Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora ve Kuzey Amerika’da gösterdiği performansla dikkat çeken 10 Dünya Kupası yıldızı, yaz transfer döneminde takım değiştirecek

Bu yaz da durum farklı olmayacak. 2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük turnuvası olacak ve daha fazla maç ve daha fazla takım, dünyanın dört bir yanındaki yetenek avcılarının, teknik direktörlerin ve kulüplerin dikkatini çeken daha fazla oyuncu anlamına geliyor.

Örneğin, Newcastle, İsviçre'nin çeyrek finale yükselmesinde kilit rol oynayan 20 yaşındaki çok yönlü forvet Johan Manzambi için Freiburg ile 51,5 milyon sterlin (69 milyon dolar) tutarında bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardı.

Peki, Kuzey Amerika'da bu yaz transfer olmayı hak edecek kadar iyi performans gösteren başka kimler var? GOAL, önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda transfer olması muhtemel 10 etkileyici oyuncuyu seçti…