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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL

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Ayub Bouadi… Neden Fas futbol tarihinin en pahalı projesi olarak kabul ediliyor?

FEATURES
A. Bouaddi
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Hull City - M. United
Hull City
M. United
Premier Lig
Arsenal - M.City
Arsenal
M.City
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Faslı yıldızın hikâyesi bir jimnastik salonunda başladı; ardından fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren çeşitli spor dalları arasında geçiş yaptı. Akranları saatlerce “PlayStation” başında vakit geçirirken, o disiplin, okuma, sıkı bir beslenme programı ve akademik başarıdan oluşan farklı bir yol seçti; ta ki akademik zeka ile futbol dehası bir araya gelen nadir bir örnek haline gelene kadar. İşte bu olağanüstü karışım, bugün Manchester City’nin kadrosuna katmayı hayal ettiği bir futbolcu yaratmıştır.

Her yetenekli sporcunun sahneye çıkması için uzun yıllar geçmesi gerekmez. Bazı sporcular yaşlarına göre olgunlaşır ve reşit olmadan büyükler arasında kendilerine bir yer edinirler. Ayub Bouadi da bu nadir görülen gruba aittir; o sadece yetenekli bir oyuncu değil, sportif üstünlük, akademik başarı ve kişisel disiplini bir araya getiren olağanüstü bir yıldız adayıydı. Birkaç yıl içinde Avrupa futbolunun en göze çarpan yükselen yeteneklerinden biri haline geldi ve Manchester City başta olmak üzere kıtanın en büyük kulüplerinin hedefine dönüştü.

Bu Fas asıllı Fransız futbolcunun hikâyesi, üç yaşındayken anne ve babasının onu jimnastik derslerine götürmesiyle başladı. Çok geçmeden doğuştan gelen yeteneği ortaya çıktı; ardından bisiklet, hentbol, tenis ve badminton gibi diğer sporlarda da başarı gösterdi. Bu da, ilk yıllarından itibaren fiziksel ve motor becerilerini geliştirmesine katkıda bulundu.

Beş yaşındayken AFC Creil kulübüne katıldı ve antrenörlerin onun olağanüstü yeteneğini keşfetmesi çok uzun sürmedi. Kendi yaş grubundan daha büyük yaş gruplarıyla oynamaya alışmıştı ve liderlik vasıfları ile dikkat çeken olgunluğu sayesinde, henüz 10 yaşını bile doldurmamışken 12 yaş altı takımının kaptanlığını üstlendi. Sadece üç yıl sonra, Lille kulübünün dikkatini çekmeyi başardı ve Fransa’nın en iyi yetenek geliştirme futbol projelerinden birine transfer oldu.

Ekim 2023’te Ayub Bouadi, sadece 16 yaşında ve üç günlükken Lille formasıyla KI Klaksvik karşısında Avrupa Konferans Ligi’nde sahaya çıkarak tarihe geçti ve Avrupa kulüp müsabakaları tarihindeki en genç oyuncu oldu. Birkaç hafta sonra, Brest karşısında Fransa Ligi’ndeki ilk maçına çıktı ve 1981’den bu yana ligde forma giyen en genç oyuncu oldu.

17. doğum gününde, Ekim 2024’te ise hatırasında, hafızasına sonsuza dek kazınacak bir gece yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i Real Madrid’e karşı 1-0’lık tarihi bir galibiyete taşıyan Kjaer, herkesi hayran bırakan olgun bir performans sergiledi; hatta maçın ardından kulübün taraftarları stadyumda onun doğum gününü kutladı.

  • U16 France v U16 Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Saha içinde bir dahi… ve okulda da üstün bir öğrenci

    Ancak Ayoub Bouadi’nin yeteneği sadece futbol sahasıyla sınırlı kalmadı. Fransız L’Équipe gazetesine göre, tüm derslerde 20 üzerinden 18,5’lik bir not ortalaması elde etti; bu, Fransız eğitim sisteminde son derece nadir görülen olağanüstü bir rakamdır.

