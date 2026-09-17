Getty Images Sport
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Babasının oğlu! Christopher Samba'nın 17 yaşındaki oğlu Floyd, Norwich City karşısında Carabao Cup'ta 5-0 kazanılan maçta Manchester City formasıyla profesyonel ilk maçında iki gol attı
Samba, akademi çıkışlı oyuncuların öncülüğünü yapıyor
Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, üçüncü turdaki karşılaşmayı kulübün altyapısındaki yetenek derinliğini sergilemek için kullandı ve Manchester United'ı yenen kadroya göre 10 değişiklik yaptı. Yeni yüzler arasında, eski Blackburn Rovers demirbaşlarından Christopher Samba'nın oğlu Floyd da vardı; Floyd, şu anda City akademisinde bulunan iki kardeşten biriydi.
Dinlendirilen Erling Haaland'ın yerine en uçta görev yapan genç oyuncu, oyunu birbirine bağlaması ve daha ileri bir rolde olsa da babasının kariyerini tanımlayan fiziksel varlığı göstermesiyle ilk andan itibaren sahaya ait göründü.
Kilit an 29. dakikada geldi. İlk maçına çıkan Allan, ceza sahasına nokta atışı bir orta yaptı. Samba, topa yaptığı aşırtma kafa vuruşuyla dikkat çekici bir golcü içgüdüsü sergiledi ve Daniel Grimshaw'ı çaresiz bıraktı. Bu, genç oyuncu için tam anlamıyla duygu dolu bir andı; hayal gibi geçen ilk maçında Etihad tribünleri onun adını tezahüratlarla söyledi.
City, farkı ikiye çıkarmak için uzun süre beklemedi; Ryan Cherki sadece üç dakika sonra fileleri havalandırdı.
- Getty Images Sport
Etihad'da tam hakimiyet
Norwich'in geri dönüş umutları, ikinci yarının başlamasından sadece üç dakika sonra tamamen söndü. Kanatta sürekli tehdit yaratan Allan, topu sol ayağına çekti ve Grimshaw'ı alçak bir vuruşla geçerek ilk maçında golünü attı.
Brezilyalının golü, Premier League şampiyonu ile Championship'teki rakibi arasındaki kalite farkını özetledi. City baskısını sürdürdü; orta sahada oyunun temposunu kontrol eden Nico O'Reilly ve Rico Lewis, Manchester yağmuru altında konuk ekibi adeta gölge kovalayan tarafa çevirdi.
Samba ritmi sürüyor
Manşetler, Samba'nın 54. dakikada ikinci kez ağları bulmasıyla geldi. Ceza sahasının sağ tarafında topu Rayan Ait-Nouri'den alan 17 yaşındaki oyuncu, yaşının ötesinde bir soğukkanlılık göstererek enfes bir vuruşla topu uzak köşeye gönderdi. Güç ve inceliği bir araya getiren bu gol, akademiden yetişen oyuncunun Maresca'nın rehberliğinde çok büyük bir geleceği olduğunu düşündürdü.
Teknik direktör, Samba'yı maçın tamamında sahada tutmayı tercih etti; belli ki forvetin ilk maçında tarihi bir hat-trick yapmasını umuyordu. Samba, gecede kalıcı bir iz bırakan tek genç oyuncu da değildi. Oyuna sonradan giren Ryan McAidoo, akıcı bir takım organizasyonunun ardından 89. dakikada skoru tamamladı.
- AFP
Brighton dördüncü turda bekliyor
Etihad Stadı'ndaki stat anonsçusu, Brighton'ın Manchester United'ı yenmesinin ardından City'nin dördüncü turda Brighton'ı ağırlayacağını tribünlere büyük bir keyifle duyurdu. Milli ara yaklaşırken, Maresca kenar oyuncularının ve akademiden gelen genç yeteneklerin sorumluluk alarak öne çıkmasından büyük memnuniyet duyacaktır. İtalyan teknik adam, potansiyel olarak zor geçebilecek bu eşleşmeyi kilit yıldızlarını Sunderland ile oynanacak Premier League maçı öncesinde dinlendirerek başarıyla geçti.
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