymeyi başarsa da, maç sırasında ağrının tamamen geçmediğini itiraf etti. Maç sırasında kesinlikle ağrı hissettiğini, ancak bunun yine de katlanılabilir düzeyde olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde antrenmana çıkıp çıkamayacağı hâlâ belirsiz olsa da, orta saha oyuncusu iyileşme süreci konusunda iyimser.

    "Vücudumun nasıl tepki vereceğini göreceğiz, ama bu konuda kendime güveniyorum," diye sözlerini tamamladı De Jong.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Oranje, birinciliği hedefliyor

    Japonya ile oynadıkları ve teknik direktör Ronald Koeman’a yönelik eleştirilere yol açan durgun bir açılış maçının ardından Hollanda, İsveç’i paramparça eden yıkıcı bir hücum performansı sergileyerek toparlandı. Cody Gakpo, muhteşem bir çift golle bu ezici galibiyetin öncülüğünü yaparken, Brian Brobbey de iki kez fileleri havalandırarak Oranje’nin rakibini tamamen geride bırakmasını sağladı.

    Anthony Elanga İsveç adına bir gol geriye çekse de, Crysencio Summerville Hollanda'nın son derece etkileyici performansına son noktayı koydu. Daha önce Tunus'u 5-1 mağlup eden İsveç takımını etkili bir şekilde etkisiz hale getiren Koeman'ın öğrencileri, artık grubu kazanma yolunda sağlam bir konumdalar ve birinciliği garantilemek için son maçta Tunus'u yenmeleri yeterli.

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