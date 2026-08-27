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Goal.com
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Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Ayyoub Bouaddi dünyanın en umut vadeden ön liberolarından biri, ancak Rodri'nin yerine gelecek isim Enzo Maresca'nın Manchester City'deki tüm sorunlarını çözmeyecek: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
M.City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
M. United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
Savinho
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir. Üstelik bu sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olmasından da kaynaklanmıyor! Asıl neden, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçeceğini gösteriyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimler yüksek bonservis bedelleriyle takım değiştirdi.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en azından kulüplerden birinin, hatta oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermeleri hâlinde neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek de var.

GOAL da bu nedenle, oyuncular daha resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan en kârlı çıkan tarafın kim olduğunu bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca tamamlanan her anlaşmayı gerçekleştiği anda notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 Ağustos: Liam Delap (Chelsea'den Nottingham Forest'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: İlk bakışta bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Maviler, Delap'ı sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan ödediklerinden 20 milyon £ daha fazlasına satmayı bir şekilde başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla iş yapmalarına yardımcı olabilir. Ancak kârdan yüzde 20'lik bir payın, Delap'ı Stamford Bridge'e götüren anlaşmaya eklenen sonraki satış maddesi nedeniyle doğrudan Ipswich'e gönderileceği bildiriliyor. Ayrılığı, Nicolas Jackson ve Emmanuel Emegha'nın da ayrılık ihtimaliyle güçlü şekilde anıldığı bir dönemde, Xabi Alonso'nun 9 numara pozisyonunda elinde yalnızca Joao Pedro ve tecrübeli forvet Danny Welbeck kalmasına da yol açabilir. Yine de bu, Chelsea teknik direktörünün aldığı hesaplanmış bir risk. Alonso, Delap'ın kendi sistemi için doğru uyum olmadığını kısa sürede gördü ve Chelsea de değeri gözden düşmüş bir yedek olarak azalmasına izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik direktör karmaşasıyla geçen bir sezonda Delap'tan en iyi verimi alamadı ve onu bu kadar kısa sürede göndermek bir başarısızlık itirafı, ancak devasa bonservis bedeli darbeyi kusursuz şekilde yumuşatıyor. Delap, sonuç olarak 2025'in bir diğer transferi Pedro'nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha elde tutmanın hiçbir anlamı olmayacaktı. Not: B+

    Forest için: Chelsea formasıyla Premier League'de 28 maçta sadece bir gol atmış bir oyuncuyu almak için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Delap City Ground'da hayal kırıklığı yaratırsa, Forest kamuoyu önünde utanç yaşayacak ve gelecekteki PSR hareket alanı büyük darbe alabilecek. Son bir yılda form ve fiziksel durum açısından zorlanmış 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar yatırım yapmak, nasıl bakarsanız bakın çok çaresiz bir hamle. Yine de Forest'ın, Taiwo Awoniyi'nin Coventry'ye 9 milyon £ karşılığındaki transferinin ardından bir forvete daha ihtiyacı vardı. Igor Jesus ve 35 yaşındaki Chris Wood, Forest'ın Premier League ve Carabao Cup'ta Leeds'e üst üste aldığı yenilgilerde etkisiz kaldı ve Delap ciddi biçimde eksik olan enerjiyi getirebilir. En iyi halinde eski Ipswich oyuncusu, atletizmi ve yüksek süratte top taşımasıyla savunmalar için bir kâbusa dönüşebilir. Ayrıca iki ayağıyla da güçlü bir bitirici ve Chelsea'deki bu kadar sinir bozucu dönemin ardından kendini kanıtlamak için aç olacaktır. Oliver Glasner'ın Delap'ın potansiyeline açıkça inandığı ortada, yoksa bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, başka bir iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren omzuna binecek muazzam baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı. Not: C

    Delap için: Bu, Delap'ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir nokta. Chelsea'de eline geçen fırsatı harcadı ama Forest'ta gelecek başarı onu yeniden A Milli İngiltere yoluna sokabilir. Ipswich'i 2024-25 Premier League sezonunda adeta sırtlayan, durdurulması neredeyse imkânsız santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu çevre değişikliği onu yeniden öne çıkarabilir. Delap, Chelsea'de beşinci tercihti ve kadro numarası bile yoktu, ancak Forest'ta doğrudan başrol oyuncusu olacak. Bu nedenle City Ground, özgüvenini yeniden toplaması için ideal yer ve Glasner'ın oyun tarzı da ona cuk oturmalı. Forest, rakibe geçişlerde zarar veren, yüksek tempolu ve direkt bir futbol oynamak için kurulmuş bir takım ve Delap da tam buna göre. Güçlü fiziği, çevikliği ve hızıyla savunma arkasına istediği gibi sarkabilir; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirebilip değerlendiremeyeceği. Delap ayaklarının üzerine düşecek kadar şanslı oldu, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek; ya tamam ya devam. Not: B-

    James Westwood

    • Reklam
  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City için: Gonzalez'e Ocak 2025'te Porto'ya ödedikleri £50 milyonluk bonservis bedelinin tamamını geri kazanmak, Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça büyük bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam olarak yerleşemedi ve satışından elde edilen gelir, City'nin Enzo Fernandez hamlesine yardımcı olmalı. Ancak bu transfer son güne kadar gerçekleşmezse, City orta sahada seçenek açısından çaresiz derecede yetersiz kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ardından takımdan ayrılan dördüncü kıdemli orta saha oldu. Mevcut durumda Enzo Maresca'nın merkez orta sahada başvurabileceği isimler yalnızca yaz transferleri Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi ile Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilir ama Gonzalez yedek katkısı verme konusunda fazlasıyla yeterliydi ve hiçbir zaman yüzde 100'den azını vermedi. Anderson ile Bouaddi'nin önümüzdeki aylarda büyük bonservis bedellerini haklı çıkaracağının garantisi yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olabileceği bir hamleye dönüşebilir. Not: C

    Newcastle için: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ile Sandro Tonali'nin kaybının etkisini azaltıyor ve İspanyol oyuncu, henüz 18 yaşında olduğu için hâlâ çok ham olan diğer yeni transfer Sean Steur için değerli bir akıl hocası olabilir. Geçen sezon en az 900 dakika oynayan orta sahalar arasında Avrupa'nın en iyisi olan çizgi kıran pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla (2,13), Matthias Jaissle'in Newcastle düzeninde geriden oyunu yöneten isim olarak görev yapabilir. Fiziksel olarak güçlü, Premier League tecrübesi olan ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde bulunan 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle için akıllıca bir transfer olduğunu gösterebilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koyacağını umut eden taraftarlar kendilerini kandırıyor. O, yaratıcı bir oyuncudan çok oyunu bozan bir profil ve bu nedenle son üçlü bölgede aynı seviyede tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı yarışmacısı olarak ortaya çıkması için ihtiyaç duyduğu dönüşüm yaratan transfer değil, ancak onları düşme hattı mücadelesine sürüklenmekten koruma konusunda büyük katkı sağlayabilir. Not: B

    Gonzalez için: En üst seviyedeki rekabet açısından kuşkusuz geriye doğru bir adım olsa da bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'in Newcastle kadrosuna takımın kilit üyelerinden biri olarak doğrudan girecek. Eğer Newcastle'ı yeniden yukarılara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in değeri yeni zirvelere çıkacak ve sadece iyi bir rotasyon seçeneği olarak değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen ivme kazanmasına elverişli, istikrarlı bir ortama katılmıyor. Newcastle bir geçiş sürecinde ve bu doğal olarak bol miktarda hayal kırıklığını beraberinde getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında bulunan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. £52 milyonluk bonservis bedeli de işi kolaylaştırmıyor; bu da uyum sağlaması için kendisine fazla zaman tanınmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, bunun üstesinden gelmesini sağlayacak zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve sürelerinin kayda değer biçimde artacak olması nedeniyle İspanya milli takımına girme şansı daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında hâlâ sadece 13 yaşındaydı ancak çok geçmeden Eden Hazard'dan bu yana kulübün en umut vadeden akademi oyuncusu olarak anılmaya başlandı. Bu açıdan bakıldığında, ön liberonun İngiltere'ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. doğum gününde Real Madrid'e karşı maçın oyuncusu olmasını sağlayan bir performans sergiledikten sonra, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Ancak Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli; kulüp daha önce Bouaddi'ye yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçmişti. Daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük gelir elde etmişlerdi ama tıpkı 2024'te Leny Yoro'nun Manchester United'a satışında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda haklı bir itibara sahip kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağına dair aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese bir kez daha hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City'nin önündeki ikili görev, Rodri için mümkün olduğunca fazla para kazanırken aynı zamanda ona layık bir halef bulmaktı. İki hedefi de gerçekleştirdiklerini söylemek gerekiyor: Ön çapraz bağ sakatlığından kısa süre önce dönmüş 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon sterlin iyi bir bedel; City'nin Bouaddi için açıkça fazla ödeme yaptığı ortada olsa da onun potansiyeli hem net hem de muazzam. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak City'nin bugün dünyanın en umut vadeden ön liberosunu kadrosuna kattığını söylemek lazım (Liverpool, Bouaddi'yi transfer ederek gerçekten işini görebilirdi!). Yine de Enzo Maresca yönetiminde City'nin zaten bariz olan tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği bambaşka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapmaya yazgılı olduğu türden bir transfer, hem de er ya da geç. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ama kendi kalitesine de sonuna kadar inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğine dair en ufak bir şüphesi yok; bu yılın başlarında Fransa'dan Fas'a milli takım tercihini değiştirmesinin sebeplerinden biri de buydu, çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından iyiye işaret ediyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle kendisine fazla hoşgörü gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkmak için gerekli zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson'ın, büyük olasılıkla da Enzo Fernandez'in ona destek verecek olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve hemen uyum sağlama konusunda üzerindeki baskının bir kısmını azaltacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

