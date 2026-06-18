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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Ayyoub Bouaddi’nin yükselişi: Büyük maçlarda kendini kanıtlamış, Avrupa’daki herhangi bir takıma kolayca uyum sağlayabilecek Faslı orta saha yıldız adayı

Opinion
Fas
Dünya Kupası
A. Bouaddi
Arsenal
Paris Saint-Germain
Liverpool
Lille
FEATURES
İskoçya - Fas

Dünya Kupası’nın başlamasına bir aydan biraz fazla bir süre kala, Ayyoub Bouaddi milli takımdaki geleceğinin nasıl şekilleneceğine henüz karar vermemişti. Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynayan bu orta saha oyuncusu, doğduğu ülkeyi temsil etmeye devam edecek miydi? Yoksa anne babasının vatanı olan Fas’ı temsil etme teklifini kabul edecek miydi? Sonunda, uzun uzun düşündükten sonra ikinci seçeneği tercih etti ve şimdiden bu kararın doğru bir seçim olduğu görülüyor.

Cumartesi günü Brezilya karşısında oynanan sansasyonel Dünya Kupası açılış maçı bize başka hiçbir şey öğretmemiş olsa bile, Bouaddi’nin karar verme yeteneğinin neredeyse kusursuz olduğunu gösterdi. Genç oyuncu, defalarca yoğun baskı altında ve tehlikeli pozisyonlarda topu kontrol altına aldı; ancak her seferinde doğru seçeneği tercih ederek tehlikeyi atlattı; ister topu hassas bir pasla hemen ileriye aktarsın, ister göz önünde bulunan bir rakibi görünürde hiç zorlanmadan geçsin.

Bouaddi, New Jersey’de oynanan ve 1-1 berabere biten heyecan verici maçta, takım arkadaşlarına Brezilya’yı zorlayacak mükemmel bir zemin hazırladı. Asıl ilginç olan ise, bu kadar genç bir oyuncudan gelen böylesine olgun bir performansın izleyenleri hayrete düşürmesine rağmen, uzun süredir “geleceğin süperstarı” olarak görülen bu oyuncuya, ne eski ne de şimdiki antrenörleri ya da takım arkadaşları en ufak bir şaşkınlık bile göstermedi...

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    'Başarıya mahkum'

    Bouaddi, Fransa’nın kuzeyindeki Senlis’te doğdu ve beş yaşında, yakınlardaki Creil’de futbola başladı. Paris Saint-Germain ve Monaco’nun ilgisine rağmen, 2021 yılında, henüz 13 yaşındayken Lille’e katılmayı tercih etti.

    Eski teknik direktör Georges Tournay, L'Equipe'e verdiği demeçte, "Ayyoub bariz bir tercihti: uzun boylu, orta sahada rahat, harika bir tekniğe ve oyun görüşüne sahipti," dedi. "O, tıpkı Raphael Varane gibi, başarıya yazgılıydı."

    Lille'e geldikten iki yıldan biraz fazla bir süre sonra Bouaddi, Ligue 1 ekibiyle ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bouaddi, Les Dogues'un resmi internet sitesine "Çok mutluyum" dedi. "Burada profesyonel olmak benim için bir hedefti. Sırada ne var? Sadece performansımı sürdürmek ve her gün çalışarak sonunda A takıma katılmak istiyorum."

    Bu hedefe, herkesin beklediğinden çok daha kısa sürede ulaşacaktı.

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  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    'Geleceğin oyuncusu'

    Bouaddi, Lille’in altyapısında hızla ilerledi ve o dönemde birinci takımın teknik direktörü olan Paulo Fonseca, 5 Ekim 2023’te KI Klaksvik ile oynanan Conference League karşılaşmasında onu ilk on birde sahaya sürdüğünde, Bouaddi daha önce Fransız futbolunun beşinci liginde yedek takımda forma giymişti.

    O sırada henüz 16 yaşında ve üç günlük olan Bouaddi, bu performansıyla UEFA kulüpler kupalarında forma giyen en genç oyuncu olmasının yanı sıra, 1981'den bu yana Lille'in en genç oyuncusu da oldu. Fonseca o dönemde, "Geleceğin oyuncusunu keşfettik," diyerek heyecanını dile getirmişti. Ancak zamanla görüldüğü üzere, o sadece geleceğin değil, aynı zamanda bugünün de oyuncusuydu.

    KI maçında forma giymesinden sadece iki hafta sonra, Bouaddi Brest karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna girerek 21. yüzyılın en genç Ligue 1 oyuncusu oldu ve 2023-24 sezonu sona erene kadar A takımda 16 kez daha forma giydi. Dolayısıyla, yaz aylarında Lille'in Bouaddi'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzatması sürpriz olmadı.

    Orta saha oyuncusu heyecanla şunları söyledi: “Bana şans veren ve profesyonel futbola adım atmamı sağlayan LOSC ile bu maceraya devam edebileceğim için gururlu ve mutluyum. Gelecek sezon için hedeflerim mi? Kulübün hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak.”

  • En mutlu doğum günleri

    2 Ekim 2024’te, takımlarının son Avrupa şampiyonu Real Madrid’e karşı aldığı şaşırtıcı ama son derece haklı 1-0’lık galibiyette sergilediği inanılmaz derecede soğukkanlı performansı sonrasında, Lille taraftarları Bouaddi’den daha fazla gurur duyamazdı.