    15 yaşındayken, Fransa’daki genç futbolculara yönelik bir hitabet yarışmasını kazandı; Élysée Sarayı’nda Fransa’nın First Lady’si Brigitte Macron’un huzurunda “Sonuç, üsluptan daha mı önemli?” başlıklı bir konuşma yaptı.

    Ayrıca, bilim dalında bakalaurea diplomasını normal tarihinden tam bir yıl önce “çok iyi” notla aldı ve şu anda Marsilya Üniversitesi’nde matematik okumaya devam ediyor. Bu akademik başarı, Fransız liginde üçüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmayı başaran Lille’in orta sahasında yerini sağlamlaştırmasıyla aynı zamana denk geldi.

    Geçtiğimiz Mayıs ayında Ayoub Bouadi, uluslararası kariyerine ilişkin kararını verdi ve doğduğu ve futbol eğitimini aldığı ülke olan Fransa yerine Fas milli takımını temsil etmeyi seçti. Bu kararın ardından, takım arkadaşı Bilal El Khannous’un ardından Dünya Kupası’nda Fas’ı temsil eden ikinci 18 yaşındaki oyuncu oldu.

    Ayrıca, Nail El-Ainaoui ile birlikte Fas milli takımını Dünya Kupası çeyrek finallerine taşımada önemli bir rol oynadı; bu turda, oyuncunun doğduğu ve futbol kariyerinin başladığı ülke olan Fransa milli takımıyla karşılaştı.

    “Atlas Aslanları” bu karşılaşmadan elense de, Ayub Bouadi’nin yükselişi durmak bir yana, hız kazandı; zira Manchester City’nin ilgisi giderek artıyor ve kulüp, onu transfer piyasasındaki en önemli hedeflerinden biri olarak görüyor.

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    Olağanüstü bir kişiliği şekillendiren bir aile

    Ayub Bouadi, Fransa’nın kuzeyindeki Creil şehrinde doğdu. Nüfusu 36 bini geçmeyen bu küçük şehir, Paris’e arabayla yaklaşık bir saat uzaklıktadır. Şehrin sakinliğine rağmen, bugün Avrupa’nın en önde gelen gelecek vaat eden futbol yeteneklerinden birinin memleketi olarak da tanınmaktadır.

    Ayub Bouadi, başarının sadece yetenekle değil, çalışkanlık ve disiplinle de elde edildiğine inanan bir ailede büyüdü. Babası bir bankada yönetici pozisyonunda çalışırken, annesi havacılık sektöründe insan kaynakları müdürü olarak görev yapıyor. İkisi de çocuklarına küçük yaşlardan itibaren sorumluluk bilinci ve akademik başarı değerlerini aşılamaya özen gösterdi.

    Ayub Bouadi’nin ilk forma giydiği kulüp olan Creil’in başkanı Süleyman El-Ayadi, The Athletic sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ayub'un ailesi ona olağanüstü bir destek sağladı. Anne ve babası, tüm aile üyelerinin mümkün olan en iyi eğitimi almasına özen gösterdi. Örneğin, kız kardeşlerinden biri eczacılık alanında doktora derecesi aldı; aile, sıkı çalışmanın başarıya giden gerçek yol olduğuna inanıyordu."

    Beş yaşında Creil kulübüne katıldığından beri, herkes bu çocuğun akranlarından farklı olduğunu fark etmeye başladı. 2007 doğumlu olmasına rağmen, kendisinden bir ya da iki yaş büyük oyuncularla sürekli maçlara çıkıyordu.

    El-Ayadi o dönemi şöyle hatırlıyor: “İlk yıllarından itibaren kendi yaş grubunun en iyi oyuncularından biriydi. Dikkat çekici bir futbol olgunluğuna ve oyuna dair derin bir kavrayışa sahipti; ayrıca sahada takım arkadaşlarıyla benzersiz bir şekilde iletişim kuruyordu.”

    Ve şöyle ekliyor: “En çok dikkat çeken özelliği futbol zekasıydı. Sahadaki hareketleri, pasları ve kararları, onun yaşındaki bir çocuk için olağanüstüydü. Doğuştan bir liderdi ve bu liderlik özelliği, oyun stilinin temel bir parçası haline geldi.”

