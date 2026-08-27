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Goal.com
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Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Ayyoub Bouaddi dünyanın en umut vadeden ön liberosu, ancak Rodri'nin yerine gelecek isim Manchester City'de Enzo Maresca'nın tüm sorunlarını çözmeyecek: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük hamlelerini değerlendiriyor

Opinion
M.City
A. Bouaddi
M. United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
Savinho
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir. Bunun nedeni de sadece her dört yılda bir Dünya Kupası oynanması değil! Asıl sebep, sezonun bitişinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; bazı büyük isimler, 1 Eylül'deki son gün gelmeden yüksek bonservis bedelleriyle transfer yaptı.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermeleri halinde neler olabileceğini düşündüğü çok sayıda örnek var.

GOAL da bu nedenle, oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev gelir daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak Eden Hazard'dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılması uzun sürmedi. Bu açıdan bakıldığında, ön liberonun İngiltere'ye yaptığı milyonlarca sterlinlik transfer hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid'e karşı maçın oyuncusu olmasını sağlayan bir performans sergiledikten sonra, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması sadece an meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Yine de bu, daha önce Bouaddi'ye yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçen Lille için hâlâ inanılmaz bir bonservis bedeli. Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden daha önce de büyük gelir elde etmişlerdi ama tıpkı Leny Yoro'nun 2024'te Manchester United'a satılmasında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda haklı bir üne sahip kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağı konusunda aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese bir kez daha hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City'nin karşısındaki ikili görev, Rodri'den mümkün olduğunca fazla gelir elde ederken aynı zamanda ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki her iki hedefi de başardılar: ACL sakatlığından çok uzun olmayan bir süre önce dönen 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon sterlin iyi bir bedel; City'nin Bouaddi için açıkça fazla ödeme yaptığı ortada olsa da onun potansiyeli hem bariz hem de muazzam. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak yine de City'nin bugün dünyanın en umut verici ön liberosunu kadrosuna kattığını söylemek gerekir (Liverpool gerçekten de Bouaddi'yi transfer etmiş olmayı isterdi!). Ancak Enzo Maresca yönetiminde City'nin hâlihazırda açıkça görülen tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise tamamen başka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapması kaderinde olan türden bir hamle, hem de er ya da geç. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ancak kendi kalitesine de sonuna kadar inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphesi yok ve bu da kısmen, bu yılın başlarında Fransa'dan Fas'a milli takım tercihini değiştirmesinin nedenlerinden biriydi; çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından iyiye işaret ediyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla hoşgörü gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkmak için gerekli zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahipmiş gibi görünüyor. Orta alanda Elliott Anderson'ın ve büyük olasılıkla Enzo Fernandez'in de ona destek verecek olması, yükünü hafifletmeye ve sezona hızlı bir giriş yapması üzerindeki baskının bir kısmını azaltmaya da yardımcı olacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

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  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City için: Gonzalez'in Ocak 2025'te Porto'dan alınması için ödenen 50 milyon £'luk bonservis bedelinin tamamını geri kazanmak, Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça önemli bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam anlamıyla yerleşemedi ve satışından elde edilen gelir, City'nin Enzo Fernandez hamlesine yardımcı olmalı. Ancak o anlaşma son tarihten önce gerçekleşmezse, City orta sahada çaresiz denecek kadar az seçeneğe sahip kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'in ardından ayrılan dördüncü kıdemli orta saha oyuncusu oldu. Şu an itibarıyla Enzo Maresca'nın merkezde kullanabileceği isimler yalnızca yaz transferleri Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi ile Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilirdi ama Gonzalez rotasyonda destek verme konusunda oldukça yeterliydi ve sahada hiçbir zaman yüzde 100'den azını vermedi. Anderson ile Bouaddi'nin önümüzdeki aylarda yüksek bonservis bedellerini haklı çıkaracağının da hiçbir garantisi yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olabileceği bir hamleye dönüşebilir. Not: C

    Newcastle için: Gonzalez'in gelişi, orta sahadaki kilit ikili Bruno Guimaraes ile Sandro Tonali'nin kaybının etkisini azaltıyor ve İspanyol oyuncu, hâlâ 18 yaşında olduğu için oldukça ham olan diğer yeni transfer Sean Steur için de değerli bir mentor olabilir. Matthias Jaissle'nin Newcastle düzeninde, savunma hatlarını delen pasları ve top kazanım sonrası etkileyici aksiyon oranıyla derinde oyunu yönlendiren isim olarak görev yapabilir; bu oran, geçen sezon Avrupa'da en az 900 dakika oynayan tüm orta sahalar arasında en iyisiydi (2,13). Fiziksel olarak güçlü, Premier League tecrübesi olan ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde bulunan 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle için akıllıca bir transfer olduğunu gösterebilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koymasını uman taraftarlar kendilerini kandırıyor. O, yaratıcıdan ziyade oyunu bozan bir oyuncu ve bu nedenle son üçüncü bölgede aynı düzeyde bir tehdit oluşturmuyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı yarışmacısı hâline gelmesi için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil, ancak onları küme düşme hattı tehlikesine sürüklenmekten koruma konusunda büyük katkı sağlayacaktır. Not: B

    Gonzalez için: En üst seviyedeki rekabet açısından kuşkusuz geriye doğru bir adım olsa da, bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'nin Newcastle kadrosuna takımın kilit isimlerinden biri olarak doğrudan girecek. Eğer Newcastle'ı yeniden üst sıralara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in piyasa değeri yeni zirvelere çıkacak ve sadece iyi bir rotasyon seçeneği değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen yükselişe geçmesini sağlayacak istikrarlı bir ortama gitmiyor. Newcastle bir geçiş sürecinde ve bu da doğal olarak bol miktarda hayal kırıklığını beraberinde getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında bulunan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. 52 milyon £'luk bonservis etiketi de işi kolaylaştırmıyor; bu da ona alışması için fazla zaman tanınmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, bu meydan okumayı karşılayacak zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve aldığı sürenin belirgin şekilde artacak olması nedeniyle İspanya milli takımına girme ihtimali de daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın bir kez daha kusursuz işleyen iş modelinin sahadaki karşılığı. Martılar, üç yıl önce Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı Lille’den Premier League’e görece tanınmayan bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin ödeyince şaşkınlık yaratmış olabilir, ancak bu karar sadece üç yıl sonra kulübe devasa bir kâr sağlayarak fazlasıyla karşılığını verdi. Kabul etmek gerekir ki Baleba’nın değeri, geçen yaz Brighton United’dan 100 milyon sterlinin üzerinde bir bedel talep ederken olduğundan bu yana düştü; oyuncu adeta iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçirdi ve teknik direktörü Fabian Hurzeler, transfer söylentilerinin ilk etapta formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba’nın bu yaz kesinlikle 100 milyon sterlin veya üzeri bir bedel getirmesi mümkün değildi, ancak toplam 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor, özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performans sergilemeyi sürdürürse. Güney kıyısı ekibi kaçınılmaz olarak bu parayı başka birçok genç cevhere yeniden yatıracak ve ardından onları da önemli bir kârla satacaktır. Not: B+

    Man Utd için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecek. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile görüşmelerden geri çekilmişti; çünkü Martılar’ın 2023’te Chelsea’nin Moises Caicedo için ödediği 115 milyon sterline yakın bir bonservis istediği netleşmişti. Ancak Baleba için gelecekte bir noktada yeniden girişimde bulunacakları her zaman yazıldı. O zaman şimdi geldi; Kırmızı Şeytanlar, orta saha oyuncusunun biraz sönük geçen 2025-26 sezonundan faydalanarak, ücretlerin büyük ölçüde şiştiği bir yaz döneminde kendilerince uygun fiyatlı bir anlaşma yaptı. Zira oyuncu 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacaktı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın inişli çıkışlı performanslarının sadece hâlâ biraz ham olmasından kaynaklandığı ve en iyi yıllarının açık şekilde önünde olduğu yönünde olacaktır. Sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyiydi; ayrıca United’ın oyuncunun temel verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada şiddetle ihtiyaç duyduğu fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ve taraftarların, özellikle hazırlık döneminde ayak bileği bağlarını sakatladıktan sonra, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Yine de potansiyelini gerçekleştirebilirse Old Trafford’daki sorunlu bir pozisyon için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorunda kaldı ama Baleba, sadece dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle bir rüya hamlesi olan Old Trafford yolculuğuna nihayet çıkıyor. Brighton, onu 2023’te görece tanınmayan 19 yaşında bir oyuncuyken kadrosuna katmak için tam 23 milyon sterlini gözden çıkardığında yüksek potansiyelli genç bir oyuncu aldığını belli ki biliyordu ve geçen sezonki düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini takip etti. Baleba bu fırsatı hak etti ve artık bunun elinden kayıp gitmesine izin vermemekte kararlı olacaktır. Old Trafford’da bir süredir fiziksel bir ön liberonun istek listesinde olduğu düşünülürse, baştan itibaren önemli bir figür olmaya hazır görünüyor. Hücumları kesip topu taşıyarak takımını ileriye götürme göreviyle, Bruno Fernandes’in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle birlikte yeni görünümlü orta sahanın bir parçası olacak. Hazırlık dönemindeki sakatlığının ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Kırmızı Şeytanlar için heyecan verici bir uzun vadeli takviye olduğuna hiç şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

