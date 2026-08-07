Guimaraes, bir yıldan kısa süre içinde Newcastle'dan ayrılan dördüncü kilit oyuncu oldu. Sandro Tonali ve Anthony Gordon kısa süre önce sırasıyla Tottenham ve Barcelona'ya katılırken, Alexander Isak geçen yaz Liverpool'a transfer olmuştu. Kasım ayında 29 yaşına girecek orta saha oyuncusu için Arsenal'ın başlangıçta daha düşük rakamlar önerdiğini icra kurulu başkanı David Hopkinson doğruladı. Buna rağmen Newcastle, mali beklentilerini karşılayan bir bonservis bedeli elde etti.

"Her iki tarafta da son derece sofistike aktörlerle uğraşıyorsunuz" dedi. "Müzakere böyle bir şeydir. Bu, bizi tatmin eden bir bedel. Buna ticari ürünler açısından bir yorum katmak isterseniz, bu yaşta ve bu mevkideki bir oyuncu için ödenen en yüksek bedel ve tüm bunlar devreye giriyor.

"Newcastle United için iyi bir anlaşma mı? Bence öyle, ancak Arsenal çok özel bir oyuncu ve insan kazanıyor. Finansal açıdan her iki taraf için de işe yaradı."