    Ayub Bouadi’yi öne çıkaran sadece antrenörlerin hayranlığı değildi; o, kulüpteki diğer çocuklar için de bir rol model haline geldi. 9 ile 11 yaşları arasında onun antrenmanlarını yöneten Creil Gençlik Sektörü Koordinatörü Sufyan Khair, o dönemi şöyle hatırlıyor: “Ebeveynler çocuklarından Ayub’u örnek almalarını isterdi. Turnuvalara katılmak için seyahat ettiğimizde, babalar çocuklarının mutlaka onunla aynı odada kalmasını isterdi, çünkü o davranış ve disiplin konusunda harika bir örnekti.”

    Onun üstünlüğü sadece sahada kalmadı, futbol dışındaki yaşam tarzına da yansıdı. Çoğu akranının aksine, Ayub Bouadi sosyal medyaya pek meraklı değildi ve “Instagram” hesabını ancak geçen Mayıs ayında açtı. Buna rağmen, çok az sayıda paylaşım yapmasına rağmen takipçi sayısı kısa sürede 1,8 milyonu aştı.

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    Ne pizza... ne de PlayStation

    Kril Kulübü’nde herkes, onun gerçek profesyonelliğin ayrıntılarına erken yaşta gösterdiği ilgiyi fark etmişti. El-Ayadi şöyle diyor: “Tam anlamıyla bir sporcu olma fikrine tutkuyla bağlıydı. Her şeye özen gösteriyordu; bireysel antrenmanlara, fiziksel hazırlığa, beslenme düzenine ve uyku saatlerine.”

    Sufyan Hayir ise şunları ekliyor: “Diğer çocuklar gibi hamburger ya da pizza yemiyordu. Turnuvalardan sonra fast food restoranlarına gittiğimizde sadece sağlıklı yiyecekleri seçerdi. Ayrıca hiçbir zaman PlayStation ya da Nintendo’su olmadı, zamanını telefonda ya da sosyal medyada harcamazdı, kitap okumayı tercih ederdi.”

    Tüm bu özelliklerine rağmen, Ayub Bouadi kariyerinin başlarında büyük kulüplerin yetenek avcılarının geniş ilgisini çekmiyordu. Hayir bunun nedenini şöyle açıklıyor: “O dönemde, özellikle Paris bölgesinde daha çok dikkat çeken oyuncular vardı. Ayub, çelme hareketlerine ya da gösterişli oyunlara güvenmiyordu. İlk dokunuşunda ‘Vay canına, ne olağanüstü bir yetenek’ dedirten türden bir oyuncu değildi.”

    Ve şöyle ekledi: “Ancak futbolu iyi anlayanlar onun gerçek değerinin farkındaydı. Son derece sakindi, topu nasıl geri kazanacağını bilirdi, basit ve akıllı paslar atardı ve sahada liderlik vasıflarına sahipti. Onda farklı bir şey olduğunu hissediyordunuz.”

    Ayrıca birkaç kulüpte deneme maçlarına çıktı, ancak tek bir maçta potansiyelini tam olarak gösteremediği için kulüpler onu takip etmeye devam etmedi.

    Khair şöyle devam ediyor: “Yaşlandıkça daha da öne çıkmaya başladı. Nantes’ta katıldığımız turnuvayı hatırlıyorum; orada Inter ve Chelsea gibi kulüplerle karşılaştık ve hepsini geride bıraktık. Normandiya’daki başka bir turnuvada ise West Ham’ı yendik ve Strasbourg’un ardından finale yükseldik. O zaman herkes bu çocuğun olağanüstü bir geleceği olduğunu fark etmeye başladı.”

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    Neden Leil herkesten önce ona inandı?

    İşte bu noktada Lille kulübü, karşısındaki yeteneğin eşsiz olduğundan emin olduktan sonra transferi sonuçlandırmak için ciddi adımlar atmaya başladı. Lille kulübü yetkilileri, Ayoub Bouadi’nin etrafında tam bir proje inşa edilebilecek bir oyuncunun özelliklerine sahip olduğunu anlamak için fazla zamana ihtiyaç duymadı.

