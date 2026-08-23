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Goal.com
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Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Ayyoub Bouaddi dünyanın en umut vadeden defansif orta sahası, ancak Rodri'nin yerine gelecek oyuncu Enzo Maresca'nın Manchester City'deki tüm sorunlarını çözmeyecek: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
FEATURES
M. Godts
Ajax
A. Bouaddi

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir. Bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması da değil! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimler yüksek bonservisli transferlere imza attı.

Bazı transferlerin tüm taraflar için iyi sonuç verdiğini biliyoruz, ancak öyle çok örnek var ki kulüplerden en az biri, hatta bazen oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşünüyor.

GOAL ise oyuncular resmen tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her anlaşmayı anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıda tüm puanlamalarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında hâlâ sadece 13 yaşındaydı ancak Eden Hazard'dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılması uzun sürmedi. Bu açıdan bakıldığında, savunmacı orta sahanın İngiltere'ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid'e karşı maçın oyuncusu seçildiği bir performans sergiledikten sonra, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hâle getirdi. Ancak Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli; kulüp daha önce Bouaddi'ye yaklaşık 70 milyon £ değer biçmişti. Daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük gelir elde ettiler ancak tıpkı Leny Yoro'nun 2024'te Manchester United'a satışı gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda haklı bir üne sahip bir kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli takım oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağı konusunda aslında hiçbir zaman ciddi bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese yeniden hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City'nin karşı karşıya olduğu ikili görev, Rodri'den mümkün olduğunca fazla para kazanırken aynı anda ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefi de başardılar: ACL sakatlığından çok kısa süre önce dönmüş 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon £ çok iyi bir bedel; ayrıca City'nin Bouaddi için açıkça fazla ödeme yaptığı ortada olsa da onun potansiyeli hem bariz hem de muazzam. Elbette, oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu hemen doldurmasını 18 yaşındaki bir oyuncudan beklemek inanılmaz derecede büyük bir talep. Ancak yine de City'nin bugün dünyanın en umut verici savunmacı orta sahasını kadrosuna kattığını söylemek gerekir (Liverpool gerçekten de Bouaddi'yi transfer etmiş olsaydı çok işine yarardı!). Yine de Enzo Maresca yönetiminde City'nin zaten belirgin olan tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise bambaşka bir soru...Not: B

    Bouaddi için: Onun zaten yapmaya yazgılı olduğu türden bir transfer, hem de er ya da geç. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ancak kendi kalitesine de sonuna kadar inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphesi yok; bu da kısmen, Fransa'dan Fas'a milli takım tercihini bu yılın başlarında değiştirmesinin nedeni, çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından iyi işaretler veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla tolerans gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz derecede yoğun yapısıyla başa çıkmak için gerekli zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip gibi görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson'ın ve büyük olasılıkla Enzo Fernandez'in ona destek olacak olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve uyum sürecine hızlı girmesi üzerindeki baskının bir kısmını alacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

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  • Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL

    22 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha nasıl işlediğini gösteriyor. Brighton, Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı üç yıl önce Lille’den Premier League’e görece az tanınan bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin ödeyince şaşkınlık yaratmış olabilir, ancak bu karar sadece üç yıl sonra kulübe çok büyük bir kâr sağladı. Kabul etmek gerekir ki Baleba’nın değeri, Brighton’ın geçen yaz Manchester United’dan 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme kıyasla düştü. Oyuncu, biraz iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçirirken menajeri Fabian Hurzeler de transfer söylentilerinin başlangıçta performansını etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba bu yaz kesinlikle 100 milyon sterlin veya üzeri bir bedelle transfer olamazdı, ancak toplam 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor. Özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performans göstermeyi sürdürürse. Güney sahili ekibi bu parayı kaçınılmaz olarak başka birçok genç cevhere yeniden yatıracak ve ardından onları da önemli bir kârla satacaktır. Not: B+

    Manchester United için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecektir. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile yürütülen görüşmelerden geri adım atmıştı; çünkü Brighton’ın, Chelsea’nin 2023’te Moises Caicedo için ödediği 115 milyon sterlin civarında bir bonservis istediği netleşmişti. Ancak onun için gelecekte bir noktada yeniden harekete geçecekleri her zaman bildirilmişti. O zaman şimdi geldi. Kırmızı Şeytanlar, orta saha oyuncusunun pek de etkileyici olmayan 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacak bir isim için bonservislerin aşırı şiştiği bir yaz döneminde kendi bakış açılarına göre aslında uygun fiyatlı bir anlaşma yaptı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın inişli çıkışlı performanslarının yalnızca hâlâ tam anlamıyla olgunlaşmamış olmasından kaynaklandığı ve en iyi yıllarının açıkça önünde olduğu yönünde olacak. Sezonu ayrıca Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında belirgin şekilde daha iyiydi; United’ın da onun temel verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fizikli yapıyı ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ve taraftarların, özellikle hazırlık döneminde ayak bileği bağlarından sakatlandıktan sonra ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Yine de potansiyelini gerçeğe dönüştürebilirse, Old Trafford’da sorunlu bir pozisyon için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorunda kaldı ama Baleba, sadece dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle rüya hamle sayılabilecek Manchester United transferine sonunda gidiyor. Brighton, onu 2023’te görece az tanınan 19 yaşındaki bir oyuncu olarak kadrosuna katmak için tam 23 milyon sterlini gözden çıkardığında yüksek potansiyelli genç bir oyuncu aldığını açıkça biliyordu ve geçen sezondaki kısa düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini takip etti. Baleba bu fırsatı hak etti ve artık bunun elinden kayıp gitmemesi için kararlı olacaktır. Old Trafford’da fizik gücü yüksek bir ön liberonun bir süredir istek listesinde olduğu düşünülürse, daha ilk andan itibaren önemli bir figür olmaya hazır görünüyor. Hücumları kesme ve takımı topu taşıyarak ileri götürme göreviyle Bruno Fernandes’in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle birlikte yeni görünümlü orta sahanın bir parçasını oluşturacak. Hazırlık dönemindeki sakatlığının ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için uzun vadede heyecan verici bir takviye olduğuna şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerli çocuğun bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için oldukça moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un "Scouser'lardan oluşan bir takım" hayali kurmasının üzerinden çok da uzun zaman geçmedi. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılmasına neden izin verdiğini bir ölçüde anlamak mümkün; çünkü sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı açıkça görülüyordu. Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubandı tartışmasının da altını çizdiği üzere, Arne Slot'un görevden alınması bile yaz döneminde ruh halini düzeltmiş gibi görünmedi. Ancak Liverpool, Jones için talep ettiği bonservis bedelinde geri adım atmamakla iyi iş çıkarmış olsa da artık onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini sürdürmesi hesaba katılsa bile Liverpool, merkez orta sahada sayı ve kalite açısından zaten endişe verici derecede yetersizdi. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından yetişen oyuncu sanki uzun yıllardır ortalıktaymış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı günlerin üzerinden de çok uzun zaman geçmedi. Jones, etkileyici biçimde baskıdan çıkabilmesi ve takım için durmaksızın çalışması sayesinde Christian Chivu'nun orta saha yapısına kesinlikle iyi bir uyum sağlayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan tartışmasız şekilde daha üstün bir oyuncu. Bu da onun Milan'da, İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu kadar büyük bir başarıya dönüşme ihtimalinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyduğu bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Yerinde sayıyordu, kariyeri duraksamıştı ve hayal kırıklığı da çok belirgindi. Slot ile arasında bir sorun yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda, çaresizce arzuladığı süreleri alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle bir transfer kaçınılmazdı ve Milan'a taşınmak Jones için tam da ilaç olabilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır; ayrıca tüm artılarına rağmen Premier League'in tartışmasız bir ya da iki seviye altında olan Serie A'da parladığını görmek de gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