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  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha iş başında olduğunu gösteriyor. Brighton, üç yıl önce Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı Lille’den Premier League’e görece tanınmayan bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin harcadığında kaşları kaldırmış olabilir, ancak bu karar sadece üç yıl sonra büyük bir kâr elde etmelerini sağlayarak fazlasıyla karşılığını verdi. Kabul etmek gerekir ki Baleba’nın değeri, Brighton’ın geçen yaz United’dan 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme kıyasla düştü; çünkü oyuncu iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçirdi ve teknik direktörü Fabian Hurzeler, transfer söylentilerinin ilk etapta formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba’nın bu yaz kesinlikle 100 milyon sterlin veya üzeri bir rakama ulaşması mümkün değildi, ancak 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) toplam paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor. Özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performans sergilemeye devam ederse. Güney kıyısı ekibi kaçınılmaz olarak bu parayı yeniden birden fazla genç cevhere yatıracak ve ardından onları da ciddi bir kârla satacak. Not: B+

    Man Utd için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecektir. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile yürütülen görüşmelerden geri adım atmıştı; çünkü Brighton’ın, Chelsea’nin 2023’te Moises Caicedo için ödediği 115 milyon sterlin civarında bir bonservis istediği netleşmişti. Ancak Baleba için gelecekte bir noktada yeniden girişimde bulunacakları her zaman aktarılmıştı. O zaman şimdi geldi. Kırmızı Şeytanlar, orta saha oyuncusunun biraz vasat geçen 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacak bir isim için bonservislerin aşırı şiştiği bir yaz döneminde aslında piyasa değerinin altında bir anlaşma yaptığını düşünecektir. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın inişli çıkışlı performanslarının sadece hâlâ biraz ham olmasının sonucu olduğu ve oyuncunun en iyi yıllarının açıkça önünde bulunduğu yönünde olacak. Sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyiydi; United’ın da oyuncunun temel verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ile taraftarların, özellikle sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatlamasının ardından, ona adapte olması için biraz zaman tanıması gerekecek. Yine de potansiyelini gerçekleştirebilirse Old Trafford’daki sorunlu bir mevki için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorunda kaldı, ancak Baleba sonunda Old Trafford yolunda. Bu, sadece dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kuşkusuz bir rüya transfer. Brighton, 2023’te görece tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncuyu kadrosuna katmak için tam 23 milyon sterlin öderken yüksek potansiyelli genç bir oyuncu aldığını açıkça biliyordu ve geçen sezonki kısa düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve şimdi bunun elinden kayıp gitmesine izin vermemekte kararlı olacak. Old Trafford’da bir süredir fiziksel özellikleri güçlü bir ön libero istek listesinde yer alıyordu ve Baleba’nın daha ilk andan itibaren önemli bir figür olmaya hazır göründüğü kesin. Hücumları kesmek ve topla takımını ileri taşımakla görevlendirileceği yeni görünümlü orta sahada Bruno Fernandes’in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle birlikte yer alacak. Sezon öncesi yaşadığı sakatlığın ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için heyecan verici bir uzun vadeli takviye olduğu konusunda şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Oyunun tüm tarihinde ödenen en saçma bonservis bedellerinden biri olmaya gerçekten güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu'ndaki iki sezonu boyunca büyük ölçüde beklentilerin altında kalan, buna rağmen büyük bir tantanayla transfer edilen ve bu süreçte toplamda yalnızca iki Premier League golü atan bir oyuncudan kulüp rekoru seviyesinde satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için resmen havalara uçuyordur. Manchester City cephesi, Tottenham'ın kendi adamını almak için bir kez daha bu kadar akıl almaz bir seviyeye çıkmaya razı olmasına çok sevinecektir; üstelik daha bir yıl önce Savinho'yu, şimdi ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yaklaşık yarısına kadroya katmaya çalışmışlardı. Elbette 22 yaşındaki Savinho'nun Tottenham Hotspur Stadyumu'nda dünya çapında bir yıldıza dönüşme potansiyeli hâlâ var ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminde bu dev geliri yeniden değerlendirmek için hâlâ bolca zaman var ve kadroda çok beğenilen Jeremy Monga ile yeniden formuna kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının şu anki vasat seviyedeki profili düşünüldüğünde, gelecekte ne olursa olsun bu teklif geri çevrilemeyecek kadar ama gerçekten çok fazla iyiydi. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes'in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma insanları yerinden sıçratacaktır. Tottenham bütün yaz büyük harcama yapmaya ne kadar istekli olduğunu gösterdi ve kulübün küme düşmeyle burun buruna geldiği üst üste iki sezonun ardından Roberto De Zerbi'nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak o iki yeni orta saha oyuncusuna yapılan harcamayı bir ölçüde savunmak da mümkündü. Ancak her şeyden önce Savinho için £85 milyon ödemek, kulübün perde arkasında rotayı kaybetmiş olabileceğini düşündürüyor. Bu seviyedeki bir para, istikrarlı ve üst düzey etki gerektirir; Brezilyalı kanat oyuncusu ise City'deki hiçbir döneminde bunu verebileceğini göstermedi. Spurs'ün bir yıl önce kanat oyuncusu için £43 milyon teklif ederken, aradan yalnızca 12 ay ve silik bir sezon geçtikten sonra, ki bu sezonda dört gol, üç asist ve sadece yedi Premier League ilk 11'i vardı, bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho'nun başarılı olma ve kuzey Londra'da büyük bir çıkış yapma ihtimali elbette var, ancak bu durum ilk aşamada bunun fahiş bir fazla harcama olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho adına bir ölçüde üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu'nda bu dev bonservis bedelinin hakkını vermek ya da bir fiyasko etiketiyle karşı karşıya kalmak zorunda olacak; bazılarına göre bu sonuç zaten kaçınılmaz. Eğer Spurs onun gerçek değerini, yani muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı baskı bu kadar büyük olmayacaktı; ancak 22 yaşındaki oyuncudan şimdi ilk andan itibaren etkili olması ve kısa sürede De Zerbi'nin hücumunun merkez figürlerinden birine dönüşmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho kilit bir oyuncu hâline getirilir ve her hafta düzenli olarak oynarsa kesinlikle çıkış yapabilecek yeteneğe sahip; Manchester'da adı taktiksel değişiklikleriyle çıkan Pep Guardiola'nın yönetiminde bunun olması zaten mümkün görünmüyordu. Oyuncunun açısından bakıldığında bu, sözde 'Big Six' kulüplerinden bir diğerinde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, itibarı çok yüksek bir başka teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra'ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak üzerinde her zaman bu astronomik bonservis bedelinin yükü olacakmış hissi de kolay kolay kaybolmuyor. Bu, kariyerini en üst seviyede ya zirveye taşıyabilecek ya da bitirebilecek bir transfer olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncunun bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için epey moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günler çok da geride kalmadı. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılmasına neden izin verdiğini bir ölçüde anlamak mümkün; çünkü sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmıştı ve Anfield'da artık mutlu olmadığı da çok açıktı. Yaz boyunca Arne Slot'un görevden alınması bile onun moralini düzeltmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubandı konusunda yaşadığı tartışma da bunun altını çizdi. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmamakla iyi iş çıkarmış olsa da, şimdi onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini hesaba katsak bile, Liverpool zaten merkez orta sahada hem sayı hem kalite açısından endişe verici derecede yetersizdi. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak kurnazca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyor. Unutmayın, Liverpool akademisinden yetişen oyuncu uzun zamandır ortalıkta varmış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem de çok eskide kalmadı. Jones, baskı altında top kullanma becerisi etkileyici olduğu ve takım için durmaksızın çalıştığı düşünüldüğünde, Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle uygun görünüyor. Dolayısıyla Jones, Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da, teknik açıdan tartışmasız biçimde daha üstün bir oyuncu. Bu da onun, İskoç oyuncunun Napoli'de yaptığı etki kadar büyük bir etkiyi Milano'da yaratma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyulan bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve yaşadığı hayal kırıklığı da apaçık ortadaydı. Slot ile arasında sorun yaşandığına dair söylentiler vardı ve kısa süre içinde Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda umutsuzca arzuladığı süreleri alamayacağı netleşti. Bu nedenle transfer kaçınılmazdı ve Milano'ya taşınmak Jones için tam da ilaç olabilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır ve Serie A'da parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Zira Serie A, tüm artılarına rağmen, Premier League'in tartışmasız bir veya iki seviye altında. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa için: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik ($75 milyon) bir paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. İleriye dönük olarak, stoper Ezri Konsa kalsaydı bu kadar büyük bir meblağı kasaya koymak için fırsatlar sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olması nedeniyle, İngiltere milli oyuncusu statüsüne ve Villans’ın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin ($82 milyon) talep etmesine rağmen, muhtemelen alabilecekleri en iyi rakam buydu. Ancak yazın daha erken bölümünde Lucas Digne’ın PSG’ye ayrılmasının ardından Konsa’nın da gidişi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa’yı savunmada son derece zayıf bir kadroyla bırakıyor; bu nedenle yerine birini bulmak için hızlı hareket etmeleri gerekecek. Ayrıca bu, Morgan Rogers ve Youri Tielemans’ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd’ye transferlerinin ardından Unai Emery’nin kadrosu parça parça dağılmayı sürdürürken bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Üstelik Ollie Watkins ve Emiliano Martinez’in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal için: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta açısından kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal’in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber’ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün onlarsız da ayakta kalıp kulübün kasasında ciddi bir miktar para tutmasını sağlayacak araçlara zaten sahip olduğu düşünülebilir. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu pozisyonlarda görev yapabiliyor. Birinci tercih sol bek Riccardo Calafiori’nin asıl mevkisi stoper, aynı durum Piero Hincapie için de geçerli ve diğerleri kaydırılsaydı Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev yapabilecek kapasitenin fazlasına sahip. Arsenal’in bazı oyuncuların asıl yerlerinin biraz dışında oynadığı bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olabilirdi, ancak bunun bu kadar iyi oturmuş bir savunmaya büyük zarar vereceğini düşünmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyici görünmüştü, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu, kulübün onun kaliteli bir yedek isteğine boyun eğmesiyle birlikte, Arteta’nın Emirates’te perde arkasındaki önemli yetkilerini kullandığının açık bir örneği. Konsa şüphesiz çok iyi bir savunmacı ve çok faydalı bir liderlik getiriyor. Arsenal dört kulvarda mücadele ederken İspanyol teknik adamın sayısal derinliğe ihtiyacı var, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi hissettiriyor. Not: C+