    Kulüp içinden bir yetkili, The Athletic sitesine yaptığı açıklamada, Ayoub Bouadi’nin kendi neslinin en becerikli driplingci veya gösterişçi oyuncusu olmadığını, ancak öğretilmesi zor niteliklere sahip olduğunu söyledi.

    Yetkili şöyle açıkladı: “Teknik açıdan yetenekli birçok oyuncumuz vardı, ancak Ayub olağanüstü bir saha görüşü, mükemmel pozisyon alma becerisi ve oyun tarzında büyük bir olgunlukla öne çıkıyordu. Dribblinglere ya da gösterişli hareketlere güvenmezdi; bunun yerine topu ne zaman paslayacağını ve takım arkadaşları için alanları nasıl kapatacağını bilirdi. Teknik açıdan Neymar’dan çok Thiago Motta’ya daha yakındı.”

    Lille’in transfer yarışında üstünlük sağlamasında sadece teknik yönü etkili olmadı. Kulübün akademisi, yetenekleri geliştirme konusunda seçkin bir üne sahipti; ayrıca Lille, özellikle 2020-2021 sezonunda Paris Saint-Germain’i geride bırakarak Fransa Ligi şampiyonluğunu kazandıktan sonra genç oyunculara fırsat vermesiyle tanınıyordu.

    Ancak Ayub Bouadi ailesi için en önemli faktör mesafenin yakınlığıydı; zira ailenin Cray kentindeki evinden kulübün merkezine arabayla sadece yaklaşık 90 dakikalık bir yolculuk gerekiyordu.

    Aynı kaynak şöyle konuştu: “Net bir projemiz, güçlü bir altyapımız ve seçkin bir akademimiz vardı; ayrıca kulüp başkanı Olivier Létang, gençlere şans verilmesi gerektiğine inanıyor. Cray ile Lille arasındaki coğrafi yakınlık da önemli bir faktördü. Ancak uzun yıllardır, belki de Eden Hazard’ın zamanından beri, bu özelliklere sahip bir oyuncunun Lille’e katıldığını görmemiştik.”

    2020 yılında Ayub Bouadi, kulüple ön anlaşma imzaladı ve ertesi yıl Lille’e resmi olarak katıldı. Creil kulübü yetkilileri o andan itibaren bu oyuncuyu kulüp çatısı altında pek fazla göremeyeceklerini biliyorlardı, ancak onun kısa sürede, bu kez uluslararası medya aracılığıyla yeniden gündeme geleceğinden emindiler.

    Suleiman El Ayadi şöyle diyor: “Ben kahin değilim, ama bugün onun başına gelen her şey kaçınılmaz görünüyordu. Gerçek bir yeteneğe sahipti ve en üst seviyelere ulaşacağı belliydi.”

    Kril’de olduğu gibi, Bouadi da Lille’in genç takımlarında şaşırtıcı bir hızla ilerlemeye devam etti. İlk olarak 17 yaş altı takıma yükseltildi, ardından 19 yaş altı takıma hızla geçti ve kendinden daha büyük oyuncularla uyum sağlamakta hiçbir zorluk yaşamadı. Ağustos 2023’te ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığında henüz 15 yaşını doldurmamıştı.

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    Fonseca ve Genésio… Yeteneğine güvenen iki teknik direktör

    O dönemde, yedek takımla antrenmanlara başladı ve o zamanki teknik direktör Portekizli Paulo Fonseca’nın dikkatini çekti; Fonseca, ona A takımla antrenman yapma fırsatı vermeye karar verdi.

    Fonseca, oyuncunun büyüklerle rekabet etmeye gerçekten hazır olduğuna ikna olmak için fazla zamana ihtiyaç duymadı. Portekizli teknik direktör, Bouadi’nin KI Klaksvik karşısında ilk kez sahaya çıkmasının ardından şöyle dedi: “Onu sahada izlediğinizde, 16 yaşında bir oyuncu gibi görünmüyor, aksine 20’yi geçmiş olduğunu düşünüyorsunuz.”

