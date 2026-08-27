Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmiyet kazandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da ona yeni bir sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maç kaçırmak zorunda bırakan uyluk sorunu muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde son derece parlak günler yaşadı; savunmada kilit bir figür hâline geldi ve kulübün 2022-23’te, uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, unutulmaz bir üçleme yapmasına yardımcı oldu. Stones, fiziksel sorunlarına rağmen şüphesiz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile bonservisinden büyük bir gelir elde edilmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnundur. Not: B
Inter için: Elbette, sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için önemli ölçüde risk barındırıyor. Ancak Inter, bu riski, Stones’u haftada yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Şimdi Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri var. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performansların da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, tecrübeli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter, İtalya’daki daha düşük temponun, bedeni Premier League’de onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir tür fırsat transferi olarak da görüyor olabilir. Not: B
Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına geliyor. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş oyununa değişerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama da son derece uygun görünüyor. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’na yarı finalde veda etmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek isterse, onu milli takım düzeyinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A
Krishan Davis