    Konsa için: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26’da Avrupa Ligi’ni kazandıktan sonra daha büyük kupalar arayışıyla Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa’ya bunu yapmakta kesinlikle kızamazsınız, ancak kuzey Londra’da uzun vadede kendine yer edinmek için gerçek bir mücadeleyle karşı karşıya. İlk etapta sağ bekte White’ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatların ardından iyileşip dönüş için yeterince hazır görüldüklerinde, neredeyse kesin olarak kış aylarında sıralamada geriye düşecek. Arteta’nın, garantili ilk 11 oyuncuları ile kendi deyimiyle “bitiricilerden” oluşan derin bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve Konsa’nın Emirates’te oynayacağı rolün büyük olasılıkla ikincisi olacağı görülüyor. Ancak oradaki dönemini bir Premier League ve belki de hatta Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu zerre umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City açısından: Gerçekten önemli bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan Etihad'a 46,5 milyon £ karşılığında gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama kayda değer bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves karşısındaki ilk maçında bir gol atıp bir de asist yaparak Premier League'de başlangıçta olumlu bir izlenim bırakmıştı ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli oyuncusuna neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına taşıdığı tüm umudu bitirdi ve 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla, Hollandalının değerini kanıtlaması için daha fazla süreyi hak ettiğini söylemek elbette mümkün olsa da City, bir yedek oyuncu için gelen böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah açısından: Bir başka niyet beyanı, hem de belki de şu ana kadarki en dikkat çekeni. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun "asansör" kulüplerinden biri olarak haklı bir üne sahip ancak Reijnders'i transfer etmek, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine güçlü şekilde inanan kulüp sahiplerinin ciddi bir hırs gösterisi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta göreve gelmesinden bu yana gerçekten iyi bir iş çıkardı ve Al-Qadisah, kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de büyük katkısıyla 2025-26 Suudi Pro Ligi'ni dördüncü sırada bitirdi. Eski Liverpool teknik direktörünün, tarihlerindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite macerasıyla uğraşırken yurt içindeki bu performansı tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında tamamen yeni 47 bin kişilik bir stada taşınacak Suudi Aramco destekli bu takımın SPL'nin yükselen gücü olduğu algısını daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders açısından: Kafa karıştırıcı bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. Peki şimdi neden profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Sanki başka talipleri yokmuş gibi değil. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle son da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını düşünmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme riski oldukça gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı şimdiden sona ermiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola'nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı bile City taraftarları için yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacaktır. Rodri olmadan City'nin düşüş yaşaması adeta kaçınılmaz gibi görünüyor; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola yönetimindeki City'nin başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahada oyunu kontrol ederken Premier League maçlarının %74,1'ini kazandı, onun yokluğunda ise bu oran %61,9'a düştü. Rodri ayrıca 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birden fazla maç dahil olmak üzere en büyük karşılaşmalarda golleriyle de öne çıktı. £116 milyonluk ($156 milyon) bonservis etiketine rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve muhtemel takviye Ayyoub Bouaddi'den bu boşluğu doldurması beklenecek kadar genç ve tecrübesiz. Bu, Guardiola'nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; çünkü City'nin taktik planını uyarlamak ve takımın en büyük kupalar için hâlâ yarışabilmesini sağlamak adına önünde devasa bir görev var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda büyük yankı uyandıran bir yıldız transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunun en büyük favorisi konumundaydı, ancak şimdi bu neredeyse kaçınılmaz bir sonuç gibi hissettiriyor. Asıl hedeflerinin ezeli rakiplerine imza atmasını gören Real Madrid sarsılmış durumda olacak; çünkü Rodri, İspanya'nın başkentindeki Jose Mourinho yeniden yapılanması yerine Hansi Flick'in zaten iyi oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca'nın 2015'ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozun son parçası olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick'in dizilişine istikrar getirecek mükemmel isim. Rodri süpürücülük yaparken rakiplerin geçiş oyununda Barca'yı delip geçmesi kesinlikle çok daha zor olacaktır. 30 yaşındaki oyuncu, kadroda İspanya Milli Takımı'ndan çok sayıda takım arkadaşı bulunduğu için de anında uyum sağlayabilir. Diz bağlarını zedelemesinin ardından yıl sonundan önce sahalara dönmek için mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong'un kaybından sonra harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d'Or kazananı oyunu yöneteceği için, Barca'nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurtiçinde hem kıta sahnesinde üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri'nin İspanya ile 2026 Dünya Kupası zaferi ve Altın Top ödülünün ardından kariyerindeki doğal bir sonraki adım. City'ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca'yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve Guardiola altında iyice alıştığı taktik ilkelerle başka hiçbir takım bu kadar örtüşmüyor. Bu transfer aynı zamanda Rodri'nin fiziksel zirvesine dönmesine de imkân tanıyabilir. Eski Atletico Madrid yıldızının kariyeri son yıllarda ciddi sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı ve La Liga'nın fiziksel olarak daha az zorlayıcı yapısına dönüş, en üst seviyedeki ömrünü uzatmasına yardımcı olacaktır. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle uluslararası düzeyde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou'ya geçiş kusursuz olmalı; son yedi yılda İspanya ve City'de başarıyla üstlendiği aynı her şeye hükmeden diktatör rolünü doldurması beklenecek. Real'in Rodri'ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirilmişti, ancak o Camp Nou'daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada artık parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou'daki dört yılında 65 golle saygın bir rakama ulaştı. Buna, geçen sezon Hansi Flick'in ekibinin La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kaydettiği kariyerinin en iyi derecesi olan 21 gol de dahildi. Ancak o, çok yönlü bir oyuncu olarak görülüyordu ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkarıyordu. Bir yandan, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Barcelona'nın hücum hattında zaten eksikleri olduğu için onu satmak riskliydi, ama diğer yandan kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat da olmayacaktı. Torres'in piyasa değeri, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya adına attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin zirvesine çıktı ve PSG'nin daha sonra yaptığı 50 milyon avroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona'nın Torres'i City'den transfer ederken ödediği 55 milyon avrodan biraz daha düşüktü, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle kontratı uzatılsaydı kulüp Premier League ekibine fazladan 8 milyon avro daha ödemek zorunda kalacaktı. Yüksek maaşını da maaş bütçesinden çıkarmak, Barcelona'nın Rodri için anlaşmayı tamamlamasına yardımcı oldu. Rodri, kadroya Torres'in hiçbir zaman olduğundan çok daha fazla etki edecek bir takviye olacak. Not: B+

    PSG için: Torres hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG adına önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020'de İspanya A Milli Takımı'ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için taktiksel açıdan da çok uygun bir isim. Luis Enrique yönetiminde PSG'nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu konuda olabilecek en esnek oyunculardan biri; hem santrforda hem de iki kanatta oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir uyuma sahip, bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres'in Ligue 1'de, daha rekabetçi La Liga ortamında olduğundan daha üretken olma ihtimali son derece yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi onu Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos'un bire bir karşılığı değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG'ye Portekizli santrforun verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-