    Ve ekledi: ""Yedek takımda harika performanslar sergiliyordu, bu yüzden ne kadar hazır olduğunu görmek için onu A takım antrenmanlarına çağırdım. Performansı beni hayrete düşürdü. Ona KLAKSVIK maçında forma şansı verdim ve sergilediği her şeyden çok etkilendim... O günden beri onu artık bir genç oyuncu olarak değil, yeteneklerine güvendiğim bir A takım oyuncusu olarak görüyorum."

    Ayub Bouadi’nin etkisi sadece saha içindeki performansıyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda soyunma odasında deneyimli oyuncuların saygısını da kazanmayı başardı. A takımına yakın bir kaynak şöyle diyor: “Kaptan Benjamin André başta olmak üzere tecrübeli oyuncular, Ayub’u en başından beri sevdiler, çünkü o, grup içindeki yerini çok iyi biliyordu.”

    Kaynak sözlerine şöyle devam etti: “Bazı genç oyuncular A Takım’a yükseldiğinde her şeyi başardıklarını sanırlar ve bu durum tecrübeli oyuncuların hoşuna gitmez. Ayub ise farklıydı; sahada mücadele ediyordu, ancak aynı zamanda alçakgönüllüydü ve herkese saygı gösteriyordu. Bu yüzden takıma hızla uyum sağladı.”

    2023-2024 sezonunda Bouadi, çeşitli turnuvalarda A takımla 18 maça çıktı. Çoğu maçta yedek olarak sahaya çıksa da, Lille’in çeyrek finale yükseldiği Avrupa Konferans Ligi’nde beş maçta ilk 11’de yer aldı.

    Ancak asıl çıkışını bir sonraki sezon yaptı; 17. yaş gününe denk gelen Real Madrid karşısındaki Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11’de yer alma fırsatı buldu ve o ana kadar kariyerinin en dikkat çekici maçlarından birini sergiledi.

    Lille kadrosunu vuran sakatlık krizi karşısında, Paulo Fonseca’nın ardından takımın başına geçen teknik direktör Bruno Genesio, genç yaşına rağmen Bouadi’yi ilk 11’de oynatmaktan çekinmedi.

    Genesio, onu orta sahada kendisinden yaklaşık 18 yaş büyük kaptan Benjamin André’nin yanında oynattı, ancak yaş farkı saha içinde hiç hissedilmedi. Bouadi büyük bir özgüvenle oynadı, sakin ve olgun bir performans sergiledi ve Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde ve Eduardo Camavinga gibi isimlerin yer aldığı, Avrupa’nın en güçlü orta saha hatlarından birinin tehlikesini başarıyla sınırladı.

    Real Madrid maçında sadece 26 dakika sahada kalmasına rağmen, bu dakikalar Lille’in kıtanın devleriyle boy ölçüşebilecek olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlamak için yeterliydi.

    Ayub Bouadi, geçtiğimiz Aralık ayında Fransız L’Équipe gazetesine verdiği röportajda o geceyle ilgili şunları söyledi: "O maç her şeyi değiştirdi. Şampiyonlar Ligi’nde, hem de doğum günümde, kendi sahamızda Real Madrid’e karşı oynamak ve sonunda galip gelmek… Her açıdan mükemmel bir geceydi… Olanların gerçek olduğundan emin olmak için kendimi çimdiklemek istedim."

    Tarihsel rol modellerinden birinin karşısında oynamak unutulmaz bir deneyim olduğunu kabul etti. Şöyle dedi: “Andrés Iniesta ve Luka Modrić her zaman benim rol modellerim olmuştur. Real Madrid beraberlik golünü ararken Modrić sahaya girdiğinde o kadar yoğun bir şekilde konsantre olmuştum ki, maç bittikten sonra onun varlığını fark ettim.”

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    Matematik… Onu futbolun baskısından uzak tutan tutku

    Ancak Ayub Bouadi’nin kişiliği sadece futbolla sınırlı değil. Aynı röportajda, matematiğe olan büyük tutkusundan bahseden Bouadi, matematiğin kendisi için yeşil sahadaki baskılardan uzak, zihinsel bir nefes alma alanı olduğunu açıkladı.