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  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa açısından: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik (75 milyon dolar) bir paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. Ezri Konsa stoperde kalmış olsaydı, böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etme fırsatı ileride sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olması da düşünüldüğünde, İngiltere milli takım oyuncusu statüsüne ve Villans'ın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) talep etmesine rağmen, muhtemelen bundan daha iyisi olmayacaktı. Ancak Lucas Digne'in yazın erken bölümünde PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın da gidişi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa'yı savunmada son derece zayıf bırakıyor, bu yüzden kulübün yerine geçecek ismi bulmak için hızlı hareket etmesi gerekecek. Bu aynı zamanda Unai Emery'nin kadrosundan bir diğer kilit oyuncunun daha ayrılması anlamına geliyor; Morgan Rogers ve Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd'a gitmesinin ardından takım dağılmaya devam ederken, Ollie Watkins ile Emiliano Martinez'in geleceği konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal açısından: Bu transfer, Arsenal ve Mikel Arteta açısından kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal'in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün, onlarsız idare edip kulübün kasasından ciddi bir para çıkmasını önlemek için zaten elindeki araçlara sahip olması gerekirdi. Ben White ile Cristhian Mosquera bu bölgelerde görev yapabilirken, birinci tercih sol bek Riccardo Calafiori'nin asıl mevkisi stoper, Piero Hincapie de öyle ve diğerleri içe kayarsa Myles Lewis-Skelly de o kanatta rahatlıkla görev alabilecek kapasitede. Arsenal'in bazı oyuncuların alışık olduklarından biraz farklı mevkilerde görev alacağı bir düzenlemeye ihtiyaç duyması mümkündü, ancak bunun böylesine iyi oturmuş bir savunmaya o kadar zarar vereceğini hayal etmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda iyi bir izlenim bıraktı, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel ve aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu durum, kulübün kaliteli bir yedek isteğine boyun eğmesiyle birlikte, Arteta'nın Emirates'te perde arkasında sahip olduğu önemli yetkileri kullandığının açık bir örneği. Konsa ise kuşkusuz çok iyi bir savunmacı ve çok faydalı bir liderlik getiriyor. Arsenal dört kulvarda mücadele ederken İspanyol teknik adamın kadro derinliğine ihtiyacı var, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi duruyor. Not: C+

    Konsa açısından: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük kupalar arayışıyla Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa'ya kızmak elbette mümkün değil, ancak uzun vadede kuzey Londra'da kendini kabul ettirebilmek için ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya. İlk etapta sağ bekte White'ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatlardan iyileşip dönüş için yeterince hazır görüldüklerinde, kışa doğru rotasyondaki sırası neredeyse kesin olarak gerileyecek. Arteta'nın, garanti ilk 11 oyuncuları ile kendi deyimiyle “bitiriciler”den oluşan geniş bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve Konsa'nın Emirates'te üstleneceği rolün büyük ihtimalle ikincisi olacağı anlaşılıyor. Ancak oradaki dönemini Premier League ve belki de Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Kayda değer bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan £46,5 milyon karşılığında Etihad'a geldikten sonra çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı çıktığı ilk maçta bir gol atıp bir de asist yaparak Premier League'de ilk etapta olumlu bir izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli oyuncusuna olan güvenini neredeyse tamamen kaybetti ve futbolcu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu tüm umudu bitirdi ve 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla, Hollandalının değerini kanıtlaması için daha fazla süreyi hak ettiği elbette savunulabilir, ancak City bir yedek oyuncu için gelen böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir başka niyet beyanı ve belki de bugüne kadarki en dikkat çekeni. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun "asansör" kulüplerinden biri olarak haklı bir üne sahip, ancak Reijnders'i kadrosuna katması, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin şekilde inanan sahiplerin ciddi bir hırs gösterisi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta göreve geldikten sonra gerçekten iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de önemli katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, aynı iç saha formunu, aynı zamanda tarihlerindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite kampanyasını da yürütürken tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir ismin gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir stada taşınacak olan Saudi Aramco destekli ekibin SPL'de yükselen güç olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafa karıştırıcı bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. O halde şimdi neden profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Başka talipleri yokmuş gibi de değil. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan servete kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle son da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında kararından pişman olup olmayacağını merak etmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, gelecek Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme ihtimali çok gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı şimdiden bitmiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola'nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarları için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacaktır. Rodri olmadan City'nin düşüş yaşamasının kaçınılmaz olduğu hissi var; çünkü o, takımın kalbi ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola döneminde City'nin başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahada oyunu kontrol ettiğinde Premier League maçlarının %74,1'ini kazandı ve onun yokluğunda bu oran %61,9'a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda golleriyle de öne çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birçok maç da dahil. £116 milyonluk ($156m) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve olası transfer Ayyoub Bouaddi'den de bu boşluğu doldurması beklenemeyecek kadar genç ve tecrübesiz. Bu, Guardiola'nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; çünkü City'nin taktik planını uyarlamak ve takımın en büyük kupalar için hâlâ yarışabilmesini sağlamak adına önünde devasa bir görev var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda şok etkisi yaratan bir mesaj transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanmanın büyük favorisiydi, ancak artık bu iş olmuş bitmiş gibi görünüyor. Rodri'nin Jose Mourinho'nun İspanya'nın başkentindeki yeniden yapılanma işi yerine Hansi Flick'in zaten iyice oturmuş projesini seçmesiyle, asıl hedeflerinin ezeli rakiplerine katıldığını gören Real Madrid sarsılacaktır. Rodri, Barca'nın 2015'ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması için yapbozun son parçası olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick'in kadrosuna istikrar getirmek için mükemmel isim. Rodri ortalığı toparlarken rakiplerin geçiş oyunlarında Barca'yı delmesi kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncunun hemen uyum sağlaması da muhtemel, çünkü Barca'nın kadrosu İspanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl bitmeden sahalara dönmek için bir mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong'un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri bir rüya çözüm. Artık 2024 Ballon d'Or kazananı oyunu yöneteceğine göre, Barca'nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de kıta çapında domine edebileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri'nin İspanya ile 2026 Dünya Kupası zaferi ve Altın Top kazanmasının ardından kariyerinde atacağı doğal bir sonraki adım. City'ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca'yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım, onun Guardiola yönetiminde bu kadar alıştığı taktik prensiplerle daha yakın bir eşleşme sunmuyor. Bu transfer aynı zamanda Rodri'nin fiziksel zirvesine dönmesini de sağlayabilir. Ciddi sakatlıklar son yıllarda eski Atletico Madrid yıldızının kariyerini sekteye uğrattı ve La Liga'nın fiziksel açıdan daha az zorlayıcı yapısına dönmek, en üst seviyedeki kariyer ömrüne yardımcı olacaktır. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibileriyle uluslararası düzeyde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou'ya geçişin sorunsuz olması gerekir; kendisinden de son yedi yılda İspanya ve City'de başarıyla üstlendiği aynı her şeye hükmeden diktatör rolünü doldurması beklenecek. Rodri'ye Real'in finansal açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak o, Camp Nou'daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü artık yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham açısından: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tutmuş oldular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için diretebilirdi, hatta diretmeliydi. Ancak yine de yolların ayrılması için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık departmanını kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Spurs kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı, Micky van de Ven'in de yeni sözleşmesini bağladı; yani savunmada hâlâ yeterince alternatife sahip. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık istediğini aldığı için daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid açısından: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kusursuz bir isim. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlarken sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Simeone'nin üçlü savunmasında büyük olasılıkla ana sigorta görevi görecek ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan açıkları kapatmaya çalışırken hayati liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve belki de o ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi kupasına yaklaşmasına büyük katkı sağlayabilecek akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'nun transfer dönemi kapanmadan önce bir veya iki büyük anlaşmayı daha sonuçlandırmasına olanak tanıyabilir. Not: A