    Torres için: İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir üst basamak olarak görecek ve Barcelona ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun teyidi sayacaktır; bu da anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan yalnızca ikinci kulüp olmayı hedefliyor. Barcelona ise Luis Enrique'nin takımın başında olduğu 2015'ten bu yana bu kupayı kazanamadı. Ancak gerçek şu ki, Torres'in Paris'teki durumu Katalonya'dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique'nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG'nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ile Desire Doue ve merkezde Ousmane Dembele'den oluşuyor. Torres, Barcelona'da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes'te sonunda başrol oyuncusuna dönüşeceğini düşünüyorsa büyük yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla süre verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi'nde vazgeçilmez olmayacak. PSG'ye katılması mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres kısa süre içinde çimin diğer tarafta daha yeşil olmadığını fark edebilir ve hatta artık onsuz PSG ile Avrupa zaferi için yarışma konusunda daha iyi konumda görünen Barcelona'daki konfor alanından ayrıldığı için pişmanlık bile duyabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon £ zarar etmeyi kabul etti; bu, nasıl bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin en iyi döneminde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için bekleyebilirdi ve beklemeliydi de. Ancak yolların ayrılması için doğru zamanın geldiği hissi de var. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Spurs kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı, bir yandan da Micky van de Ven'in yeni sözleşmesini bağladı; yani savunmada hâlâ yeterince alternatifleri var. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık o da istediğini aldığı için daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir isim. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlarla örülü soyunma odasına geçişte hiçbir sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasındaki ana dayanak olacak ve geçen sezon fazla gol yemelerine yol açan zaafları gidermeye çalışırken hayati liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna yaklaşmasına büyük katkı sağlayacak akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin iyi bir 20 milyon £ altında almayı başarmış olmaları da büyük bir artı. Bu da Atletico'ya piyasa kapanmadan önce bir ya da iki büyük anlaşma daha tamamlama imkânı verebilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında sadece Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak büyük memnuniyet yaratacaktır. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre biçimlenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir risk unsuru olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi takımın başında yeniden yükselişe geçmiş gibi görünse de ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktiksel bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca aralarında Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, kısa sürede uyum sağlamasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasasına büyük katkı. Ajax’ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin 2025-26 sezonundaki genel karanlık tablo içinde neredeyse tek ışık huzmesiydi. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek isimdi. Bu yüzden yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından onu kaybetmek oldukça ciddi bir geri adım. Ancak Cruyff’un da fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG’nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu seviyedeki parayı geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde yaşadıkları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim hattından çıkan son üst düzey yetenek Abdellah Ouazane’nin, 2023’te Genk’ten henüz 17 yaşındayken sadece 1 milyon euroya transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan bakıldığında Ajax bildiğini yapmaya devam edecek, ancak şu anda hücumda gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi şekilde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şimdiye kadarki en net işareti. Baştan beri var olan şüphe, PSG’nin geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini defalarca kulübede bulan Fransa forvetinden bonservis geliri elde etmeye son derece açık olduğu yönündeydi. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücumunu Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca bekletti. İşin en güzel tarafı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’ya kaliteli bir alternatif sunması beklenen Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini büyük olasılıkla karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin nihai testi. Sonuçta Barcola bile yıldızlarla dolu PSG takımında düzenli bir ilk 11 yeri kapamazken, Godts’un bunu yapma şansı ne? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı, ayrıca bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique, hafta içindeki Avrupa maçlarının öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Coupe de France’ta hatırı sayılır süre alması gerekir. Ancak şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen dünyada yok olsa da, kariyerinin bu kritik ve gelişim açısından belirleyici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığı sorusu akıllardan çıkmıyor. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham açısından: Nasıl bakarsanız bakın, bu Tottenham adına bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi, bu yaz çok az oyuncu satışı geliri elde etmesine rağmen yüklü bir para harcadı ve hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere formasıyla Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda sekiz maçın tamamında oynayan Spence, hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performanslarıyla adeta bir kült kahramana dönüştü. Başarıları arasında Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen Tottenham, 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanmak üzere. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl olması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” göz önüne alındığında, Spence’in bunun neredeyse iki katı kadar değerli olduğu rahatlıkla savunulabilir. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda yeterince dolu görünüyor. Sağda Pedro Porro ilk tercih gibi dururken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter açısından: Bu, Inter için gerçekten büyük bir fırsat transferi gibi görünüyor. Inter, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından Spence’e yönelmeyi başardı. Ayrıca birincil hedefler Marco Palestra ve Anan Khalaili’yi de kaçırdı; ilki Chelsea’ye katılırken ikincisi Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kesinlikle kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkmakta ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurmakta da o kadar başarılı olan hücumu seven bir bek olarak İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmayabilir, ancak Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda muhteşem Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları ciddi şekilde karşılığını verdi; 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence açısından: Roberto De Zerbi’nin onu açıkça istemediği ortada. De Zerbi bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenilerken, Spence de etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından haklı olarak daha büyük ve daha iyi şeylere gittiğini düşünecektir. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu. İlk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan çalıştırıcı tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da küme düşme hattıyla flört ettikten sonra artık yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında gösterilecek bir kulübe gidiyor ve tabii ki Kuzey Amerika’da itibarını ciddi şekilde yükseltmesinin ardından Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olmalıdır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için muhtemelen istedikleri kadarını alamamış olabilir, ancak bu yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Görüşmeler sırasında Rayo’nun taleplerini sürekli artırmaya çalıştığı, hatta bir aşamada oyuncunun 50 milyon avroluk (£43m/$58m) serbest kalma bedelini istediği bildirildi, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon sterlinlik ($20m) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Açıkçası, Chavarria batı Londra’ya gitmek istediğini net şekilde ortaya koyduktan sonra güçlü bir pazarlık pozisyonunda değillerdi ve 28 yaşındaki oyuncu da tam olarak çok daha yüksek bir bedel talep edebilecek yüksek potansiyelli genç bir yetenek sayılmaz. Yine de bu para, geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez elde edilen sekizinciliğin ardından Rayo’nun kadrosunu güçlendirmesine ve bunun üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea için: Chelsea’nin, Dünya Kupası sırasında Marc Cucurella’nın hızlı şekilde Real Madrid’e ayrılmasının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; bu ayrılık Jorrel Hato’yu eldeki tek doğal kıdemli sol bek olarak bırakmıştı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; zira Cucurella, tartışmasız şekilde dünyada kendi mevkisinin en iyilerinden biri hâline geldi. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine büyük değer biçiliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek ve belki de genç Hollandalıya rehberlik edecek bir isim rolünü üstlenecek. Toplam 22 milyon avroluk (£19m/$25m) paket, £60m değer biçilen ($81m) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; bu çözüm kısa vadeli olsa bile. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza’ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya’nın ikinci kademesine transfer yapabildi ve şu anda Liverpool’un teknik direktörü olan Andoni Iraola’nın onu 2022’de Rayo için kadroya katmasıyla La Liga’ya adım attığında 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde adım adım gelişti; önde oynamayı seven, agresif ve top ayağındayken rahat bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, geçen sezon takımının Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve belli ki kendisini beğenen isimlerden biri olan vatandaşı Alonso’nun yönetiminde etkileyici fırsatlar bulması için her türlü ihtimal mevcut. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barcelona'nın en çok kazanan oyuncularından biri olan savunmacının maaş yükünün kalkması, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesine alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi elbette özlenecek, ancak Barcelona bir süredir savunma hattını toparlama konusunda ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye konan 55 milyon avroluk (£47 milyon/$64 milyon) satın alma opsiyonu, gelecek yaz Barcelona'nın istenmeyen bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barcelona'nın kadrosu zaten sahanın genelinde dar görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bonservissiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam olarak hazır hale gelmek için çalışmalarını sürdürürken, Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bekte de görev yapabildiği için kağıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun kendisinin de inişli çıkışlı bir sakatlık geçmişi var ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağını ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağını zaman gösterecek. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedeflerinden Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten çekindi, ancak Aston Villa ve England savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini tazelemek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları yaşamasına rağmen Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisini istemesi açısından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkında olacaktır. Geçen yıl ruh sağlığı için ara verme arayışına girmesine yol açan zorlu bir dönemi geride bıraktıktan sonra, futboldan yeniden gerçekten keyif alma hedefiyle şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield'ın tutkulu taraftarının tezahüratları Araujo'ya kesinlikle büyük bir adrenalin patlaması yaşatacaktır. Aynı zamanda öne çıkarak savunma yapan bir oyuncu ve Liverpool savunmasına hava toplarında gerçek bir güç katacak, ayrıca Iraola'nın agresif sistemine de güçlü bir uyum sağlayacak bir profil. Bu yeni başlangıç, Uruguay milli oyuncusunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da bu kadar çok eleştirilmesine neden olan temel hataları bırakmak zorunda kalacak. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea açısından: Chelsea, 2021’de A takıma çıkış yapmasından bu yana hiçbir zaman en üst seviyeye tam olarak ulaşamamış bir stoper için oldukça ciddi bir bonservis bedeli elde ettiği için memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kulübün kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp için zorlu geçen bu dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında yine karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’ı kadrosuna kattı ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışı bir zorunluluktu. Aralarında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulübün tamamen kâr elde etme fırsatına karşı koyamadığı anlaşılıyor. Not: B