    O şöyle dedi: “Matematik, futboldan biraz uzaklaşmama ve sürekli futbolu düşünmememe yardımcı oluyor. Çalışmayı seviyorum ve her insanın zihnini boşaltmak için kendine özgü bir yöntemi olduğuna inanıyorum.”

    A takımdaki konumunun güçlenmesiyle birlikte, daha önce kulübün akademisinde kalan Ayub Bouadi, Lille antrenman merkezinin yakınında özel bir eve taşındı.

    Her zamanki gibi adımlarını erken atan Ayub Bouadi, yasal yaşa ulaşır ulaşmaz ehliyetini aldı ve saha içinde ve dışında olgunluğunu kanıtlamaya devam etti.

    2024-2025 sezonunun sonunda sahada geçirdiği süre azalsa da, oyuncu bir sonraki sezon daha istikrarlı bir yer edindi; hatta hazırlık döneminde bazı hazırlık maçlarında takım kaptanlığı görevini üstlendi, bu da kulüp içinde kendisine duyulan büyük güvenin açık bir göstergesiydi.

    Ayub Bouadi’nin rolü sadece defansif orta saha oyuncusu olmakla sınırlı değil; gerektiğinde sağ bek pozisyonunda da oynayabildiğini kanıtlayarak taktiksel esnekliğini ve farklı teknik direktörlerin taleplerine uyum sağlama yeteneğini ortaya koydu.

    Tüm bu potansiyeline rağmen, hâlâ geliştirmeye çalıştığı bir yönü var. Lille’in A takımında oynadığı 96 maçta hiç gol atamadı ve sadece dört asistle yetindi; bu rakam, oyuncunun hücumdaki kalitesini yansıtmıyor.

    Ancak Bruno Genesio, bu konunun zamanla gelişebileceğini düşünüyor. Fransız teknik direktör, Ayoub Bouadi’nin sahanın son üçte birlik bölgesinde kendini geliştirmeye devam ederse, bir sezonda dört, beş hatta altı gol atabilecek tüm özelliklere sahip olduğunu söyledi.

    Ayub Bouadi, geçen Aralık ayında yeni bir sözleşme imzalayarak Lille ile 2029 yazına kadar sözleşmesini uzattı; ancak tüm işaretler, onun Pierre-Moivre Stadyumu’nda uzun süre kalmasının pek olası olmadığını gösteriyor.

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    100 milyon avro... Neden City, Bouadi'nin peşinde?

    Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisinin artmasıyla birlikte, Lille kulübü, yıldız oyuncusunu elinde tutmanın kolay bir iş olmayacağının farkına vardı; özellikle de uygun bir mali teklif gelirse.

    Ayub Bouadi, Avrupa’nın en dikkat çeken genç orta saha oyuncuları arasında yerini sağlamlaştırmaya yaklaşırken, kıtanın önde gelen kulüplerinden gelen ilginin artmasıyla birlikte geleceği hakkında konuşmalar da yoğunlaşmaya başladı.

    Lille kulübü, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satma fikrini değerlendirmekte bir sakınca görmüyor, ancak istenen bedel, birçok kulüp için transferin gerçekleşmesini oldukça zor hale getirebilir.

    Tahminlere göre Lille, yaklaşık 100 milyon euro talep edebilir; bu rakam, kulübün Bouadi’yi sadece gelecek vaat eden bir yetenek olarak değil, Avrupa futbolundaki en değerli genç oyunculardan biri olarak gördüğünü yansıtıyor.

    Yüksek bedele rağmen, Manchester City, oyuncuyu transfer etme yarışında en ciddi kulüp olarak öne çıkıyor. The Athletic sitesinde yayınlanan Transfer DealSheet raporuna göre, İngiltere Şampiyonu, Bouadi’yi transfer piyasasındaki en büyük önceliği olarak görüyor ve oyuncunun önümüzdeki dönemde geleceği hakkında karar vermesini bekliyor.