    Romero açısından: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında hep Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak ona büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillendirilmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecekler. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir yük olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi'nin takımın başına geçmesiyle yeniden yükselişe geçmiş gibi görünse bile ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun bir lig; daha taktiksel bir tempoda oynanıyor, bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca uyum sürecini hızlı atlatmasına yardımcı olacak Julian Alvarez ve Giuliano Simeone dahil dört Arjantinli takım arkadaşı da yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasası için büyük bir katkı. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umduklarını gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibi adına hayal kırıklıklarıyla geçen 2025-26 sezonunda neredeyse tek umut ışığıydı. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift haneye ulaşan tek isimdi. Bu yüzden, yeni Eredivisie sezonu başladıktan sonra onu kaybetmek oldukça ciddi bir geri adım. Ancak Cruyff’un fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG’nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu seviyedeki bir parayı geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız finansal gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim hattından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane’nin, 2023’te Genk’ten henüz 17 yaşındayken sadece 1 milyon €’ya transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan bakıldığında Ajax, yapmaya alıştığı şeyi yapmayı sürdürecek. Ancak şu anda hücumda gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye yetecek kadar kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şu ana kadarki en net işareti. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini tekrar tekrar kulübede bulan Fransa forveti için bonservis geliri elde etmeye son derece açık olduğuna dair bir şüphe vardı. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia için kaliteli bir alternatif sunması beklenen Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini karşılama ihtimalinin yüksek olması. Not: A

    Godts için: Tartışmasız biçimde kalitesinin nihai testi. Sonuçta, Barcola PSG’nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamamışsa, Godts’un bunu başarma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi tecrübesi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı ve bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte çalışmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique, hafta içi Avrupa maçlarının öncesinde ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken Ligue 1 ve Coupe de France’ta önemli süreler alması da beklenir. Ancak insan, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru adım olup olmadığını sormadan edemiyor. Yine de şu anda dünyada bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için nelerin gerektiğini öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına yine kafa karıştırıcı bir transfer hamlesi. Londra ekibi bu yaz büyük bir bonservis harcadı, hatta tartışmalı biçimde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından ciddi bir geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen ve hem sağ bekte hem sol bekte çok sağlam savunma performansları sergileyen oyuncu, adeta bir kült kahramana dönüştü. Performansları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Açıkçası, Spence’in yaz başındaki performanslarının ardından bunun neredeyse iki katı bir değere sahip olduğu savunulabilir. Üstelik sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl var, çok yönlü bir oyuncu, kariyerinin en verimli dönemine giriyor ve tabii bir de meşhur “İngiliz vergisi” var. Spurs, Andy Robertson’ı bedelsiz transferle kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda en azından yeterince dolu görünüyor. Sağda Pedro Porro ilk tercih gibi dururken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter adına gerçek bir fırsat transferi gibi hissettiriyor. Inter, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid’e gitmesi ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde başarısız olması sonrası rotasını başarıyla Spence’e çevirdi. İlk oyuncu Chelsea’ye katılırken, ikincisinin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Nerazzurri’nin Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar başarılı olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmayabilir, ancak Spence savunma yönüyle bir gelişim anlamına geliyor ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu kulüp bu bonservis bedelinden de çok memnun olacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına katıyorlar. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve Tottenham savunmasını bu yaz neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından haklı olarak daha büyük ve daha iyi şeylere gittiğini düşünecektir. Her ne kadar sonunda kuzey Londra’da kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca ciddi şekilde savruldu. İlk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız geçen görev döneminde İtalyan teknik adam tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir üyesi olduğu iki sezonda da küme düşme hattına yakın bir mücadele yaşayan oyuncu, şimdi Kuzey Amerika’da itibarını büyük ölçüde artırdıktan sonra yeniden Serie A’yı kazanmanın favorileri arasında gösterilecek ve tabii Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere Milli Takımı’ndan takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve yeni takımında San Siro’daki heyecan verici macera öncesinde uyum sağlamasında ona yardımcı olmalı. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadarını tam olarak alamamış olabilir, ancak bu yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında sürekli şartları değiştirmeye çalıştı ve bir aşamada oyuncunun 50 milyon avroluk (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) serbest kalma bedelini bile talep etti, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon sterlinlik (20 milyon dolar) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Açıkçası, Chavarria’nın batı Londra’ya gitmek istediğini net şekilde ortaya koymasının ardından Rayo güçlü bir pazarlık konumunda değildi ve 28 yaşındaki oyuncu da çok daha yüksek bir bedel isteyebilecekleri, potansiyeli çok yüksek genç bir yetenek sayılmaz. Yine de bu para, geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez alınan sekizincilik derecesinin üzerine koymak ve kadroyu güçlendirmek adına Rayo’ya önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea için: Chelsea’nin, Dünya Kupası sırasında Marc Cucurella’nın hızlı şekilde Real Madrid’e ayrılmasının ardından savunmanın sol tarafını mutlaka güçlendirmesi gerekiyordu; bu ayrılık, Jorrel Hato’yu eldeki tek tanınmış kıdemli sol bek olarak bırakmıştı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, yine de oyuncu Xabi Alonso tarafından işaret edilmişti. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük ayakkabılar var; zira Cucurella, kendi mevkisinde tartışmasız dünyanın en iyilerinden biri hâline gelmişti. Hato, geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisi hakkında çok yüksek düşünülüyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünde olacak ve belki de genç Hollandalı için bir mentor görevi üstlenecek. Toplam 22 milyon avroluk (19 milyon sterlin/25 milyon dolar) paket, kısa vadeli bir çözüm olsa bile, 60 milyon sterlin (81 milyon dolar) değer biçilen Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir bölge için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, ancak 22 yaşında Real Zaragoza’ya katıldığında İspanya’nın ikinci kademesine transfer yapabildi ve 2022’de şu an Liverpool’un başında olan Andoni Iraola onu Rayo’ya imzalattığında La Liga’ya yükseliş adımını attığında 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde istikrarlı şekilde gelişim gösterdi; öne çıkan, agresif, topla rahat bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline yükselmesine yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük güçlerinden birine hayal transferini yapıyor ve belli ki hayranlarından biri olan vatandaşı Alonso’nun yönetiminde kendini göstermek için bolca fırsat bulma ihtimali çok yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşını tamamen karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması nedeniyle bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapılmıştı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca, bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yoktu ve Liverpool için eklenen 55 milyon avroluk (£47 milyon/$64 milyon) satın alma opsiyonu, gelecek yaz Barca'nın istenmeyen bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, değerlendirmeleri gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde zayıf görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftada 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışırken Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bekte de oynayabiliyor, bu yüzden kağıt üzerinde geçici bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belirsiz. Liverpool'un, yaz başındaki hedeflerinden Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten kaçındığı bildirildi, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve yanıtlaması gereken çok sayıda soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini toparlamak için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları göz önüne alındığında Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisini istemesi açısından şanslı ve başarısız olması halinde olası sonuçların farkında olacaktır. Geçen yıl ruh sağlığı için ara verme ihtiyacı hissettiği zorlu bir dönemin ardından futboldan yeniden gerçekten keyif alma hedefiyle, kendisinden şüphe duyanların yanıldığını kanıtlamak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin ateşli atmosferi tarafından desteklenmek Araujo'ya kesinlikle büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkan bir savunmacı olarak Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacak ve Iraola'nın agresif sistemine de güçlü bir uyum sağlayacak. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da çok eleştirildiği basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma çıkış yaptıktan sonra bir daha hiçbir zaman en üst seviyeye tam olarak ulaşamayan bir stoper için oldukça önemli sayılabilecek bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp için zorlu geçen bir dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’ı kadrosuna kattı ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunduğu düşünüldüğünde oyuncu satışı bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına direnememiş gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması olarak, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutları öncesinde Chelsea’den oyuncu alıyor olmaları dikkat çekiyor. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kazançlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah İngiltere milli takım oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı hâline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’nın Premier League ve Avrupa deneyiminin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona pekâlâ uyabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasızca dürüst olmak gerekirse, Chalobah birkaç yıldır Chelsea tarafından oyalanıp durdurulduğu için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Kulübün yöneticilerinin bir süredir ondan para kazanmayı amaçladığı yönünde bir his var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı (orada iyi bir performans sergiledi), ardından bağlı bulunduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, transfer hamleleriyle Chalobah’nın geçen sezon en çok kullanılan stoperleri olmasına rağmen yeniden sıralamada geri düşeceğini net biçimde gösterdi ve saf kâr getirmesi de Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce onun gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve şimdi Şampiyonlar Ligi futbolu oynamayı ve Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde, Como Gölü kıyısında yeni bir kültür deneyimlemeyi dört gözle bekleyebilir. Serie A hayatına iyi uyum sağlaması şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam anlamıyla bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bıraktı, ancak şimdi Guimaraes olmadan orası, Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan yıldızın yokluğunda, The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Yeni transfer Sean Steur'dan henüz 18 yaşındayken Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil; Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol atmış olduğu düşünülürse bu gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu aynı zamanda örnek olarak liderlik yaptı ve sık sık takım arkadaşlarını adeta sürükleyerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'nin, kulübede resmen Eddie Howe'un yerine geçtiğinde orta sahanın merkezini yeniden dengeye kavuşturmak için önünde devasa bir görev olacak ve Guimaraes'in yerine yeterince deneyimli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkansız hâle gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken gelen son derece akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında kolayca 8 numara rolüne yerleşip Arsenal kaptanının üzerindeki yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de herhangi bir Arsenal oyuncusundan daha fazla ikili mücadele kazanmış olmasıyla, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacak. Arsenal taraftarları, deneyimi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına mükemmel uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma çok çabuk adapte olacağından emin olabilir. 2025-26'da Arsenal'in başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve artık Guimaraes onların korkutucu merkez hattını tamamladığına göre, yurt içindeki herhangi bir rakibin onlara fiziksel üstünlük kurabileceğini düşünmek zor. Paris Saint-Germain ile yeniden karşılaşmaları hâlinde aynı durum Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olabilir; bu da o ulaşılması zor kupayı sonunda kazanma şansları açısından oldukça olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşındaki Guimaraes için şimdi Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu, son 16 turunda Norveç'e karşı gelen kabus gibi vedadan önce, Dünya Kupası'nda Brezilya adına dört golün pasını verip Vinicius Junior ile birlikte takım üzerindeki belirleyici etkide yarışarak en ufak şüpheye yer bırakmadan kanıtladı. Guimaraes bir süre önce Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahraman olmak adına tüm kutucukları işaretliyor; üstelik üzerindeki yüksek bonservis bedelinin baskısından da hiç çekinmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid açısından: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette Mastantuono'nun, Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritmini bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affı olmayan bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar çabuk uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Real'in Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymaması söz konusu olabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina açısından: 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından toparlanmaya çalışan La Viola için mükemmel ve düşük riskli bir transfer, her ne kadar oyuncunun yıllık 3,5 milyon euroluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da. Mastantuono, 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde çok yönlülüğüyle birlikte Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite katacaktır ve kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarıp Arjantin milli takımına geri dönmek için de istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip, yani Serie A kuralları doğrultusunda transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilirler. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların önünü de açabilir. Not: A+

