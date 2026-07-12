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World Cup stars transfers GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora ve Kuzey Amerika’da gösterdiği performansla dikkat çeken 10 Dünya Kupası yıldızı, yaz transfer döneminde takım değiştirecek

Analysis
Dünya Kupası
A. Bouaddi
Y. Diomande
G. Mora
B. Guimaraes
E. Just
A. Nusa
M. Mbokazi
T. Muharemovic
J. Quinones
C. Summerville
Fas
Fildişi Sahili
Hollanda
Meksika
Güney Afrika
Norveç
Brezilya
Yeni Zelanda
Bosna Hersek
FEATURES

Dünya Kupası, kariyerlerin gidişatını tamamen değiştirebilecek olağanüstü bir güce sahiptir. Futbolda bundan daha görkemli bir sahne yoktur; bu da etkileyici performansların, başka hiçbir arenada elde edilmesi imkânsız olan türden bir takdir ve ilgi topladığı anlamına gelir. Sonuç olarak, kulüpler daha önce keşfedilmemiş yetenekleri ya da bir anda parlayan yıldızları kadrolarına katmak için yarıştıklarından, transfer piyasası Dünya Kupası sırasında ve öncesinde çılgına dönme eğilimindedir.

Bu yaz da durum farklı olmayacak. 2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük turnuvası olacak ve daha fazla maç ve daha fazla takım, dünyanın dört bir yanındaki yetenek avcılarının, teknik direktörlerin ve kulüplerin dikkatini çeken daha fazla oyuncu anlamına geliyor.

Örneğin, Newcastle, İsviçre'nin çeyrek finale yükselmesinde kilit rol oynayan 20 yaşındaki çok yönlü forvet Johan Manzambi için Freiburg ile 51,5 milyon sterlin (69 milyon dolar) tutarında bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardı.

Peki, Kuzey Amerika'da bu yaz transfer olmayı hak edecek kadar iyi performans gösteren başka kimler var? GOAL, önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda transfer olması muhtemel 10 etkileyici oyuncuyu seçti…

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Elijah Just (Yeni Zelanda)

    Motherwell, geçen yaz Danimarkalı takım Horsens’ten transfer ettiği Elijah Just için alıcı bulma konusunda acele etmeyecek; ancak Chris Sutton’ın da belirttiği gibi, Yeni Zelandalı kanat oyuncusunun Dünya Kupası’nda attığı üç gol sayesinde piyasa değerine “birkaç sıfır eklemiş” olması, bu durumu artık çok daha cazip hale getiriyor.

    Son haberlere göre, İskoçya şampiyonu Celtic ve Ligue 1 ekibi Toulouse, Fir Park’taki ilk sezonunda yedi gol atan ve buraya geldiğinde bu rakamın onda biri kadar bir bedel karşılığında transfer edilen Just için teklifleri değerlendiriyor. Just, bir yıl sonra 4 milyon sterlinlik bir bedel karşılığında satılabilir.

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  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbekezeli Mbokazi (Güney Afrika)

    Mbekezeli Mbokazi’nin menajeri Basia Michaels, bazı “saygın takımların” bu yaz müvekkilini kadrolarına katmak için şimdiden talepte bulunduğunu açıkladı – ve bunun nedenini anlamak hiç de zor değil.

    20 yaşındaki Chicago Fire savunma oyuncusu, Güney Afrika'nın Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükselme yolunda kaydettiği tarihi başarıda tüm maçlarda ilk 11'de yer aldı ve hem Napoli hem de Nottingham Forest'ın, Orland Pirates altyapısından yetişen bu oyuncuya ilgi duyan birçok kulüp arasında olduğu söyleniyor.

    Michaels, Sportsboom'a verdiği demeçte, “Şu anda konuştuğum bazı kişilerle konuşacağımı gerçekten hiç hayal etmemiştim,” dedi. “Ancak benim için en önemli şey, onu en iyi beş ligden birinde oynatmak. Mbokazi’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hak ettiğine inanıyorum, buna hiç şüphe yok.”

