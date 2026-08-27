Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmiyet kazandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maçtan uzak bırakan uyluk sorunu muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Yine de stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminin tadını çıkardı, savunmada kilit bir figür haline geldi ve kulübün 2022-23’te, uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, tarihi bir üçleme yapmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak yolların ayrılması muhtemelen bu aşamada mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile yüksek bir bonservis bedeli getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun da bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından memnun kalacaktır. Not: B
Inter için: Açıkçası, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamlede Inter açısından kayda değer bir risk var. Ancak Inter, bu riski, Stones’a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performansların da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, yerini Francesco Acerbi’nin aldığı isim olacak; 38 yaşındaki Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir fırsat transferi olarak da görebilir. Not: B
Stones için: Stones muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama son derece uygun olmalı. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde olağanüstü Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yaz aylarında Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, milli takım düzeyinde de yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A
Krishan Davis