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    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Oyunun tüm tarihindeki en absürt bonservis bedellerinden biri olmaya gerçekten çok güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük beklentileri karşılayamayan bir oyuncudan, üstelik Premier League’de toplam sadece iki gol üretmiş bir dönemin ardından, bir şekilde kulüp rekoru satış geliri elde ettiği için bankaya giderken kahkahalar atıyor olacaktır. Manchester City, Spurs’ün oyuncusunu almak için bir kez daha bu kadar akılalmaz derecede yüksek bir rakama çıkmaya istekli olmasına bayılacaktır; hem de Savinho’yu yaklaşık bu £85 milyonluk ($116m) toplam paketin yarısına transfer etmeye çalışmasının üzerinden sadece bir yıl geçmişken. Kabul etmek gerekir ki Savinho, 22 yaşında, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yıldıza dönüşme potansiyeline hâlâ sahip ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminde bu dev geliri yeniden yatırıma dönüştürmek için hâlâ bolca zaman var ve kadroda çok beğenilen Jeremy Monga ile yeniden form tutan Jack Grealish gibileri de bulunuyor. Brezilyalının mevcut vasat seviyesindeki kalibresinde bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun geri çevrilemeyecek kadar ama gerçekten çok fazla iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’i toplam £185 milyon ($252m) karşılığında kadroya katmak kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi çileden çıkaracaktır. Tottenham tüm yaz boyunca büyük harcamalar yapma isteği gösterdi ve kulübün küme düşmeyle burun buruna geldiği art arda iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak o yeni orta saha ikilisi için yaptığı harcamayı bir ölçüde savunabilirdi. Ancak £85 milyonu, hem de Savinho gibi bir isim için vermek, kulübün perde arkasında ipin ucunu kaçırmış olabileceğini düşündürüyor. Bu seviyedeki bir para, istikrarlı ve üst düzey bir etki gerektirir; Brezilyalı kanat oyuncusu ise City’deki hiçbir döneminde bunu verebilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce kanat oyuncusu için £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay, sıradan geçen bir sezon ve dört gol, üç asist, yalnızca yedi Premier League ilk 11 başlangıcının ardından bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun kendini bulup kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşme ihtimali elbette var, ancak bu durum bunun ilk aşamada korkunç derecede fazla bir harcama olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho’ya bir noktada üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev bonservis bedelinin hakkını vermek ya da başarısız damgası yeme riskiyle yaşamak zorunda kalacak; bazıları bunun zaten kaçınılmaz olduğunu düşünecektir. Spurs onun gerçek değerini, yani muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m) ödemiş olsaydı baskı bu kadar büyük olmayacaktı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkezindeki isimlerden biri hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho’nun kilit bir oyuncu yapılması ve her hafta düzenli oynaması hâlinde kendini göstermesi kesinlikle mümkün; Manchester’da sürekli değişiklikleriyle tanınan Pep Guardiola yönetiminde bunun olması zaten beklenmiyordu. Oyuncunun açısından bakıldığında bu, sözde bir başka ‘Big Six’ kulübünde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, çok iyi bir üne sahip başka bir teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak astronomik bonservis bedelinin onun üzerinde her zaman bir yük olarak kalacağına dair sarsılmaz bir his var. Bu, onun en üst seviyedeki kariyerini şimdiden ya inşa edebilecek ya da bitirebilecek bir transfer. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncunun bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için epey can sıkıcı. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurmasının üzerinden çok da uzun zaman geçmedi. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılığına izin vermesini bir ölçüde anlamak mümkün; çünkü sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve Anfield'da artık mutlu olmadığı çok açıktı. Arne Slot'un görevden alınması bile yaz boyunca ruh halini iyileştirmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubandı konusunda yaşadığı sorun da bunu ortaya koydu. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmayarak iyi iş çıkarmış olsa da, artık onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini sürdürmesi hesaba katılsa bile Liverpool, merkez orta sahada sayı ve kalite açısından zaten endişe verici derecede eksikti. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak kurnazca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su, Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu muhtemelen düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından yetişen oyuncu sanki yıllardır ortalıktaymış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı günlerin üzerinden de çok zaman geçmedi. Jones, baskı altında top kullanma becerisi etkileyici olduğu ve takım için büyük bir özveriyle çalıştığı düşünüldüğünde, Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle uygun görünüyor. Dolayısıyla Jones, açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da, teknik açıdan tartışmasız biçimde daha üstün bir oyuncu. Bu da onun Milano'da, İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu kadar büyük bir başarıya imza atma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyulan bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri duraklamıştı ve hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında sorun yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda, bu kadar çok arzuladığı süreleri alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle bir transfer şarttı ve Milano'ya taşınmak Jones için tam da ilaç gibi gelebilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır ve tüm artılarına rağmen Premier League'in tartışmasız bir ya da iki seviye altında olan Serie A'da parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa açısından: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik (75 milyon dolar) paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. Ezri Konsa kalsaydı, bundan sonra bu kadar büyük bir bonservis geliri elde etme fırsatı sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olması da düşünüldüğünde, İngiltere milli oyuncusu statüsüne ve Villans'ın müzakerelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) talep etmesine rağmen, muhtemelen ulaşılabilecek en iyi nokta buydu. Ancak Lucas Digne'in yazın daha erken bölümünde PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın da gidişi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa'yı savunmada son derece dar bir kadroyla bırakıyor; bu yüzden yerine geçecek bir ismi bulmak için hızlı davranmaları gerekecek. Bu aynı zamanda, Morgan Rogers ile Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd'ye gitmesinin ardından Unai Emery'nin kadrosu parçalanmaya devam ederken bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Üstelik Ollie Watkins ile Emiliano Martinez'in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal açısından: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta adına kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal'ın, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün onları idare edebilmek ve kulübün kasasından ciddi bir para çıkmasını önlemek için zaten elinde gerekli araçlar vardı. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu bölgelerde görev yapabilirken, ilk tercih sol bek Riccardo Calafiori esasen bir stoper, Piero Hincapie de öyle; diğerleri yer değiştirirse Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev yapabilecek kapasitenin fazlasına sahip. Arsenal'ın, oyuncuların bir kısmının hafifçe alışık olmadıkları pozisyonlarda oynamasıyla bir düzenleme yapması gerekebilirdi, ancak bunun bu kadar iyi organize edilmiş bir savunmaya o denli zarar vereceğini hayal etmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyiciydi, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı durum akademiden yetişen Marli Salmon için de geçerli. Bu, kulübün kaliteli bir takviye isteğine boyun eğmesiyle birlikte, Arteta'nın Emirates'in perde arkasındaki önemli yetkilerini kullandığının açık bir örneği. Konsa'nın çok iyi bir savunmacı olduğu ve çok faydalı liderlik özellikleri getirdiği de tartışmasız. Arsenal dört kulvarda mücadele ederken İspanyol teknik adamın sayıca geniş bir kadroya ihtiyacı var, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi hissettiriyor. Not: C+