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tarik Muharemoviç (Bosna-Hersek)

    Gazzetta dello Sport, Dünya Kupası başlamadan hemen önce, sadece Inter’in Bosna-Hersekli stoper Tarik Muharemovic’i takip etmekle kalmadığını, Juventus’un da geçen yıl Sassuolo’ya kalıcı transfer olarak gitmesine izin verdiği bir oyuncuyu yeniden kadrosuna katmayı düşündüğünü iddia etmişti.

    Ancak bu iki Serie A devi, Muharemovic’i ucuza alma fırsatı varken somut bir hamle yapmadıkları için şimdi pişmanlık duyuyorlar; zira Sassuolo, Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansının ardından Sunderland gibi Premier Lig takımlarının da ilgisini çeken Muharemovic için talep fiyatını artırdı.

    Muharemovic’in hâlâ San Siro’ya transfer olmayı tercih ettiği söyleniyor. Juve’nin, oyuncunun Sassuolo sözleşmesine %50’lik bir yeniden satış payı maddesi eklediği de unutulmamalı; ancak modern futbol piyasası parayla dönüyor ve şu anda 23 yaşındaki savunma oyuncusunun dünyanın en zengin ligine transfer olacağına dair şüpheler var.

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  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    Julian Quinones (Meksika)

    Julian Quinones, geçen sezon sadece 31 maçta attığı 33 golle hem Ivan Toney’i hem de Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Suudi Pro Ligi’nde Altın Ayakkabı ödülünü kazanmış ve yaz transfer döneminde bir takıma geçme umutlarını çoktan pekiştirmişti. Ancak bu golcü sol kanat oyuncusu, Dünya Kupası’nda Meksika’nın oynadığı beş maçın dördünde gol atarak artık İngiltere’ye transfer olmak için yeterli performansı sergilemiş olabilir.

    Quinones, Al-Qadsiah ile yeni sözleşmesini daha Mayıs ayında imzalamıştı; bu nedenle Suudi kulübü onu satmak için herhangi bir baskı altında değil ve 29 yaşındaki bu geç açan yetenek için makul bir bedel talep edebilir. Ancak söylentilere göre, oyuncu Premier Lig'de oynama fırsatını kaçırmayacaktır.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gilberto Mora (Meksika)

    Liverpool’un Gilberto Mora’yı kadrosuna katmakla çok ilgilendiği söyleniyor, ancak 17 yaşındaki oyuncunun günümüz futbolunun en heyecan verici genç orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtlamasının ardından bu iş artık o kadar kolay olmayacak.

    Mora, Meksika'nın Dünya Kupası macerasına yedek kulübesinde başladı, ancak grup aşamasının son maçında Çekya karşısında gösterdiği etkileyici performansın ardından, Tijuana'nın genç yıldızı Ekvador ve İngiltere maçlarında ilk 11'deki yerini korudu.

    Mora’nın henüz çok ham bir yetenek olduğu açık, ancak muazzam potansiyeli ortada. Bu nedenle Liverpool, şu anda 40 milyon avro değerinde olduğu söylenen bu genç oyuncu için Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerle rekabet etmek zorunda kalabilir.


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    Antonio Nusa (Norveç)

    Erling Haaland bu yaz hem saha içinde hem de saha dışında Amerika Birleşik Devletleri’ni kasıp kavurdu, ancak dikkatleri üzerine çeken tek Norveçli oyuncu o değildi. Antonio Nusa, Stale Solbakken’in takımında sol kanatta sergilediği heyecan verici performanslarla, neden uzun süredir Premier Lig’e transfer olacağı tahmin edildiğini herkese hatırlattı.

    Ocak transfer döneminde Nusa'yı kadrosuna katmaktan vazgeçen Tottenham, görünüşe göre şimdi 21 yaşındaki oyuncu için RB Leipzig'e resmi bir teklif sunmaya hazır. Ancak geçen yaz Eberechi Eze'yi Spurs'tan kaparak kuzey Londra'daki rakibinin transferini baltalayan Arsenal'in, bu kez de rakibinin bir başka transferini engellemeyi düşündüğü iddia ediliyor.