    17. yaş gününde, Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga gibi isimlerle karşı karşıya gelmesine rağmen Bouaddi, sahanın ortasında soğukkanlılığın vücut bulmuş haliydi. 44 pasının 43'ünü başarıyla tamamlayan Bouaddi, Stade Pierre-Mauroy'da taraftarların şarkılarıyla kutlanan en mutlu doğum gününü yaşadı.

    Beklendiği gibi, Lille teknik direktörü Bruno Genesio, bir yıl önce Fransa’nın First Lady’si Brigitte Macron’un da katıldığı bir hitabet yarışmasını kazanan, bilgili genç Bouaddi adına çok sevindi.

    Genesio gazetecilere, “O, kafası çok iyi çalışan bir genç” dedi. “Neler yapabileceğini biliyoruz. Bu seviyede oynayacak yeteneği var. Kendini kanıtlamaya devam etmesi gerekiyor, ancak onunla ilgili endişelenecek çok fazla bir şey olduğunu sanmıyorum.”

    Genesio yanılmamıştı. Bouaddi, Kasım ayı milli maç arası öncesindeki Lille’in son Şampiyonlar Ligi maçında muazzam potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Genç oyuncu, Juventus ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, dörtlü savunma önünde sergilediği olağanüstü kendinden emin performansı sayesinde Maçın En İyi Oyuncusu seçildi.

  • Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Transfer söylentileri

    Bouaddi’nin Juventus karşısında sergilediği performans, kaçınılmaz olarak bu Torino deviyle adı anılmasına yol açarken, daha sonra Fonseca’nın 2024 yazında San Siro’nun başına geçtiğinde, AC Milan’ı kendi yetiştirdiği oyuncuyu transfer etmeye ikna etmeye çalıştığı, ancak başaramadığı da ortaya çıktı.

    Her iki Serie A takımı için de talihsiz bir şekilde, artık ikisi de Bouaddi'yi transfer edecek durumda değil. Lille formasıyla bir sezon boyunca 37 maça ilk 11'de çıkan ve Avrupa'nın gerçek elit kulüplerinin ciddi ilgisini çekmeye başlayan Bouaddi'nin değeri, bu süre zarfında zaten tavan yapmıştı.

    Yaygın haberlere göre, kulüp başkanı Olivier Letang, yaklaşık yirmi yıl önce Eden Hazard'dan bu yana kulübün altyapısından yetişen en yetenekli oyuncu olarak gösterilen Bouaddi için en az 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) talep edecek; ancak bu bedel, Bouaddi'nin sayısız taliplerini caydırması pek olası görünmüyor.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brezilya karşısında muhteşem bir performans sergiledi

    Aslında, Bouaddi’ye olan ilgi, hafta sonu Casemiro ve Bruno Guimaraes’in de yer aldığı Brezilya orta sahasını adeta domine edişinin ardından daha da arttı. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal’in hepsinin bu oyuncuya ilgi duyduğu söyleniyor ve bunun nedenini kesinlikle anlayabiliriz.

    Turnuvada şu ana kadar izlediğimiz tek ilk 10'daki iki takımın karşılaştığı maçta, Bouaddi sahadaki en etkili oyuncuydu. Herkesten daha fazla ikili mücadele kazandı ve hiçbir orta saha oyuncusu onun kadar topa dokunmadı.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Alınması gereken büyük bir karar

    Elbette, Luis Enrique’nin halihazırda dünya futbolundaki tartışmasız en iyi orta saha üçlüsüne sahip olduğu göz önüne alındığında, Bouaddi’nin yaz aylarında PSG’ye transfer olmasının kendisine hemen fayda sağlayıp sağlamayacağı tartışmalıdır; bu da, kariyerinin bu gelişme aşamasında sahada kalma süresinin bir sorun olabileceği anlamına gelir.

    Bouaddi, Allianz Arena'da Joshua Kimmich'in gerisinde kalabilir, ancak Bayern'in bir noktada onun yerine geçecek bir oyuncu transfer etmesi gerekecek ve şu anda piyasada ondan daha umut vaat eden birkaç aday var.

    Arsenal'de forma rekabeti de oldukça yoğun; 56 milyon sterlinlik transfer Martin Zubimendi'nin, kuzey Londra'daki ilk sezonunun sonunda Myles Lewis-Skelly'ye ilk 11'deki yerini kaptırması da bunu açıkça ortaya koyuyor. Bununla birlikte, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Arsenal’in üst düzey rakipler karşısında top hakimiyetini koruyamamasını acımasızca ortaya çıkardı; bu nedenle Mikel Arteta’nın, fizik ve tekniğin mükemmel bir karışımını sunan Bouaddi’yi kadroya katmak için neden bu kadar çaresiz olduğu kolayca anlaşılabilir.

    Liverpool’un yoğun ilgisi ise hiç de şaşırtıcı değil; zira geçen sezon orta saha defalarca çöktü ve Bouaddi, Jürgen Klopp’un kulüpte olduğu dönemden beri “Kırmızılar”ın arzuladığı atletik ve yetkin 6 numara gibi görünüyor.

    Bouaddi ise kendisine gösterilen ilginin farkında olsa da, şu anda tek odak noktasının Fas'ın Dünya Kupası'nda olabildiğince ileriye gitmesine yardımcı olmak olduğunu söylüyor. Ancak, bir sonraki büyük kararını verirken seçenek sıkıntısı çekmeyeceği açık ve şimdiye kadar sergilediği performansa bakılırsa, neredeyse kesin olarak doğru kararı verecektir.

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