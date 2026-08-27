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Goal.com
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Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Ayyoub Bouaddi dünyanın en umut vadeden ön liberosu, ancak Rodri'nin yerine gelecek oyuncu Enzo Maresca'nın Manchester City'deki tüm sorunlarını çözmeyecek: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini notlandırıyor

Opinion
M.City
A. Bouaddi
M. United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
Savinho
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz ayları, takvimde en çok sabırsızlıkla bekledikleri dönemdir. Üstelik bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması da değil! Asıl sebep, sezonun bitişinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimler yüksek bonservisli transferlere imza attı.

Bazı transferlerin tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsalar nelerin olabileceğini düşündüğü pek çok örnek var.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük transferde kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her anlaşmayı anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm puanlamalarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021’de Lille’e katıldığında hâlâ sadece 13 yaşındaydı ancak çok geçmeden Eden Hazard’dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılmaya başladı. Bu açıdan bakıldığında, ön liberonun İngiltere’ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid’e karşı maçın adamı olmasını sağlayan bir performans sergilemesinin ardından, Avrupa’nın elit kulüplerinden birine katılması yalnızca zaman meselesiydi ve 13 Haziran’da Fas’ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Yine de bu, Bouaddi’ye daha önce yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçen Lille için hâlâ inanılmaz bir bonservis bedeli. Kulüp daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük gelir elde etmişti ancak tıpkı 2024’te Leny Yoro’nun Manchester United’a satışında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda haklı bir üne sahip bir kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri’nin yerine gelen isim. İspanya milli takım oyuncusunun bu yaz Etihad’dan ayrılacağına dair aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası’nda La Roja’yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese yeniden hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City’nin karşı karşıya olduğu çifte görev, bir yandan Rodri’den mümkün olduğunca fazla para kazanırken diğer yandan da ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefe de ulaştılar: Çapraz bağ sakatlığından çok uzun süre önce çıkmamış 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon sterlin çok iyi bir bedel; ayrıca City’nin Bouaddi için açıkça fazla ödeme yaptığı ortada olsa da, potansiyeli hem çok belirgin hem de çok büyük. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin geride bıraktığı dev boşluğu hemen doldurmasını 18 yaşındaki bir oyuncudan beklemek son derece büyük bir talep. Ancak yine de City’nin bugün dünyanın en umut verici ön liberosunu kadrosuna kattığını söylemek gerekiyor (Liverpool gerçekten Bouaddi’yi transfer etmiş olmayı isteyebilirdi!). Yine de Enzo Maresca yönetiminde City’nin şimdiden bariz olan tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği tamamen başka bir soru...Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapması kaderinde olan türden bir transferdi ve er ya da geç değil, daha erken. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ancak kendi kalitesine de son derece büyük bir inancı var. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphesi yok; bu da kısmen, Fransa’dan Fas’a milli takım tercihini bu yılın başlarında değiştirmesinin nedeniydi çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası’nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi’nin Kuzey Amerika’daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester’a transferi açısından olumlu sinyaller veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri’nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla tolerans gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkmak için gerekli zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada yanında Elliott Anderson’ın ve büyük olasılıkla Enzo Fernandez’in olacak olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve hızlı bir başlangıç yapması yönündeki baskının bir kısmını da üzerinden alacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

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  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City açısından: Ocak 2025'te Porto'dan Gonzalez için ödedikleri £50m bonservis bedelinin tamamını geri kazanmak, Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça büyük bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam anlamıyla yerleşemedi ve satışından gelecek gelir City'nin Enzo Fernandez hamlesine yardımcı olmalı. Ancak bu anlaşma son tarih gelmeden gerçekleşmezse, City orta sahada çaresizce kısa seçeneklerle kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ardından ayrılan dördüncü kıdemli orta saha oyuncusu oldu. Mevcut durumda Enzo Maresca'nın merkez orta sahada başvurabileceği isimler sadece yaz transferleri Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi ile Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilir ama Gonzalez yedekleme konusunda fazlasıyla yeterliydi ve hiçbir zaman yüzde 100'den azını vermedi. Anderson ile Bouaddi'nin önümüzdeki aylarda yüksek bonservis bedellerini haklı çıkaracağının hiçbir garantisi yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olacağı bir hamleye rahatlıkla dönüşebilir. Not: C

    Newcastle açısından: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ile Sandro Tonali'nin kaybının etkisini azaltıyor ve İspanyol oyuncu, henüz 18 yaşında olan ve hâlâ oldukça ham durumdaki diğer yeni transfer Sean Steur için de değerli bir akıl hocası olabilir. Geçen sezon en az 900 dakika oynayan orta saha oyuncuları arasında Avrupa'nın en iyisi olan çizgi kıran pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla (2,13), Matthias Jaissle'in Newcastle düzeninde derinde oyunu yönlendiren isim olarak görev yapabilir. Fiziksel olarak güçlü, Premier League tecrübesine sahip ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde olan 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle için akıllıca bir transfer olduğunu kanıtlayabilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koyacağını uman taraftarlar kendilerini kandırıyor. O, yaratıcıdan çok bozucu bir oyuncu ve bu nedenle son üçte bir bölgede aynı seviyede tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı adayı olarak ortaya çıkması için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil, ancak onları düşme hattı hesaplarının içine düşmekten alıkoyma konusunda büyük katkı sağlayacaktır. Not: B

    Gonzalez açısından: En üst düzeyde rekabet açısından kuşkusuz geri bir adım olsa da, bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'in Newcastle kadrosuna doğrudan takımın kilit üyelerinden biri olarak girecek. Eğer Newcastle'ı yeniden yukarılara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in değeri yeni seviyelere çıkacak ve sadece iyi bir rotasyon seçeneği olarak değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen bir çıkışı kolaylaştıracak istikrarlı bir ortama katılmıyor. Newcastle bir geçiş sürecinde ve bu da doğal olarak bolca hayal kırıklığını beraberinde getirecek; Gonzalez de City'de yanında oynadığı dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. £52m'lik bonservis bedeli de işi kolaylaştırmıyor; bu da oyuna alışması için ona fazla zaman tanınmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, bu meydan okumayı karşılayacak zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve sürelerinin ciddi biçimde artacak olması nedeniyle İspanya milli takımına girme ihtimali de daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha işlemesi demek. Brighton, Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı üç yıl önce Lille’den Premier League’e görece tanınmayan bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin ödeyerek bazılarını şaşırtmış olabilir, ancak bu karar sadece üç yıl sonra kulübe dev bir kâr olarak geri döndü. Kabul etmek gerekir ki Baleba’nın değeri, Brighton’ın geçen yaz United’dan 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme kıyasla düştü; çünkü oyuncu adeta iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçirdi ve teknik direktörü Fabian Hurzeler, transfer söylentilerinin başlangıçta formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba bu yaz kesinlikle 100 milyon sterlin veya üzeri bir bedelle satılamazdı, ancak toplam 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton adına iyi bir iş gibi görünüyor, özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performanslarını sürdürürse. Güney sahili ekibi kaçınılmaz olarak bu parayı yeniden birçok genç cevhere yatıracak ve ardından onları da ciddi kârlarla satacak. Not: B+

    Man Utd için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecektir. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile görüşmelerden geri çekilmişti; çünkü Brighton’ın, Chelsea’nin 2023’te Moises Caicedo için kendilerine ödediği 115 milyon sterline yakın bir bonservis istediği netleşmişti. Ancak Baleba için gelecekte bir noktada yeniden devreye girecekleri her zaman bildirilmişti. O zaman şimdi geldi. Kırmızı Şeytanlar, orta saha oyuncusunun biraz vasat geçen 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacak bir isim için bonservislerin aşırı şiştiği bir yaz döneminde kendi bakış açılarına göre indirimli bir anlaşma yaptı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın dalgalı performanslarının sadece hâlâ tam olarak olgunlaşmamış olmasından kaynaklanması ve en iyi yıllarının açıkça önünde olması yönünde olacak. Sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir performans gösterdi; United’ın da onun temel performans verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ve taraftarların, özellikle sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatlamasının ardından, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Ama potansiyelini gerçeğe dönüştürürse Old Trafford’daki sorunlu bir pozisyon için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorunda kaldı, ancak Baleba sonunda Old Trafford yolunda ve bu, sadece dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle bir rüya transfer. Brighton, 2023’te görece tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncu için tam 23 milyon sterlin ödemeyi uygun gördüğünde, açıkça yüksek potansiyele sahip genç bir futbolcuyu kadrosuna kattığını biliyordu ve geçen sezonki küçük düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve şimdi bunun elinden kayıp gitmesine izin vermemekte kararlı olacak. Old Trafford’da bir süredir fiziksel özellikleri güçlü bir ön liberonun istenmesi nedeniyle, daha ilk andan itibaren önemli bir figür olmaya hazır görünüyor. Hücumları kesmek ve topu kullanarak takımını ileri taşımakla görevli olacak; yeni görünümlü orta sahanın bir parçası olarak ya Youri Tielemans, ya Kobbie Mainoo ya da Andrey Santos ile Bruno Fernandes’in yanında görev yapacak. Sezon öncesi yaşadığı sakatlığın ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Kırmızı Şeytanlar için uzun vadede heyecan verici bir takviye olduğuna şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