    Mastantuono açısından: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde bir fırsat transferi gibi görünen 63 milyon euroluk bedelle büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük cılız katkısı, etrafında oluşan heyecanı haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve hayal kırıklığı vücut diline açıkça yansıdı; özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için oyundan atıldığında bu durum net biçimde görüldü. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya gidiş, Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta bunu yapması için ona alan tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Manchester City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yaklaşımı gerçekten sorgulanmalı. 2023’te düzenli forma giymek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen Trafford’un, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon sonunda Etihad’da birinci kaleci olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun sadece üç maçı geride kalmışken kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı kadroya kattı ve genç İngiliz’i anında yeniden geri plana itti. City, duygular ve aidiyet yerine iş ihtiyaçlarını acımasızca öncelemesiyle tanınan bir kulüp haline geldi. Finansal açıdan bakıldığında da 12 ay önce Burnley’ye £27 milyon ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan fazlasıyla memnun olacaklardır. Bir başka çok beğenilen, genç ve A takıma çıkma potansiyeline sahip akademi mezununun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu transfer, yaz döneminde sessiz ama etkili şekilde güçlenen Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Doğru adımları atmaları halinde gelecek sezon Avrupa potası için sürpriz adaylardan biri olabilirler. Trafford, Elland Road’a gelen ve büyük ilgi gören bonservissiz Harry Wilson ile çok beğenilen Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından takıma katıldı ve Leeds için sorunlu bir bölge olan kaleye üst düzey bir çözüm sundu. İngiltere’nin gelecekteki bir numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle’ın da ilgisi biliniyordu ve Trafford, Premier League’de birçok takımdan birini seçebilirdi. Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve bu da onun, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inandığını gösteriyor. Toplam £45 milyonluk ($60.5 milyon) paket, tam bir sezonu yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tam potansiyeline ulaşırsa Leeds ilerleyen yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City’den uzakta yaşama dair ikinci bir deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, uzun vadede Premier League’de birinci kaleci olarak kendini kabul ettirme şansı nihayet gerçek anlamda önünde duruyor. Kalecinin yeni bir başlangıca açıkça ihtiyacı vardı; geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getirmişti. Şimdi ise bu transferin, 32 yaşındaki Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin bir numarası olma yolunda onu ileri taşımasını umacak. Trafford, Premier League’de Everton file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak. Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek konumunda olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması da düşünüldüğünde, ona bir fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde “büyük altılı” kulüpler yerine Leeds’i seçme kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız birinci kaleci olacak ve omuzlarındaki baskı da çok daha az olacak. Kendi içinde bu hamleyi daha da büyük şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'ten Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon avro kâr etmek, RB Leipzig adına müthiş bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimler, daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin itici gücüydü ve takımın yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularından gelir elde etmeye yabancı değil; hatta kulübün tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Toparlanacaklar ve çok geçmeden başka bir cevher daha bulacaklar, ayrıca Diomande Real Madrid'de hızlı bir başlangıç yaparsa bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da artıracak. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için piyasanın üstünde ödeme yaptı ancak günümüz pazarında birincil hedeflerinize ulaşmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ACL ameliyatından sonra iyileşme süreci devam ettiği için 2027'ye kadar dönmesi beklenmiyordu ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü olduğu için takımın kesinlikle daha fazla kanat derinliğine ihtiyacı vardı. Arsenal'in Brezilyalıyı transfer etmek için bastırdığı bir dönemde genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerini doldurması için alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olmasıyla Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'yi kadrosuna katması da, kupasız geçen iki sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlar sıradan futbolseverlerin çoğu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon avroluk transferini tamamlarken Diomande'nin varlığından habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda yedek takımdan yükseldikten sonra ligde yalnızca 10 maça çıktı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Genç oyuncu, üst düzey profesyonel olarak ilk tam sezonunda tüm kulvarlarda 23 gol katkısı üreterek Alman kulübü için ne kadar mükemmel bir keşif olduğunu hızla kanıtladı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Diomande, Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktaya gelindiğinde 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın birçok elit kulübünün hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısıyla ve 140 milyon avroluk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten olağanüstü; bu da ne olursa olsun onu kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah, muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yıl boyunca sergilediği insanüstü istikrara yaraşır bir zirve noktasındayken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını da kimse öngöremezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine oturmaya zorlandıktan sonra da Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil kadrodaki birçok isim ciddi biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü, çünkü hücum katkısı kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısındaki eksiklik daha görünür hâle geldi. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki köklü kuralını asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık 400.000 £ olduğu bildirilen yeni sözleşmesi sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildi; bu, işin içindeki tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bedeli bile alınamaması da ayrıca bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor'un büyüklüğündeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir iş. Kendi kuşağının en seçkin golcü ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklar. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının üzerine inşa edilen, Trabzonspor'un küresel profilini de önemli ölçüde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında iyi bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan 12 ay içinde Türkiye'ye bedelsiz transfer yapmaya gelmek Salah adına utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının bedelini en ağır şekilde ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde noktalamaya mahkûm görünüyor. Görünüşe göre Avrupa çapındaki başka hiçbir üst düzey kulüp eski Roma yıldızına ilgi göstermedi; bu da onun serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde çok şey anlatıyor. Salah Türkiye'de gol vuruşunu yeniden bulmalıdır, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde daha düşük olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden özel olarak kesinlikle pişmanlık duyuyordur. Egoyu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde gündemde kalma mücadelesi vermek yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Chelsea devreye girdiğinde Brentford’un 36 yaşındaki Henderson’ın önünü kesmesi zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek transferini kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini almak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlin (55 milyon dolar) bedelle takıma katıldı. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerinin yerini doldurmak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, etraftaki en iyi genç yetenekleri kör bir umutla toplayıp gelecekte elit yıldızlara dönüşmelerini bekleyen transfer stratejisinden çok ciddi bir sapmayı temsil ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleriyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hayranı bulunan Henderson, son yıllarda fazlasıyla eksikliği hissedilen tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde Mavililer’in aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında takıma ne katacağı konusunda soru işaretleri olacak olsa da 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneklerinden çok, saha dışında sunacakları için transfer edildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle bilgi birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların gönlünü kazanması gerekecek. Buna rağmen, Son 16 Turu’nda Meksika ile oynanan maçın ardından yaşadığı talihsiz kol kırığına rağmen kendisini kullanıma hazır tutup hatta antrenman yaparak karakterini göstermesi, Dünya Kupası’nın itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu düşündürüyor. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşındaki Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı, muhtemelen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, kariyerinin bu aşamasında ona kesinlikle çok cazip gelecektir. Saha dışındaki katkısının yanı sıra, Mavililer kültürlerini yenileyip umut vadeden genç kadroyu büyük kupalar için düzenli şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında yeni bir dönemin de öncülüğünü yapması beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun başarılı olamayacağına iddiaya girmek kolay değil. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği yaşa kadar onu güvence altına alan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu kadrosuna katmak için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu da onun en üst seviyedeki tecrübe eksikliği düşünüldüğünde önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı ve takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu; ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yürüyüşte de kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco'nun progresif pasları Strasbourg'ya ciddi bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini süpürdü. Strasbourg'nun Chelsea ile ilişkisinin yapısı, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için adeta düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından küresel ölçekte de dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akıcı ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, kariyerinin başında adını bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kapasitesi ve agresifliğiyle Barco, Chelsea'nin topu rakip yarı sahada dolaştırmasına ve geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlamasına katkı sağlayabilir. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilirse, onun varlığı bu darbenin etkisini mutlaka azaltacaktır ve hâlâ ortaya çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılışının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı. Brighton'da yalnızca sekiz ay forma giydikten sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonuncusu da geçen yaz onun bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyunun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir sonraki seviyeye taşıyacak ideal teknik adam da Alonso. Arjantin formasıyla turnuvada sadece 19 dakika oynamış olsa da Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası gibi ürkütücü bir sahnede çalışma deneyimi de Barco'nun kariyerinde önemli bir artı olacaktır. Chelsea'de parça parça bir role alışması da gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Geçen sezon açık ara takımın en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin de ortak üçüncü en golcü ismi durumundaki oyuncusunu kaybeden Brighton için bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Danny Welbeck’in ayrılığına, özellikle de 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, elbette içerlemezler ama bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de çok şey vaat eden genç Yunan forvet Stefanos Tzimas aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı sonrası hâlâ sahalardan uzak olduğu için, buna layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu an için Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu anda net değil ama Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal açıdan dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti; zira BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından gençlik odaklı transfer politikasını geride bırakıyor. Welbeck, kariyerinin son demlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla sunuyor. Ayrıca sadece kadroyu doldurmak için alınmış da olmayacak. Brighton forveti, şu anda 35 yaşında olmasına rağmen, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı: 13 gol. İkinci en yüksek sayısına da 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, en yenisi ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi çok sayıdaki forveti kadrosunda bulunduran Chelsea’nin gidecek oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma fırsatı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken, muhtemelen soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Sürekli ilk 11’de başlamayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip bolca süre alma ihtimali oldukça yüksek; ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en önünde yer alması bekleniyor. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, Chelsea katılım hakkı elde ederse, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama konusunda bir fırsat daha verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Blues’un onu takımda tutması durumunda Delap için de olduğu gibi, onun için mükemmel bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmiyet kazandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında, bu durum ona yeni bir kontrat teklif edilmesini zaten her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminin tadını çıkardı; savunmada kilit bir figür haline geldi ve kulübün 2022-23’te tarihi bir üçleme yapmasına, buna o çok istenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak yolların ayrılması muhtemelen bu aşamada mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi bulunsa bile çok yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu transfer Inter için bedelsiz olsa bile önemli bir risk taşıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, onun Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek umması gereken şey, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğunda hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve yaz başında Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performanslarla bunu gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter, İtalya’daki daha yavaş temponun, Premier League’de bedeni ona sık sık sorun çıkaran bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpratıcı etki yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, yerini aldığı Francesco Acerbi’nin yerine geçiyor; 38 yaşındaki Acerbi ise daha az yoğun bir ligde İngiliz oyuncunun potansiyel olarak daha uzun yıllar oynayabileceğinin belki de bir kanıtıydı. Inter, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir tür transfer çalımı olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki hayata gayet uygun düşmelidir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yazın yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, milli takım seviyesinde de yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'dan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın, 24 yaşındaki Lacroix'ı Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede yatırdıkları parayı neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynayabilen, oyuna hükmeden bir savunmacı olarak sergilediği performanslar düşünüldüğünde, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörüyordu ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede test etme isteğinin de farkında olduğu bildirildi. Şişkin piyasayı göz önünde bulundurunca daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirlerdi, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para bilanço dengesi açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League deneyimi ve kalite ekleme yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadede kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz dağınık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın hepsi beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nın gelişinin ardından Blues'ın bir başka stoper daha alabileceği, gündeme gelen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon'un da bulunduğu bildirildi; bu da muhtemelen mevcut gruptan birden fazla oyuncunun gönderileceği anlamına gelir. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nın tam üyesi olan, zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde de çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'le birlikte kadroya katmak, Chelsea'ye etrafında yapı kurulabilecek sağlam görünen bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile deneyim eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A Milli Takımı'na yükselen ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı biçimde sağlam performanslar sergilemesinin ardından, bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine geçiş yapma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için mükemmel sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerinin sınırlılıkları ile respective geleceklerini çevreleyen belirsizlik nedeniyle, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta bir kült kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında kısa sürede sevilen bir isim haline getirecektir. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest açısından: Ortada biraz karışık duygular olabilir. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar ilerlemelerinde o kadar önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Kesinlikle her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. Yine de en azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon £ mu yoksa 130 milyon £ mu, bilmiyoruz; Forest ikincisini söylüyor. Ancak iki yıl önce sadece 35 milyon £’a transfer edilen bir oyuncu için bu, muazzam bir para. Bu nedenle, Anderson’ın City Ground’da eksikliği açıkça hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye ciddi bir bedel ödetti. Not: A

