Vicario 6: İlk yarıda fazla işi düşmüyor; yalnızca yön değiştiren bir şutu rahatça çıkarıyor. İkinci yarıda da rakibin az sayıdaki şutunu savunma karşılıyor. Smit ise çok elverişli bir pozisyondan topu üstten dışarı göndererek kaleciyi affediyor. Yediği golde hatası yok. Uzatma dakikalarında Meerdink'in şutunu harika bir kurtarışla çıkarıyor ancak pozisyon, AZ'li forvetin ofsaytta olması nedeniyle geçersiz sayılıyor.

Kalulu 6: Sağ kanatta Kolo Muani'yi savunmada destekliyor, zaman zaman da onu topla buluşturmaya çalışıyor. Hücumda önüne koşu yapması ise nadir. İkinci yarının başında daha girişken olsa da son bölümde ceza sahasına fazla gömülerek zorlanıyor.

Gatti 7: Kaptanlık pazubendini takan Gatti, maçın başında dikkatli ve isabetli; müdahalelerinde temiz. İkinci yarının başında Daal'ın kendisini geçmesine izin vermiyor ve şutunu kornere çelmeyi başarıyor. Ardından bir kontra atakta gereksiz hareketlerle takımının iyi bir fırsatı kaçırmasına neden oluyor. Birkaç dakika sonra yine hücumdayken Alajbegovic'e gol getirebilecek pası da veremiyor. 70. dakikada kendi ceza sahasının hemen önünde rakibinden önce topa müdahale edip ardından topla çıkarak otoritesini gösteriyor. Sonrasında bitkin hâlde oyundan çıkarken kaptanlık pazubendini Bremer'e bırakıyor (78' Bremer 5,5: Oyuna girip Hollandalıların son bölümdeki baskısına karşı ceza sahasının ortasında fiziksel varlığını hissettirmeye çalışıyor ama çok zorlanıyor).

Lucumí 6: Gatti'nin yanında, son maçlarına kıyasla daha isabetli ve daha az faul yaparak oynamaya çalışıyor. Genel olarak sakin geçen 80 dakikanın ardından maçın sonunda Juventus savunmasının tamamı gibi o da zorlanıyor.

Kelly 5: Spalletti'nin savunmasındaki üçlü stoper hattını tamamlıyor. Adam markajında iyi, topu uzaklaştırırken ve hücumu başlatırken daha az başarılı; bu da kulübedeki Spalletti'yi öfkelendiriyor. AZ'nin skoru 2-1'e getiren golünde Cabal ile birlikte hatalı.

Sarr 6: Mücadele ve koşu gücüne dayalı bir maç çıkarıyor. Topla az buluşsa da hatlar arasındaki bağlantıyı korumada, savunmada ve topu geri kazanmada değerli bir rol oynuyor.

T.Koopmeiners 7: Yuvaya dönen oyuncu, Alkmaar'da sol ayağıyla gelişine attığı güzel bir golle kendini yeniden gösteriyor; topun ağlara gittiğini gördükten sonra sevinmiyor. İkinci yarıda De Busser'in ayağıyla yaptığı hatanın ardından, Hollandalı kaleci kalesinden uzaktayken ceza sahası dışından aşırtma denemeye cesaret edemiyor. Birkaç değerli top kazanma hamlesiyle de takdir topluyor.

Cambiaso 5,5: Maça kanat orta saha oyuncusu olarak başlıyor, savunma sırasında geriye gelerek Juventus'un savunmasını beşliyor: Sağda Kalulu ve üç stoperle birlikte. İkinci yarının başında biraz zorlanıyor, sarı kart görüyor ve bitime yarım saat kala oyundan alınıyor (60' Cabal 5: Oyuna girip sol kanatta risk almadan güvenli bir şekilde oynuyor; gerektiğinde Kalulu ile yer değiştirerek sağa da geçiyor. AZ'nin skoru 2-1'e getiren golünde Kelly ile birlikte hatalı).

Woltemade 5,5: Hareketlerinde her zamanki gibi ağır, paslarında da sık sık isabetsiz. Bu akşam Kolo Muani sağda, Alajbegovic soldayken Juventus'un merkezdeki hücum oyuncusu olarak görev yapıyor. Kolo Muani'nin golünde Fransız oyuncuyla yaptığı verkaçta başarılı (78' Ekhator 5,5: İlk maçına çıkıyor; hücumdan çok savunmaya dönük oynuyor ve bir de sarı kart görüyor).

Alajbegovic 6,5: Takım ağırlıklı olarak sağda Kolo Muani üzerinden oynuyor, onun kanadını daha az kullanıyor. İlk yarının ortalarında güçlü bir sağ ayak şutuyla kendini gösteriyor; top az farkla üstten dışarı çıkıyor. Ardından birkaç pozisyonda topu deneyimli bir oyuncunun sakinliğiyle kullanıyor. İkinci yarıda birkaç kez kaleye vurmak için iyi pozisyon alıyor ama son pası önce Koopmeiners, ardından Gatti veremiyor (60' Boga 6: Kendine özgü birkaç ani hamleyle dikkat çekiyor).

Kolo Muani 7,5: Çaprazdan çektiği sağ ayak şutuyla başlıyor; top direğin hemen yanından dışarı gidiyor. Ardından sağ kanattan Koopmeiners'in golüne güzel bir asist yapıyor. Sonrasında topu inatla geri kazanıp Woltemade ile paslaştıktan sonra sol ayağıyla güzel bir vuruş yaparak Juventus'un ikinci golünü atıyor ve bu kez kendisi öne çıkıyor. İkinci yarıda yine sağdan başlasa da daha sonra hücum hattının her bölgesinde dolaşıyor, karşısındaki rakibi süratiyle sık sık geçiyor (86' Douglas Luiz: puan yok).

Teknik direktör Spalletti 6,5: Maça iyi hazırlanıyor; özellikle Kolo Muani'yi sağda oynatma yeniliği işe yarıyor. Bunun Fransız forvet ve Spalletti'nin kendisi için yalnızca o gecelik bir fikir mi, yoksa sezonun dönüm noktası mı olacağı bilinmez. İkinci yarının başlangıcını da iyi yönetiyor ancak takım maçı bitirecek golü bulamıyor ve son bölümde çok zorlanıyor. Oyuncu değişiklikleri de Spalletti'ye yardımcı olmuyor.