    Konsa açısından: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa'ya kesinlikle kızamazsınız, ancak uzun vadede kuzey Londra'da kendini kabul ettirebilmek için onu gerçekten zorlu bir mücadele bekliyor. İlk etapta White'ın önünde sağ bekte ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve Saliba ile Timber kendi ameliyatlarından dönüp yeniden forma giyecek kadar hazır görüldüklerinde, kışa gelindiğinde sıralamada neredeyse kesin olarak geriye düşecek. Arteta'nın, garantili ilk 11 oyuncuları ile kendi deyimiyle “bitiricilerden” oluşan derin bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve görünen o ki Konsa'nın Emirates'teki rolü de bu ikincisi olacak. Ancak oradaki dönemini bir Premier League ve belki de Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Oldukça büyük bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan Etihad'a 46,5 milyon £ karşılığında gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves karşısındaki ilk maçında bir gol atıp bir gol de hazırlayarak Premier League'de ilk etapta olumlu bir izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola sonunda Hollanda milli futbolcuya neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu umudu da bitirdi ve 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla, Hollandalı oyuncunun değerini kanıtlaması için daha fazla süreyi hak ettiği kesinlikle savunulabilir olsa da City, yedek bir oyuncu için yapılan böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir başka niyet beyanı, hem de belki de bugüne kadarki en dikkat çekicisi. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun "asansör" kulüplerinden biri olarak haklı bir üne sahip, ancak Reijnders'i transfer etmek, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin şekilde inanan sahiplerden gelen ciddi bir iddia gösterisi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta görevi devraldığından bu yana gerçekten iyi iş çıkardı; Al-Qadisah, kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de büyük katkısıyla 2025-26 Saudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, bir yandan ilk kez katılacağı AFC Champions League Elite kampanyasıyla uğraşırken bir yandan da bu tür yerel formu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kaliteye sahip bir oyuncunun gelişi, Saudi Aramco destekli ekibin, yakında yepyeni 47.000 kişilik bir stada taşınacak olmasıyla birlikte, SPL'nin yükselen gücü olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafa karıştıran bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük başarılar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitti. Peki şimdi neden profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Başka talipleri yokmuş gibi de değildi. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle son da olmayacak. Ancak sportif açıdan bu kararından pişman olup olmayacağını düşünmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, Hollanda'yı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme umutlarına zarar verme ihtimali son derece gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı şimdiden sona ermiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarı için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacak. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşamasının kaçınılmaz olduğu hissi var; çünkü o, takımın kalbiydi ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola döneminde City’nin başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahada oyunu kontrol ederken Premier League maçlarının %74,1’ini kazandı ve onun yokluğunda bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda da golleriyle öne çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve birden fazla Premier League şampiyonluğunu belirleyen maç dahildi. £116 milyonluk ($156m) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve kadroya katılması muhtemel Ayyoub Bouaddi de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için fazlasıyla genç ve tecrübesiz. Bu, Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; çünkü City’nin taktik planını yeniden şekillendirip takımın hâlâ en büyük kupalar için yarışabilmesini sağlamak adına önünde devasa bir görev var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıcı etki yaratan, mesaj niteliğinde bir transfer. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunun büyük favorisi durumundaydı, ancak artık bu işin kaçınılmaz bir son gibi göründüğü söylenebilir. Asıl hedeflerinin ezeli rakiplerine katıldığını gören Real Madrid sarsılmış durumda olacak; çünkü Rodri, İspanya’nın başkentinde Jose Mourinho’nun yeniden yapılanma projesi yerine Hansi Flick’in zaten sağlam temellere oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozun son parçası olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick’in kadrosuna istikrar getirecek mükemmel isim. Rodri süpürücülük yaparken rakiplerin geçiş oyununda Barca’yı delip geçmesi kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncunun takıma anında uyum sağlaması da beklenmeli, çünkü Barca kadrosu onun İspanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl bitmeden sahalara dönme mücadelesi verdiği bildirilen Frenkie de Jong’un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yönettiğine göre Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa’da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri’nin İspanya ile 2026 Dünya Kupası zaferi ve Altın Top kazanmasının ardından kariyerindeki doğal bir sonraki adım. City’ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatının yanında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım onun Guardiola altında iyice benimsediği taktik ilkelerle bu kadar örtüşmüyor. Bu transfer, Rodri’nin fiziksel zirvesine dönmesine de imkân tanıyabilir. Son yıllarda ciddi sakatlıklar eski Atletico Madrid yıldızının kariyerini sekteye uğrattı ve La Liga’nın fiziksel olarak daha az zorlayıcı yapısına dönmek, en üst seviyedeki kariyer ömrüne katkı sağlamalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle birlikte milli takım düzeyinde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçiş sorunsuz olmalı; kendisinden de son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği o her şeyi kontrol eden baskın rolü doldurması beklenecek. Real’in Rodri’ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou'daki dört yılında son derece saygın bir rakam olan 65 gole imza attı. Buna, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kariyerinin en iyi sayısı olan 21 gol de dahildi. Ancak o, bir joker oyuncu olarak görülüyordu ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkarıyordu. Bir yandan, Robert Lewandowski'nin ayrılığından sonra Barcelona zaten hücum hattında eksik olduğu için onu satmak riskliydi, ama diğer yandan kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat da olmayacaktı. Torres'in piyasa değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin zirvesine çıktı ve PSG'nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif reddedilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona'nın Torres'i City'den alırken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve sözleşmedeki belirli bir madde nedeniyle uzatma imzalaması halinde Premier League kulübüne ekstra 8 milyon euro daha ödemek zorunda kalacaklardı. Yüksek maaşının bütçeden çıkması da Barcelona'nın Rodri için anlaşma sağlamasına yardımcı oldu; Rodri, kadroya Torres'in hiçbir zaman olamadığından çok daha büyük etki edecek bir ekleme olacak. Not: B+

    PSG için: Torres belki hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine girmeyecek, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG için önemli bir kazanç. Torres ayrıca, İspanya Milli Takımı'ndaki ilk A takım maçını 2020'de ona veren Luis Enrique için de taktiksel açıdan çok uygun bir profil. Mevkisel akışkanlık, Luis Enrique yönetimindeki PSG'nin başarısının temelini oluşturdu ve Torres de tam anlamıyla bu profile uyuyor; hem santrfor olarak hem de iki kanatta oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir uyuma sahip ve bu da üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres'in Ligue 1'de, daha rekabetçi La Liga ortamında olduğundan daha skorer olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş deneyimi de onu Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos'un bire bir aynı tarzda bir yerine koyma değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG'ye Portekizli forvetin sunduğundan daha fazlasını verme potansiyeline sahip. Not: A-

    Torres için: İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve Barcelona ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun teyidi olarak değerlendirecek, ki bu anlaşılabilir. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazanan sadece ikinci kulüp olmayı hedefliyor; Barcelona ise bu turnuvayı en son 2015'te, Luis Enrique'ye sahip olduğu dönemde kazandı. Ancak gerçek şu ki Torres'in Paris'teki durumu, Katalonya'dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique'nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG'nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ile Desire Doue'den, merkezde ise Ousmane Dembele'den oluşuyor. Torres, Barcelona'da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes'te nihayet başroldeki isim olacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla dakika verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi'nde vazgeçilmez olmayacak. PSG'ye katılması onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, işlerin sanıldığı kadar iyi olmadığını çabucak fark edebilir ve hatta Barcelona'daki konfor alanından ayrıldığı için pişmanlık bile duyabilir; üstelik Barcelona şimdi onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etme konusunda daha iyi konumlanmış görünüyor. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham açısından: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tutmuş oldular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedelinde diretabilirdi ve diretmeliydi. Yine de yolların ayrılması için doğru zaman gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham küme düşmemek için mücadele ederken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı, Micky van de Ven'in de sözleşmesini yeniledi, dolayısıyla savunmada hâlâ yeterince alternatifleri var. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık istediğini aldığı için daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid açısından: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir isim. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'nun sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlarken sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasının ana direği olacak, geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan zaafları kapatmaya çalışacak ve bunu yaparken hayati liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ciddi katkı sağlayabilecek ve onları o bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi kupasına da potansiyel olarak biraz daha yaklaştırabilecek akıllı bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin iyi bir 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da büyük bir artı. Bu da Atletico'ya piyasa kapanmadan önce bir veya iki büyük anlaşmayı daha bitirme imkânı tanıyabilir. Not: A

