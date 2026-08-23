Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmiyet kazandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında, bu durum ona yeni bir kontrat teklif edilmesini zaten her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminin tadını çıkardı; savunmada kilit bir figür haline geldi ve kulübün 2022-23’te tarihi bir üçleme yapmasına, buna o çok istenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak yolların ayrılması muhtemelen bu aşamada mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi bulunsa bile çok yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu transfer Inter için bedelsiz olsa bile önemli bir risk taşıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, onun Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek umması gereken şey, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğunda hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve yaz başında Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performanslarla bunu gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter, İtalya’daki daha yavaş temponun, Premier League’de bedeni ona sık sık sorun çıkaran bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpratıcı etki yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, yerini aldığı Francesco Acerbi’nin yerine geçiyor; 38 yaşındaki Acerbi ise daha az yoğun bir ligde İngiliz oyuncunun potansiyel olarak daha uzun yıllar oynayabileceğinin belki de bir kanıtıydı. Inter, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir tür transfer çalımı olarak da görüyor olabilir. Not: B
Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki hayata gayet uygun düşmelidir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yazın yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, milli takım seviyesinde de yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A
Krishan Davis