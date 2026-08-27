Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Man City yıldızı, Camp Nou’daki dört yılında 65 gol gibi saygın bir rakama ulaştı. Buna, Hansi Flick’in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kaydettiği kariyerinin en iyi derecesi olan 21 gol de dahildi. Ancak o bir joker oyuncu olarak görülüyordu ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları fazlasıyla frustrasyona uğrattı. Bir yandan, Robert Lewandowski’nin ayrılığı sonrası Barcelona hücum hattında zaten eksikti ve bu yüzden onu satmak riskliydi, ama diğer yandan kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat da olmayacaktı. Torres’in değeri, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya adına attığı galibiyet golünün ardından kariyer zirvesine çıktı ve PSG’nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif reddedilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona’nın Torres’i City’den alırken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle kontratını uzatsalardı Premier League kulübüne fazladan 8 milyon euro daha ödemeleri gerekecekti. Yüksek maaşını da bütçeden çıkarmak, Barcelona’nın Rodri için anlaşma sağlamasına yardımcı oldu; Rodri, kadroya Torres’in hiçbir zaman olamadığından çok daha fazla etki edecek bir katkı olacaktır. Not: B+
PSG için: Torres hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine giremeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG adına önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020’de İspanya A Milli Takımı’ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için taktik açıdan da çok uygun bir profil. Luis Enrique yönetiminde PSG’nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu konuda olabilecek en uyumlu oyunculardan biri; hem santrfor olarak hem de iki kanatta görev yapabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik denebilecek bir uyumu var ve bu durum, üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres’in Ligue 1’de, daha rekabetçi La Liga ortamında olduğundan daha skorer olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos’un bire bir aynı profilde bir alternatifi değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG’ye Portekizli golcünün verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-
Torres için: İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve bu aynı zamanda Barcelona ile sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun bir teyidi olarak değerlendirilebilir; bu da anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi’ni üst üste üç kez kazanan ikinci kulüp olmayı hedeflerken, Barcelona bu kupayı en son 2015’te, Luis Enrique’ye sahip olduğu dönemde kazandı. Ancak gerçek şu ki Torres’in Paris’teki durumu, Katalonya’dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique’nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG’nin en güçlü üçlü hücum hattı, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, merkezde ise Ousmane Dembele’den oluşuyor. Torres, Barcelona’da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes’te sonunda başrol oyuncusuna dönüşeceğini düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla dakika verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi’nde vazgeçilmez olmayacak. PSG’ye katılmak onun mirasını güçlendirmeyecek, yalnızca rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, çimin diğer tarafta daha yeşil olmadığını çabucak fark edebilir ve belki de artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etmeye daha iyi konumda görünen Barcelona’daki konfor alanını terk ettiği için pişmanlık duyabilir. Not: B-
James Westwood