    Romero açısından: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında yalnızca Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak kendisine büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre biçimlenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler Romero'yu tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle bir risk olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için yarışmak ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi'nin yönetiminde yeniden yükselişe geçiyor gibi görünse bile ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha kolay okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, kısa sürede uyum sağlamasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasası için büyük bir destek. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin bunun dışında kasvetli geçen 2025-26 sezonundaki neredeyse tek umut ışığıydı. Godts, hem gol (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan kadrodaki tek oyuncuydu. Bu nedenle, yeni Eredivisie sezonu başladıktan sonra onu kaybetmek ciddi bir gerileme anlamına geliyor. Ancak Cruyff’un fiilen kabul ettiği gibi, Ajax, PSG’nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu parayı reddedecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim hattından çıkan son üst düzey yetenek Abdellah Ouazane’nin, ayrıca belirtmek gerekir ki 2023’te Genk’ten henüz 17 yaşındayken sadece 1 milyon € karşılığında transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax, yaptığını yapmaya devam edecek ama şu anda hücumda gelecek yıl yeniden Şampiyonlar Ligi’ne dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şu ana kadarki en net işareti. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında geri planda kalan ve Barcola’nın büyük maçlarda kendisini sürekli yedek kulübesinde bulduğu Fransa forvetinden para kazanmaya oldukça açık olduğu yönünde bir şüphe vardı. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustalıkla bekletti. İşin en güzel yanı da 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia için kaliteli bir alternatif sunması gereken Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini büyük olasılıkla karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Tartışmasız şekilde kalitesinin en büyük testi. Sonuçta, Barcola PSG’nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamadıysa, Godts’un bunu yapma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı, ve bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna bile alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique, hafta içi Avrupa maçları öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Fransa Kupası’nda hatırı sayılır süreler alması gerekir. Ancak, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığı sorusu ister istemez akla geliyor; yine de şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için nelerin gerektiğini öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham için: Nasıl bakarsanız bakın, bu, Tottenham’ın yine kafa karıştıran bir transfer hamlesi. Kulüp bu yaz büyük bir bonservis bedeli harcadı ve tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, buna karşın oyuncu satışlarından çok fazla gelir elde edemedi. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında görev alırken hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Bu performansları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde viral olan son anda yaptığı kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra ekibi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl olması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, gerçekten de bu rakamın neredeyse iki katı kadar değerli olduğu savunulabilir. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda iyi durumda görünüyor; sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu anlaşılıyor ve kadroda Destiny Udogie de bulunuyor. Ancak birçok taraftar, Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter adına gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Nerazzurri, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid’e gitmesi ve öncelikli hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinin kaçmasının ardından başarılı şekilde Spence’e yöneldi. İlk oyuncu Chelsea’ye katılırken, ikincisinin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke duyulan ihtiyaç düşünüldüğünde piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar başarılı olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki belirgin boşluk için hazır bir çözüm. Dumfries’in büyük hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmayabilir, ancak Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, ödenen bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün Inter’den 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırları ve panik yapmayı reddetmeleri ciddi ölçüde karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği ve Tottenham savunmasını bu yaz neredeyse baştan aşağı yenilediği düşünüldüğünde, Spence’in daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini hissedeceği kesin, hem de Kuzey Amerika’daki etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından bunu fazlasıyla hak ederek. Kuzey Londra’da sonunda kendine yer edinmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin talihsiz teknik direktörlük döneminde İtalyan tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattına tehlikeli şekilde yaklaşmasının ardından şimdi, bir kez daha Serie A’yı kazanmanın favorileri arasında yer alacak bir kulübe gidiyor. Elbette, Kuzey Amerika’da itibarını ciddi biçimde artırmasının ardından Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, bu transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve Stones, yeni takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalisti ekip, Pep Chavarria için istedikleri kadarını tam olarak alamamış olabilir, ancak bu yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Haberlerde, Rayo'nun görüşmeler sırasında sürekli şartları değiştirmeye çalıştığı, hatta bir aşamada onun 50 milyon euro'luk (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) serbest kalma maddesini dahi talep ettiği belirtildi. Ancak Chelsea'nin ilk 15 milyon sterlinlik (20 milyon dolar) teklifini reddettikten sonra önemli bir orta yol bulundu. Aslında, Chavarria'nın batı Londra'ya gitmek istediğini açıkça ortaya koymasının ardından müzakerelerde çok güçlü bir konumda değillerdi ve 28 yaşındaki oyuncu da tam olarak çok daha yüksek bir bedel talep edebilecekleri yüksek potansiyelli genç bir yetenek değil. Yine de bu para, Rayo'nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga'da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizinciliğin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacak. Not: B

    Chelsea için: Marc Cucurella'nın Dünya Kupası sırasında hızla Real Madrid'e ayrılmasının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi Chelsea için kesinlikle gerekliydi; bu ayrılık, Jorrel Hato'yu onların elindeki tanınmış tek kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria'nın gerekli seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, yine de kendisi Xabi Alonso tarafından özellikle tercih edilmişti. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; çünkü Cucurella, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkisinin en iyilerinden biri hâline gelmişti. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans sergiledi ve kendisine çok büyük değer biçiliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünde olacak ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon euro'luk (19 milyon sterlin/25 milyon dolar) paket, bu transfer kısa vadeli bir çözüm olarak kalsa bile, 60 milyon sterlin değer biçilen (81 milyon dolar) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir bölge için düşük maliyetli bir çözümü temsil ediyor. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza'ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya'nın ikinci ligine transfer yapabildi ve şu anda Liverpool'un patronu olan Andoni Iraola'nın onu 2022'de Rayo için transfer etmesiyle La Liga'ya adım attığında 24 yaşındaydı. İspanya'nın başkentinde istikrarlı şekilde gelişim gösterdi; önde oynamayı seven, agresif ve ayağına hakim bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, geçen sezon takımının Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace'a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League'in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve açıkça hayranlarından biri olan vatandaşı Alonso'nun yönetiminde kendini gösterme adına bolca fırsat bulması ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması nedeniyle bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi kadroya kaydetmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde yalnızca toplam 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylının liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca, savunmayı toparlama konusunda bir süredir ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için €55 milyonluk (£47 milyon/$64 milyon) satın alma opsiyonunun anlaşmaya dahil edilmesi, gelecek yaz Barca'nın istenmeyen bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırılmaması gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Çaresizlik göstergesi bir hamle. Liverpool'un, Ibrahima Konate'nin bonservissiz şekilde Real Madrid'e gitmesinin ardından savunmadaki krizi hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödediği bildiriliyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışmayı sürdürürken Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bekte de görev yapabiliyor, dolayısıyla kâğıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sorunlu bir sakatlık geçmişi var ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı belirsizliğini koruyor. Liverpool'un, yazın önceki hedeflerinden Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten vazgeçtiği bildirildi, ancak Aston Villa ve England savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini tazelemek için altın bir fırsat. Araujo, istikrarsızlık sorunları göz önüne alındığında Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkında olacaktır. Geçen yıl zihinsel sağlığı için ara verme arayışına girmesine neden olan zorlu bir dönemden geçmişken, futboldan yeniden gerçekten keyif alma hedefiyle kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin ateşli desteği, Araujo'ya ciddi bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkan bir savunmacı olarak Liverpool savunmasına gerçek bir hava hakimiyeti katacak ve Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da çok eleştirildiği temel hataları azaltması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea açısından: Chelsea, 2021’de A takıma çıkışından bu yana en üst seviyeye tam anlamıyla ulaşamamış bir stoper için oldukça ciddi sayılabilecek bir bonservis bedeli elde etmiş olmaktan memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp için zorlu geçen bir dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında da ihtiyaç anında karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yi transfer etti ve Levi Colwill de ACL yırtığı sonrası yeniden formuna kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunurken oyuncu satışı bir zorunluluktu. Aralarında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına karşı koyamamış gibi görünüyor. Not: B

    Como açısından: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki ilerleyişinin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutu öncesinde Chelsea’den oyuncu transfer ediyor olması. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak zaten ne kadar iddialı olduğunu gösterdi ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; zira İngiltere milli takımı oyuncusu olsa da Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bir bölümünün eleştirilerinin odağı hâline gelmişti, diğer bir kesim ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa deneyiminin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona uygun olabilir. Not: C