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    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Oyunun tüm tarihinde ödenmiş en absürt bonservislerden biri olmaya gerçekten güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğratan, buna rağmen büyük tantanayla transfer edilen ve toplamda yalnızca iki Premier League golü atabilen bir oyuncudan kulüp rekoru satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için bankaya giderken kahkahalar atıyor olacaktır. Manchester City, Tottenham’ın, bir yıl önce Savinho’yu ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yaklaşık yarısına transfer etmeye çalışmasının ardından, bir kez daha istediği oyuncu için bu kadar akılalmaz seviyeye çıkmaya istekli olmasından büyük memnuniyet duyacaktır. Elbette 22 yaşındaki Savinho’nun Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yeteneğe dönüşme potansiyeli hâlâ var ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak bu devasa geliri yeniden yatırıma dönüştürmek için transfer döneminde hâlâ bolca zaman var ve kadroda yüksek potansiyelli Jeremy Monga ile yeniden formuna kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının şu anki vasat seviyedeki kalibresindeki bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun, reddedilemeyecek kadar ama gerçekten çok iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ile Mateus Fernandes’i toplam £185 milyon ($252m) karşılığında kadroya katmak kaşları kaldırttıysa, bu anlaşma onları tavana vurduracaktır. Tottenham bütün yaz boyunca büyük harcamalar yapmaya istekli olduğunu gösterdi ve kulübün küme düşmeyle burun buruna geldiği üst üste iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yapılan harcamayı belli ölçüde savunmak da mümkündü. Ancak her ne pahasına olursa olsun Savinho’ya £85 milyon vermek, kulüp içinde ipin ucunun kaçmış olabileceğini düşündürüyor. Bu seviyedeki bir para, istikrarlı ve üst düzey etkiyi zorunlu kılar ve Brezilyalı kanat oyuncusu City’de geçirdiği hiçbir dönemde bunu sağlayabilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce bu kanat oyuncusu için £43 milyon teklif etmişken, yalnızca 12 ay ve sıradan geçen bir sezonun ardından (dört gol, üç asist ve sadece yedi Premier League ilk 11 başlangıcı) bu rakamı resmen ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun kuzey Londra’da iş yapma ve büyük başarı yakalama ihtimali elbette var, ancak bu durum bunun ilk etapta fahiş bir fazla ödeme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho’ya bir bakıma üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev transfer bedelinin hakkını vermek ya da başarısız damgası yeme riskini taşımak zorunda kalacak; bazılarına göre bu sonuç zaten kaçınılmaz. Spurs onun gerçek değerini, yani muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı baskı bu kadar büyük olmazdı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan şimdi hemen etki yaratması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho kilit oyuncu yapılır ve düzenli olarak her hafta oynarsa bunu başarma yeteneğine kesinlikle sahip; Manchester’da, sürekli ince ayar yapan Pep Guardiola yönetiminde bunun gerçekleşmesi zaten mümkün görünmüyordu. Oyuncunun açısından bakıldığında bu, sözde bir başka ‘Big Six’ kulübünde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, itibarı çok güçlü bir başka teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak astronomik bonservis bedelinin onun üzerinde her zaman bir yük olarak kalacağı yönünde sarsılmaz bir his var. Bu transfer, en üst seviyedeki kariyerini daha şimdiden ya inşa edecek ya da bitirecek hamle olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncu bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için oldukça moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günler çok da eski değil. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılmasına neden izin verdiği bir ölçüde anlaşılabiliyor; çünkü sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı da çok açıktı. Yaz aylarında Arne Slot'un görevden alınması bile ruh halini iyileştirmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubandı konusunda yaşadığı anlaşmazlık da bunu ortaya koydu. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmamakla iyi yaptıysa da şimdi onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini sürdürmesi hesaba katılsa bile Liverpool, merkez orta sahada sayı ve kalite açısından zaten endişe verici biçimde eksikti. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından yetişen oyuncu sanki yıllardır ortalıktaymış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı günler de çok geride değil. Jones, baskı altında top kullanma becerisi etkileyici olduğu ve takım için büyük özveriyle çalıştığı düşünüldüğünde, Christian Chivu'nun orta sahası için kesinlikle iyi bir uyum gibi görünüyor. Bu yüzden Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan tartışmasız şekilde daha üstün bir oyuncu. Bu da onun Milano'da, İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu kadar büyük bir başarı yakalama ihtimalinin hayli yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyduğu bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve yaşadığı hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında bir sorun yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda umutsuzca arzuladığı süreleri alamayacağı kısa sürede belli oldu. Sonuç olarak bir transfer kaçınılmazdı ve Milano'ya taşınmak Jones için tam da ilaç olabilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır; ayrıca tüm artılarına rağmen Premier League'in tartışmasız bir iki seviye altında olan Serie A'da parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa için: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik ($75m) bir paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. Geleceğe dönük olarak, stoper Ezri Konsa kalsaydı bu kadar büyük bir meblağı kasaya koymak için fırsatlar sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olan oyuncu için, İngiltere milli takım oyuncusu statüsüne ve Villa'nın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin ($82m) talep etmesine rağmen, muhtemelen alınabilecek en iyi rakam buydu. Ancak yazın daha erken bölümünde Lucas Digne'in PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın da gidişi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa'yı savunma hattında son derece eksik bıraktı; bu yüzden yerine birini bulmak için hızlı davranmaları gerekecek. Bu aynı zamanda Unai Emery'nin kadrosundan bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor; zira Morgan Rogers ve Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd'ye gitmesinin ardından takım parça parça dağılmaya devam ediyor. Üstelik Ollie Watkins ile Emiliano Martinez'in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal için: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta adına kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal'in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildirildi, ancak teknik direktörün onlarsız idare edebilecek ve kulübün kasasından ciddi bir para çıkmasını engelleyecek araçlara zaten sahip olduğu düşünülebilir. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu bölgelerde oynayabiliyor. İlk tercih sol bek Riccardo Calafiori esasen bir stoper, Piero Hincapie de öyle, ayrıca diğerleri içe kayarsa Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev yapabilecek kapasitenin fazlasıyla sahibi. Arsenal'in oyuncuların biraz doğal mevkilerinin dışında oynadığı bir yeniden düzenlemeye ihtiyacı olabilir, ancak bunun böylesine iyi organize edilmiş bir savunmaya o kadar zarar vereceğini hayal etmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı sürelerinde etkileyici bir görüntü verdi, fakat Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu açıkça, kulübün onun kaliteli bir takviye isteğine boyun eğmesiyle birlikte, Arteta'nın Emirates'te perde arkasındaki önemli yetkilerini kullandığının bir örneği. Konsa'nın çok iyi bir savunmacı olduğu ve çok faydalı bir liderlik getirdiği ise şüphesiz. Arsenal dört kulvarda mücadele ederken İspanyol teknik adamın kadro derinliğine ihtiyacı var, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi hissettiriyor. Not: C+