    Man City açısından: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması lazım. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; ama dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahasına mükemmel uyum sağlayacak gibi göründüğü anlamına geliyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya da dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson hâlâ uluslararası düzeyde İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalmasının hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson açısından: Doğru zamanda yapılmış doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini artık açıkça aşmış durumda. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vaat eden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk örnek olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki yeri arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası dönemi çevreleyen çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta saha oyuncularından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Zira Arjantinli oyuncunun batı Londra’daki tek sezonluk unutulmaya yüz tutmuş macerası ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis etiketi düşünüldüğünde gönderilmesi kolay olmayabilirdi. Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği haberinin çıkmasının üzerinden 10 günden biraz fazla zaman geçmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren kiralık Aston Villa transferiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağını tahmin edersiniz. Bu da, özellikle Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bonservis bedeliyle yeni transfer etmişken, Chelsea’yi fazlasıyla memnun edecektir. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Oyuncunun peşine düşülmesindeki itici gücün, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery olduğu anlaşılıyor ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu öne çıkan bir yetenek yapan canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu anlaşmanın ciddi risk taşıdığı hissi var. Kanat oyuncusu, Rogers’ın hücumdaki rakamlarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve Villans, sezon sonunda onu satın almak zorunda kalırken Garnacho bekleneni veremezse, üstelik muhtemelen büyük bir bedel karşılığında, ciddi sorularla karşı karşıya kalacak. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Anlaşma ise açıkça Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilen kârı UEFA’nın gözünde en üst düzeye çıkarmak için kurgulanmış. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı mutlaka değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda maharetli ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde bir yeri boşaltmış durumda. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinin dışında omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor; zira Villa Park tribünleri, Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından yeni transferden büyük beklenti içinde. Garnacho’nun, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünen, şartlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumuna da mutlaka dikkat kesileceği söylenebilir; oyuncunun tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrosuna nadiren dahil edildi. Menajerin bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'dan Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa’nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha yüksek bir bedele satılabilirdi, ancak Club Brugge iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan elde ettiği kulüp rekoru gelirden fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu büyüklükte bir para, Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise’den geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırmaya çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok açıdan doğru profile uyuyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaparak (22 gol, 29 asist) müthiş bir bireysel performans sergiledi ve Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı verdi. Elbette bu transferin belli riskleri var, üstelik bonservis günümüz piyasasında makul görünse de; Tzolis, Norwich City’deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlanmıştı, ancak o zaman çok gençti ve Kanaryalar küme düşmeye mahkûmdu, bu yüzden Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in bu deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu başarılı olmak için gereken fizik gücü ile sürate sahip. Arsenal’in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için biraz sabırlı olması gerekebilir, ancak en azından başlangıçta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League’e geri dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerinin ardından Belçika’da kariyerini yeniden canlandırmış olması da ona moral veriyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge’de yakaladığı yüksek standardı sürdürmek, ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal’e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu nedenle transferin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra’da kendine yer edinmeye çalışırken zorlu mesai başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan daha değerli olduğu açık, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar sağlamakta zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye bir sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar boyunca transfer politikası nedeniyle Barça'yı fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekirse bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif haline getiriyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takım debutunu yaptırdığı bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak işler onun için hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transferi yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan tarafı, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak olması. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, çok yönlülüğü ve hızıyla bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek Adeyemi'nin işini epey kolaylaştıracaktır. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet ortaya koyabilmesi için daha iyi bir platform bulamayacak olan Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League hiyerarşisindeki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal'e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea'nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, Chelsea'nin ise dört gözle bekleyeceği herhangi bir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi son şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge'e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers'ı Middlesbrough'dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıçta 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın para, Villa'nın bir yedek bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda Unai Emery'nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine büyük katkı sağlayacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League'in finansal kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığının yeni bir kanıtı olarak görüyor. Not: B+

