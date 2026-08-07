Etihad Stadyumu'ndan ayrılacağı yönündeki söylentilere değinen Nico, City'de mutlu olduğunu ve kulüp yönetiminin kendisini satma gibi bir niyeti olmadığından emin olduğunu açıkça belirtti. Muhabirlere konuşan oyuncu, "Burada mutluyum. Ayrılmak istemiyorum ve bence kulüp de kalmamı istiyor. Hiçbir şey görmedim ama burada mutluyum.

"Bence hiçbir oyuncunun tüm maçlarda yeri garanti değil. Herkesin çok çalışması gerekiyor. Biz dünyanın en iyi takımlarından biriyiz ve elbette her mevkide rekabet var. Bizi bulunduğumuz konuma getiren, bu kadar çok Premier League kazanmamızı ve her şey için mücadele etmemizi sağlayan da bu."