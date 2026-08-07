Penta Press
Çeviri:
“Ayrılmak istemiyorum” - Nico Gonzalez, Manchester City’den ayrılık söylentilerini yalanladı
İspanyol, ayrılık söylentilerini reddetti
Gonzalez, ayrılık ihtimaliyle ilgili artan spekülasyonlar arasında bu yaz City'de kalma konusundaki kararlılığını yineledi. 24 yaşındaki İspanyol futbolcu, Şubat 2025'te Porto'dan dört buçuk yıllık sözleşmeyle katıldı ve Manchester City formasıyla şimdiden 58 maça çıktı. Geçen sezon 28'i ilk 11'de olmak üzere 41 kez forma giymiş olsa da, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Pep Guardiola'nın gözünden düştüğü düşünüldükten sonra aldığı süre azaldı.
- Penta Press
"Burada mutluyum"
Etihad Stadyumu'ndan ayrılacağı yönündeki söylentilere değinen Nico, City'de mutlu olduğunu ve kulüp yönetiminin kendisini satma gibi bir niyeti olmadığından emin olduğunu açıkça belirtti. Muhabirlere konuşan oyuncu, "Burada mutluyum. Ayrılmak istemiyorum ve bence kulüp de kalmamı istiyor. Hiçbir şey görmedim ama burada mutluyum.
"Bence hiçbir oyuncunun tüm maçlarda yeri garanti değil. Herkesin çok çalışması gerekiyor. Biz dünyanın en iyi takımlarından biriyiz ve elbette her mevkide rekabet var. Bizi bulunduğumuz konuma getiren, bu kadar çok Premier League kazanmamızı ve her şey için mücadele etmemizi sağlayan da bu."
Rekabet, kadro içi uyumu besliyor
Barcelona'nın Rodri'ye ilgi duyduğuna ilişkin haberlerin yanı sıra Mateo Kovacic ve Tijjani Reijnders için olası hamleler, City'nin orta sahasında bir revizyon yapılacağı yönündeki spekülasyonları artırdı.
Ocak ayından sonra düzenli olarak yedek bırakılmasına ve FA Cup finali kadrosuna alınmamasına rağmen Nico, Bournemouth'a karşı oynanan yarı finalde attığı kritik galibiyet golü de dahil olmak üzere kendi katkılarına odaklanmayı tercih ederek kadro rotasyonu üzerinde durmayı reddetti.
Nico şöyle ekledi: "Bunun benim için zor olduğunu düşünmüyorum. Oynadığımda gerçekten çok iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. İyi bir örnek, iyi bir maç çıkardığım FA Cup yarı finaliydi. Elde ettiğim her fırsatta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.
"FA Cup finalinde kadro dışı kaldım ama kazandık, bu yüzden benim için harika bir gündü. Kazanırsak mutlu olurum. Benim hayalim kupa kazanmak. Hiç maç oynamasam bile, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak çok mutlu olurum" dedi.
- Nexpher Images
Orta saha mücadelesi odaklanma gerektiriyor
Nico, artık sezon öncesi kamp boyunca ve yaklaşan sezonun ilk haftalarında City orta sahasında ilk 11'de yer bulmak için yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Kulüp yönetimi, birkaç kıdemli ismin uzun vadeli geleceğine dair belirsizlik sürerken onu değerli bir rotasyon seçeneği olarak takımda tutmak isteyecek. Önündeki ilk sınav ise 23 Ağustos'ta City'nin Bournemouth'a karşı oynayacağı Premier League açılış maçı öncesinde yeterliliğini kanıtlamak olacak.
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