    Como açısından: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki ilerlemesinin bir yansıması olarak, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sezonuna hazırlanırken Chelsea’den oyuncu transfer ediyor olması dikkat çekiyor. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hedeflerini zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kazançlı çıkacağını zaman gösterecek; İngiltere milli oyuncusu olmasına rağmen Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı hâline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu ona pekâlâ uygun olabilir. Not: C

    Chalobah açısından: Tam anlamıyla dürüst olmak gerekirse, Chelsea tarafından birkaç yıldır kötü yönetildiği için Chalobah bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Kulüp yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı (orada etkileyici bir performans sergiledi), ardından da bonservisini elinde bulunduran kulübün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra, geçen sezon en çok kullanılan stoperleri olmasına rağmen Chelsea transfer hamleleriyle Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini açıkça ortaya koydu ve tamamen kâr getiren bir oyuncu olması da Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu, sonunda gerçek bir kopuş anlamına geliyor; şimdi Şampiyonlar Ligi’nde oynama ve Como Gölü kıyısında, Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültürü deneyimleme fırsatını dört gözle bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle için tam anlamıyla bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin vermek orta sahada büyük bir boşluk yaratmıştı, ancak şimdi Guimaraes olmadan bu bölge, 2025-26 sezonunun çalkantılı döneminde Newcastle'ın en iyi oyuncusu olan Brezilyalı yıldızın yokluğunda, The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Yeni transfer Sean Steur'den henüz 18 yaşındayken Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olması düşünüldüğünde gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek toplamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu sahada da örnek oldu ve sık sık takım arkadaşlarını sürükleyip ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'ı, kulübede Eddie Howe'un yerini resmen aldıktan sonra orta sahayı yeniden dengeye kavuşturmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa, bu iş imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla bir 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazanan Guimaraes, hücuma ekstra dinamizm, savunmaya ise daha fazla sertlik katacaktır. Arsenal taraftarı, sahip olduğu tecrübe ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına mükemmel uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes bu korkutucu merkezi yapıyı tamamladıktan sonra hiçbir yerel rakibin onları fiziksel olarak ezmesi kolay görünmüyor. Paris Saint-Germain ile yeniden karşılaşmaları halinde aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir; bu da sonunda o ulaşılması güç kupayı kazanma ihtimalleri açısından oldukça umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşındaki Guimaraes için artık Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Dünya Kupası'nda bunu tartışmasız şekilde kanıtladığı gibi kariyerinin tam zirvesinde; Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve Vinicius Junior ile takım üzerindeki belirleyici etkide başa baş gitti, her ne kadar son 16 turunda Norveç'e karşı kâbus gibi bir eleniş yaşanmış olsa da. Guimaraes bir süre önce Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik açıdan mükemmel, kilit pası görebiliyor ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de ekleyince, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahraman olmak adına tüm kutuları işaretliyor; sırtındaki yüksek bonservis bedelinden de zerre etkilenmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid açısından: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in yaşadığı benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe. Elbette Mastantuono'nun da Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş biçimde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise Real, Mastantuono Fiorentina'da iyi performans gösterse bile ona yine de ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva için anlaşmalar tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da aşağı itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde artık çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina açısından: 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından toparlanmaya çalışan La Viola için mükemmel ve düşük riskli bir transfer, her ne kadar oyuncunun yıllık 3,5 milyon avroluk maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda olsalar da. Mastantuono, 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta oynayabilen 18 yaşındaki oyuncu olarak Fabio Grosso'nun ekibine kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarıp Arjantin milli takımına geri dönmek için de son derece istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip. Bu da Serie A kurallarına uygun şekilde, transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden iki AB dışı oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların yolunu da açabilir. Not: A+

    Mastantuono açısından: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, Real Madrid'e büyük beklentilerle geldi ve River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde 63 milyon avroluk bonservis bedeli tam bir fırsat gibi görünüyordu. Ne yazık ki Arjantin'den büyük bir Avrupa ligine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük zayıf katkısı, etrafında oluşan heyecanı pek haklı çıkarmadı. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe yenilgisinde hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıdı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya gidiş, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir geri adım, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Manchester City için: City ve Pep Guardiola'nın James Trafford konusunda izlediği yaklaşımı gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023'te düzenli forma giymek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley'den yeniden transfer edilen Trafford'un, Ederson'un ayrılığının ardından geçen sezon sonunda Etihad'da 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG'den dünyanın en iyi kalecilerinden Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattı ve genç İngiliz'i anında yeniden geri plana itti. City, duygular ve bağlılıktan ziyade iş ihtiyaçlarını acımasızca önceliklendirmesiyle ün kazandı. Finansal açıdan bakıldığında da, 12 ay önce Burnley'ye £27 milyon ödeyerek aldığı ve geçen sezon Guardiola yönetiminde sadece kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan hatırı sayılır bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun olacaktır. İlk takım potansiyeline sahip bir başka çok yetenekli genç altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City'nin iş modeli böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu transfer, yaz döneminde sessiz sedasız güçlenen Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Eğer gelecek sezon kartlarını doğru oynarlarsa Avrupa bileti için sürpriz aday olabilirler. Trafford, Elland Road'a gelen ve çok istenen bonservissiz Harry Wilson ile gelecek vadeden Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'in ardından, Leeds'e katıldı ve beyazlı ekibin sorun yaşadığı bir mevki için üst düzey bir çözüm sundu. İngiltere'nin gelecekteki 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle'ın da ilgisi biliniyordu ve Premier League'de istediği takımı seçebilirdi. Onun Leeds'i tercih etmiş olması önemli ve gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın üst sıralara çıkabileceğine ve kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inanıyor olmalı. Toplam £45 milyonluk ($60,5 milyon) paketin, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam olduğu açık. Ancak Trafford Yorkshire'da tüm potansiyeline ulaşırsa, Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerinden bunun iki katını talep edebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City'den ayrıldıktan sonraki hayat adına ikinci bir deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda şok bir küme düşme yaşanmadığı sürece, uzun vadede kendisini Premier League'in 1 numarası olarak kabul ettirmek için gerçek bir fırsat yakalamış durumda. Kalecinin geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getirdiği düşünüldüğünde, yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu ortadaydı. Şimdi bu transferin, 32 yaşındaki Jordan Pickford'un yerine İngiltere'nin 1 numarası olma yolunda onu doğru rotaya sokmasını umacak. Trafford, Premier League'de Everton'ın file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak. Eğer Leeds'i üst sıralara taşıyıp aynı zamanda Thomas Tuchel'in dikkatini çekebilirse, City'de yedek konumunda olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması nedeniyle kendisine bir fırsat verilmesi için güçlü bir ihtimal var. Bazıları Newcastle ya da sözde 'büyük altılı' kulüpler yerine Leeds'i tercih etmesini sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road'da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az olacak. Kendi içinde, bu hamleyi daha da büyük şeyler için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına müthiş bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendini geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin itici gücüydü ve kulübün yıldız orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularından gelir elde etmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher bulacaklar; Diomande de Real Madrid'de etkileyici bir başlangıç yaparsa, bu durum kulübün elit yetenek avcısı olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında bir numaralı hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmiyordu; bu nedenle kesinlikle kanat rotasyonuna daha fazla takviye gerekiyordu ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalışması nedeniyle genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma destek veren bek Trent Alexander-Arnold için kusursuz bir tamamlayıcı olabilir ve Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun; savunmaları açacak hıza ve çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya olan aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'nin imzasını almak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya transfer. Geçen yıl bu zamanlarda sıradan taraftarların çoğu, 2024-25 sezonunda La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon € karşılığında Leipzig'e transfer olduğunda Diomande'nin varlığından haberdar bile değildi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı ve kulübün rezerv takımından yükselmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Alman kulübü için harika bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole katkı yaptı. Bunun ardından Dünya Kupası'na çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın birçok elit kulübünün hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kendisini isteyeceğini o bile hayal etmemişti. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici, bu da ne olursa olsun onu kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah, muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yıl boyunca sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak, Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Salah'ın kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz değildi ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını da kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerileyip hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi, ayrıca yedek kulübesine çekilmesinin ardından Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor bonservisli transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz de dahil olmak üzere kadronun birçok ismi dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu en çok bozan isim Salah oldu. Salah sahada yokken Liverpool daha iyi de göründü, çünkü hücumdaki üretkenliği kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının yetersizliği ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir devam eden kuralını asla bozmamalıydı. Bildirildiğine göre haftalık 400.000 £ değerindeki yeni sözleşmesi sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildi; bu da işin içindeki tüm taraflar için para ve zaman kaybı oldu. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bedeli bile alınamaması da ayrıca bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında kesin olarak geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i sadece bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi neslinin en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umut edeceklerdir. Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un küresel profilini de önemli ölçüde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer; Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının da üzerine geliyor. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında iyi bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan 12 ay içinde Türkiye'ye bedelsiz transfer yapmaya gitmek Salah için bir utançtır. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendisinden uzaklaştırdı ve şimdi görkemli kariyerini sönük bir şekilde kapatmaya mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızıyla Avrupa'daki diğer üst düzey kulüplerin hiçbirinin ilgilenmediği anlaşılıyor; bu da serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde onun adına ağır bir tablo. Salah Türkiye'de golcülüğünü yeniden bulmalı, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok daha düşük olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir katkı yapmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden özel olarak pişmanlık duyduğu kesindir. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah şu anda ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford açısından: Brentford için tuhaf bir durum. Chelsea 36 yaşındaki Henderson’ı istediğinde, kulübün onun önünü kesmesi zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek geçişini kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Brentford pazara güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bedelle takıma katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini bire bir yerine koymak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea açısından: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla etraftaki en iyi genç yetenekleri yığmaya çalışma şeklindeki transfer stratejisinden çok büyük bir sapmayı temsil ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hayranı bulunan Henderson, son yıllarda fazlasıyla eksikliği hissedilen tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde Chelsea’nin aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne sunacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yetenekleri için değil, saha dışında sağlayacakları nedeniyle getirildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve onun karakteriyle bilgi birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince farkların belirlediği anlarda paha biçilemez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarları ikna etmesi gerekecek, fakat Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor; çünkü son 16 turunda Meksika ile oynanan maçın ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendisini hazır tutarak ve hatta antrenman yaparak karakterini ortaya koydu. Not: B+

    Henderson açısından: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da kariyerinin bu aşamasında ona fazlasıyla cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kültürünü elden geçirip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında yeni bir dönemin öncülüğünü yapması da beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek kolay değil. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen emekli olabileceği döneme dek geçerli olacak iki yıllık sözleşme de işin üstündeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg açısından: Chelsea'nin, Barco'yu kardeş kulübünden kadrosuna katmak için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu da en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında kayda değer bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinlinin ayrılışına üzülecektir. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gole doğrudan katkı yaptı ve takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu; ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculukta da kilit rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapan Barco'nun ileriye dönük pasları Strasbourg'ya ciddi bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her metrekaresini kullandı. Strasbourg ile Chelsea arasındaki ilişkinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmeyi kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea açısından: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için adeta düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından küresel ölçekte de dikkat çekti. Barco'nun Chelsea'de doğrudan düzenli bir ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, kariyerinin başında adını bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresiflikle Chelsea, Barco'ya rakip yarı sahada top dolaşımını sürdürme ve topu geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlama konusunda güvenebilir. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde onun varlığı darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve hâlâ ortaya çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco açısından: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar hızlı geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; orada sadece sekiz ay forma giydikten sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonrasında ise ikincisi geçen yaz onu bonservisiyle kadrosuna katmıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Arjantina adına turnuvada yalnızca 19 dakika oynamış olsa da, Lionel Messi ve arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası'nın ürkütücü sahnesinde çalışmış olma deneyimi de Barco'nun işine yarayacaktır. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey kaparsa, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası haline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu gelişmenin Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Çünkü takım, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin ortak üçüncü en skorer ismini kaybediyor. 35 yaşında böylesine beklenmedik bir fırsat doğmuşken Danny Welbeck’in ayrılığına elbette engel olmak istemezler, ancak bu durum yine de canlarını yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de gelecek vadeden genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ forma giyememesi sebebiyle, yerini dolduracak uygun bir isim bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ve Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Şimdilik transfer piyasasında kime yönelecekleri belirsiz, fakat Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League tecrübesi olan, “olgun” ve “duygusal açıdan dayanıklı” oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti. BlueCo yönetiminde geçen bir başka hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından kulüp, genç odaklı transfer politikasını geride bırakıyor. Welbeck, kariyerinin son döneminde olmasına rağmen tüm bu özellikleri fazlasıyla taşıyor. Ayrıca sadece kadroda sayı tamamlayan bir isim de olmayacak. Brighton forveti, artık 35 yaşında olmasına rağmen 18 sezonluk Premier League kariyerinin en golcü lig sezonunu yeni geride bıraktı (13); ikinci en yüksek sayısına ise 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi çok sayıda forveti kadrosunda bulunduran Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda hâlâ mesafe katetmesi gerektiği anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığı ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ yüksek düzeyde katkı verebildiğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici öz geçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada Xabi Alonso gibi saygı duyulan bir teknik adamla çalışma şansı yakalayacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken, muhtemelen soyunma odasında da önemli bir etkiye sahip olacak. Sürekli ilk 11 başlayan bir isim olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde yedek kulübesinden gelip bolca süre alma ihtimali yüksek. Ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında da hücum hattının en ucundaki isim olması bekleniyor. İki yıllık sözleşme, Chelsea’nin katılım hakkı elde etmesi hâlinde ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama konusunda bir fırsat daha verebilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Delap’in de takımda kalması durumunda hem onun hem de Pedro’nun kusursuz akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bonservissiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmiyet kazandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maçtan uzak bırakan uyluk sorunu muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Yine de stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminin tadını çıkardı, savunmada kilit bir figür haline geldi ve kulübün 2022-23’te, uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, tarihi bir üçleme yapmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak yolların ayrılması muhtemelen bu aşamada mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile yüksek bir bonservis bedeli getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun da bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından memnun kalacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamlede Inter açısından kayda değer bir risk var. Ancak Inter, bu riski, Stones’a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performansların da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, yerini Francesco Acerbi’nin aldığı isim olacak; 38 yaşındaki Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir fırsat transferi olarak da görebilir. Not: B

