Getty Images Sport
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"Ayrılmayı düşünüyorum" - PSG ile anlaşmaya rağmen RB Leipzig'in kanat oyuncusunu satmayacağını açıklamasının ardından Yan Diomande net bir yanıt verdi
Bundesliga’nın genç yıldızı gerginliğe yol açtı
Diomande’nin uzun vadeli geleceğine ilişkin çelişkili açıklamaların ardından Almanya’da bir transfer yarışı başlıyor. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 36 maçta 13 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek dünya futbolunun en çok aranan genç yeteneklerinden biri haline geldi. The Athletic'in son haberinin ardından Paris Saint-Germain'e transfer olacağı yönünde iddialar yoğunlaşsa da, Leipzig yönetimi bu parlayan yıldızını kadroda tutmaya kararlı ve yaz transfer döneminde satışını kesin olarak reddetti.
- Getty Images Sport
Fildişi Sahili'li kanat oyuncusu takımdan ayrılmayı hedefliyor
Fildişi Sahili’nin Dünya Kupası’nda Norveç ile oynayacağı son 32 turu maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Nettavisen’e konuşan genç oyuncu, geleceği hakkındaki yoğun spekülasyonlar sorulduğunda dikkat çekici bir şekilde sakinliğini korudu. Kulübünün transfer söylentilerini tamamen susturma çabalarına rağmen, forvet oyuncusu yeni bir kulübe transfer olmayı beklediğini doğrulamaktan çekinmedi.
Diomande şunları söyledi: “Her şeyden önce, hayalim ülkem için oynamak ve ülkemle birlikte tarih yazmak. Artık Instagram hesabım yok, bu yüzden hiçbir şeyi göremiyorum. Ama elbette ayrılmayı bekliyorum ve gerisini halledecek bir menajerim var. Şu anda benim için en önemli şey, ülkemle birlikte Dünya Kupası’na odaklanmak ve burada tarih yazmak.”
Leipzig yönetimi transferi engelledi
Genç oyuncunun açık sözlü açıklaması, Leipzig’in sportif direktörü Marcel Schafer’in durumu kontrol altına almak amacıyla Bild gazetesine yaptığı açıklamaya doğrudan bir yanıt niteliğinde. Sky Germany’den Florian Plettenberg’in aktardığına göre, Schafer, Alman kulübünün oyuncunun transfer hakları üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu ve onun ayrılmasına kesinlikle izin verme niyetinde olmadığını vurguladı.
Schafer şunları söyledi: "Yan'ın gelecek yıl RB Leipzig forması giymesi bizim net niyetimizdir. Ve bu konudan asla geri adım atmayacağız! Onun ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu çok iyi biliyoruz. Yan bu gidişatı sürdürürse, elbette bir gün onun bir sonraki adıma geçmesine izin vereceğimiz bir zaman gelecek – ama bu yıl değil. Tüm kozlar bizim elimizde. Bu yüzden bir kez daha kesin olarak belirtmek isterim: Diomande, RB Leipzig'in oyuncusu olmaya devam edecek."
- AFP
Şimdi ne olacak?
Diomande’nin öncelikli odağı, kulüp düzeyinde kendisini bekleyen kaçınılmaz sonuçlarla uğraşmadan önce uluslararası görevine odaklanmaya devam ediyor. Bu patlayıcı kanat oyuncusu, Fildişi Sahili’nin Norveç ile oynayacağı hayati eleme maçında hücum hattını yönetecek; bir galibiyetin Brezilya ile çeyrek finalde karşılaşmayı garantileyeceğini biliyor. Ancak milli takımının turnuva serüveni sona erdikten sonra bu forvet, Leipzig ile arasındaki gergin durumu çözmeye çalışacak; PSG ise fırsat kolluyor.