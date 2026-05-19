Az kalmıştı! Arsenal'in yıldız oyuncusu Bukayo Saka, Thierry Henry'nin de yer aldığı seçkin kulübe katılarak, Manchester United efsanesi Wayne Rooney'den Premier Lig rekorunu kapma fırsatını kıl payı kaçırdı
Hale End mezunu için seçkin bir şirket
Premier League'inresmi internet sitesine göre, Saka, Arsenal'in Burnley'i 1-0 yendiği maçta resmen rekorlar kitabına adını yazdırdı. Hale End akademisi mezunu, Rooney'nin yaş rekoruna çok az kalmış olsa da, bu turnuvada Arsenal formasıyla 50 gol ve 50 asist barajını aşan son derece seçkin bir kulübe katıldı. Kulüp tarihinde bunu başaran sadece üçüncü oyuncu olan Saka, 175 gol ve 74 asistle övünen efsane Henry ile 87 gol ve 94 asist kaydeden Bergkamp'ın arasına katıldı.
Arsenal'deki kariyeri ve şu anki formu
Saka, Temmuz 2019’da akademiden doğrudan Arsenal A Takımı’na yükseldiğinden bu yana yıldırım gibi bir yükseliş yaşadı. Profesyonel kariyeri boyunca tüm turnuvalarda toplam 311 maça çıktı ve 81 gol katkısı sağladı. Bu sezon toplam 48 maçta 3.173 dakika sahada kalarak takım için hayati bir rol oynadı. Kanat oyuncusu, 31 Premier League maçında 7 gol ve 5 asist olmak üzere toplamda 11 gol ve 7 asist kaydetti.
Yurtiçinde zafer peşinde
2020'de bir FA Kupası ve iki İngiliz Süper Kupası'nı kazanan kanat oyuncusu, şimdi en büyük zaferin eşiğinde. Manchester City, Bournemouth veya Aston Villa karşısında puan kaybederse, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu garantileme şansı var. Ancak City kalan iki maçını da kazansa bile, Arsenal'in sezonun son maçında galip gelmesi yeterli olacak. Kulüp, Pazar günü Crystal Palace'a konuk olacak ve üç puanın kendilerine uzun zamandır beklenen lig şampiyonluğunu garanti edeceğini biliyor.
Budapeşte'de Avrupa hayalleri sizi bekliyor
Yoğun geçen lig şampiyonluğu yarışının ötesinde, Arsenal Avrupa'da devasa bir mücadeleyle karşı karşıya. Ligdeki son maçının ardından takım, 30 Mayıs'ta Budapeşte'ye giderek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile karşılaşacak. Saka, çocukluğundan beri desteklediği kulübünü tarihindeki ilk Avrupa zaferine taşımayı umuyor.