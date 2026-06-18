Ayyoub Bouaddi’nin yükselişi: Büyük maçlarda kendini kanıtlamış, Avrupa’daki herhangi bir takıma kolayca uyum sağlayabilecek Faslı orta saha yıldız adayı

Cumartesi günü Brezilya karşısında oynanan sansasyonel Dünya Kupası açılış maçı bize başka hiçbir şey öğretmemiş olsa bile, Bouaddi’nin karar verme yeteneğinin neredeyse kusursuz olduğunu gösterdi. Genç oyuncu, defalarca yoğun baskı altında ve tehlikeli pozisyonlarda topu kontrol altına aldı; ancak her seferinde doğru seçeneği tercih ederek tehlikeyi atlattı; ister topu hassas bir pasla hemen ileriye aktarsın, ister göz önünde bulunan bir rakibi görünürde hiç zorlanmadan geçsin.

Bouaddi, New Jersey’de oynanan ve 1-1 berabere biten heyecan verici maçta, takım arkadaşlarına Brezilya’yı zorlayacak mükemmel bir zemin hazırladı. Asıl ilginç olan ise, bu kadar genç bir oyuncudan gelen böylesine olgun bir performansın izleyenleri hayrete düşürmesine rağmen, uzun süredir “geleceğin süperstarı” olarak görülen bu oyuncuya, ne eski ne de şimdiki antrenörleri ya da takım arkadaşları en ufak bir şaşkınlık bile göstermedi...