    Chelsea açısından: Tam anlamıyla büyük bir hamle. Beklenti, Rogers'ın bu yaz batıya değil kuzey Londra'ya gitmesiydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın yarattığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League'in en çok aranan hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal'i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendi kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de artık transfer döneminin kapanışından önce Chelsea'nin "istenmeyenler" grubundan bir oyuncunun fahiş biçimde şişirilmiş bir bedelle Villa Park'a gelmesini bekliyor. Yine de daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Premier League'de sadece iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea'nin fazlasıyla yüksek ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro'dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: Olayların şaşırtıcı bir şekilde gelişmesi; en azından dışarıdan bakıldığında öyle. Varsayım, Rogers'ın aklını Emirates'e gitmeye koyduğu yönündeydi; orada Mikel Arteta'nın Arsenal hücumunda yakın zamanda ayrılan Leandro Trossard'ın sol taraftaki yerini alması bekleniyordu. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz gibileriyle açıkça harika bir iş çıkaran Alonso'nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers'ın Stamford Bridge'e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma şansının daha da belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık Premier League'de iyi arkadaşı ve alt yaş gruplarında Manchester'dan eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla "cold" sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağıydı, ancak formda olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, bu yılın başlarında Tielemans ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenardayken çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu güçlü bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Üstelik sözleşmesinin bitimine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabul etmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Çok hoş bir sürpriz. Hamlenin tamamlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans açıkça United'ın bu yaz aradığı yaş profiline uymuyor ve 29 yaşında bir oyuncu için bile kesinlikle epey yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri olan Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar hafifletecek. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da klasını bir kez daha ortaya koydu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak; bu ücret karşılığında sezonun transferlerinden biri olduğu bile kanıtlanabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun zamandır Premier League'in elit kulüplerinden birine katılacak isim olarak gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına basmasının ardından, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bunda da bir sorun olmayacaktı. Villa kendi başına da dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bu transferi Tielemans için çok büyük hale getiriyor; o da kuşkusuz, oyunun en büyük sahnelerinden birinde olağanüstü pas repertuvarını ve müthiş tekniğini sergileme fırsatının tadını çıkaracaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma katıldıktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yerine görev yaptığında sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünen o ki Fernandez ayrılırsa, ki bu oldukça muhtemel, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun dokunulmaz görülmediği açık ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64 milyon) artı bonuslarla birlikte £2 milyonluk teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar biraz kötü bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para bu anlaşmayı muhtemelen reddedilemeyecek hale getirdi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma gelecekte iyi duygularla hatırlanmayacaktır. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da sezon öncesi hazırlık dönemi başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için eldeki tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncusunun Mason Mount olması senaryosundan kaçınmaya çalışırken paniğe kapılmış şekilde Santos'a yöneldi. Fernandes girişimi sonuçsuz kalınca United karar vericilerinin 'sakin' kaldığı bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Manchester United, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayısal takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşabileceği çok fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna, Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından alınmamasının da etkisiyle, Santos'un 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla dakika alıp alamayacağı ise zamanla görülecek ve United'ın başka kimleri kadrosuna katacağına çok şey bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Bununla birlikte, Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa kupalarının hiçbirine katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirmesini sağlamak oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen söndü! Newcastle, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olmasının hayalini kuruyordu. Ancak Liverpool daha sonra Alexander Isak'ı son derece can yakıcı koşullarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini acımasız şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirmiş olsaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik alımlarına milyonlarca sterlin harcandı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Felaket bir sezonun bitimine daha çok varken Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak hayalin gerçekten sona erdiğini gösteren şey Tonali'nin, üstelik Tottenham'a, gitmesi oldu. Taraftarlar açısından asıl travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılacak olması. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor; çünkü o paranın da büyük ihtimalle boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi £85m'lik anlaşmayı sonuçlandırmasından sadece bir gün sonra Tottenham, Tonali için rekor transfer ücretini bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116m ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi'nin yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapacak isim gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendisini fazlasıyla kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını alması umutsuzca gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra başkanı Daniel Levy'nin yönettiği ihtiyatlı/cimri transfer yaklaşımı nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini kadrosuna katmak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir transfer. Varsayım şuydu: Tonali, yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran kulüpten ayrılırsa, bunun adresi Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olacaktı. Bunun yerine son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada tamamlayan bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Serie A'dan herhangi bir kulübün Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de anlaşılır biçimde Newcastle'ın istediği bedelden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bu da inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi Tottenham'da iki sezondan daha uzun süre kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine böylesine düşük bir serbest kalma maddesi konulması nedeniyle Inter’in kararı sorgulanmalı. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğunda hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri ve bu nedenle 20 milyon avro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl varken bugünün piyasasında çok daha yüksek bir bonservis getirisi sağlayabilecek Inter için oldukça zayıf bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon avro olarak belirlenmeden önce bu yıl düşürüldü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı finansal kuralları içinde hareket ederken uygun fiyatlı transferlerin peşine düşen bir kulüp itibarı kazanan Real için yine çok akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için ayrıldığı bildirilen 30 milyon avronun oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı ve bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımlar tarafından değerlendirilebilecek bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onun tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif olmadığını gösteriyor ancak bu kadar düşük bir ücret karşılığında, en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesinin eklenmesini neden istemiş olacağını tam olarak açıklıyor. 2021’de PSV’den geldiğinden beri Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Inter’in hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında pay sahibi oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskının bir miktar azalması anlamına geliyor. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesinin kesinleşmesiyle birlikte bazı önemli satışların gerekeceği zaten belliydi ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; kaliteli bir orta saha oyuncusu olarak, kaderleri sezonun son gününde kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı hiç de sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücünün oldukça zayıf olduğu bir ortamda Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak sık sık eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz işi ne kadar ciddi tuttuğunun bir başka kanıtı. İki felaket sezonun ardından, ikincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacakken, Tottenham bir daha kendisini asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon £ ödemek bir niyet beyanı idiyse, bu onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyordu. Ayrıca Roberto De Zerbi'nin onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü de açık. Ancak bu anlaşmanın üzerinde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Tottenham, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinden de gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak için Fernandes'e ederinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Tottenham için gerçekten işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok geçmeden kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka gerekçe haline gelecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşının seviyesine hiç yakın değil; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: Manchester United, Liverpool ve PSG. Bunun yerine kendisini Tottenham'da buldu; geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren takımda. Bu da transferi bir bakıma yatay bir hamle gibi gösteriyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes tartışmasız şekilde De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşıyabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne teknik adam ne de kulüp istikrarıyla ünlü olmadığı için İtalyan çalıştırıcının Tottenham'da ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bonservis belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi şekilde kullanılma ihtimali de yüksek. Not: B 

