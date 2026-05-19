Premier League'inresmi internet sitesine göre, Saka, Arsenal'in Burnley'i 1-0 yendiği maçta resmen rekorlar kitabına adını yazdırdı. Hale End akademisi mezunu, Rooney'nin yaş rekoruna çok az kalmış olsa da, bu turnuvada Arsenal formasıyla 50 gol ve 50 asist barajını aşan son derece seçkin bir kulübe katıldı. Kulüp tarihinde bunu başaran sadece üçüncü oyuncu olan Saka, 175 gol ve 74 asistle övünen efsane Henry ile 87 gol ve 94 asist kaydeden Bergkamp'ın arasına katıldı.