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    Crysencio Summerville (Hollanda)

    West Ham’da acil satışlar çoktan başladı; Matheus Fernandes 85 milyon sterline Tottenham’a transfer oldu ve Crysencio Summerville’in de bu Portekizli oyuncunun ardından London Stadium’dan ayrılması çok uzun sürmeyecek. Ancak Hammers için tek iyi haber, Hollandalı oyuncunun Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımı adına sergilediği dinamik performanslarla değerini artırmayı başarmış olması.

    Milli takımının dört maçından sadece ikisinde ilk 11'de yer almasına rağmen, Summerville dört golün doğrudan parçası oldu — bunlardan ikisini kendisi attı — ve daha önce orta sıralarda yer alan Fulham'ın ilgisini çekmiş olan oyuncu, şimdi 2024-2025 Premier Lig şampiyonu Liverpool gibi takımlara 50 milyon sterlinlik bir transferle bağlanıyor.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi (Fas)

    Ayyoub Bouaddi’nin MetLife Stadyumu’nda oynanan Fas’ın turnuva açılış maçında Brezilya’ya karşı sergilediği inanılmaz derecede soğukkanlı ve hakimiyet dolu oyun, onun oyun stiline aşina olmayanları hayrete düşürdü. Ancak Lille’in orta saha oyuncusu henüz 18 yaşında olsa da, uzun zamandır en üst düzeyde oynayacağı öngörülüyordu ve şimdi onun dev bir transfer ücreti karşılığında Avrupa’nın seçkin kulüplerinden birine katılması artık sadece bir zaman meselesi.

    Haberlere göre Bouaddi şu anda İngiltere’de oldukça popüler; Premier Lig’in devleri Arsenal, Liverpool ve Manchester United, Fas’ın Kuzey Amerika’da oynadığı beş maçın dördünde ilk 11’de yer alan eski Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna katmak için yarışıyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Bruno Guimaraes (Brezilya)

    Bruno Guimaraes’in Dünya Kupası, Newcastle kaptanının Brezilya’nın Norveç’e karşı oynadığı son 16 turu maçında ilk yarıda bir penaltıyı kaçırmasıyla hüsranla sona erdi. Ancak Selecao’nun şok edici elenmesinden Bruno’yu sorumlu tutmak pek de doğru olmaz. Aslında, turnuvada dört asist yapan 28 yaşındaki oyuncu olmasaydı, zayıf bir performans sergileyen Brezilya takımı o aşamaya bile gelemezdi.

    Sonuç olarak, Bruno'nun değeri son dört hafta içinde hiç düşmedi. Aksine, değer kazandı. Bu nedenle, St. James' Park'taki çökmekte olan projeden ayrılmak isteyen oyuncunun isteği doğrultusunda, onu ucuza kadrosuna katmaya çalışan Premier Lig şampiyonu Arsenal'e transfer olması için Newcastle'dan ayrılması isteniyor; ancak Arsenal, onun hizmetleri için muhtemelen en az 80 milyon sterlin ödemek zorunda kalacak.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yan Diomande (Fildişi Sahili)

    Yan Diomande’nin en üst seviyede başarılı olabileceğine dair hâlâ bazı şüpheler varsa, bunlar Fildişi Sahili’nin Dünya Kupası serüveni sırasında ortadan kalktı. RB Leipzig’in kanat oyuncusu, Kuzey Amerika’da tek bir gol bile atamamış ve sadece bir asist kaydetmiş olsa da, hünerli oyunuyla ve ilk beş yarda içindeki patlayıcı hızıyla herkesi etkiledi.

    Turnuva başlamadan önce 19 yaşındaki oyuncuyu transfer etme yarışında Liverpool'un önde olduğu düşünülüyordu, ancak şimdi Diomande'nin Paris Saint-Germain'e katılmaya kararlı olduğu görülüyor. Leipzig, en değerli oyuncusunu bir sezon daha kadrosunda tutma niyetini açıkça ortaya koydu, ancak Diomande'nin bu yaz 9 haneli bir transfer ücreti karşılığında Parc des Princes'e transfer olacağı beklentisi devam ediyor.