    Bayern için: Harika bir transfer işi. Saibari'nin piyasa değeri, 25 yaşındaki oyuncunun Fas formasıyla sergilediği olağanüstü performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; oyuncu ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçında da gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda'ya karşı alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmileştiğinde belirttiği gibi, Bayern bir süredir bu anlaşma üzerinde çalışıyordu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilen refleksif bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek bir bakıma kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yapılan klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda sevinçten havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’u Manchester United’a satmak için anlaşmaya varmasının ardından bu, Atalanta adına bir başka akıllıca anlaşma olma potansiyeli taşıyor. Palestra için alınacak kayda değer 55 milyon avroluk (£47m/$62m) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün de Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir nakde çevirmeye karar verdiği iddia ediliyordu. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdiğinde aklı çelindi ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadele olacağı belliydi. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisine dair, teknik direktör kimliğinden ziyade, ilgi çekici bir gösterge. İspanyol teknik adamın bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş ölçüde Serie A şampiyonlarına katılması bekleniyordu, dolayısıyla bu açıdan kesinlikle büyük bir başarı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun bir profil çiziyor. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir hissiyat var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında hâlâ ham ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu hamle bir miktar risk barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunun cevabını yalnızca Palestra’nın kendisi verebilir; zira çocukken akademisinde oynadığı ve desteklediğine inanılan kulüp Inter’di. Ancak Maviler’in sunduğu bildirilen sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklıyor olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendini deneme fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; aynı zamanda geçen yaz Giovanni Leoni’nin Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun bir işaretiydi. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür hâline gelebileceğine işaret ediyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl dışı bir meblağ ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atıyor olacaktır. Unutmayın, Ramos PSG’nin forvet sorununa çözüm olması için düşünülmüştü ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, Ramos zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi ki bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım seviyesinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun gerisinde kalması da aynı şekilde öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan €75 milyon karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla hücum hattını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi kadrosuna katmak için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını kasasına koydu. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen açıklığa kavuşturalım: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelerek üç sezonda 45 gol atıp etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de paraya boğulmuş olmaktan çok uzak bir Milan takımı için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bedel ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık söylemek gerekirse, biz onun Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol açısından aslında aynı güvenceye yakın bile bir şey sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü alma adına çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek anlamda baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; zira genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek ölçüde olağanüstü hücumculara sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulabilecek iyi bir isim, etkili bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücum hattındaki ana isim olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu zaten büyük bir ücret, ama bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Söz sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir transfer hamlesi; altı yıl önce sadece 2 milyon sterline aldığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin ($70m) kazanarak piyasadaki en iyi satış yapan kulüplerden biri olma itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle kulüp, Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmekten memnun olacaktır; ancak daha önce oyuncunun değerinin 70 milyon sterlin ($94m) olarak görüldüğü bildirilmişti. Brighton bu ücreti kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatıracaktır; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından, ayrı bir transfer olarak Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olduğu özellikle belirtiliyor. Ellerindeki stoper seçenekleri de zaten az değil; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio da West Ham’deki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Bu transferin açıkça, Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirmesiyle gerçekleştiği görülüyor; ancak Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısında son yılına girmesine ramak kalmışken Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissine kapılmamak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin ($54m) civarında olması beklenirdi, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, takım arkadaşı stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. En azından Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında henüz zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu hamle son derece mantıklı. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net biçimde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük adımlar için bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somut bir adıma dönüştürdü; dolayısıyla eğer sözde “Büyük Altılı” bir kulüpte garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak bilecektir; bu da uyum sürecini hızlandırmalıdır. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturmalarının ardından muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından artık yukarı gitmekten başka yol yok gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık oldukça güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli verebilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna'nın, yalnızca geçen yaz 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde etmiş gibi göründüğü düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi, Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle zaten hareket alanı kısıtlı bir durumdaydı. Bu da, 40 milyon euro (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, ancak yine de 15 milyon euro (£13m/$17m) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemel görünüyordu ve serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda ellerini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool'un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal alternatifi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyor olmasına rağmen araya girip transferi çaldı. Bu nedenle Liverpool, bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak aynı zamanda böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu, ileride fırsat transferi olduğu ortaya çıkabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde görev yapabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı anlaşılan Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum gibi görünüyor. Ancak genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstar olma yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek, gerçi kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde bir ölçüde göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden çıktıktan sonra daha sonra Real Madrid'e gitti ve yalnızca bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına yerleşmeyi ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör olabilir. İlk 11'de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesinin beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücum hattında yine de bol fırsat görmelidir. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Liverpool, Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda gerçekten iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar azalmasına izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, onu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda gücünün zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından sonunda bedelsiz ayrıldı. Hal böyleyken, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, yani haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, dağınık geçen ve dikkat çeken bir dizi hatayla bölünen bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Üstelik aylarca uzayan yıpratıcı görüşmeler, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kaldı. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından devasa bir israftı. Not: D

