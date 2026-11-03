"Bence temyiz sürecinin sonucunu beklemeliyiz. Şu anda City'yi hedef alan taraftarlar, rakip kulüpler ve özellikle gazeteciler olsa da süreç hızla sonuçlanabilir. Bu yüzden bekleyip temyiz başvurusunun nasıl sonuçlanacağını görmeliyiz."

"City, masumiyetini kanıtlayacak güçlü delillere sahip olduğuna inanıyor. Bence kararın verilmesini beklemek daha iyi. Erling yalnızca mümkün olduğunca çok futbol oynamayı düşünüyor ve buna odaklanmış durumda. Sanırım bunu biraz daha fazla düşünenler, saha dışındaki bizleriz."

Küme düşme riski de bulunan City'ye ağır bir ceza verilirse küme düşme ihtimali gerçeğe dönüşebilir; Haaland'a ise kuşkusuz her yerde talip çıkar. Bir sonraki takımına karar vermek kendisine kalır ve aslında onun transferini ve kendisine ödenecek astronomik maaşı karşılayabilecek kulüp sayısı çok azdır. Bu durumda, uzun süredir Haaland'ı isteyen ve kadrosunda 9 numara pozisyonunda bir boşluk bulunan Real Madrid transfer yarışında favori olur. Haaland, Mbappé ile birlikte tüm zamanların en güçlü hücum ikililerinden birini oluşturabilir.