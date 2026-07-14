Ayub Bouadi… Neden Fas futbol tarihinin en pahalı projesi olarak kabul ediliyor?

Her yetenekli sporcunun sahneye çıkması için uzun yıllar geçmesi gerekmez. Bazı sporcular yaşlarına göre olgunlaşır ve reşit olmadan büyükler arasında kendilerine bir yer edinirler. Ayub Bouadi da bu nadir görülen gruba aittir; o sadece yetenekli bir oyuncu değil, sportif üstünlük, akademik başarı ve kişisel disiplini bir araya getiren olağanüstü bir yıldız adayıydı. Birkaç yıl içinde Avrupa futbolunun en göze çarpan yükselen yeteneklerinden biri haline geldi ve Manchester City başta olmak üzere kıtanın en büyük kulüplerinin hedefine dönüştü.

Bu Fas asıllı Fransız futbolcunun hikâyesi, üç yaşındayken anne ve babasının onu jimnastik derslerine götürmesiyle başladı. Çok geçmeden doğuştan gelen yeteneği ortaya çıktı; ardından bisiklet, hentbol, tenis ve badminton gibi diğer sporlarda da başarı gösterdi. Bu da, ilk yıllarından itibaren fiziksel ve motor becerilerini geliştirmesine katkıda bulundu.

Beş yaşındayken AFC Creil kulübüne katıldı ve antrenörlerin onun olağanüstü yeteneğini keşfetmesi çok uzun sürmedi. Kendi yaş grubundan daha büyük yaş gruplarıyla oynamaya alışmıştı ve liderlik vasıfları ile dikkat çeken olgunluğu sayesinde, henüz 10 yaşını bile doldurmamışken 12 yaş altı takımının kaptanlığını üstlendi. Sadece üç yıl sonra, Lille kulübünün dikkatini çekmeyi başardı ve Fransa’nın en iyi yetenek geliştirme futbol projelerinden birine transfer oldu.

Ekim 2023’te Ayub Bouadi, sadece 16 yaşında ve üç günlükken Lille formasıyla KI Klaksvik karşısında Avrupa Konferans Ligi’nde sahaya çıkarak tarihe geçti ve Avrupa kulüp müsabakaları tarihindeki en genç oyuncu oldu. Birkaç hafta sonra, Brest karşısında Fransa Ligi’ndeki ilk maçına çıktı ve 1981’den bu yana ligde forma giyen en genç oyuncu oldu.

17. doğum gününde, Ekim 2024’te ise hatırasında, hafızasına sonsuza dek kazınacak bir gece yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i Real Madrid’e karşı 1-0’lık tarihi bir galibiyete taşıyan Kjaer, herkesi hayran bırakan olgun bir performans sergiledi; hatta maçın ardından kulübün taraftarları stadyumda onun doğum gününü kutladı.