    Real Madrid için: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olsa da, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yılın kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da oldukça anlamlı. Fransız oyuncu, iyi gününde kaliteli bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına ulaşmış değil. Real, fiilen onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına oynuyor ve bu transfer kulübün problemli bir bölgesi için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen ise hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın yoğun baskısı altındaki Real Madrid'de bu transferin çok hızlı şekilde ters gidebileceği hissi var. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananı kesinlikle, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlamak zorunda kalacak; Bernabeu denilen o kazan ortamında, Anfield'daki son sezonunu sarsan türden hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bedelsiz olarak Madrid'e giderek Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip olacak. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'a, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri. İnanılmaz çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olan Portekizli yıldız, Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Pep Guardiola'nın adeta kusursuz oyuncusuydu; bu yüzden Katalan teknik adam onu çok sevdi ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı da döktü. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette iyi değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önce kişiliği, City'de çok özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden var. Real Madrid, yalnızca olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın da elinden imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bazıları hakkında bizzat yorum da yaptı, Camp Nou'ya transferi neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi, belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kalmış olabilir ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yetenek ve azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. Son en az üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir Silva'nın adı La Liga'nın en büyük takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda ve zor bir dönemden geçiyor. Ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, onun şüphesiz kucaklayacağı ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti çok sert ve Silva artık bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş metre kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, belki Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması küçük bir üzüntü yaratıyor ama Bernardo, tıpkı Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric gibi, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz garip bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022'deki kötü başlangıcının ardından kulübe katıldığından bu yana Chelsea'nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden onun zararına gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkiisinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea'nin İspanyol oyuncuyu Brighton'dan £60 milyon ($80m) karşılığında transfer ederken en başta fazla ödeme yaptığı da kesin ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra £52 milyona ($69m) kadar bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen yetineceklerdir. Hatta temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella'nın ayrılığı, ciddi şekilde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden de mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato'nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco'nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken dönem transfer hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp daha geçen yaz Alvaro Carreras'ı Benfica'dan Bernabeu'ya geri getirmek için bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum onların, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmasına engel olmadı. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için çok yüksek ve bu da formu son aylarda bir miktar düşen bir oyuncudan yatırıma anında karşılık alınmasını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun üzerinden gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir "Mourinho" oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid şimdi yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu yüzden gidenler konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Kuşkusuz bu transferin asıl kazananı Cucurella oldu; dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefine ulaştı ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Defans oyuncusunun Stamford Bridge'de BlueCo'nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya'ya dönmek istediği yaygın şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Bernabeu'ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girer girmez Cucurella'nın hemen evet dediği tahmin ediliyor. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için, Carreras'ın Portekizli teknik adamın ilk 11'inde dönüşümlü olarak forma giymesi muhtemelken onun da kilit bir oyuncu olarak kendini kabul ettirme şansı oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli düşünüldüğünde, özellikle Barcelona bağlantıları da göz önüne alındığında, meşhur sabırsız Bernabeu taraftarını karşısına alma riskiyle hemen katkı vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir. Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında alınmıştı ve zirve döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuda yaşın etkilerinin görülmeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadrosuna katarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi kış transfer döneminde Robertson'ı satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in Anfield'a hâlâ tam olarak alışamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleci yapısının ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı da acı biçimde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Tottenham'ın ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak neden yapıldığını anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ama Tottenham'ın yine de tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Serbest transferle gecikmeli olarak gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a çok da ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Tottenham da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sonuçta sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı; bu da Kuzey Amerika'ya giderken form durumunun fena olmadığı anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte, İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da vardı; yani Tottenham dışında seçenekleri de bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz garip. Yine de Robertson artık Tottenham'ın ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olduğunu düşünebilir, çünkü De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasitede olduğu tartışmasız. Buna rağmen, Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı kadroda tutmak için büyük direnç gösterdi, ardından da gecikmeli şekilde Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ile oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette Newcastle için asıl mesele şimdi bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri cezbetmek bu yaz daha da kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlerine Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12'ncilik, buna ek olarak Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteği, giderek daha da ilgisiz görünen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda mali yapısını düzene sokar sokmaz ilk hamlesinin Gordon'a €80m saçmak olması pek iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir takviye olması beklenir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine ön alanda baskı konusunda adeta bir makine, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Doğru, Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha makul görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak o gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranına dair çok daha iyi bir gösterge. Bu nedenle Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olması bir yana, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Premier League'de, özellikle son iki yılda, son derece istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon bir süredir açıkça peşinde olduğu büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini itiraf etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltabilir, ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplamda 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da gereksiz fazlalık gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına inanmakta zorlanıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle