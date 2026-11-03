Erling Haaland, Manchester City’nin giderek daha önemli bir simgesi hâline geliyor, özellikle de Pep Guardiola’nın ayrılıp yerine Enzo Maresca’nın gelmesinin ardından. Manchester City yıla iyi başladı ancak son haftalarda sonuçları kötüleşti. Manchester’ın mavi tarafının performansı üzerinde, kulübün 100’den fazla mali ihlalden suçlu bulunmasının ardından Premier League’in uygulayabileceği olası yaptırımların yarattığı baskı da var.
Kısacası Manchester City’nin geleceği belirsizliğini koruyor; bu durum, başta Haaland olmak üzere yıldız oyuncularının geleceğini de etkiliyor. Norveçli oyuncu, Premier League’in ilk dokuz haftasında dokuz gol attı ve kulüple 2034 yılına kadar sözleşmesi var. Ancak babası Alfe-Inge onun ayrılma ihtimalini dışlamadı.