Vicario 6: İlk yarıda fazla iş düşmüyor; yalnızca yön değiştiren bir şutu rahatça savuşturuyor. İkinci yarıda rakibin az sayıdaki şutunu savunma karşılıyor. Smit ise çok iyi bir pozisyondan topu üstten dışarı atarak onu affediyor. Yediği golde hatası yok. Uzatma dakikalarında Meerdink'e karşı yaptığı harika kurtarışla kendini aşıyor ancak pozisyon, AZ forvetinin ofsaytta olması nedeniyle geçersiz sayılıyor.

Kalulu 6: Sağ kanatta Kolo Muani'nin arkasını kolluyor ve zaman zaman onu topla buluşturmaya çalışıyor, ancak nadiren bindirme yapıyor. İkinci yarının başında hücuma daha fazla katkı veriyor fakat son bölümde ceza sahasına fazla gömülünce zorlanıyor.

Gatti 7: Kaptanlık pazubandını takan Gatti, maça dikkatli ve isabetli başlıyor; müdahalelerinde de temiz oynuyor. İkinci yarının başında Daal'ın kendisini geçmesine izin vermeyip şutunu kornere çeliyor. Ardından kontraatakta gereksiz bir hareketle takımına iyi bir fırsat kaybettiriyor. Birkaç dakika sonra yine ileri çıktığında Alajbegovic'e gol fırsatı yaratabilecek pası veremiyor. 70. dakikada ceza sahasının sınırında yaptığı müdahale ve ardından topu sürerek çıkışıyla etkileyici bir görüntü sergiliyor. Daha sonra bitkin düşerek oyundan çıkıyor ve kaptanlık pazubandını Bremer'e bırakıyor (78' Bremer 5,5: Oyuna girip Hollandalıların son bölümdeki baskısı sırasında ceza sahasının merkezinde ağırlığını hissettirmeye çalışıyor, ancak çok zorlanıyor).

Lucumí 6: Gatti'nin yanında, son maçlara göre daha isabetli ve daha az faullü oynamaya çalışıyor. Genel olarak sakin geçen 80 dakikanın ardından, Juventus savunmasının tamamı gibi maçın son bölümünde zorlanıyor.

Kelly 5: Spalletti'nin üçlü savunmasını tamamlıyor. Adam markajında iyi, topu uzaklaştırırken ve oyunu yeniden kurarken daha az başarılı; kulübedeki Spalletti'yi de öfkelendiriyor. AZ'nin 2-1'lik golünde Cabal ile birlikte hatalı.

Sarr 6: Mücadele gücü ve koşularıyla öne çıkan bir maç çıkarıyor. Topla az buluşsa da hatlar arasındaki bağlantıyı korumada, savunmada ve topu geri kazanmada değerli bir rol oynuyor.

T.Koopmeiners 7: Yuvaya dönen oyuncu, Alkmaar'a sol ayağıyla gelişine attığı güzel bir golle dönüyor ve topu ağlarda gördükten sonra sevinmiyor. İkinci yarıda De Busser'in ayağıyla yaptığı hatanın ardından, Hollandalı kaleci kalesinden uzaktayken ceza sahası dışından aşırtma vurmayı göze alamıyor. Topu geri kazandığı birkaç kritik pozisyonla da beğeni topluyor.

Cambiaso 5,5: Maça kanat orta saha oyuncusu olarak başlıyor, savunma aşamasında ise geriye çekilerek Juventus savunmasını beşli hâle getiriyor (sağda Kalulu ve üç stoperle birlikte). İkinci yarının başında biraz zorlanıyor, sarı kart görüyor ve bitime yarım saat kala oyundan alınıyor (60' Cabal 5: Oyuna girip risk almadan sol kanatta güvenli bir şekilde görev yapıyor; gerektiğinde Kalulu ile yer değiştirerek sağa da geçiyor. AZ'nin 2-1'lik golünde Kelly ile birlikte hatalı).

Woltemade 5,5: Hareketlerinde her zamanki gibi ağır ve paslarında sık sık isabetsiz. Bu akşam sağında Kolo Muani, solunda Alajbegovic ile Juventus'un merkezdeki hücum oyuncusu. Kolo Muani'nin golünde Fransız oyuncuyla yaptığı verkaçta başarılı (78' Ekhator 5,5: İlk maçına çıkıyor; hücumdan çok savunmaya dönük oynuyor ve sarı kart da görüyor).

Alajbegovic 6,5: Takım daha çok sağda Kolo Muani üzerinden oynuyor, onun kanadını daha az kullanıyor. İlk yarının ortalarında güçlü bir sağ ayak şutuyla kendini gösteriyor; top üst direğin az farkla üzerinden gidiyor. Ardından birkaç pozisyonda topu deneyimli bir oyuncunun sakinliğiyle kullanıyor. İkinci yarıda birkaç kez kaleye sert bir şut göndermek için uygun pozisyon alıyor ancak önce Koopmeiners, sonra Gatti son pası hatalı veriyor (60' Boga 6: Kendine özgü birkaç ani hareketle dikkat çekiyor).

Kolo Muani 7,5: Maça, uzak direğe doğru gönderdiği ve direğin hemen yanından dışarı çıkan sağ ayak şutuyla başlıyor. Ardından sağ kanat oyuncusu olarak Koopmeiners'in golüne güzel bir asist yapıyor. Daha sonra topu inatla geri kazanıp Woltemade ile paslaştıktan sonra güzel bir sol ayak vuruşuyla Juventus'un ikinci golünü atarak başrolü üstleniyor. İkinci yarıya yine sağda başlıyor ancak sonrasında hücum hattının her bölgesinde dolaşıyor ve doğrudan karşısındaki rakibini sık sık hızıyla geçiyor (86' Douglas Luiz: değerlendirilmedi).

Teknik direktör Spalletti 6,5: Maça iyi hazırlanıyor; özellikle Kolo Muani'yi sağda oynatma tercihi dikkat çekiyor. Bunun Fransız forvet ve Spalletti için tek gecelik bir hamle mi, yoksa sezonun dönüm noktası mı olacağını kim bilebilir? İkinci yarının başını da iyi yönetiyor ancak takım maçı bitirecek golü bulamıyor ve son bölümde çok zorlanıyor. Oyuncu değişiklikleri de Spalletti'ye yardımcı olmuyor.