Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında hâlâ sadece 13 yaşındaydı ancak Eden Hazard'dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılması uzun sürmedi. Bu açıdan bakıldığında, savunmacı orta sahanın İngiltere'ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid'e karşı maçın oyuncusu seçildiği bir performans sergiledikten sonra, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hâle getirdi. Ancak Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli; kulüp daha önce Bouaddi'ye yaklaşık 70 milyon £ değer biçmişti. Daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük gelir elde ettiler ancak tıpkı Leny Yoro'nun 2024'te Manchester United'a satışı gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda haklı bir üne sahip bir kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli takım oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağı konusunda aslında hiçbir zaman ciddi bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese yeniden hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City'nin karşı karşıya olduğu ikili görev, Rodri'den mümkün olduğunca fazla para kazanırken aynı anda ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefi de başardılar: ACL sakatlığından çok kısa süre önce dönmüş 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon £ çok iyi bir bedel; ayrıca City'nin Bouaddi için açıkça fazla ödeme yaptığı ortada olsa da onun potansiyeli hem bariz hem de muazzam. Elbette, oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu hemen doldurmasını 18 yaşındaki bir oyuncudan beklemek inanılmaz derecede büyük bir talep. Ancak yine de City'nin bugün dünyanın en umut verici savunmacı orta sahasını kadrosuna kattığını söylemek gerekir (Liverpool gerçekten de Bouaddi'yi transfer etmiş olsaydı çok işine yarardı!). Yine de Enzo Maresca yönetiminde City'nin zaten belirgin olan tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise bambaşka bir soru...Not: B

Bouaddi için: Onun zaten yapmaya yazgılı olduğu türden bir transfer, hem de er ya da geç. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ancak kendi kalitesine de sonuna kadar inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphesi yok; bu da kısmen, Fransa'dan Fas'a milli takım tercihini bu yılın başlarında değiştirmesinin nedeni, çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından iyi işaretler veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla tolerans gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz derecede yoğun yapısıyla başa çıkmak için gerekli zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip gibi görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson'ın ve büyük olasılıkla Enzo Fernandez'in ona destek olacak olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve uyum sürecine hızlı girmesi üzerindeki baskının bir kısmını alacaktır. Not: B+

Mark Doyle