    Bilgiler, bazı kulüplerin oyuncuyu transfer etmeye hazır olduklarını, ancak gelişimini sürdürmesi için bir sezon daha Lille’de kalmasına izin vereceklerini belirtirken, Manchester City ise onu hemen kadrosuna katmayı ve doğrudan A takım kadrosuna dahil etmeyi tercih ediyor; özellikle de orta saha pozisyonu, mevcut transfer döneminde kulübün ana önceliklerinden biri olduğu için.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco France WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR

    Kalbiyle Fas’ı seçti… Fransa’nın kapısını kapattı

    Avrupa’nın önde gelen kulüpleri onun için rekabet ederken, Ayoub Bouadi kariyerinin en önemli kararlarından birini çoktan vermişti: uluslararası alanda hangi milli takımı temsil edeceğini seçmek.

    Çeşitli yaş kategorilerinde Fransa'yı temsil ettikten ve 21 yaş altı milli takımına kadar yükseldikten sonra, geçtiğimiz Mayıs ayında, anne ve babasının kökeninin bulunduğu Fas milli takımının formasını giyeceğine dair nihai kararını açıkladı.

    Bu duyuru oldukça etkileyici bir şekilde yapıldı; yeni Instagram hesabında paylaştığı ilk fotoğrafta, 2018 Rusya Dünya Kupası finalleri sırasında Fas milli takımının bir maçını tribünden izleyen bir çocuk olarak görünüyordu.

    Fotoğrafa eklediği mesajda ise şöyle yazdı: “En büyük turnuvalarda Fas’ı temsil etmekten gurur duyuyorum… Bu bir hayalin gerçekleşmesi, ancak her şeyden önce daha fazla çalışma, daha yüksek standartlar ve daha büyük sorumluluklar gerektiren yeni bir dönemin başlangıcı… Bu formayı giymenin getirdiği sorumluluğun büyüklüğünün tam olarak farkındayım ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

    Doğup büyüdüğü ülke olan Fransa’yı da unutmadı ve şöyle dedi: “Fransa’ya da teşekkürlerimi sunuyorum. Kararım, genç milli takımlarında oynarken yaşadığım her şeyden duyduğum gurur ve minnettarlığı hiçbir şekilde azaltmıyor… Çift kimliğim, geçmişim ve köklerimle gurur duyuyorum ve her zaman da duyacağım... Ve şimdi... yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi."

    Bu karar, Fransa Futbol Federasyonu içinde de yankı uyandırdı. Teknik direktör Hubert Fournier, L’Athlétic’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu bizim için büyük bir kayıp, ancak sonuçta bu onun kişisel kararı ve saygı duyulmalı.”

    Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas’ın karşılaşması, bu kararı yeniden gündeme getirdi. Fransız çevrelerinde Ayoub Bouadi’nin Didier Deschamps yönetimindeki A milli takım kadrosuna ilk kez çağrılmaya çok yakın olduğu yönünde bir inanç hakimken, ona yakın kişiler, Fas’ı temsil etme isteğinin yıllardır sarsılmaz olduğunu vurguladılar.

    Creil’deki eski antrenörü Sufyan Hayir şöyle diyor: “Bu karar kalbinden geldi. Ayoub, Fas’ı Dünya Kupası’na giden en kısa yol olduğu için seçmedi; uzun zamandır temsil etmek istediği milli takımın bu olduğuna ikna olduğu için seçti. Fransa için oynamak isteseydi, bunu gerçekleştirmek için yeterli zamanı olurdu.”

    Ve şöyle devam etti: “Elbette Fransa ile karşılaşmak onun için her zaman özel bir anlam taşıyacak; çünkü çift vatandaşlık sahibi, orada doğdu ve o ülkeye büyük bir minnettarlık duyuyor. Ancak bunun ona ekstra bir baskı yaratacağını sanmıyorum. Karakteri farklı ve bu tür durumlarla büyük bir sakinlikle başa çıkıyor.”

    Ona disiplin değerlerini aşılayan bir aile, olağanüstü bir eğitim hayatı ve Avrupa sahalarında kendini kanıtlamış futbol yeteneği arasında, Ayoub Bouadi zirveye doğru kararlılıkla yoluna devam ediyor. Büyük kulüpler onu kadrolarına katmak için yarışırken, genç Faslı futbolcu, önümüzdeki yıllarda dünya futbolunun en önde gelen yıldızlarından biri haline getirebilecek yolculuğunun henüz başındaymış gibi görünüyor.