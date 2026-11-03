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haaland city Getty Images
Simone Gervasio
Çeviri:

Baba Haaland, Manchester City'yi endişelendiriyor: "Kararı bekleyelim, sonra geleceğe bakarız." Nereye gidebilir? Real Madrid gelişmeleri takip ediyor

Transfers
Premier Lig
E. Haaland
M.City
Real Madrid
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RBL

Şampiyonlar Ligi

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Erling Haaland, Manchester City’nin giderek daha önemli bir simgesi hâline geliyor, özellikle de Pep Guardiola’nın ayrılıp yerine Enzo Maresca’nın gelmesinin ardından. Manchester City yıla iyi başladı ancak son haftalarda sonuçları kötüleşti. Manchester’ın mavi tarafının performansı üzerinde, kulübün 100’den fazla mali ihlalden suçlu bulunmasının ardından Premier League’in uygulayabileceği olası yaptırımların yarattığı baskı da var.

Kısacası Manchester City’nin geleceği belirsizliğini koruyor; bu durum, başta Haaland olmak üzere yıldız oyuncularının geleceğini de etkiliyor. Norveçli oyuncu, Premier League’in ilk dokuz haftasında dokuz gol attı ve kulüple 2034 yılına kadar sözleşmesi var. Ancak babası Alfe-Inge onun ayrılma ihtimalini dışlamadı.

  • "Bence temyiz sürecinin sonucunu beklemeliyiz. Şu anda City'yi hedef alan taraftarlar, rakip kulüpler ve özellikle gazeteciler olsa da süreç hızla sonuçlanabilir. Bu yüzden bekleyip temyiz başvurusunun nasıl sonuçlanacağını görmeliyiz."

    "City, masumiyetini kanıtlayacak güçlü delillere sahip olduğuna inanıyor. Bence kararın verilmesini beklemek daha iyi. Erling yalnızca mümkün olduğunca çok futbol oynamayı düşünüyor ve buna odaklanmış durumda. Sanırım bunu biraz daha fazla düşünenler, saha dışındaki bizleriz."

    Küme düşme riski de bulunan City'ye ağır bir ceza verilirse küme düşme ihtimali gerçeğe dönüşebilir; Haaland'a ise kuşkusuz her yerde talip çıkar. Bir sonraki takımına karar vermek kendisine kalır ve aslında onun transferini ve kendisine ödenecek astronomik maaşı karşılayabilecek kulüp sayısı çok azdır. Bu durumda, uzun süredir Haaland'ı isteyen ve kadrosunda 9 numara pozisyonunda bir boşluk bulunan Real Madrid transfer yarışında favori olur. Haaland, Mbappé ile birlikte tüm zamanların en güçlü hücum ikililerinden birini oluşturabilir.

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Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

RBL

RBL

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

MCI

MCI