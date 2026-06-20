"Bacağımı artık hissetmiyordum" – Virgil van Dijk, Hollanda'nın İsveç'i yendiği maçta yaşanan şiddetli çarpışmanın ardından sakatlık endişesi yaşadı

Oranje, sahada tam anlamıyla bir ustalık dersi vererek İsveç’i 5-1’lik ezici bir skorla mağlup etse de, Van Dijk bu yoğun mücadeleden tamamen yara almadan çıkamadı ve Hollanda teknik ekibinde kısa süreli bir panik dalgasına yol açan ciddi bir darbe aldı.

Maçın bitiminden sonra NOS’a doğrudan konuşan Liverpool’lu savunma oyuncusu, şiddetli çarpışmanın hemen ardından yaşadığı tuhaf ve endişe verici fiziksel hisleri ayrıntılı olarak anlattı. Van Dijk, çarpışmanın hemen ardından yaşananları anlatırken, “Kalçama sert bir darbe aldım ve bacağımın üst kısmını hissetmiyordum, bu biraz çılgınca bir durumdu,” dedi. “Ama muhtemelen sadece bir sinir sıkışmasıydı.”