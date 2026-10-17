Haberde ayrıca Arsenal yönetiminin, bir sonraki forvet transferini finanse etmeye yardımcı olmak için oyuncunun sezon ortasında ayrılmasına sıcak baktığı belirtiliyor. Sportif direktör Andrea Berta, Benjamin Sesko Manchester United'a gitmeden önce İsveçli oyuncuyu ona tercih etmişti. Kuzey Londra kulübünün yöneticileri, oyuncunun çok sayıda gol attığı ilk yılı boyunca bu tercihi defalarca destekledi.

Ancak ocak ayında yolların ayrılmasının artık iki tarafın da yararına olacağı düşünülürken, menajerler Avrupa'da piyasayı yoklamaya başladı. Atletico yazın yapılan görüşmelerin ardından oyuncunun durumunu takip etmeyi sürdürüyor. Premier League, Serie A ve Bundesliga'dan oyuncuyla ilgilenen kulüpler de transfer döneminin yeniden açılması öncesinde oyuncunun transfer edilebilirliğini yakından izliyor.