    Chalobah açısından: Tam anlamıyla dürüst olmak gerekirse, Chalobah birkaç yıldır Chelsea tarafından sürekli zor durumda bırakıldığı için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Kulübün yöneticilerinin bir süredir ondan para kazanmayı hedeflediği yönünde bir his var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alındı, Palace’a kiralandı (orada etkileyici performans gösterdi), ardından da bağlı bulunduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle sadece beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra, geçen sezon en çok kullanılan stoperleri olmasına rağmen Chelsea transfer hamleleriyle Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini açıkça ortaya koydu ve saf kâr getirmesi de Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve Como Gölü kıyısında, Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde hem Şampiyonlar Ligi futbolu oynama hem de yeni bir kültür deneyimleme fırsatı onu bekliyor. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle adına tam bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yarattı, ancak Guimaraes olmadan bu bölge artık, Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan isimden yoksun şekilde, The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'dan Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık olur, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olduğu düşünüldüğünde bu gerçekçi de değil. Guimaraes geçen sezon Premier League'de dokuz golle Newcastle'ın en skorer oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu aynı zamanda örnek olarak öne çıktı ve sık sık takım arkadaşlarını adeta zorla yukarı çekti. Eddie Howe'un yerine kulübede resmen geçmesinin ardından Matthias Jaissle'ı orta sahayı yeniden dengeye kavuşturmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes için yeterince tecrübeli bir alternatif hemen bulunmazsa bu işin imkânsız olduğu da görülebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'nın Arsenal'i uzun süredir beklenen şekilde İngiliz futbolunun zirvesine dönüşünün üzerine koymayı hedeflediği süreçte bu çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla bir 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Hücuma ekstra dinamizm, savunmaya ise daha fazla sertlik katacaktır; zira geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazandı. Arsenal taraftarı, sahip olduğu tecrübe ve Arteta'nın tercih ettiği oyun stiline kusursuz şekilde uyması nedeniyle Guimaraes'in takıma hemen uyum sağlayacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'in başarısının kilit nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes korkutucu merkez hattını tamamladığına göre artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onları fiziksel olarak ezmesi zor görünüyor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile karşılaşırlarsa Şampiyonlar Ligi'nde de durum böyle olabilir ki bu, o uzun süredir ulaşamadıkları kupayı sonunda kazanmaları açısından oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için şimdi Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmanın ideal zamanı. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu Dünya Kupası'nda her türlü şüpheyi ortadan kaldıracak şekilde kanıtladı; Brezilya adına dört golün asistini yaparken, son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kâbus gibi elenişten önce, takım üzerindeki belirleyici etkide Vinicius Junior ile yarıştı. Guimaraes bir süredir Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahraman olmak adına tüm kutuları işaretliyor; üstelik üzerindeki büyük bonservis bedelinden de zerre etkilenmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de yaşadığı benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in oyuncu alım departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette umutları, Mastantuono'nun Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulması olacaktır, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affı olmayan bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise, Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini tamamlayan Real'in, Mastantuono Fiorentina'da iyi performans gösterse bile ona yine ihtiyaç duymama ihtimali bulunuyor; bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve şimdi Madrid kariyerini yeniden canlandırma yolunda önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: Hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmaya çalışan La Viola için, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda kalacak olsalar da, mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta oynayabilen 18 yaşındaki oyuncu olarak Fabio Grosso'nun ekibine kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanlara cevap vermek ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de oldukça istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilmeleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların yolunu da açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde büyük bir fırsat gibi görünen €63 milyonluk bonservis bedeliyle Real Madrid'e büyük beklentiler eşliğinde geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sinde ilk 11'de yer aldı ve sadece üç gollük cılız katkısı etrafındaki heyecanı pek haklı çıkarmadı. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz itirazları nedeniyle kırmızı kart gördüğünde, hayal kırıklığı vücut diline açıkça yansıdı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya gidiş ona Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta bunu gerçekleştirebileceği alanı sağlayacak. Bu kesinlikle Mastantuono için kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor, dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Man City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yaklaşımı gerçekten sorgulanmalı. 2023’te başka bir yerde ilk tercih olmak için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden kadroya katılan Trafford’un, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da sonunda 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı transfer etti ve genç İngiliz’i anında yeniden sıralamada geriye itti. City, iş ihtiyaçlarını duygu ve bağlılığın önünde acımasızca tutmasıyla bir ün kazandı ve finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye £27m ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak görev yapan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun olacaklardır. İlk takım potansiyeline sahip, yüksek potansiyelli bir altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds adına müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz sedasız güçlenen Leeds, gelecek sezon doğru hamleleri yaparsa Avrupa sıralaması için sürpriz adaylardan biri olabilir. Trafford, Elland Road’a gelen Harry Wilson ve yüksek potansiyelli Bosna-Hersek savunmacısı Tarik Muharemovic’in ardından imzayı atan isim oldu ve Leeds için sorunlu bir mevkide üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun Newcastle tarafından da yakından beğenildiği biliniyordu ve Premier League’de takım seçme şansı vardı. Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inanıyor olmalı. Toplam £45m ($60.5m) paket, tüm bir sezonu sadece yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da potansiyelinin tamamına ulaşırsa Leeds, önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın devlerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Man City’den ayrıldıktan sonraki hayatında ikinci deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda şaşırtıcı bir küme düşme yaşanmadığı sürece uzun vadede kendisini Premier League’in 1 numarası olarak kabul ettirme konusunda artık gerçek bir şansa sahip. Kalecinin geçen sezon daha fazla oynama ihtiyacından açıkça söz etmesinin ardından yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğu belliydi ve bu transferin, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford’un yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yolunda onu doğru rotaya sokmasını umacak. Trafford, Premier League’de Everton’ın kalesini koruyan Pickford ile doğrudan rekabet içinde olacak. Eğer Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek konumunda olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması nedeniyle kendisine bir fırsat verilmesi için her türlü şans var. Bazıları Newcastle ya da sözde ‘büyük altılı’ kulüpler yerine Leeds’e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı da çok daha az olacak. Bu hamleyi daha da büyük şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadroya kattığınız bir oyuncudan 120 milyon euro kâr etmek, RB Leipzig adına müthiş bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendini geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak onlar için çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinde itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin baş döndürücü driplingleri, isabetli bitiriciliği ve ileriye dönük pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını kazanca çevirmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher daha bulacaklar. Diomande Real Madrid'de etkili bir başlangıç yaparsa, bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında en önemli hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme sürecini sürdürmesi nedeniyle 2027'ye kadar dönmesi beklenmezken, kanatlarda daha fazla alternatife kesinlikle ihtiyaç vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Genç oyuncunun, Arsenal'in Brezilyalı yıldızı transfer etmeye çalışması nedeniyle Vinicius Junior'ın yerini doldurmak için alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaların kilidini açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile tempoya sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya olan aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmak da Madrid'in, iki kupasız sezonun ardından bile dünyanın en cazip kulübü olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişin ardından gelen rüya transfer. Sıradan futbolseverlerin çoğu, geçen yıl bu zamanlar Diomande'nin varlığından habersizdi; oyuncu, 2024-25 sezonunda La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde yalnızca 10 maça çıktı; kulübün rezerv takımında başlamıştı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Kısa sürede Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kanıtladı ve profesyonel kariyerindeki ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı yaptı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Diomande, Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken en büyük sahnede de takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon euroluk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten olağanüstü; bu da onu, ne olursa olsun, kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yıl boyunca sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Liverpool'u Arne Slot yönetiminde Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve bir sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi, ayrıca yedek kulübesine çekilmeye zorlandıktan sonra Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere kadronun birkaç üyesi dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu kötü tavrıyla en çok bozan isim Salah oldu. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü, çünkü hücumdaki üretkenliği kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının yetersizliği ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir devam eden kuralını asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesiyle ilgili haberler, sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildi; bu, işin içindeki tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bile alınamaması da ayrıca bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihindeki en büyük vurgunlardan biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalmış Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi neslinin en iyi golcüleri ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un küresel profilini de önemli ölçüde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer; Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin kısa süre önce uzatılmasının üzerine geliyor. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusuyken Türkiye'ye bedelsiz transfer olmak Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi görkemli kariyerini sönük bir şekilde kapatmaya mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinden hiçbir ilgi olmadığı anlaşılıyor ki, serbest oyuncu statüsü göz önüne alındığında bu oldukça ağır bir durum. Salah Türkiye'de gol vuruşlarını yeniden bulacaktır, ama sadece seviye çok büyük ölçüde düştüğü için. Bu hamle onun mirasına hiçbir katkı sağlamıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden özel olarak pişmanlık duyacağı kesin. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde ayakta kalmaya çalışmak yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford için: Chelsea’nin teklifi geldiğinde Brentford’un 36 yaşındaki Henderson’ın önünde durması zaten pek olası değildi; kulüp hatta sözleşmesini feshederek onun yolunu da kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’ün geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili savunmacı orta saha oyuncusu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlin (55 milyon dolar) bonservisle kadroya katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, çevredeki en iyi genç yetenekleri gelecekte elit yıldızlara dönüşebilirler umuduyla körü körüne stoklamaya dayanan transfer stratejisinden çok ciddi bir sapmayı temsil ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hayrana sahip Henderson, Maviler’in son yıllarda ciddi biçimde eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol açısından ne sunacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneğinden çok saha dışında sağlayacakları için transfer edildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince detaylı anlarda paha biçilemez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarları ikna etmesi gerekecek; buna rağmen Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor, çünkü son 16 turunda Meksika ile oynanan maçın ardından talihsiz bir şekilde kolunu kırmasına rağmen kendisini hazır tuttu ve hatta antrenman yaptı. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı büyük ihtimalle Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, görkemli kariyerinin bu aşamasında ona mutlaka çok cazip gelecektir. Saha dışındaki katkılarının yanı sıra, Maviler kültürlerini yenileyip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken yeni bir döneme öncülük etmesi de beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun başarılı olamayacağına iddiaya girmek zor. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği döneme kadar onu güvence altına alan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, Barco'yu kardeş kulübünden kadrosuna katmak için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyedeki deneyim eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı, Strasbourg'nun üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculuklarında da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve top rakipteyken sahanın her yerini dolaştı. Strasbourg'nun Chelsea ile ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için biraz düşünmeden yapılacak bir hamleydi ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından küresel çapta da dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akıcı ve kontrol odaklı sistemine ideal şekilde uyuyor. Genç oyuncu, adını ilk olarak bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde, Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresiflikle Chelsea, Barco'ya topu rakip yarı sahada dolaştırma ve geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlama konusunda güvenebilir. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi durumunda onun varlığı darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve hâlâ ortaya çıkarılacak çok fazla potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonrasında Strasbourg geçen yaz onun bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir sonraki seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası'nın ürkütücü sahnesinde çalışma deneyimi de, turnuvada Arjantin adına yalnızca 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Barco'nun kariyerinde ona iyi bir dayanak sağlayacaktır. Chelsea'de de sınırlı bir role alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin kıdemli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey kaparsa, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Çünkü takım, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin en skorer üçüncü ismini paylaşan futbolcusunu kaybediyor. Elbette 35 yaşında böylesine beklenmedik bir fırsat doğmuşken Brighton, Danny Welbeck’in ayrılığına karşı çıkmayacaktır, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük umut bağlanan genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olması sebebiyle, mutlaka ona layık bir alternatif bulmak isteyecektir. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek konumunda, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kimi hedefleyecekleri şu an için net değil, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması da şaşırtıcı olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti. Kariyerinin son döneminde olmasına rağmen Welbeck bunların hepsini fazlasıyla getiriyor. Üstelik yalnızca kadro doldurmak için de alınmıyor. Brighton forveti, 35 yaşında olmasına rağmen 18 yıllık Premier League kariyerinin açık ara en golcü sezonundan yeni çıktı (13); ikinci en yüksek sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, en yenisi ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Chelsea’nin kadrodan çıkışlar konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor; zira Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka kulüpte sözleşmeli çok sayıdaki forvet arasında yer alıyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacak. Hâlâ üst düzey katkı verebildiğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik arayışındayken soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirilirken oyuna sonradan girip bol dakika alma ihtimali çok yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının lideri olması bekleniyor. İki yıllık sözleşme de, Chelsea katılma hakkı kazanırsa, ona 2027-28 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve hem onun hem de Chelsea’nin takımda tutması hâlinde Delap için mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bonservissiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmiyet kazandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da ona yeni bir sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maç kaçırmak zorunda bırakan uyluk sorunu muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde son derece parlak günler yaşadı; savunmada kilit bir figür hâline geldi ve kulübün 2022-23’te, uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, unutulmaz bir üçleme yapmasına yardımcı oldu. Stones, fiziksel sorunlarına rağmen şüphesiz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile bonservisinden büyük bir gelir elde edilmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnundur. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için önemli ölçüde risk barındırıyor. Ancak Inter, bu riski, Stones’u haftada yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Şimdi Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri var. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performansların da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, tecrübeli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter, İtalya’daki daha düşük temponun, bedeni Premier League’de onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir tür fırsat transferi olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına geliyor. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş oyununa değişerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama da son derece uygun görünüyor. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’na yarı finalde veda etmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek isterse, onu milli takım düzeyinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın, Lacroix'yu 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az bir süre geçti. Bu yüzden, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Konferans Ligi kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topa hükmeden, oyun kurabilen bir savunmacı olarak sergilediği performanslar düşünüldüğünde, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve Lacroix'nun kendisini en üst seviyede sınama arzusunun da farkında olduğu bildiriliyordu. Şişkin piyasayı göz önünde bulundurunca daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para yine de mali denge açısından çok işe yarayacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, Premier League deneyimi ve kaliteyi artırma hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz karışık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın hepsi zaman zaman umut verdi ama beklentileri karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nun gelişinin ardından Chelsea'nin bir stoper daha arayabileceği de bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da yer alıyor. Bu da muhtemelen mevcut gruptan birden fazla oyuncunun gönderileceği anlamına geliyor. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa'nın tam milli bir stoperi için, zirve yıllarına yaklaşırken, mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix sahada çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına eklemek, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olduğu iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A Milli Takımı oyuncusu olan ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl gerçekten olağanüstü geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha fazla sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı şekilde sağlam performanslar sergilemesinin ardından, bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne yükselme fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerinin sınırlılıkları ve kendi gelecekleri etrafındaki belirsizlik nedeniyle Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın gözdesi hâline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında da kısa sürede sevilen bir figüre dönüştürür. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Belki de duygular karışık. Bir yandan, Anderson’ın ayrılışı Forest’i üzecektir; zira geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine kilit bir rol oynamıştı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Kesinlikle her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon sterlin mi yoksa 130 milyon sterlin mi, orası ayrı mesele, Forest ikincisinin doğru olduğunu söylüyor; ancak her hâlükârda bu, iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için muazzam bir para. Bu nedenle, Anderson’ın City Ground’da açıkça özlenecek olmasına rağmen, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok ağır bir fatura çıkardı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; ama dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam bu role uygun görünüyor. Geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde diğer tüm oyunculardan daha fazla topla buluşan ve daha fazla ikili mücadele kazanan, kendini Premier League’de kanıtlamış bir isim. Bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum sağlayacağını düşündürüyor. Ancak bunun, “İngiliz vergisi”nin nihai örneği olduğu gerçeği inkâr edilemez. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’te geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson hâlâ milli takım düzeyinde İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasının hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson’ın Forest seviyesini aştığı açık. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma şansı yakalayacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk umut vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark da, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki yeri arasında duracak gibi görünmemesi. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da bu, onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Zira Arjantinli oyuncu, batı Londra’daki unutulabilir tek sezonluk döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis beklentisinin ardından çok kolay şekilde elden çıkarılamayacak bir isim olabilirdi. Henüz 10 günden biraz daha uzun bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılış transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık anlaşmayla Aston Villa’ya gidişi şeklinde hızla sonuca ulaştı. Bu şartların karşılanmasının çok kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok da altında olmayacağını tahmin edersiniz. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır, özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bonservis bedeliyle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarlarının alarm zillerini çaldıracaktır. Oyuncunun peşine düşülmesinde itici gücün, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery olduğu anlaşılıyor ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu böylesine dikkat çekici bir yetenek yapan canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissi var. Kanat oyuncusu, Rogers’ın hücumdaki rakamlarını tekrar edecek kapasitede görünmüyor ve Villans, sezon sonunda onu hâlâ satın almak zorundayken, üstelik muhtemelen büyük bir bedelle, bekleneni veremezse ciddi sorularla karşı karşıya kalacak. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü bu yapı, UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı en üst düzeye çıkarmak için açıkça kurgulanmış durumda; Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla bonservis bedelleri arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin vasatlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğu için bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde doldurulabilecek bir yer açtı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde bir ‘büyük altılı’ kulüpten uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek, bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca Harvey Elliott’ın durumuna da mutlaka dikkat edecektir. Elliott geçen yaz Liverpool’dan, oldukça ulaşılabilir görünen, şartlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık anlaşmayla Villa’ya katılmıştı; sadece Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç günü kadrolarında nadiren yer aldı. Menajerin bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan yalnızca 6,5 milyon euroya transfer ettiği bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde edecek olmaktan çok memnun kalacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmiş gibi görünüyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sonrası satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu miktardaki para, bir Jupiler Pro League takımı için çok önemli bir kaynak olacak ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transfer olmasının ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis bu boşluğu doldurma açısından birçok kritere uyuyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel olarak harika bir sezon geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı sağladı. Elbette bu transferin belli riskleri de var; ücret bugünün piyasasında makul görünse de Tzolis, Norwich City'deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlanmıştı. Gerçi o dönem çok gençti ve Norwich City'nin küme düşmesi de kaçınılmazdı. Bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal'in, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından ilk etapta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olması da ona moral veriyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile yakaladığı yüksek standartları sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. İddialara göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onlara verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyuyordur. Şimdi ise kuzey Londra'da kendisini kabul ettirmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabilecekleri en iyi iş buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar boyunca transfer işleri nedeniyle Barca'yı epey eleştirdik ve bunda da haklıydık, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce A milli takım debutunu yaptırdığı bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak bu tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa sonunda ortaya koyabileceğine dair işaretler kesinlikle vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. İyi olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü biçimde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini oldukça kolaylaştırmalı. Kısacası, bu hamle Adeyemi için doğru zamanda yapılmış doğru transfer gibi hissettiriyor; çünkü gecikmeli de olsa potansiyelini gerçekleştirmek için bundan daha iyi bir platform bulamaz. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan üstünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak; buna karşılık Chelsea’nin önünde hiçbir Avrupa kupası organizasyonu yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın para, Villa’nın bir yedek bulmasına büyük katkı sağlayacak, aynı zamanda da Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine yardımcı olacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığının bir başka kanıtı olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yarattığı bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok aranan hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Hatta birçok kişi, transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’a uğrayacağını ve bunun fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservisle olacağını düşünüyor. Yine de daha olası görünen, Enzo Fernandez için yeni bir adres bulunması konusunda perde arkasında ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Sırtında sadece iki iyi Premier League sezonu olan ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atan 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin fazlasıyla yüksek bir bedel ödediği inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında sürpriz bir gelişme. Genel kanı, Rogers’ın gönlünü Emirates’e kaptırdığı ve burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın sol kanattaki yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle çok iyi işler yapan Alonso’nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma şansının, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte çok daha belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea korkunç yönetilen ve sürekli değişim halindeki bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve alt yaş gruplarında Manchester’dan eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması önemli. Nitekim gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemediğinde çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa sezonu çok güçlü kapattı; Premier League'i dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa Ligi'ni kazandı, Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Ayrıca sözleşmesinde iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Transferin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle oldukça fazla maç yükü taşıyor. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri olan Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hâle gelmesinin ardından Old Trafford'daki paniği bir miktar azaltacak. Tielemans, kendisini kanıtlamış bir Premier League oyuncusu ve Dünya Kupası'nda kalitesini bir kez daha gösterdi. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak ve bu bedelle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılacak isim olarak gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına bastıktan sonra, kariyerinin bu aşamasında eski Leicester City orta sahası için bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için dev bir transfer hâline getiriyor; o da şüphesiz pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını memnuniyetle karşılayacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, gelecek vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dörde girme yarışındaki doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle devam ediyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünüşe göre büyük ihtimalle ayrılacak olan Fernandez giderse, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64 milyon) artı bonuslarla £2 milyonluk teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma gelecekte iyi duygularla hatırlanmayacaktır. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson'ı Man City'ye ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğundan, ellerinde tanınmış tek kıdemli orta saha oyuncusu olarak Mason Mount'ın kalacağı bir senaryodan kaçınmak için panikle Santos'a yöneldi. United'ın karar vericilerinin Fernandes transfer girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından 'sakin' olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrası orta sahada sayısal takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir oynayıp bir oynamadığı bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket ettiği düşünülen Santos'un, 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağını zaman gösterecek ve United'ın başka kimi kadrosuna katacağı da belirleyici olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu seviyesindeki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzak, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın ona daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Bununla birlikte, Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de tamamen söndü! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşmesini hayal ediyordu. Ancak Liverpool, ardından Alexander Isak'ı son derece can yakıcı koşullar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League hiyerarşisindeki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönemin Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi harcamış olsaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı sezonu ligde 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezon sona ermeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ama asıl rüyanın bittiğini temsil eden gelişme, Tonali'nin takımların içinden özellikle Tottenham'a gitmesi oldu. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken, daha fazla sıkıntı yolda ve bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor; üstelik o paranın da büyük ihtimalle yine boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi £85m'lik anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tonali için kulüp transfer rekorunu yeniden kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs gösterisi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116m ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapma ihtimali var gibi görünüyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok istenen orta sahalardan birini kadrosuna katmak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Genel kanı, Tonali kulübün onu yasa dışı bahis cezası sırasında desteklemesine rağmen ayrılırsa, bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki neden? Açıkçası, Serie A'dan hiçbir kulübün Tonali'nin eve dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak kadar paraya sahip olma ihtimali yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır biçimde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, artık en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ki bu tartışmasız şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki de bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter açısından: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, Inter’in en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararı sorgulanmalı. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ etraftaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu yüzden 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl varken bugünün piyasasında bu oyuncudan çok daha fazlasını kazanabilecek Inter için oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Hakkını vermek gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmiş, ardından bu yıl düşmüştü. Not: C

