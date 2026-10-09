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Ayrılmak yerine öğren! Estevao'ya, Premier Lig'de sadece 23 dakika forma giyip transfer söylentileri çıkmasının ardından Chelsea'deki geleceği için tavsiye verildi
Messinho'nun sakatlığı, 2026 Dünya Kupası hayallerine darbe vurdu
Ülkesi Brezilya'da Palmeiras'ta parlayan Estevao, 18. yaş gününü kutladıktan sonra İngiltere'ye transfer oldu. Messinho (Küçük Messi) ve Brezilya futbolunun bir sonraki büyük umudu olarak gösteriliyordu.
Sınırsız enerjisi ve çabuk ayakları, yüzündeki gülümsemeyi hiç eksik etmeden oynamasıyla birlikte, genç oyuncuyu kısa sürede Batı Londra'daki yeni taraftar kitlesine sevdirdi. Arka adalesindeki sakatlık ilk sezonunu erken kapatmasına ve 2026 Dünya Kupası hayallerini yıkmasına neden olmadan önce sekiz gol kaydetti.
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Estevao, Alonso'nun sisteminde sınırlı süre alan bir oyuncu oldu.
Yeniden formuna kavuşan Estevao'nun Premier League'deki ikinci sezonunda parlaması bekleniyordu, ancak Chelsea'de teknik direktör koltuğunda yaşanan bir başka değişiklik ona engel oldu. Xabi Alonso, klasik kanat oyuncularına yer vermeyen üçlü savunma dizilişini tercih ediyor.
Bunun sonucunda üst düzey ligde sadece 23 dakika süre alabildi; Cole Palmer ile Morgan Rogers, oyun kurucu 10 numara pozisyonlarında görev yaptı ve birçok kişi, Estevao'nun dikkat çeken gelişiminin sekteye uğrayabileceğini dile getirmekte gecikmedi.
Şimdiden, gelecek vadeden bu yıldız adayının ihtiyaç duyduğu süreyi vermeye hazır takımlardan ilgi olduğuna dair söylentiler çıktı. Peki 2027'de onu neler bekliyor?
Kalacak mı, gidecek mi? Estevao'nun önündeki büyük sorular
Estevao’nun bugünü ve geleceği sorulduğunda, LiveScore Bet iş birliğiyle konuşan eski Chelsea forveti Cole, GOAL’a şunları söyledi: “Şu an ona uymayan şey sistem. Bence Alonso’nun istediği, sağ tarafta savunma yönü daha güçlü bir oyuncu. Ama bazen bunu söylersiniz ve eğer denemezseniz, asla bilemezsiniz. O da henüz bunu denemedi.
“Estevao’nun bu sezon şu ana kadar herhangi bir maça ilk 11’de başladığına dair hiçbir işaret görmedim. Muhtemelen antrenmanlarda henüz takımda ilk 11’i hak edecek kadar yeterli şey göstermedi. O genç bir oyuncu. Oyununun bu yönünü kazanmak zorunda. Zaten başka bir takıma gitmek istiyorsa da nasıl savunma yapacağını ve buna kendini adayacağını bilmesi gerekir.
“Top ayağındayken ve hücuma giderken ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama oyunun diğer yönünün geliştirilmesi gerekiyor. Zaten bu yüzden çok genç bir oyuncu. Ve henüz tam olarak o seviyede değil.
“Muhtemelen perde arkasında onunla çalışıyorlardır, onu gereken seviyeye çıkarmaya çalışıyorlardır. Çünkü kesinlikle bakıp da ‘biliyor musun, eğer topsuz oyundaki futbol standardını istediğim seviyeye getirebilirsem, elimizde müthiş bir oyuncu olur’ diyeceğiniz oyunculardan biri. Bence Alonso da bunun farkında.
“Çocuğun yeteneğini inkâr edemezsiniz. Bu yüzden onu kadroya dahil etmenin bir yolunu mutlaka bulmaya çalışacaklar. Bir üst seviyeye çıkmak için kadro derinliğine ihtiyacınız var. Bence Chelsea’nin şu anda üzerinde çalıştığı şey de bu. Estevao’nun kadroda yer alıp perde arkasında işi öğrenmesi kötü bir şey olmayacaktır. Mesele sadece onu mutlu tutmak.”
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Chelsea, genç oyuncuyu uzun vadeli sözleşmeye bağladı
Estevao, Chelsea ile 2033 yazına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlı. Chelsea, böylesi bir potansiyele sahip bir oyuncuyla yollarını ayırma konusunda isteksiz olacaktır, ancak Alonso’nun planlarında sınırlı bir role razı olmayacağının da farkında.
Hem oyuncu hem de kulüp adına bazı büyük kararların alınması gerekiyor; çünkü sabırsızlanan bir genç oyuncunun, düzenli fırsatlar için beklemeye ne kadar daha hazır olacağı ve ardından başka transfer taliplerinin ilgisinin aklını kaçınılmaz olarak çeleceği belli değil.
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