    Konsa için: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa'yı kesinlikle suçlayamazsınız, ancak kuzey Londra'da uzun vadede kendini kabul ettirebilmek için onu gerçek bir mücadele bekliyor. Başlangıçta sağ bekte White'ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatların ardından iyileşip geri dönecek kadar hazır görüldüklerinde, büyük olasılıkla kışa gelindiğinde sıralamada geriye düşecek. Arteta'nın, garantili ilk 11 oyuncuları ile kendi deyimiyle "bitiricilerden" oluşan geniş bir kadroya yaslanabilmek istediğini biliyoruz ve Konsa'nın Emirates'te üstlenmesinin muhtemel olduğu rol de ikincisi gibi görünüyor. Ancak oradaki dönemi Premier League ve belki de hatta Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Tam anlamıyla bir başarı! City, geçen yaz AC Milan'dan £46,5 milyon karşılığında Etihad'a gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı çıktığı ilk Premier League maçında bir gol atıp bir de asist yaparak başlangıçta olumlu bir izlenim bırakmıştı ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli oyuncusuna olan güvenini sonunda neredeyse tamamen kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme yönündeki tüm umutlarını bitirdi ve 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla, Hollandalı oyuncunun değerini kanıtlamak için daha fazla zamanı hak ettiğini söylemek elbette mümkün olsa da City, bir yedek oyuncu için böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir niyet beyanı daha ve belki de bugüne kadarki en dikkat çekeni. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun ‘asansör takımlarından’ biri olarak haklı bir üne sahip ancak Reijnders'i kadrosuna katması, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin olarak inanan sahiplerden gelen ciddi bir hırs gösterisi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta göreve gelmesinden bu yana gerçekten iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, azımsanmayacak ölçüde kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, ilk kez katılacağı AFC Şampiyonlar Ligi Elite mücadelesiyle uğraşırken bu tür bir iç saha formunu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir arenaya taşınacak olan Saudi Aramco destekli ekibin SPL'de yükselen güç olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafa karıştıran bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitti. O halde neden şimdi profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Sanki başka talipleri yokmuş gibi de değildi. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle son da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını merak etmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme riski son derece gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı şimdiden bitmiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola'nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarı için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmek gerçek bir korku yaratacak. Rodri olmadan City'nin düşüş yaşaması adeta kaçınılmaz görünüyor; çünkü o takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de derinde oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola yönetimindeki City başarısının itici gücüydü. Nitekim City, İspanyol orta sahayı kontrol ederken Premier League maçlarının %74,1'ini kazandı ve onun yokluğunda bu oran %61,9'a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda golleriyle de öne çıktı; bunlar arasında 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve birden fazla Premier League şampiyonluğunu belirleyen maç yer alıyor. 116 milyon sterlinlik (156 milyon dolar) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede komple bir oyuncu değil ve kadroya katılması muhtemel Ayyoub Bouaddi'nin bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için yaşı da tecrübesi de çok yetersiz. Bu, Guardiola'nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; çünkü City'nin taktik planını yeniden uyarlamak ve takımın en büyük kupalar için yarışmayı sürdürmesini sağlamak adına önünde devasa bir görev var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıcı etki yaratan bir mesaj transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanmanın büyük favorisi konumundaydı, ancak artık bu iş olmuş bitmiş gibi görünüyor. Ana hedefinin ezeli rakibine gitmesini gören Real Madrid sarsılacaktır; çünkü Rodri, İspanya'nın başkentindeki Jose Mourinho'nun yeniden yapılanma görevini değil, Hansi Flick'in zaten çok iyi oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca'nın 2015'ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozun son parçası olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick'in dizilişine istikrar getirecek mükemmel isim. Rodri geçiş anlarında ortalığı süpürürken rakiplerin Barca'yı yarıp geçmesi kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncunun takıma anında uyum sağlaması da bekleniyor; zira Barca kadrosu, İspanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl sonundan önce sahalara dönmek için mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong'un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d'Or kazananı oyunu yöneteceğine göre, Barca'nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa'da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri için İspanya ile yaşadığı 2026 Dünya Kupası zaferi ve Altın Top ödülünün ardından doğal bir sonraki adım. City'ye bir geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca'yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatının yanında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım da onun Guardiola altında bu kadar alıştığı taktik ilkelerle daha yakın bir eşleşme sunmuyor. Bu transfer, Rodri'nin fiziksel zirvesine dönmesini de sağlayabilir. Eski Atletico Madrid yıldızının kariyeri son yıllarda ciddi sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı ve La Liga'nın fiziksel açıdan daha az zorlayıcı yapısına dönüş, en üst seviyedeki ömrünü uzatmasına yardımcı olmalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle uluslararası düzeyde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou'ya geçiş sorunsuz olmalı; son yedi yılda İspanya ve City'de başarıyla üstlendiği o her şeye hükmeden diktatör rolünü burada da doldurması beklenecek. Real'in Rodri'ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak o Camp Nou'daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Man City yıldızı, Camp Nou’daki dört yılında 65 gol gibi saygın bir rakama ulaştı. Buna, Hansi Flick’in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kaydettiği kariyerinin en iyi derecesi olan 21 gol de dahildi. Ancak o bir joker oyuncu olarak görülüyordu ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları fazlasıyla frustrasyona uğrattı. Bir yandan, Robert Lewandowski’nin ayrılığı sonrası Barcelona hücum hattında zaten eksikti ve bu yüzden onu satmak riskliydi, ama diğer yandan kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat da olmayacaktı. Torres’in değeri, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya adına attığı galibiyet golünün ardından kariyer zirvesine çıktı ve PSG’nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif reddedilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona’nın Torres’i City’den alırken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle kontratını uzatsalardı Premier League kulübüne fazladan 8 milyon euro daha ödemeleri gerekecekti. Yüksek maaşını da bütçeden çıkarmak, Barcelona’nın Rodri için anlaşma sağlamasına yardımcı oldu; Rodri, kadroya Torres’in hiçbir zaman olamadığından çok daha fazla etki edecek bir katkı olacaktır. Not: B+

    PSG için: Torres hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine giremeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG adına önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020’de İspanya A Milli Takımı’ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için taktik açıdan da çok uygun bir profil. Luis Enrique yönetiminde PSG’nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu konuda olabilecek en uyumlu oyunculardan biri; hem santrfor olarak hem de iki kanatta görev yapabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik denebilecek bir uyumu var ve bu durum, üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres’in Ligue 1’de, daha rekabetçi La Liga ortamında olduğundan daha skorer olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos’un bire bir aynı profilde bir alternatifi değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG’ye Portekizli golcünün verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-

    Torres için: İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve bu aynı zamanda Barcelona ile sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun bir teyidi olarak değerlendirilebilir; bu da anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi’ni üst üste üç kez kazanan ikinci kulüp olmayı hedeflerken, Barcelona bu kupayı en son 2015’te, Luis Enrique’ye sahip olduğu dönemde kazandı. Ancak gerçek şu ki Torres’in Paris’teki durumu, Katalonya’dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique’nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG’nin en güçlü üçlü hücum hattı, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, merkezde ise Ousmane Dembele’den oluşuyor. Torres, Barcelona’da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes’te sonunda başrol oyuncusuna dönüşeceğini düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla dakika verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi’nde vazgeçilmez olmayacak. PSG’ye katılmak onun mirasını güçlendirmeyecek, yalnızca rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, çimin diğer tarafta daha yeşil olmadığını çabucak fark edebilir ve belki de artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etmeye daha iyi konumda görünen Barcelona’daki konfor alanını terk ettiği için pişmanlık duyabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon £ zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tutmuş oldular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam olarak kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için bekleyebilirdi ve beklemeliydi de. Bununla birlikte, yolların ayrılması için doğru zaman gelmiş gibi de hissediliyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek de adil olur. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı, bir yandan da Micky van de Ven'in sözleşmesini yeniledi, dolayısıyla savunmada hâlâ yeterince alternatife sahip. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek anlamda bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık istediğini almış olmasıyla daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir isim. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma mentalitesini paylaşıyor, bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına geçişte sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasının ana direği olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan zaafları gidermeye çalışırken önemli liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi kupasına biraz daha yaklaşmasına ciddi katkı sağlayacak akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon £ altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'ya piyasa kapanmadan önce bir veya iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı verebilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında yalnızca Atletico vardı ve bu transferi oldurması büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı şekilde takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler Romero'yu tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle bir risk olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme sebebi de tam olarak bu. Kupalar için mücadele etmek ve her yıl Şampiyonlar Ligi sahnesinde başrolde olmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir transfer. Tottenham, dümenin başında De Zerbi varken yeniden yükselişe geçmiş gibi görünse bile ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha kolay okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone dahil olmak üzere Arjantin Millî Takımı'ndan dört takım arkadaşı da onun kısa sürede uyum sağlamasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasasına büyük katkı. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umduklarını gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin genel olarak kasvetli geçen 2025-26 sezonundaki neredeyse tek ışık kaynağıydı. Godts, kadroda hem golde (17) hem de asistte (15) çift haneye ulaşan tek isim oldu. Bu yüzden onu yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından kaybetmek ciddi bir gerileme. Ancak Cruyff’un da fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG’nin en değerli oyuncusu için masaya koyduğu parayı geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim bandından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane’nin, 2023’te Genk’ten sadece 1 milyon € karşılığında 17 yaşındayken transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax, yapmayı en iyi bildiği şeyi yapmaya devam edecek ancak şu anda hücumda gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi şekilde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şimdiye kadarki en net işareti. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini sık sık kulübede bulan Fransa forvetinden bonservis geliri elde etmeye oldukça açık olduğu düşünülüyordu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücumunu Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca oyaladı. İşin en iyi yanı da 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’nın arkasında kaliteli alternatifler sunması beklenen Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini büyük ihtimalle karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Tartışmasız şekilde kalitesinin nihai testi. Sonuçta Barcola, PSG’nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamazken Godts’un bunu yapma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı, ayrıca bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique kilit oyuncularını hafta içindeki Avrupa maçları öncesinde ve sonrasında dinlendirirken Ligue 1 ve Coupe de France’ta da ciddi süreler alması gerekir. Ancak kariyerinin bu kritik ve şekillendirici evresinde bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamamak elde değil; gerçi şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenmesi adına dünyada daha iyi bir yer muhtemelen yoktur. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu, Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kulüp bu yaz yüksek bir bonservis bedeli ödedi, hatta tartışmalı şekilde fazla para harcadı, ancak oyuncu satışlarından çok az gelir elde etti. Djed Spence’in değeri şu anda zirvede. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen ve hem sağ hem sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performanslarıyla adeta bir kült kahramana dönüşen oyuncu, büyük çıkış yaptı. Bu performansları arasında Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen Kuzey Londra ekibi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda yalnızca 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, Spence’in bunun neredeyse iki katı değerde olduğu yönünde ciddi bir argüman var. Spurs, en azından, Andy Robertson’ı bedelsiz transferle kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda yeterince seçenek sahibi. Sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter adına gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından kilit oyuncusunu kaybeden ve birincil hedefleri Marco Palestra ile Anan Khalaili’yi kaçıran Inter, rotasını başarıyla Spence’e çevirdi. Palestra Chelsea’ye katılırken Khalaili’nin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar başarılı olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için hazır bir çözüm. Dumfries’in büyük hücum tehdidini birebir karşılaması şart olmasa da Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda muhteşem Federico Dimarco’nun da yerini doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de fazlasıyla memnun kalacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün Inter’den 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük ölçüde karşılığını verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından haklı olarak daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini hissedecektir. Sonunda Kuzey Londra’da kendini kabul ettirmiş olsa da eski Middlesbrough oyuncusu, Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla oradan oraya savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde kümede kalma mücadelesinin kıyısına geldikten sonra şimdi, Kuzey Amerika’da itibarını ciddi biçimde artırmasının ardından, yeniden Serie A’yı kazanmaya favori gösterilecek ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor. Inter, Spence’in İngiltere Milli Takımı’ndan takım arkadaşı John Stones’u da transfer döneminin erken bölümünde kadrosuna katmıştı ve Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalı. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalisti, Pep Chavarria için muhtemelen istediği kadarını alamadı ama bu yine de Madrid temsilcisinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında şartları sürekli değiştirmeye çalıştı ve bir aşamada onun 50 milyon avroluk (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) serbest kalma maddesini bile talep etti, ancak Chelsea'nin ilk 15 milyon sterlinlik (20 milyon dolar) teklifini reddettikten sonra önemli bir orta yol bulundu. Aslında Chavarria, Batı Londra'ya gitmek istediğini açıkça ortaya koyduktan sonra kulübün pazarlık pozisyonu çok güçlü değildi ve 28 yaşında olması da, onun için çok daha fazlasını talep edebilecekleri yüksek potansiyelli genç bir yetenek olmadığı anlamına geliyor. Yine de bu para, Rayo'nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga'da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacak. Not: B

    Chelsea için: Chelsea'nin, Dünya Kupası sırasında Marc Cucurella'nın Real Madrid'e hızlı ayrılığının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; çünkü bu durum Jorrel Hato'yu ellerindeki tek tanınmış kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria'nın gerekli seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük ayakkabılar var; zira Cucurella, tartışmasız şekilde gezegendeki mevkisinin en iyilerinden birine dönüştü. Hato, geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine büyük değer biçiliyor, bu nedenle Chavarria büyük ihtimalle yedek ve belki de genç Hollandalı için bir akıl hocası rolünde olacak. Toplam 22 milyon avroluk (19 milyon sterlin/25 milyon dolar) paket, bu kısa vadeli bir çözüm olarak kalsa bile, 60 milyon sterlin değer biçilen (81 milyon dolar) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, ancak 22 yaşında Real Zaragoza'ya katıldığında İspanya'nın ikinci kademesine transfer yapabildi ve şimdi Liverpool'un teknik direktörü olan Andoni Iraola'nın onu 2022'de Rayo için transfer etmesiyle La Liga'ya adım attığında 24 yaşındaydı. İspanya'nın başkentinde istikrarlı şekilde gelişim gösterdi; öne çıkan, agresif ve top ayağındayken rahat bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace'a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi 28 yaşında, Premier League'in büyük güçlerinden birine rüya gibi bir transfer yapıyor ve kendisine hayran olduğu açıkça görülen vatandaşı Alonso'nun yönetiminde etkileyici bir performans sergilemesi için bolca fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barça'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması göz önüne alındığında bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirebilmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapılmıştı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı savunmacının liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barça, savunma hattını toparlaması için bir süredir ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye eklenen 55 milyon avroluk (£47m/$64m) satın alma opsiyonu, Barça'nın gelecek yaz gözden çıkarılmış bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, değerlendirilmesi gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir, çünkü Barça'nın kadrosu zaten sahanın genelinde zayıf görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bonservissiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ile Giovanni Leoni sakatken ve diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmeye çalışırken Liverpool'un bir stoper daha kadroya katması gerekiyordu. Araujo sağ bek olarak da görev yapabildiği için, kâğıt üzerinde geçici bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da kabarık bir sakatlık geçmişi var ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğun temposuna hızlıca uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Liverpool'un, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten geri adım attığı bildirildi, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken çok sayıda soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini yeniden inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrarsızlık sorunları göz önüne alındığında Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisini istemesi açısından şanslı ve başarısız olması hâlinde doğabilecek sonuçların da farkında olacaktır. Geçen yıl ruh sağlığı için ara verme ihtiyacı duyduğu zorlu bir dönemin ardından futboldan yeniden gerçekten keyif alabilmek adına, şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Coşkulu Anfield taraftarının desteği de Araujo'ya kesinlikle büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkan bir savunmacı olarak Liverpool savunmasına ciddi bir hava hakimiyeti katacak ve Iraola'nın agresif sistemine de güçlü bir uyum sağlayacak. Bu yeni başlangıç, Uruguay millî oyuncusunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da bu kadar eleştirilmesine neden olan basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea açısından: Chelsea, 2021’de A takıma çıkış yapmasından bu yana hiçbir zaman en üst seviyeye tam anlamıyla ulaşamayan bir stoperden kayda değer bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve bonuslarla birlikte £25 milyon artı £5 milyon, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp için zorlu geçen bu dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı transfer etti ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadroda 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp tamamen kâr getirecek bu satış fırsatına direnememiş gibi görünüyor. Not: B

    Como açısından: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki ilerleyişinin bir yansıması da, 2026-27 sezonundaki Şampiyonlar Ligi ilk katılımı öncesinde Chelsea’den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kazançlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah, İngiltere milli takım oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bir bölümünün eleştirilerinin odağı hâline gelmişti, diğer bir kesim ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona uyabilir. Not: C

    Chalobah açısından: Acımasız derecede dürüst olmak gerekirse, Chelsea tarafından birkaç yıldır sürekli belirsizlik içinde bırakıldığı için Chalobah bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı, burada etkileyici bir performans sergiledi, ardından da bağlı olduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, transfer faaliyetleriyle Chalobah’ın geçen sezon takımın en çok forma giyen stoperi olmasına rağmen yeniden sıralamada geriye düşeceğini açıkça gösterdi ve onun tamamen kâr getirmesi de Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık anlamına geliyor; şimdi onu Şampiyonlar Ligi futbolu oynamak ve Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültürü deneyimlemek bekliyor. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle adına tam anlamıyla bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bırakmıştı, ancak şimdi Guimaraes olmadan durum, 2025-26 sezonundaki çalkantılı süreç boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu olan Brezilyalı yıldızın yokluğunda, The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andıran kocaman bir uçurum gibi görünüyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'dan Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil, ayrıca gerçekçi de değil; çünkü Hollandalı oyuncu Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol attı. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu; yaptığı beş asist de takımın en yüksek sayısıydı. Brezilya Milli Takımı oyuncusu, kaptan olarak da örnek oldu ve sık sık takım arkadaşlarını adeta sürükleyerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'ı, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahayı yeniden dengeye oturtmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, 8 numara rolünde Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Hücuma ekstra dinamizm, savunmaya ise daha fazla sertlik katacaktır; zira geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazandı. Arsenal taraftarları, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in korkutucu merkez hattını tamamlamasıyla birlikte artık İngiltere'deki herhangi bir rakibin onları fiziksel olarak ezmesi zor görünüyor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile eşleşirlerse aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir; bu da o ulaşılması zor kupayı sonunda kazanma şansları açısından oldukça olumlu bir tablo çiziyor. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşındaki Guimaraes için artık Avrupa'nın elit kulüplerinden birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Dünya Kupası'nda bunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı üzere kariyerinin tam zirvesinde; Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve Vinicius Junior ile birlikte takımın belirleyici figürü olma konusunda yarıştı, her ne kadar son 16 turunda Norveç'e karşı kâbus gibi bir eleniş yaşanmış olsa da. Guimaraes, Newcastle seviyesini bir süre önce aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkması ve en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etmesi adına uygun zemini sağlayacak. Dar alanlarda teknik kalitesi üst düzey, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahraman olmak adına tüm kutuları işaretliyor; hem de üzerindeki büyük bonservis bedelinden en ufak şekilde etkilenmeyecek biri olarak. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in yaşadığı benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette Mastantuono'nun da Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritmini bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig, bu nedenle çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da aşınmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise Real, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisinin bulunduğu kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: Hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmayı hedefleyen Fiorentina için son derece iyi ve düşük riskli bir transfer; her ne kadar oyuncunun yıllık 3,5 milyon €'luk maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda kalacak olsalar da. Mastantuono, 10 numara olarak ya da sağ kanatta görev yapabildiği için, Fabio Grosso'nun ekibine kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca şüphe duyanları haksız çıkarmaya ve Arjantin milli takımına geri dönmeye aç olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip, bu da Serie A kuralları kapsamında transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden iki AB dışı oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de çıkış yaparsa, gelecekte benzer anlaşmaların yolunu da açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, Real Madrid'e büyük beklentiler eşliğinde gelmişti ve River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde 63 milyon €'luk bedel de büyük bir fırsat gibi görünüyordu. Ne var ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine yapılan geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların sadece 17'sine ilk 11'de başladı ve yalnızca üç gollük zayıf katkısı, etrafındaki beklentiyi haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve hayal kırıklığı vücut diline açıkça yansıdı; özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde bu durum belirgindi. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok, dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen suya düşmüş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Manchester City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te düzenli oynayabilmek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen Trafford’un, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da birinci kaleci olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun sadece üç maç sonrasında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden Gianluigi Donnarumma’yı kadrosuna kattı ve böylece genç İngiliz kaleciyi anında yeniden geri plana itti. City, duygu ve bağlılıktan ziyade iş ihtiyaçlarını acımasızca öncelemesiyle ün kazandı ve mali açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye £27 milyon ödedikleri, geçen sezon da Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak görev yapan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır. İlk takım potansiyeline sahip, çok şey vaat eden bir başka genç altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds adına müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz ama etkili şekilde güçlenen takım, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa potası için sürpriz adaylardan biri olabilir. Trafford, Elland Road’da Harry Wilson ve Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından takıma katıldı ve Leeds’in sorun yaşadığı bir pozisyon için üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere bir numarası olarak görülen 23 yaşındaki kaleciye Newcastle’ın da ciddi ilgi duyduğu biliniyordu ve Trafford, Premier League’de takım seçme lüksüne sahipti. Onun Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve bu tercih, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara tırmanıp küme düşme mücadelesinden uzak kalabileceğine inandığını gösteriyor. £45 milyonluk ($60.5m) toplam paket, tam sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için bu, Manchester City dışında hayata ikinci bir başlangıç ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, uzun vadede Premier League’de bir takımın birinci kalecisi olma konusunda gerçek bir şans yakalamış durumda. Kalecinin yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğu açık. Geçen sezon daha fazla oynaması gerektiği konusunda açıkça konuşmuştu ve bu transferin, artık 32 yaşında olan Jordan Pickford’un yerine İngiltere’nin bir numarası olma yolunda onu ileri taşımasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton kalecisiyle doğrudan rekabet içinde olacak. Eğer Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in de dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna alınmış olması nedeniyle, kendisine bir fırsat verilmesi için ciddi bir ihtimal doğacaktır. Bazıları, Newcastle ya da sözde ‘büyük altılı’ kulüpler yerine Leeds’e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız birinci kaleci olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. O da bu transferi daha büyük hedeflere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce yeteneklerini Red Bull Arena'da geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin itici gücüydü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularını kazanca çevirmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Yeterince kısa süre içinde toparlanıp bir başka cevheri daha ortaya çıkaracaklardır ve eğer Diomande Real'de hızlı bir başlangıç yaparsa, bu durum onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecektir. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için piyasa değerinin üstüne çıktı, ancak günümüz piyasasında birincil hedeflerinize ulaşmanın tek yolu da bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme sürecini sürdürmesi nedeniyle 2027'ye kadar dönmesi beklenmezken, takımın kesinlikle daha fazla kanat alternatifi ihtiyacı vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalıyı transfer etmeye çalışması nedeniyle genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğin yanı sıra topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olması nedeniyle Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesi gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olacaktır. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'nin imzasını almak da, iki kupasız sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlaşma yükselişini taçlandıran rüya transfer. Geçen yıl bu zamanlarda, 2024-25 sezonunda La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon € karşılığında transfer olurken, sıradan taraftarların çoğu Diomande'nin varlığından haberdar bile değildi. Nitekim Diomande, yedek takımda başladıktan sonra Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Alman kulübü için ne kadar müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı yaptı. Bunun ardından Dünya Kupası çağrısı geldi ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen o bile Madrid'in kendisi için geleceğini hiç hayal etmemiştir. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu konuma gelmiş olması bile gerçekten olağanüstü; bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yıl boyunca sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve bir sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını da kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine çekilmesinin ardından Slot'u ve kulüp yönetimini açıkça hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere kadronun birçok üyesi dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumun bozulmasında kötü tavrıyla en büyük sorumluluk Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü; çünkü hücumdaki üretkenliği kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısındaki eksiklik iyice ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, işin içindeki tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedefinde olan Salah için bonservis bile alınamaması da ayrıca rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihinin en büyük hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kaldı, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi neslinin en seçkin golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının da üzerine koyarak Trabzonspor'un küresel profilini önemli ölçüde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nın ortaklarından olan Paul Onuachu ile anında güçlü bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde de güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transfere gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının nihai bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz alıcı kariyerini sönük bir şekilde bitirmeye mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa'nın diğer üst düzey kulüplerinden hiçbir ilgi olmamış gibi görünüyor; bedelsiz statüsü düşünüldüğünde bu oldukça ağır bir tablo. Salah Türkiye'de gol sezgisini yeniden bulmalı, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde düşmesi. Bu hamle onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden özel olarak pişmanlık duyacağı da kesin. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford açısından: Chelsea’nin devreye girmesiyle Brentford açısından bu biraz tuhaf bir durum oldu; kulübün 36 yaşındaki Henderson’ın önünü kesmesi zaten pek olası değildi ve hatta sözleşmesini feshederek ayrılığı kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk yarattı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bonservis bedeliyle kadroya katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea açısından: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, çevredeki en iyi genç yeteneklerden bazılarını gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla biriktirmeye çalışma şeklindeki transfer stratejisinden çok ciddi bir kopuşu temsil ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hayrana sahip Henderson, Maviler’in son yıllarda ciddi biçimde eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol açısından takıma ne katacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerilerinden ziyade saha dışındaki katkıları için getirildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteri ile bilgi birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği ince detayların belirleyici olduğu anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların gönlünü kazanması gerekecek; yine de son Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissi var, çünkü son 16 turunda Meksika ile oynanan maçın ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendisini hazır tuttu ve hatta antrenman yaptı. Not: B+

    Henderson açısından: 36 yaşındaki Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir Batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da görkemli kariyerinin bu aşamasında ona fazlasıyla cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Maviler kültürünü yenilemeye ve umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken yeni bir döneme öncülük etmesi de beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve bunda başarılı olacağına karşı bahse girilmez. 38 yaşına kadar kontrat altında olacağı ve muhtemelen o yaşta emekli olabileceği anlamına gelen iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu kadrosuna katmak için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu da en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gol katkısı üreterek takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolda da kilit rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco'nun dikine pasları Strasbourg'a gerçek bir hücum derinliği kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini dolaştı. Strasbourg'un Chelsea ile ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda ilerleme şanslarına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için biraz düşünmeden alınacak bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından da küresel çapta dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akıcı ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, kariyerinin başında adını bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco, rakip yarı sahada topun dolaşımını sürdürmek ve topu geri kazanmak için var gücüyle koşmak konusunda Chelsea'ye güven verebilir. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde onun varlığı darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve hâlâ ortaya çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılışının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği Premier League'de ikinci bir şans. Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'a kiralanmış, Strasbourg ise geçen yaz onun bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Dünya Kupası gibi zorlu bir sahnede Lionel Messi ve arkadaşlarıyla çalışma deneyimi de, turnuvada Arjantin adına sadece 19 dakika oynamış olmasına rağmen Barco'nun kariyeri açısından faydalı olacaktır. Chelsea'de de zaman zaman sınırlı bir rolle yetinmek zorunda kalabilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton açısından: Geçen sezon açık ara en golcü oyuncuları olan ve kulüp tarihinin de ortak üçüncü en golcü ismi konumundaki oyuncudan mahrum kalacak Brighton için bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Özellikle 35 yaşında böylesine beklenmedik bir fırsat doğmuşken Danny Welbeck’in ayrılığına elbette itiraz etmeyeceklerdir, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük umut bağlanan genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olması sebebiyle, ona layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının da gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea açısından: Chelsea, BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağının sinyalini vermişti. Welbeck, kariyerinin son döneminde olmasına rağmen tüm bunları fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik sadece kadro doldurmak için de gelmeyecek. Artık 35 yaşında olmasına rağmen Brighton forveti, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor; ikinci en yüksek sayısına da 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, en sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Liam Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın, kulübün kadrosundaki çok sayıdaki forvet arasında yer aldığı düşünüldüğünde, Chelsea’nin gönderilecek oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ katkı verebilecek durumda olduğunu gösterdi. Not: B+

    Welbeck açısından: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık zaten etkileyici olan kariyer geçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve muhtemelen kulüp biraz istikrar ve liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde oyuna sonradan girerek bol süre alma ihtimali oldukça yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en ucunda yer almalıdır. İki yıllık sözleşme de, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve onun için, ayrıca Chelsea’nin takımda tutması durumunda Delap için de mükemmel bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bonservissiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir anlaşma alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sorunu da muhtemelen bu konudaki şansını bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminin keyfini çıkardı; savunmada kilit bir isim haline geldi ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız şekilde kulüp efsaneleri arasına giriyor, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsa bile yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında bu transfer Inter açısından bedelsiz olsa bile kayda değer bir risk taşıyor. Ancak kulüp, Stones’a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Şimdi Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğunda hâlâ topla oyun kurabilen en iyi stoperlerden biri ve bunu yaz başlarında Dünya Kupası’ndaki bazı güçlü performanslarıyla da gösterdi. Serie A, deneyimli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter de İtalya’daki daha yavaş temponun, vücudu Premier League’de sık sık ona sorun çıkaran bir oyuncu üzerinde fiziksel olarak daha az yıpratıcı olacağına inanıyor olmalı. Stones, yerini Francesco Acerbi’nin yerine alıyor; 38 yaşındaki Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir fırsat transferi olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan bu kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi de sürdürecek. Henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşındaki Stones, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki hayata gayet uygun görünmektedir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde harika Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını da yüksek görecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, milli takım seviyesinde yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Konferans Ligi kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topa hakim ve oyunu kurabilen baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve haberlerde Lacroix'ın kendisini en üst seviyede sınama arzusunun da bilindiği belirtildi. Şişkin piyasa düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirler, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League deneyimi ve kalite ekleme yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunu acilen yenilemesi gerekiyordu; çünkü yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenek havuzunda uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyunca ortada biraz karmaşa var; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'ın gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; Como'dan Jacobo Ramon adı geçen isimler arasında yer alıyor, bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), kariyerinin zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve tam Fransa milli oyuncusu için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına eklemek, Chelsea'ye hemen üzerine takım kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu da Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A milli takım oyuncusu olan ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da fazla sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da istikrarlı şekilde sağlam performanslar sergilemesinin ardından bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlikler düşünüldüğünde, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın sevgilisi haline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da hızla sevilen bir figüre dönüşmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Muhtemelen duygular karışık. Bir yandan, Anderson’ın ayrılmasına üzüleceklerdir çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar ilerlemelerinde böylesine kritik bir rol oynamıştı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon sterlin ister 130 milyon sterlin olsun, ki Forest ikincisinin doğru olduğunu söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir rakam. Dolayısıyla, Anderson’ın City Ground’da yokluğu açık şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır çünkü Forest burada City’ye çok ağır bir fatura çıkardı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olmak zorunda. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halef bulması gerekiyordu. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Geçen sezon Premier League’de diğer tüm oyunculardan daha fazla topla buluşan ve daha fazla ikili mücadele kazanan, kendini bu ligde kanıtlamış bir oyuncu; bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için mükemmel bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve Şampiyonlar Ligi’nde henüz oynamış bile değil. Anderson hâlâ uluslararası seviyede İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasının hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda yapılmış doğru hamle. Anderson açıkça Forest seviyesini aştı. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk umut vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki büyük, büyük fark da Rodri’nin Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da bu, onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, batı Londra’daki tek sezonluk unutulacak performansı ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis talebi nedeniyle çok rahat şekilde elden çıkarılması zor bir isim olabilirdi. 10 günden biraz fazla bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılık transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren koşullu kiralık Aston Villa transferiyle hızla sonuçlandı. Bu koşulların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok da altında olmayacağını tahmin edersiniz. Bu da, özellikle kulübün kısa süre önce Morgan Rogers’ı Midlands ekibinden kulüp rekoru bedelle transfer etmesinin ardından, Chelsea’yi fazlasıyla memnun edecektir. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United döneminde onu bu kadar öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transferin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, Rogers’ın hücumdaki rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve sezon sonunda Villa’nın onu yine de, muhtemelen yüksek bir bedelle, satın almak zorunda kalacağı düşünüldüğünde, beklentileri karşılayamazsa ciddi sorular sorulacaktır. Anlaşma aynı zamanda finansal kuralları aşmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; zira UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı en üst düzeye çıkarmak için açıkça kurgulanmış durumda. Çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz bonservisiyle transfer olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek, dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda maharetli ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılabilecek bir yer bırakmış durumda. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde bir ‘big six’ kulübünden ayrıldığı için omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Villa Park tribünleri, takımın bir kez daha Şampiyonlar Ligi bileti almasının ardından son derece yüksek beklenti içinde; bu da yeni transfer için olumlu bir gelişme. Garnacho’nun ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünen satın alma zorunluluğu içeren koşullu kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olacağı kesindir; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer buldu. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa’nın ilk beş liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan sadece 6,5 milyon € karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde etmekten fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal, sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sayesinde satan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu düzeyde bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise’dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırmaya çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a gitmesinin ardından kanat bölgelerinde takviyeye ihtiyacı vardı ve Tzolis, alternatif olarak birçok açıdan doğru profile uyuyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda çok iyi bir performans sergiledi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette bugünün piyasasında bonservis bedeli makul görünse de bu transferin belli riskleri var; Tzolis, Norwich City’deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlanmıştı, gerçi o zaman çok gençti ve Kanaryalar küme düşmeye mahkûmdu. Bu yüzden Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in bu tecrübeden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu başarılı olmak için gerekli fizik güce ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından başlangıçta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama fırsatıyla Premier League’e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerinin ardından Belçika’da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği moralle geliyor. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge’de belirlediği yüksek standartları korumak ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal’e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu nedenle transferin gerçekleşmiş olmasından kuşkusuz büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra’da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığını bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey fazla sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer politikaları nedeniyle Barca'yı epey sert eleştirdik, üstelik haklı olarak, ancak hakkını vermek gerekirse bu hamle mükemmel bir iş olarak ortaya çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif hâline getiriyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takım debutunu verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam olarak yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa sonunda ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. İşin iyi yanı, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde muazzam bir baskı olmayacak olması. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve sürate sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek için daha iyi bir vitrin bulamayacak Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak; buna karşın Chelsea’nin önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Yine de Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında kadroya katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar; bu da Villa’nın hem bir yedek bulmasına yardımcı olacak hem de aynı anda Unai Emery’nin kadrosunu diğer bölgelerde güçlendirmesine katkı sağlayacak çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin varlıklı sahiplerinin Premier League’in finans kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığının bir başka kanıtı olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçek anlamda büyük bir transfer çalımı. Beklenti, Rogers’ın bu yaz Londra’nın batısından ziyade kuzeyine gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer etmek için Arsenal’e büyük fark attı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun Villa Park’a, üstelik fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservisle gideceğini düşünüyor. Yine de daha muhtemel görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın sol kanattaki yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça harika işler yapan Alonso’nun onu etkilediği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz transferde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea korkunç yönetilen ve sürekli bir değişim hâlinde olan bir kulüp olsa da bu hamle Rogers için çok iyi sonuçlanabilir; özellikle de artık Premier League’de iyi arkadaşı ve alt yaş kategorilerinden eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı yaratıyordu ancak formda olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken büyük sıkıntı yaşadı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazanabildi. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu çok güçlü tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu yalnızca 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum. Üstelik Amadou Onana da ACL sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamle rekabete yakın hale gelene kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve gizli hareket ettikleri için takdiri hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile elbette oldukça fazla yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevinde ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri olan Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar azaltacak. Tielemans, kendini Premier League'de kanıtlamış ve Dünya Kupası'nda kalitesinin altını çizmiş bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak. Bu ücret karşılığında sezonun transferlerinden biri olduğu da ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girmesinin ardından, kariyerinin bu aşamasında eski Leicester City orta sahası için bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği ortadaydı ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olduğu açık; bu da oyunun en büyük sahnelerinden birinde harika pas yelpazesini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatını kuşkusuz memnuniyetle karşılayacak Tielemans için bunu dev bir hamle haline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, gelecek vaat eden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünen o ki Fernandez ayrılırsa, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64 milyon) artı bonuslarla £2 milyonluk teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse bu anlaşma dönüp de hoş hatırlanacak bir iş olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da sezon öncesi hazırlık dönemi başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için Mason Mount'ın kadrodaki tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Haberlerde, Fernandes girişimi sonuçsuz kaldıktan sonra United karar vericilerinin 'sakin' olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayısal takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde ilk 11'in garanti ismi olmayacak bir oyuncuya fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşabileceği çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket etmiş olabileceği düşünülen Santos'un, 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine tanınandan daha fazla süre bulup bulamayacağı ise henüz belli değil ve United'ın başka kimi transfer edeceğine çok şey bağlı olacak; kulübün orta sahadaki yeniden yapılanması sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın ona daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin de garantisi yok. Bununla birlikte, Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılamadığı için doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek. Sonuç olarak, yeni ortamında kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşeceğini hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı onlardan son derece acı verici şartlarda alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini sert şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi değerlendirebilseydi, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezon bitmeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ancak her takımın değil de Tottenham'a giden Tonali'nin vedası, bir hayalin gerçekten sona erişini temsil ediyor. Taraftarlar açısından asıl travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, muhtemelen yine çarçur edilecek dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı sonuçlandırmasından sadece bir gün sonra Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece çıldırmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda kendisini tartışmasız biçimde Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olarak kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapacak isim gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün umutsuzca karşılığını almak zorunda olduğu bir kumar. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin ligin rakiplerini geride bırakarak piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini transfer ettiğini gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki mesele ne? Açıkça söylemek gerekirse, Tonali'nin eve dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün ortaya çıkma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılabilir şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini Tottenham'da buldu ve artık en verimli yıllarını burada geçirmeye hazırlanıyor; bu da inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki de bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, Inter’in en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir. Buna rağmen formundayken hâlâ etrafındaki en iyi hücumcu beklerden biri, dolayısıyla 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon) Inter için oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Nerazzurri, sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl olan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha yüksek bir bedel talep edebilirdi. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmişti, ardından bu yıl düştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun fiyatlı transferler konusunda ün kazanan Real için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos’un ödediği bedelin en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir başka sağ taraf savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak böylesine düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini neden koydurmak istemiş olacağının tam karşılığı. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gol katkısı verdi, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26’da Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasını sağladı. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacaktır. Oynayacağı rolle ilgili olarak Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirildiğinden, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakamayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda çok işe yarayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, takımlarının kaderi sezonun son gününde belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücü oldukça zayıfken Portekizli oyuncu için tam olarak talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka işaret. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Tottenham, kendisini bir daha asla böyle bir durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon £ ödemek bir niyet beyanıysa, bu bir üst seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaş oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyor. Ayrıca Roberto De Zerbi'nin onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü de açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Tottenham, Sandro Tonali'yi de kadrosuna katma isteğinde gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak için Fernandes'e ederinin üstünde ödeme yapmayı kabul etti. Sonuç olarak bu transferin Tottenham için işe yaraması gerekiyor, hem de hemen; aksi halde kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka koza hızla dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşamıyor. Bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: United, Liverpool ve PSG. Ancak yolu Tottenham'a düştü; geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üzerinde tamamlayan takım bu olduğu için, bu transfer biraz yatay bir hamle gibi görünüyor. Yine de Kuzey Londra ekibinin gelecek sezon çok daha güçlü olması bekleniyor ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne teknik adam ne de kulüp istikrarlarıyla tanınmadığı için İtalyan çalıştırıcının Tottenham'da ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde olmayabilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari'ye fiyat biçmek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon eurodan biraz fazla bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir bonservis bedeli. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da istikrarlı şekilde kupa kazanmayı başaran bir kulüpte iyi şekilde kullanılacağı da muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada yalnızca arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda'ya karşı alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak transfer doğrulandığında sportif direktör Max Eberl'in de belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş refleksif bir tepki değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek bir bakıma kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz Nicolas Jackson'dan çok onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta için bir kez daha son derece akıllıca bir anlaşma olmaya aday. Palestra için alınacak 55 milyon avroluk (£47m/$62m) önemli paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün de, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etmeye karar verdiği belirtiliyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyunca aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisinin ilginç bir göstergesi. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde pole pozisyonuna geçerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş çapta Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında bu transfer kesinlikle önemli bir hamle. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sisteminde üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun bir profil çiziyor. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan harcamanın ardından Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A ölçülerinde çok büyük bir rakam ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bırakıyor, ayrıca oyuncu hâlâ 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında sadece bir iyi sezon var. Dolayısıyla bu, bir miktar risk de barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Palestra’nın, çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Chelsea’nin bildirilene göre yaptığı sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere’nin en üst liginde test etme fırsatına hemen atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; ayrıca İtalyan bir diğer genç oyuncu Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun bir işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da fikrini etkilemiş olabilir; bu da yeni menajer yönetiminde kilit bir figür olmaya hazırlanabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl almaz bir meblağı ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atacaktır. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çözüm olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, Parc des Prince’daki zamanının çok büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi ki bu da Portekizli adına pek iyi görünmüyor. Uluslararası düzeyde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da aynı şekilde. Dolayısıyla bu yaz oyunun en iyi takımları Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi ve kesinlikle saçma sapan bir 75 milyon € karşılığında da değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı; hem de hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu için. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Hemen en başta bir şeyi netleştirelim: Ramos iyi bir forvet. Benfica’da büyük bir potansiyel ortaya koydu ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok; özellikle de nakit bakımından pek rahat olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini tetiklerken, Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça söyleyelim, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol açısından aslında aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için, uzun zamandır gecikmiş bir şekilde başrol olma fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda bir hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçekten umut vadeden bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo ile devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geride tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; burada genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulabilecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Üzerindeki, bonservis bedelini haklı çıkarma baskısı muazzam olacak çünkü bu ücret zaten büyük bir rakam olsa da, bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Söz sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir transfer hamlesi. Kulüp, altı yıl önce yalnızca 2 milyon £’a (2 milyon sterlin) kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon £ (70 milyon $) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olma ününü daha da pekiştirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hale getiriyor. Bu nedenle kulüp, Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde ettiği için çok memnun olacaktır, her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon £ (94 milyon $) olduğu bildirilmiş olsa da. Brighton bu geliri kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştürecektir; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor, üstelik bu ayrı bir transfer olacak. Halihazırda da stoper seçenekleri çok yetersiz değil; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio da West Ham’deki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Bu açıkça, Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirdiği bir transfer. Yine de, Brighton’ın ona 70 milyon £ değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısındaki kulüpte son yılına girmesine ramak kalmış olmasına rağmen Spurs’ün bu stoper için gereğinden fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissine kapılmamak zor. Onun kalitesinde bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon £ (54 milyon $) civarında olması beklenirdi, ancak Brighton’ın ne kadar sert pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoperleri Micky van de Ven de onu takip edebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor; 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmadı, topla iyi bir pasör ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını netleştiren Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; dolayısıyla eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, her ne kadar kendisine herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamasalar da. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacak, bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra büyük olasılıkla bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından aslında gidilecek tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık oldukça güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna'nın, geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon euro (£34,5 milyon/$45 milyon) tutarındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, ancak buna rağmen 15 milyon euro (£13 milyon/$17 milyon) kâr, Osasuna büyüklüğündeki bir kulüp için yine de kayda değer. Munoz'un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman olasıydı; serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool'un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine bir halka daha! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu transferi kaptı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu sonradan oldukça hesaplı olduğu anlaşılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, doğrudan ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı düşünüldüğünde, Iraola'nın oyun tarzına ideal bir uyum gibi görünüyor. Ancak Iraola'nın, genç İspanyolun Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek; gerçi kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'un Anfield'a gitmeyi seçmesi gerçekten de yadırganamaz. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen şimdiden biraz göçebe sayılabilecek bir erken kariyer geçirdi ve bu onun üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid'e gitti, ardından yalnızca bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına uyum sağlamayı ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da onun yerleşmesine yardımcı olacak ideal teknik direktör gibi duruyor. İlk 11'de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat büyücüsü Yan Diomande'nin peşine düşmesinin beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir; ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bonservissiz)

    Liverpool için: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar azalmasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Liverpool, onu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda en iyi dönemindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolların ayrılma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan berbat bir sezonun ardından sonuçta bedelsiz ayrıldı. Durum böyleyken, Liverpool’un Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, dağınık bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Üstelik aylarca süren yıpratıcı görüşmeler, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kaldı. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından devasa bir israftı. Not: D

    Real Madrid için: Bu durumda muhtemelen Real Madrid, uzun süredir takip ettiği Konate’ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca stoperin ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu bir risk anlamına geliyor. Real Madrid’in, oyuncuya olan ilgisini geçen yılın kasım ayında sona erdirme kararı aldığı yönündeki haberleri hatırlamakta fayda var; bu da oldukça şey anlatıyor. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulacağı üzerine adeta kumar oynuyor ve kulüp için sorunlu bir bölgeye görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde, bu hamlenin çok kısa sürede ters tepebileceği izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun açık ara en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen’in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlıca uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan ortamında, Anfield’daki son sezonuna damga vuran hata türlerine çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid’e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold’un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar ona bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho’nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça haline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu başarıp başaramayacağı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'a, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun süreli başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Hatta Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın mükemmel oyuncusuydu; bu yüzden Katalan teknik adam onu bu kadar çok sevdi ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç gözyaşı bile döktü. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek elbette mali açıdan harika değil ama dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önemlisi karakteri, City'de çok özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid sadece üst düzey kalitede bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bazıları hakkında bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer adeta kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşını transfer etmeyi öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona'nın hamlesini çalmasını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. Silva, en azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga'nın en büyük takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, şüphesiz benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki üzücü ama Bernardo, tıpkı Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric gibi, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de gelişi sonrası iyi başlamasa da zamanla Chelsea’nin savunmadaki kilit isimlerinden biri haline geldi, bu yüzden onun zararına satıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki en iyi mevki oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon sterline (80 milyon dolar) transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yapmıştı ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirilen bir oyuncu için, dokunulmaz olmadığına karar verdikten sonra 52 milyon sterline (69 milyon dolar) kadar bir bonservis geri kazanmakla muhtemelen memnun kalacaktır. Hatta temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı, zaten ciddi biçimde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini de kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine belli ki güveniyor. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken dönem transfer hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, daha geçen yaz Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke büyük yatırım yapmıştı, ancak bu durum yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarını engellemedi. 60 milyon euroluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım izleyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formunda bir miktar düşüş görülen bir oyuncudan yapılan yatırımın karşılığının anında alınmasını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella, kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun ne kadar daha üst düzey yılından gerçekçi biçimde faydalanabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir "Mourinho" oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu nedenle gidişler açısından mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu hamlenin asıl kazananının Cucurella olduğu şüphesiz; dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için savunmacının İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği düşünülebilir. Mourinho tarafından özellikle düşünüldüğü anlaşıldığı için, Carreras muhtemelen Portekizlinin ilk 11’ine girip çıkarken onun da kilit oyunculardan biri haline gelme şansı oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da hesaba katılırsa, Bernabeu tribünlerinin kötü ünlü sabırsızlığıyla hemen karşı karşıya kalmamak için anında katkı vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır. 2017'de Hull City'den yalnızca 8 milyon sterline alınan oyuncu, Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi ve en iyi döneminde tartışmasız biçimde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Yine de 32 yaşındaki oyuncunun yaşının kendisini yakalamaya başladığı inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu; hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam anlamıyla alışabilmiş değil. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadele gücünün ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı acı biçimde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Tottenham'ın ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, fakat sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ancak Tottenham'ın hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı savunuluyordu ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takım içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu yönündeki his devam etmiyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Tottenham da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe katılmaya karar vermesi biraz garip. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Tottenham'ı ciddi şekilde geliştirme kapasitesine şüphe yok; bu yüzden Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Yine de onun kuzey Londra'da, geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da onu gecikmeli olarak Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle huzursuz olan bir başka hücum oyuncusunu da elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle'ın önündeki zorluk, bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12'ncilik, buna Gordon'ın Isak'ın ardından St. James' Park'tan çıkış kapısını seçme isteğinin de eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha da ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet işleri yoluna koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon için €80m harcamak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. İleri üçlünün neredeyse her yerinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine tam bir pres makinesi, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul, Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha makul görünebilir; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediklerini Rashford'a göre daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olması doğru, ancak başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barcelona'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük kulübe transfer oldu. Kendisi de daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılabilir şekilde istenen bonservis bedelinden geri adım attı ve işte şimdi Gordon'ın önündeki büyük sınav da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barcelona €80m'yu yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barcelona'daki ilk sezonunda toplamda 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılabilecek durumda görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen bu şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan çıkıp Lamine Yamal ile birlikte sahaya dizilecek! Not: A

    Mark Doyle