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Ayrılmaya hazır! Viktor Gyokeres, Julian Alvarez’i transfer etme girişimleri sürerken ilk 11’de yeterince şans bulamadığı için ocakta Arsenal’den ayrılmak için bastırıyor
Emirates'in golcüsü kışın transfer olmayı değerlendiriyor
TEAMtalk'ın haberine göre Gyokeres, ilk 11'de yeterince forma şansı bulamaması ve kulübün yeni bir forvet transfer etme planları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor ve ocak ayında ayrılmak için bastırıyor. 2025'te Sporting CP'den 60 milyon sterline transfer edilen oyuncu, 21 gol attığı şampiyonluk sezonunu geride bıraktı. Ancak takımının Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine katkıda bulunmasına rağmen ilk 11'deki yerini kaybetti ve artık başka bir yerde yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
- Sportimage
Forvet dışarıda kaldı
Haberde ayrıca Arsenal'ın geçen yaz Atletico Madrid'in forveti Alvarez'i transfer etmek için yoğun çaba göstermesinin Gyokeres'te Kuzey Londra'daki uzun vadeli geleceğine ilişkin ciddi endişeler yarattığı belirtiliyor. Arjantinli oyuncunun Barcelona'ya planlanan transferi gerçekleşmemiş olsa da, Arsenal'ın başka bir yıldız forvet arayışını sürdürmesi Gyokeres'in takımdaki yerinin artık güvende olmadığını gösteriyor.
Öte yandan Kai Havertz, Arteta'nın ileri uçtaki ilk tercihi olarak yerini sağlamlaştırdı. Bu durum, İsveç adına Uluslar Ligi'nde dört gol atmasına rağmen 28 yaşındaki Gyokeres'in geri planda kalmasına neden oldu. Bu sezon Premier League'de hiçbir maça ilk 11'de başlayamaması, ayrılmak istemesinin başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Forvet, kendisini teknik direktörün taktik düzeninden giderek daha uzak hissediyor.
Avrupa'nın devleri transfer fırsatını kolluyor
Haberde ayrıca Arsenal yönetiminin, bir sonraki forvet transferini finanse etmeye yardımcı olmak için oyuncunun sezon ortasında ayrılmasına sıcak baktığı belirtiliyor. Sportif direktör Andrea Berta, Benjamin Sesko Manchester United'a gitmeden önce İsveçli oyuncuyu ona tercih etmişti. Kuzey Londra kulübünün yöneticileri, oyuncunun çok sayıda gol attığı ilk yılı boyunca bu tercihi defalarca destekledi.
Ancak ocak ayında yolların ayrılmasının artık iki tarafın da yararına olacağı düşünülürken, menajerler Avrupa'da piyasayı yoklamaya başladı. Atletico yazın yapılan görüşmelerin ardından oyuncunun durumunu takip etmeyi sürdürüyor. Premier League, Serie A ve Bundesliga'dan oyuncuyla ilgilenen kulüpler de transfer döneminin yeniden açılması öncesinde oyuncunun transfer edilebilirliğini yakından izliyor.
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Yoğun maç takvimi ön plana çıkıyor
Millî takımda gösterdiği etkileyici performansa rağmen forvet, yoğun lig fikstürü nedeniyle Havertz'in yerini almak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Kış transfer dönemi öncesinde şampiyonluk yarışı kızışırken Arteta'nın görevi, takımın odağını korumasını ve yakaladığı olumlu ivmeyi sürdürmesini sağlamak. Takımdaki rolü gelişmezse ayrılığına yönelik görüşmelerin, kendisiyle ilgilenen kulüplerle önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor.
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