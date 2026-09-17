Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, üçüncü turdaki karşılaşmayı kulübün altyapısındaki yetenek derinliğini sergilemek için kullandı ve Manchester United'ı yenen kadroya göre 10 değişiklik yaptı. Yeni yüzler arasında, eski Blackburn Rovers demirbaşlarından Christopher Samba'nın oğlu Floyd da vardı; Floyd, şu anda City akademisinde bulunan iki kardeşten biriydi.

Dinlendirilen Erling Haaland'ın yerine en uçta görev yapan genç oyuncu, oyunu birbirine bağlaması ve daha ileri bir rolde olsa da babasının kariyerini tanımlayan fiziksel varlığı göstermesiyle ilk andan itibaren sahaya ait göründü.

Kilit an 29. dakikada geldi. İlk maçına çıkan Allan, ceza sahasına nokta atışı bir orta yaptı. Samba, topa yaptığı aşırtma kafa vuruşuyla dikkat çekici bir golcü içgüdüsü sergiledi ve Daniel Grimshaw'ı çaresiz bıraktı. Bu, genç oyuncu için tam anlamıyla duygu dolu bir andı; hayal gibi geçen ilk maçında Etihad tribünleri onun adını tezahüratlarla söyledi.

City, farkı ikiye çıkarmak için uzun süre beklemedi; Ryan Cherki sadece üç dakika sonra fileleri havalandırdı.