Manchester City için: Oyunun tüm tarihindeki en absürt bonservis bedellerinden biri olmaya gerçekten çok güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük beklentileri karşılayamayan bir oyuncudan, üstelik Premier League’de toplam sadece iki gol üretmiş bir dönemin ardından, bir şekilde kulüp rekoru satış geliri elde ettiği için bankaya giderken kahkahalar atıyor olacaktır. Manchester City, Spurs’ün oyuncusunu almak için bir kez daha bu kadar akılalmaz derecede yüksek bir rakama çıkmaya istekli olmasına bayılacaktır; hem de Savinho’yu yaklaşık bu £85 milyonluk ($116m) toplam paketin yarısına transfer etmeye çalışmasının üzerinden sadece bir yıl geçmişken. Kabul etmek gerekir ki Savinho, 22 yaşında, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yıldıza dönüşme potansiyeline hâlâ sahip ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminde bu dev geliri yeniden yatırıma dönüştürmek için hâlâ bolca zaman var ve kadroda çok beğenilen Jeremy Monga ile yeniden form tutan Jack Grealish gibileri de bulunuyor. Brezilyalının mevcut vasat seviyesindeki kalibresinde bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun geri çevrilemeyecek kadar ama gerçekten çok fazla iyi bir teklifti. Not: A+

Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’i toplam £185 milyon ($252m) karşılığında kadroya katmak kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi çileden çıkaracaktır. Tottenham tüm yaz boyunca büyük harcamalar yapma isteği gösterdi ve kulübün küme düşmeyle burun buruna geldiği art arda iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak o yeni orta saha ikilisi için yaptığı harcamayı bir ölçüde savunabilirdi. Ancak £85 milyonu, hem de Savinho gibi bir isim için vermek, kulübün perde arkasında ipin ucunu kaçırmış olabileceğini düşündürüyor. Bu seviyedeki bir para, istikrarlı ve üst düzey bir etki gerektirir; Brezilyalı kanat oyuncusu ise City’deki hiçbir döneminde bunu verebilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce kanat oyuncusu için £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay, sıradan geçen bir sezon ve dört gol, üç asist, yalnızca yedi Premier League ilk 11 başlangıcının ardından bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun kendini bulup kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşme ihtimali elbette var, ancak bu durum bunun ilk aşamada korkunç derecede fazla bir harcama olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

Savinho için: Savinho’ya bir noktada üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev bonservis bedelinin hakkını vermek ya da başarısız damgası yeme riskiyle yaşamak zorunda kalacak; bazıları bunun zaten kaçınılmaz olduğunu düşünecektir. Spurs onun gerçek değerini, yani muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m) ödemiş olsaydı baskı bu kadar büyük olmayacaktı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkezindeki isimlerden biri hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho’nun kilit bir oyuncu yapılması ve her hafta düzenli oynaması hâlinde kendini göstermesi kesinlikle mümkün; Manchester’da sürekli değişiklikleriyle tanınan Pep Guardiola yönetiminde bunun olması zaten beklenmiyordu. Oyuncunun açısından bakıldığında bu, sözde bir başka ‘Big Six’ kulübünde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, çok iyi bir üne sahip başka bir teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak astronomik bonservis bedelinin onun üzerinde her zaman bir yük olarak kalacağına dair sarsılmaz bir his var. Bu, onun en üst seviyedeki kariyerini şimdiden ya inşa edebilecek ya da bitirebilecek bir transfer. Not: B-

Krishan Davis