    Stones için: Stones muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama son derece uygun olmalı. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde olağanüstü Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yaz aylarında Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, milli takım düzeyinde de yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace açısından: Palace'ın, Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon £ karşılığında transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynayabilen baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa millisine ilgi olacağını öngörmüştü ve haberlerde Lacroix'ın kendisini en üst seviyede sınama arzusunun da bilindiği aktarıldı. Piyasanın şişkinliği düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirler, ancak Kartallar ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yaptıktan sonra bu para bilanço açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea açısından: BlueCo, daha fazla Premier League deneyimi ve kalite ekleme yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında eldeki karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'ın gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoperin de peşine düşebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da bulunuyor. Bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılacağı anlamına gelir. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon £'un (69 milyon $) bugünkü piyasada Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nın tam üyesi olan, zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için yeterince iyi bir bedel olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill ile birlikte kadroya katmak, Chelsea'ye etrafında inşa edilebilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi hemen kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile deneyim eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yönde gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix açısından: Lacroix için son birkaç yıl müthiş geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı'nın üst düzey bir oyuncusu haline geldi ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; bu yaz, güney Londra'da istikrarlı biçimde sağlam performanslar sergiledikten sonra sözde bir 'big six' kulübüne adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerinin sınırlılıkları ve geleceklerine dair belirsizlik nedeniyle Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta bir kült kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında da hızla sevilen bir figür haline getirecektir. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Belki de duygular karışık. Bir yandan, Anderson’ın ayrılmasına üzüleceklerdir; zira geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, dolayısıyla yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon £ mu yoksa 130 milyon £ mu, Forest ikincisi olduğunu söylüyor, fark etmez; iki yıl önce yalnızca 35 milyon £ karşılığında transfer edilen bir oyuncu için bu muazzam bir para. Bu yüzden, Anderson’ın City Ground’da yokluğu elbette hissedilecek olsa da yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacak, çünkü Forest burada City’den fazlasıyla kârlı çıktı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olmak zorunda. Rodri henüz niyetini net biçimde ortaya koymamış olsa da tüm işaretler Ballon d’Or kazananının bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varis bulması gerekiyordu. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Anderson ise bu rol için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup herkesten daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahasına mükemmel uyum sağlayacağını düşündürüyor. Ancak bunun ‘İngiliz vergisi’nin nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson hâlâ milli takım seviyesinde İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalmayacağı çok açık. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini artık açıkça aşmış durumda. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de gerçekleştirme fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde muazzam bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vaat eden genç İngiliz orta saha oyuncularının ilki olmazdı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok büyük fark şu ki Rodri’nin Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında durmayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da bu, onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, Batı Londra’daki tek sezonluk unutulabilir performansı ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis beklentisi göz önüne alındığında, çok kolay şekilde gönderilmesi zor bir isim olabilirdi. Chelsea’nin, Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılık transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği haberinin çıkmasının üzerinden 10 günden biraz fazla zaman geçmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu şartı içeren Aston Villa kiralamasıyla hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının çok kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında kalmayacağını tahmin edersiniz. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır, özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bir bedelle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarlarının alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery’di ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu bu kadar öne çıkan bir yetenek yapan enerji ve özgüvenden bir süredir tamamen yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve sezon sonunda Aston Villa hâlâ onu satın almak zorundayken, üstelik muhtemelen büyük bir bedel karşılığında, beklentileri karşılayamazsa ciddi sorular gündeme gelecektir. Anlaşma aynı zamanda finansal kuralları dolanmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. UEFA’nın gözünde, Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olmuş olsaydı bu durum takas olarak değerlendirilecekti ve bu nedenle ücretler arasındaki fark düşülecekti; bu yapı ise Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı maksimize etmek üzere açıkça tasarlanmış durumda. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci yeni başlangıcını yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda maharetli ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde doldurulması gereken bir yer açtı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden uzakta omuzlarında daha az baskı olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Aston Villa taraftarı, Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından oldukça büyük beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Aston Villa’ya, oldukça ulaşılabilir görünen satın alma zorunluluğu şartlı bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’un durumunun da farkında olacaktır; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik direktörün bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa’nın beş büyük liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan yalnızca 6,5 milyon € karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde ettiği için çok memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmiş gibi görünüyor; Arsenal, sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Satıcı kulüp, Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sonrası güçlü bir konumdaydı. Bu büyüklükte bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok önemli bir kaynak anlamına gelir ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise’dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan millî oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 51 gole katkı yaparak (22 gol, 29 asist) bireysel anlamda müthiş bir sezon geçirdi; Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette, ücret günümüz piyasasında makul bir değer gibi görünse de bu transferin beraberinde belli bir risk getirdiği açık; Tzolis, Premier League’de Norwich City ile geçirdiği ilk dönemde ciddi şekilde zorlandı, gerçi o zaman çok gençti ve Kanaryalar küme düşmeye mahkûmdu. Bu nedenle, Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in bu deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gerekli fizikselliğe ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için biraz sabretmek zorunda kalabilir ancak en azından başlangıçta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League’e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerin ardından kariyerini Belçika’da yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle hareket ediyor. Önündeki zorluk artık, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile ortaya koyduğu yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal’e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyuyordur. Şimdi ise kuzey Londra’da kendine yer edinmeye çalışırken zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Muhtemelen şartlar dahilinde yapabilecekleri en iyi hamle buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmak zorunda kaldı. Dortmund'un peşin alacağı 22 milyon eurodan daha değerli olduğu açık, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurarak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde Barcelona'yı transfer politikası nedeniyle fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu çok iyi bir iş olabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayabilmiş değil, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımdaki ilk maç şansını verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak bu hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair işaretler kuşkusuz vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk döneminde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini ciddi ölçüde kolaylaştıracaktır. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmesi için bundan daha iyi bir vitrin bulamayacak olan Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League hiyerarşisindeki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal'e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi; Chelsea'nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, Chelsea'nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge'e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette, finansal açıdan bakıldığında bu Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers'ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough'dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu, Villa'nın bir yandan yerine bir isim bulmasına yardımcı olurken diğer yandan da Unai Emery'nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine büyük katkı sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League'in finansal kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığının bir başka kanıtı olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers'ın bu yaz batıya değil kuzey Londra'ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın yarattığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League'in en çok aranan hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal'e büyük fark attı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi, transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea'nin "bomba timi"nden bir oyuncunun fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle Villa Park'a gideceğini düşünüyor. Ancak daha olası görünen, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Sırtında sadece iki iyi Premier League sezonu bulunan ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea'nin ciddi şekilde fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro'dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Varsayım, Rogers'ın gönlünün Emirates'e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta'nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard'ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz gibileriyle açıkça harika işler yapan Alonso'nun onun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, para ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin Rogers'ın Stamford Bridge'e yaptığı sürpriz geçişte daha da belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli bir değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu, Rogers için çok iyi sonuç verebilecek bir transfer. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve altyapı seviyesinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League'de oynayacak olması nedeniyle. Nitekim, gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla "cold" sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, bu yılın başlarında Tielemans ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken ciddi şekilde zorlandı; Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandılar. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Premier League'de dördüncü oldu ve Avrupa Ligi kupasını kaldırdı, Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Ayrıca sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Transferin tamamlanmasına yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans açıkça United'ın bu yaz aradığı yaş profiline uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle epey yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki bir numaralı transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatın erişilmez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği biraz olsun yatıştıracaktır. Tielemans, kalitesini Dünya Kupası'nda da ortaya koymuş, kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılığının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinliği, tecrübeyi, çok yönlülüğü ve kaliteyi katacak ve bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu bile kanıtlanabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın adı uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden biriyle anılıyordu ancak mayıs ayında 29 yaşına girdikten sonra eski Leicester City orta sahası için bunun kariyerinin bu aşamasında gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği ortadaydı ve bu da sorun olmazdı. Villa da kendi başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için çok büyük bir hamle haline getiriyor; Tielemans da şüphesiz olağanüstü pas aralığını ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatından keyif alacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, umut vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yerine görev yaptığında sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünüşe göre Fernandez ayrılırsa, ki bu muhtemel duruyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64m) artı bonuslarla £2 milyonluk teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadroya kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki büyük para bu anlaşmayı muhtemelen geri çevrilemeyecek kadar iyi hale getirdi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma iyi duygularla hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha olması senaryosundan kaçınmaya çalışırken, Kobbie Mainoo da hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğundan, panikle Santos'a yöneldi. United karar alıcılarının Fernandes takibinin sonuçsuz kalmasının ardından “sakin” olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayısal takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Beklenti, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşabileceği çok sayıda seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket etmiş olabileceği düşünülen Santos'un, “düzenli A takım futbolu” arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da kendisine Stamford Bridge'dekinden daha fazla süre bulup bulamayacağı henüz belli değil ve United'ın başka kimi kadroya katacağına çok şey bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu seviyesindeki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzak, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin bir garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılma hakkı kazanamadı. Sonuçta, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olmasının hayalini kuruyordu. Ancak Liverpool daha sonra Alexander Isak'ı en acı verici şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini sert biçimde hatırlattı. Newcastle o dönemki Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi değerlendirebilseydi, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlere milyonlarca sterlin harcandı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Felaket bir sezon tamamlanmadan çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak asıl hayalin sonunu temsil eden şey Tonali'nin, hem de takımlar arasında Tottenham'a gitmesi. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılacak olması. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azalttığı için daha fazla sıkıntı kapıda ve bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle teselli bulmasını bile engelliyor; üstelik o paranın da büyük ihtimalle boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tonali için de kulüp transfer rekorunu yeniden kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece transfer piyasasının çıldırdığının kanıtı. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle gelmesin ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi'nin yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir uyum yakalayacak gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bunun karşılığını alması hayati önem taşıyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönetiminde transfer piyasasında izlenen temkinli/cimri yaklaşımdan yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, artık kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini kadrosuna katmak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali kulübün yanında durduğu yasa dışı bahis cezasının ardından ayrılacaksa bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Ancak onun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün çıkma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılabilir şekilde Newcastle'ın istediği bedelden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, zirve yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bunun da tartışmasız biçimde tuhaf olduğu ortada. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter açısından: 2025-26 sezonunda ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in performansını sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını Inter açısından sorgulamak gerekir. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ etrafındaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu nedenle 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl bulunan bir oyuncu için bugünkü piyasada çok daha yüksek bir bonservis talep edebilecek Inter açısından oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi kendisi talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmiş, ardından bu yıl düşmüştü. Not: C

