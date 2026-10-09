Estevao’nun bugünü ve geleceği sorulduğunda, LiveScore Bet iş birliğiyle konuşan eski Chelsea forveti Cole, GOAL’a şunları söyledi: “Şu an ona uymayan şey sistem. Bence Alonso’nun istediği, sağ tarafta savunma yönü daha güçlü bir oyuncu. Ama bazen bunu söylersiniz ve eğer denemezseniz, asla bilemezsiniz. O da henüz bunu denemedi.

“Estevao’nun bu sezon şu ana kadar herhangi bir maça ilk 11’de başladığına dair hiçbir işaret görmedim. Muhtemelen antrenmanlarda henüz takımda ilk 11’i hak edecek kadar yeterli şey göstermedi. O genç bir oyuncu. Oyununun bu yönünü kazanmak zorunda. Zaten başka bir takıma gitmek istiyorsa da nasıl savunma yapacağını ve buna kendini adayacağını bilmesi gerekir.

“Top ayağındayken ve hücuma giderken ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama oyunun diğer yönünün geliştirilmesi gerekiyor. Zaten bu yüzden çok genç bir oyuncu. Ve henüz tam olarak o seviyede değil.

“Muhtemelen perde arkasında onunla çalışıyorlardır, onu gereken seviyeye çıkarmaya çalışıyorlardır. Çünkü kesinlikle bakıp da ‘biliyor musun, eğer topsuz oyundaki futbol standardını istediğim seviyeye getirebilirsem, elimizde müthiş bir oyuncu olur’ diyeceğiniz oyunculardan biri. Bence Alonso da bunun farkında.

“Çocuğun yeteneğini inkâr edemezsiniz. Bu yüzden onu kadroya dahil etmenin bir yolunu mutlaka bulmaya çalışacaklar. Bir üst seviyeye çıkmak için kadro derinliğine ihtiyacınız var. Bence Chelsea’nin şu anda üzerinde çalıştığı şey de bu. Estevao’nun kadroda yer alıp perde arkasında işi öğrenmesi kötü bir şey olmayacaktır. Mesele sadece onu mutlu tutmak.”