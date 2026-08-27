Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021’de Lille’e katıldığında hâlâ sadece 13 yaşındaydı ancak çok geçmeden Eden Hazard’dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılmaya başladı. Bu açıdan bakıldığında, ön liberonun İngiltere’ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid’e karşı maçın adamı olmasını sağlayan bir performans sergilemesinin ardından, Avrupa’nın elit kulüplerinden birine katılması yalnızca zaman meselesiydi ve 13 Haziran’da Fas’ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Yine de bu, Bouaddi’ye daha önce yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçen Lille için hâlâ inanılmaz bir bonservis bedeli. Kulüp daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük gelir elde etmişti ancak tıpkı 2024’te Leny Yoro’nun Manchester United’a satışında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda haklı bir üne sahip bir kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

City için: Rodri’nin yerine gelen isim. İspanya milli takım oyuncusunun bu yaz Etihad’dan ayrılacağına dair aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası’nda La Roja’yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese yeniden hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City’nin karşı karşıya olduğu çifte görev, bir yandan Rodri’den mümkün olduğunca fazla para kazanırken diğer yandan da ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefe de ulaştılar: Çapraz bağ sakatlığından çok uzun süre önce çıkmamış 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon sterlin çok iyi bir bedel; ayrıca City’nin Bouaddi için açıkça fazla ödeme yaptığı ortada olsa da, potansiyeli hem çok belirgin hem de çok büyük. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin geride bıraktığı dev boşluğu hemen doldurmasını 18 yaşındaki bir oyuncudan beklemek son derece büyük bir talep. Ancak yine de City’nin bugün dünyanın en umut verici ön liberosunu kadrosuna kattığını söylemek gerekiyor (Liverpool gerçekten Bouaddi’yi transfer etmiş olmayı isteyebilirdi!). Yine de Enzo Maresca yönetiminde City’nin şimdiden bariz olan tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği tamamen başka bir soru...Not: B

Bouaddi için: Her zaman yapması kaderinde olan türden bir transferdi ve er ya da geç değil, daha erken. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ancak kendi kalitesine de son derece büyük bir inancı var. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphesi yok; bu da kısmen, Fransa’dan Fas’a milli takım tercihini bu yılın başlarında değiştirmesinin nedeniydi çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası’nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi’nin Kuzey Amerika’daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester’a transferi açısından olumlu sinyaller veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri’nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla tolerans gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkmak için gerekli zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada yanında Elliott Anderson’ın ve büyük olasılıkla Enzo Fernandez’in olacak olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve hızlı bir başlangıç yapması yönündeki baskının bir kısmını da üzerinden alacaktır. Not: B+

Mark Doyle