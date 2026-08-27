Chelsea için: İlk bakışta bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Maviler, Delap'ı sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan ödediklerinden 20 milyon £ daha fazlasına satmayı bir şekilde başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla iş yapmalarına yardımcı olabilir. Ancak kârdan yüzde 20'lik bir payın, Delap'ı Stamford Bridge'e götüren anlaşmaya eklenen sonraki satış maddesi nedeniyle doğrudan Ipswich'e gönderileceği bildiriliyor. Ayrılığı, Nicolas Jackson ve Emmanuel Emegha'nın da ayrılık ihtimaliyle güçlü şekilde anıldığı bir dönemde, Xabi Alonso'nun 9 numara pozisyonunda elinde yalnızca Joao Pedro ve tecrübeli forvet Danny Welbeck kalmasına da yol açabilir. Yine de bu, Chelsea teknik direktörünün aldığı hesaplanmış bir risk. Alonso, Delap'ın kendi sistemi için doğru uyum olmadığını kısa sürede gördü ve Chelsea de değeri gözden düşmüş bir yedek olarak azalmasına izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik direktör karmaşasıyla geçen bir sezonda Delap'tan en iyi verimi alamadı ve onu bu kadar kısa sürede göndermek bir başarısızlık itirafı, ancak devasa bonservis bedeli darbeyi kusursuz şekilde yumuşatıyor. Delap, sonuç olarak 2025'in bir diğer transferi Pedro'nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha elde tutmanın hiçbir anlamı olmayacaktı. Not: B+

Forest için: Chelsea formasıyla Premier League'de 28 maçta sadece bir gol atmış bir oyuncuyu almak için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Delap City Ground'da hayal kırıklığı yaratırsa, Forest kamuoyu önünde utanç yaşayacak ve gelecekteki PSR hareket alanı büyük darbe alabilecek. Son bir yılda form ve fiziksel durum açısından zorlanmış 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar yatırım yapmak, nasıl bakarsanız bakın çok çaresiz bir hamle. Yine de Forest'ın, Taiwo Awoniyi'nin Coventry'ye 9 milyon £ karşılığındaki transferinin ardından bir forvete daha ihtiyacı vardı. Igor Jesus ve 35 yaşındaki Chris Wood, Forest'ın Premier League ve Carabao Cup'ta Leeds'e üst üste aldığı yenilgilerde etkisiz kaldı ve Delap ciddi biçimde eksik olan enerjiyi getirebilir. En iyi halinde eski Ipswich oyuncusu, atletizmi ve yüksek süratte top taşımasıyla savunmalar için bir kâbusa dönüşebilir. Ayrıca iki ayağıyla da güçlü bir bitirici ve Chelsea'deki bu kadar sinir bozucu dönemin ardından kendini kanıtlamak için aç olacaktır. Oliver Glasner'ın Delap'ın potansiyeline açıkça inandığı ortada, yoksa bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, başka bir iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren omzuna binecek muazzam baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı. Not: C

Delap için: Bu, Delap'ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir nokta. Chelsea'de eline geçen fırsatı harcadı ama Forest'ta gelecek başarı onu yeniden A Milli İngiltere yoluna sokabilir. Ipswich'i 2024-25 Premier League sezonunda adeta sırtlayan, durdurulması neredeyse imkânsız santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu çevre değişikliği onu yeniden öne çıkarabilir. Delap, Chelsea'de beşinci tercihti ve kadro numarası bile yoktu, ancak Forest'ta doğrudan başrol oyuncusu olacak. Bu nedenle City Ground, özgüvenini yeniden toplaması için ideal yer ve Glasner'ın oyun tarzı da ona cuk oturmalı. Forest, rakibe geçişlerde zarar veren, yüksek tempolu ve direkt bir futbol oynamak için kurulmuş bir takım ve Delap da tam buna göre. Güçlü fiziği, çevikliği ve hızıyla savunma arkasına istediği gibi sarkabilir; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirebilip değerlendiremeyeceği. Delap ayaklarının üzerine düşecek kadar şanslı oldu, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek; ya tamam ya devam. Not: B-

James Westwood