    Madrid açısından: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun fiyatlı fırsatların peşine düşen bir kulüp olarak ün kazanan Real için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu bonservis bedeli, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmada olduğundan daha çok hücumda etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı ve bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması nedeniyle tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif de değil ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında, en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries açısından: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini ekletmek istemesinin tam da nedenidir. 2021’de PSV’den geldiğinden beri Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı verdi, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskının bir kısmını azaltacak. Oynayacağı rolle ilgili olarak Jose Mourinho ile görüştüğü bildirilirken, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League’den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda önemli katkı sağlayacak çok büyük bir bonservis bedeli. West Ham’in küme düşmesiyle birlikte bazı büyük satışların gerekeceği en başından belliydi ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çeken, klas bir orta saha oyuncusu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham’in pazarlık gücü oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. İkincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacak kadar kötü geçen iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon £ ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer bir üst seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi’nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz bir profil olarak gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın üzerinde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali’yi transfer etme ilgisinden de gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini bertaraf etmek adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmayı kabul etti. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka gerekçeye hızla dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica’ya Joao Neves için 60 milyon € ödedi ve Fernandes, aynı yaştaki vatandaşı kadar iyi bile değil, dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta garip bir hamle. Fernandes, oyunun en büyük kulüplerinden bazılarıyla anılıyordu: United, Liverpool ve PSG. Ancak rotası Spurs oldu; geçen sezonu West Ham’in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren takım. Bu da hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi’nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette ne teknik adam ne de kulüp istikrarlarıyla ünlü olmadığı için İtalyan çalıştırıcının Spurs’te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11’e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservisini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon €'nun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da istikrarlı şekilde kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak transfer resmiyet kazandığında sportif direktör Max Eberl'in de belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş ani bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin tekniği, çalışkanlığı ve çok yönlülüğü bir arada barındırarak zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapacağına uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir ilk 11'e girmek yer yer kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yapılan o klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan havalarda ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir takviye olabileceğini anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari kuşkusuz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satmak için anlaşmaya varmalarının ardından bu, Atalanta adına bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday. Palestra için alınacak 55 milyon avroluk (£47m/$62m) yüksek paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etme kararı aldığı söyleniyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşındayken katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduğunda aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman çok zor olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisini göstermesi açısından ilgi çekici bir gösterge, başantrenör olarak değil. Haberlere göre bu transfere son onayı veren isim İspanyol çalıştırıcı oldu ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde en avantajlı konuma geçerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş ölçüde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında bu kesinlikle önemli bir başarı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Defans Oyuncusu seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun olması gerekiyor. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı hissi var; bu, Serie A standartlarına göre devasa bir rakam, görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı ve oyuncu 21 yaşında hâlâ gelişime açık, üst düzey futbolda arkasında sadece iyi geçen bir sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Chelsea’yi, çocukken altyapısında oynadığı ve tuttuğuna inanılan Inter’e transfer olmaya tercih etmesinin nedenini yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Maviler’in önerdiği kontratın (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünen o ki kendisini İngiltere’nin en üst liginde test etme fırsatına hemen atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin başarısı ona cesaret verecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken dönemlerinde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür olmaya hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Harika iş! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için bu kadar gülünç bir meblağı ödemeye razı birini bulduğu için bankaya kadar gülerek gidecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çözüm olması gerekiyordu ama Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, Portekizli oyuncu Parc des Prince’te geçirdiği zamanın büyük bölümünü yedek kulübesinde oturarak geçirdi. Bu da onun adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalıyor olması da öyle. Dolayısıyla, oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir 75 milyon € karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkarmış oldu. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu hemen aradan çıkaralım: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de maddi açıdan pek rahat olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olalım, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos gol garantisi açısından aslında aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır başrolün gölgesinde kalan bir isim için, fazlasıyla gecikmiş bir başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’inde 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu inşa etmek yerine Ronaldo’ya bağlı kalmayı tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurmak adına kendisinin de çok iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; burada genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulabilecek iyi bir isimdi, faydalı bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumunun merkezindeki isim olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu bedel zaten başlı başına büyük ama bir Serie A kulübü için gerçekten devasa. Söz sende, Goncalo; artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir hamle; kulüp, altı yıl önce sadece 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olma itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hale getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan bu kadar yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır, her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olduğu bildirilmiş olsa da. Bu bonservis gelirini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştürecekler; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olacaktır. Halihazırda da stoper seçenekleri çok sınırlı değil; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio’nun West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’da görev yaptığı dönemde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer olsa da, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıkınca Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissinden kurtulmak zor. Üstelik oyuncu, güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereydi. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiğini düşünürsünüz, ancak Brighton zorlu pazarlıklarıyla biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoper Micky van de Ven de onu takip edebilir. En azından Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi olan ve çok ihtiyaç duydukları mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu transfer fazlasıyla mantıklı. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını netleştiren Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, kendisiyle ilgili bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; dolayısıyla sözde “Büyük Altılı” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak kulüp herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyor. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin tam olarak nasıl oynamak istediğini bilecektir; bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek olan kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından artık tek yön gerçekten yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna, geçen yaz yalnızca 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça ciddi bir kâr elde etmiş gibi görünebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon avroluk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, yine de 15 milyon avroluk (£13m/$17m) kazanç Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten büyük ölçüde bekleniyordu; serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool piyasa fırsatını fark edip devreye girerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tynesiders'ın teklifinin de kabul edildiği bildiriliyorken bu hamleyi çaldı. Dolayısıyla Liverpool bunu şimdiden adeta bir transfer çalımı olarak görecektir, ayrıca böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride fırsat transferi sayılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde görev yapabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının ardından Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğa çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği getiriyor. Doğrudan oynayan, süratli ve savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki hücumcu, yeni teknik adam Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak isim gibi görünüyor; yeni başantrenörün de bu transfer için bastırdığı anlaşılıyor. Ancak Iraola'nın, genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek, gerçi kulübün bunun yaşanmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, bu iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde biraz göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra yolu daha sonra Real Madrid'e düştü, ardından sadece bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşip uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacaktır ve vatandaşı Iraola da uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel başantrenör olabilir. İlk 11'de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesinin beklendiği düşünüldüğünde bunun için genel üretkenliğini artırması da gerekebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yeni görünümlü hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Liverpool, Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda gerçekten iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar azalmasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Liverpool, onu şampiyonlukla tamamlanan 2024-25 sezonunda en iyi dönemindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, aylarca uzayan ve oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalan zorlu görüşmelerin ortasında, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, dağınık geçen ve bir dizi göz önündeki hatayla lekelenen bir sezonun ardından boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının devasa bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid için: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek; kulüp bir bonservis ödemeyecek olsa da bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu göz önüne alındığında bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirmeye karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var, bu da dikkat çekici. Fransız oyuncu gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmadı. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen kumar oynuyor ve bu, kulübün sorunlu bölgesi için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm sayılmaz ve taraftarlar ile medyanın yoğun baskısı altındaki Real Madrid'de bu hamlenin çok hızlı şekilde ters gidebileceği hissi var. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananı kesinlikle, hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan içinde, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türdeki hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bedelsiz olarak Madrid'e giderek Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho'nun yenilenmiş Real Madrid'inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yenilikçi bir hücum orta sahası, ayrıca Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Hatta Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz futbolcusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de noktalamayı umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de becerisi, zekâsı ve belki de her şeyden önemlisi kişiliği, City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden var. Real Madrid sadece serbest statüde olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'ya da bu transferde çalım attı. Aylar süren spekülasyonların ardından, üstelik bunların bazıları hakkında Bernardo bizzat konuşmuşken, Camp Nou'ya transfer artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi. Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans mükemmeldi. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ve azmin kusursuz karışımı. Bu açıdan bakıldığında, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncu için Barcelona'nın hamlesini neden araya girerek bozduğu kolayca anlaşılabiliyor. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır peşinde olduğu İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın en büyük takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, onun şüphesiz benimsediği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva eskisi kadar dinamik değil, ancak Guardiola'nın da belirttiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, belki de Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması bir nebze üzücü ama Bernardo, tıpkı Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric gibi, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlamasını sağlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022'de geldikten sonra pek parlak olmayan bir başlangıcın ardından Chelsea için savunmadaki kilit isimlerden birine dönüştü, bu yüzden onun zararına gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki pozisyonunun en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea'nin Brighton'dan İspanyol oyuncuyu £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yaptığı da açık, ayrıca perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği ve kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiğinden, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra £52 milyon ($69 milyon) gibi bir rakamı geri kazanmaktan muhtemelen memnun kalacaklardır. Nitekim, temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella'nın ayrılığı ayrıca zaten ciddi biçimde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden de mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato'nun ve gelmesi beklenen Valentin Barco'nun bu boşluğu doldurabileceğine mutlaka güveniyordur. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, daha geçen yaz Alvaro Carreras'ı Benfica'dan Bernabeu'ya geri getirmek için bir sol beke büyük para harcadı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörünün hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmasına engel olmadı. Son yıllarda transfer dönemine oldukça tutumlu yaklaşan bir takım için €60 milyonluk bonservis çok yüksek ve bu da son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarının karşılığını hemen almayı zorunlu kılacak. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella'nın gücünün zirvesinde olması gerekiyor, ancak Real Madrid onun üzerinden gerçekçi olarak daha kaç yüksek kaliteli yıl alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir "Mourinho" oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid, yeni transferin yanı sıra Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılıklar konusunda bir şeylerin mutlaka değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Kuşkusuz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan Chelsea takımından kurtulma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesinde dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Stamford Bridge'de BlueCo'nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için savunmacının İspanya'ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid'in ilgisi varken onun Bernabeu'ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid kapısını çaldığında Cucurella hemen evet dedi. Mourinho tarafından özellikle düşünüldüğü göz önüne alındığında, Carreras'ın Portekizlinin ilk 11'inde zaman zaman yer alması beklendiği için onun kilit oyunculardan biri haline gelme ihtimali de oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle hemen performans vermesi gerekiyor; aksi halde, özellikle Barcelona bağlantıları düşünüldüğünde, sabırsızlığıyla meşhur Bernabeu taraftarını karşısında bulma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında kadroya katılan oyuncu, Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol bekleri arasındaydı. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun yaşının kendisini yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i alarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in Anfield'a hâlâ tam olarak alışamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, hırsı ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı da acı şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasında şu anki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı kadrosuna katmaya çalıştığı açık, ancak bunun tam olarak neden olduğu anlaşılması güçtü. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksik olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini kırmıştı, ancak Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olacağı yönündeydi. Ayrıca yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takım içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Bonservissiz olarak gecikmeli biçimde gelmesi hoş bir ekstra avantaj, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünen o ki Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuçta sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken onun iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da yer alıyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe katılmayı seçmesi biraz garip. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız biçimde sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ın ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olduğunu görebilir. Ancak yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti ve ancak gecikmeli şekilde onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu ama kulüp ya da milli takım düzeyinde hiçbir zaman £69 milyon değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yapmadı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri cezbetmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i zavallıca bir 12. sırada bitirmeleri, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısını seçme isteğinin eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitine ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda uzun süredir yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon için €80 milyon saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takımı oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün neredeyse her bölgesinde oynayabilir ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi, bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Doğru, Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha makul görünebilir; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, bunların yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanattan istediğini verme ihtimali Rashford'dan daha yüksek olsa ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir maliyet/fayda seçeneği vardı; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de son derece istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça peşinde olduğu büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukluğunda da desteklediği memleketinin takımı Liverpool ile önceki bağlantıların aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca bu yaz ilk etapta Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih haklı olarak istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ı şimdi bekleyen büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncu üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir, ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barcelona €80 milyonu rotasyon oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'i hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barcelona'daki ilk sezonunda toplamda 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan çıkıp Lamine Yamal'la yan yana sahaya dizilecek! Not: A

    Mark Doyle