"Ayrılmayı düşünüyorum" - PSG ile anlaşmaya rağmen RB Leipzig'in kanat oyuncusunu satmayacağını açıklamasının ardından Yan Diomande net bir yanıt verdi

Genç oyuncunun açık sözlü açıklaması, Leipzig’in sportif direktörü Marcel Schafer’in durumu kontrol altına almak amacıyla Bild gazetesine yaptığı açıklamaya doğrudan bir yanıt niteliğinde. Sky Germany’den Florian Plettenberg’in aktardığına göre, Schafer, Alman kulübünün oyuncunun transfer hakları üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu ve onun ayrılmasına kesinlikle izin verme niyetinde olmadığını vurguladı.

Schafer şunları söyledi: "Yan'ın gelecek yıl RB Leipzig forması giymesi bizim net niyetimizdir. Ve bu konudan asla geri adım atmayacağız! Onun ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu çok iyi biliyoruz. Yan bu gidişatı sürdürürse, elbette bir gün onun bir sonraki adıma geçmesine izin vereceğimiz bir zaman gelecek – ama bu yıl değil. Tüm kozlar bizim elimizde. Bu yüzden bir kez daha kesin olarak belirtmek isterim: Diomande, RB Leipzig'in oyuncusu olmaya devam edecek."