    Madrid açısından: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde hareket ederken uygun fırsatları değerlendiren bir kulüp görüntüsü çizen Real Madrid için bir başka son derece akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos’un ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmada olduğundan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede, daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries açısından: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gole katkı verdi, Nerazzurri’nin 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli sayesinde Bernabeu’daki baskı da bir ölçüde daha az olacaktır. Oynayacağı rolle ilgili olarak Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda büyük katkı sağlayacak çok ciddi bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı önemli satışların gerekeceği belliydi ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı hiç de şaşırtıcı değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücünün pek de iyi olmadığı bir durumda Portekizli oyuncu için tam olarak talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteren bir hamle. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Tottenham, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek bir niyet beyanı idiyse, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes, çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir futbolcu izlenimi veriyordu. Ayrıca Roberto De Zerbi'nin onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü de açık. Ancak bu anlaşmada inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Tottenham, Sandro Tonali'yi de transfer etme isteğinde gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Tottenham için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir malzemeye dönüşecektir. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya €60m ödedi ve Fernandes, aynı yaştaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşamıyor; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak onun yolu, geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan önünde tamamlayan Tottenham'a düştü; bu da hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette ne taraflardan biri ne de diğeri istikrarıyla tanınmadığı için İtalyan teknik adamın Tottenham'da ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin ona fiyat biçmek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir bonservis. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas adına sergilediği müthiş performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda kendini gösteren rastgele bir oyuncuya verilmiş refleks bir karar değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek biraz kabus gibi olabilir ama yine de "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" o klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta için bir kez daha akıllıca yapılmış bir anlaşma izlenimi veriyor. Palestra için ödenecek 55 milyon avroluk (£47 milyon/$62 milyon) yüksek bonservis, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve belki de 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo'da iz bırakmayacak olması üzücü. Ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman zorlu bir mücadeleye dönüşecekti. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso'nun Chelsea'de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisini gösteren ilginç bir işaret. İspanyol teknik adamın bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirerek Inter'in Palestra hamlesini boşa çıkardı. Oyuncunun Serie A şampiyonuna katılması yaygın şekilde bekleniyordu, dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bu kesinlikle önemli bir hamle. 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Defans Oyuncusu seçilen Palestra, çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olarak Alonso'nun sisteminde hem üçlü hem de dörtlü savunmada uyum sağlaması beklenen bir isim ve Premier League'in zorluklarına da uygun görünüyor. Ancak Chelsea'nin 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcama yapmasının ardından kulübün fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarına göre çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bıraktı. Üstelik 21 yaşında hâlâ ham bir oyuncu ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Çocukken altyapısında oynadığı ve tuttuğuna inanılan Inter'e transfer olmak yerine neden Chelsea'yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra'nın kendisi yanıtlayabilir. Ancak Chelsea'nin teklif ettiği bildirilen sözleşmenin (haftalık 100 bin sterline yakın) Nerazzurri'nin sunduğunun iki katından fazla olması, bunu bir ölçüde açıklıyor olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere'nin en üst düzey liginde kendini sınama fırsatına balıklama atladı. Arsenal'deki Riccardo Calafiori'nin başarısı onu cesaretlendirecektir. Ayrıca bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti oldu. Alonso'nun onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığı da fikrini etkilemiş olabilir; bu da yeni menajer döneminde kilit bir figür olmaya aday olduğunu gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Talih kuşu! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan yedek bir oyuncu için kendilerine böylesine akıl dışı bir para ödemeye hazır birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atacak. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin santrfor sorununa çözüm olması gerekiyordu, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca Parc des Prince’de geçirdiği zamanın çok büyük bölümünü kulübede oturarak geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası düzeyde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da aynı şekilde. Dolayısıyla, oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir €75 milyon karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi kadrosuna katmak için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce bir şeyi en baştan netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olalım, onun Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in isteyeceği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ama bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı ölçüde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için başrole geçmek adına uzun zamandır beklenen bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’inde 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler sunan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’ya sadık kalmayı tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda onun da özellikle iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekir. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek bir olağanüstü hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna atılacak iyi bir isimdi, makul bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan’ın hücum hattının mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu ücret zaten başlı başına büyük ama bir Serie A kulübü için kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo, kendini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir hamle; kulüp, altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline transfer ettiği bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olarak itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’in Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra bitecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hale getiriyor. Bu nedenle kulüp, daha önce oyuncunun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olduğu bildirilmiş olsa da, Hollandalı savunmacıdan bu kadar yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun olacaktır. Bu bonservis bedelini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştürecekler; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’un genç yeteneği Luka Vuskovic’in de radarlarında olduğu, bunun ise ayrı bir transfer olacağı özellikle dikkat çekiyor. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok da eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunurken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’da birlikte çalıştığı Van Hecke için yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer. Ancak, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzere olmasına rağmen Spurs’un bu stoper için gereğinden fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissine kapılmamak zor. Onun kalitesindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi biçimde 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz gelen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ortaklığı kurabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun bakış açısından bu, oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, haberlerde yer alan ilgilerini somut bir adıma dönüştürdü; bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, her ne kadar kulüp herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamasa da. Daha önce ateşli İtalyan ile çalıştığı için Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacaktır ve bu da ona hızlı uyum sağlama konusunda yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından artık tek yol gerçekten yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık oldukça güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli sunuyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna'nın geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmada yer alan yüzde 50'lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon euro'luk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euro'luk (£13m/$17m) kazanç, Osasuna ölçeğinde bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten yüksek ihtimaldi; serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride fırsat transferi sayılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, iki kanatta da oynayabildiği gibi merkezde de görev yapabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk yaratmasının ardından ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayacak. Savunmada da çok çalışan, doğrudan ve süratli bir hücumcu olan 22 yaşındaki oyuncu, görünüşe göre anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik adam Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlıyor. Ancak Iraola'nın, genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek, gerçi kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde biraz göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid'e gitti, ardından yalnızca bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak; vatandaşı Iraola da ona uyum sürecinde yardımcı olmak için mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11'de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un RB Leipzig'in çok beğenilen kanat yıldızı Yan Diomande'un peşine düşmesinin hâlâ beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini artırmasını da gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yeni görünümlü hücum hattında yine de bolca fırsat bulması beklenir. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool açısından: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar düşmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Liverpool, 2024-25 sezonundaki şampiyonluk kampanyasında en iyi dönemini yaşarken onunla yeni bir sözleşme imzalamış olsaydı, yolların ayrılma vakti geldiğinde kayda değer bir bonservis geliri elde edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan çok kötü bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, aylarca süren yıpratıcı görüşmelerin, oyuncunun nisanda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool’un Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250 bin sterlin olduğu bildirilen rakama, hatalarla dolu ve kötü yönetilmiş bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel yedekleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük ölçüde boşa harcanması anlamına geliyor. Not: D

    Real Madrid açısından: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir takip ettiği Konate’ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü bir performans sergilediği düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Real Madrid’in, geçen yılın kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırma kararı aldığı yönündeki haberleri hatırlamakta fayda var; bu da oldukça şey anlatıyor. Fransız oyuncu, iyi gününde kaliteli bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen kendi pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmadı. Real, onun İspanya’da yeniden en iyi formunu bulacağına fiilen kumar oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Yine de Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlarla medyanın birlikte yarattığı yoğun baskı düşünüldüğünde, bu hamle çok kısa sürede ters gidebilecek bir transfer izlenimi veriyor. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun açık ara en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen’in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi kazanında, Anfield’daki son sezonunu etkileyen türden hatalara çok daha az sabır gösterilecek. Konate, Trent Alexander-Arnold’un izinden giderek Madrid’e bedelsiz transferini tamamladı ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar ona bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho’nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça haline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; inanılmaz çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun süreye yayılan başarı döneminde kesinlikle kilit bir isimdi. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve hatta Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek, mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık müthiş hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok karakteri, City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden var. Real Madrid, sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, ezeli rakibi Barcelona'ya da imza yarışında üstünlük sağladı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bazıları hakkında Bernardo da bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transferi neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de bundan daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yani yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncusu için Barca'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır aradığı İspanya transferi. En az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva'nın adı La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, defalarca onu Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık nihayet Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatına sahip olacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zorlu bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine döndürmesine yardım etmek, hiç kuşkusuz onun sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Bu yüzden, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir parça üzücü olsa da Bernardo, tıpkı Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric gibi, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea için biraz tuhaf bir hamle gibi hissettiriyor; Cucurella, 2022’de gelişinin ardından pek parlak olmayan bir başlangıç yapmasına rağmen o zamandan bu yana takımın kilit savunma figürlerinden birine dönüştü, bu yüzden onun zararına elden çıkarıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyada kendi mevkisinin en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon sterline (80 milyon dolar) transfer ederken başta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra 52 milyon sterline (69 milyon dolar) kadar bir rakamı geri kazanmakla muhtemelen tatmin olacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi şekilde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden de mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun bu boşluğu doldurabileceğine, ayrıca gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’yla birlikte bu açığın kapatılacağına güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid açısından: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için büyük para harcadı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmalarını engellemedi. 60 milyon euroluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılık vermesini gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella gücünün zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onunndan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şimdi yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım düzeyinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılıklar açısından mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella açısından: Şüphesiz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesinde dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradıktan sonra İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen Bernabeu’nun yolunu tutmasını kimse beklemiyordu. O halde Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella’nın muhtemelen hemen evet demesiyle anlaşmanın bu kadar çabuk tamamlanmış olması şaşırtıcı değil. Görünüşe göre Mourinho tarafından özellikle düşünüldüğü için, Portekizlinin ilk 11’inde Carreras’ın zaman zaman oynayıp çıkması beklenirken kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı da oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da hesaba katıldığında, kötü şöhretli derecede sabırsız Bernabeu taraftarını karşısına alma riskiyle karşı karşıya kalmamak için hemen sonuç vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir. 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında alınan ve Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun yaşının kendisini yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'ün geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerine erkenden hamle yapmasının nedeni de buydu ve Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi kış transfer döneminde Robertson'ı bile satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak alışamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı acı şekilde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Tottenham'ın ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açık, ancak bunun tam olarak neden olduğu anlaşılmakta zorlanılıyordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini kırmıştı, ama Tottenham'ın hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı sağlayacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 adanmışlığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilir. Bonservissiz olarak gecikmeli biçimde geliyor olması hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Tottenham da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada yeni sözleşme teklif etmedi. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını transfer etmek isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz garip. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Tottenham'ı ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız biçimde sahip olduğu düşünülürse, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına göre daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımdaki dikkat çekici bir değişim. Newcastle geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da gecikmeli şekilde Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle'ın önündeki sorun, bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12.'lik, buna Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış yolunu seçme isteği eklenince, giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda düzeni sağladıktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m harcamak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir takviye olması beklenir. Hücum üçlüsünün neredeyse her yerinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine bir pres makinesi, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedeli daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'in bir kanat oyuncusundan istediklerini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali olsa da ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fırsat vardı; bu da Barca'nın yeniden aklından çok parasının olduğu bir noktaya döndüğünü düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Özellikle son iki yılda Premier League'de son derece istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti, ayrıca bu yaz ilk başta Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden geri adım attı ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki dikkatin bir kısmını alabilir, ancak yine de bonservisini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yu yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen artık Camp Nou'da gözden çıkarılmış görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'ın yanında sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle