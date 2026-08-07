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'Ayrılmak istedi' - Newcastle yöneticisi, Bruno Guimaraes'in duygusal transfer talebinin ardından Arsenal'e transferi zorladığını doğruladı
Guimaraes, Arsenal'a 75 milyon sterlinlik transfere hazırlanıyor
Arsenal, Newcastle kaptanı Guimaraes için 75 milyon sterlinlik transferi görüşmelerde sağlanan ilerlemenin ardından tamamlamaya hazırlanıyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun, İspanya’daki sezon öncesi hazırlık kampında takım arkadaşları ve kulüp personeliyle gözyaşları içinde vedalaştığı bildirildi. Bu transfer, talihsiz yaz döneminde sembol liderini satmayı planlamayan Newcastle için büyük bir darbe anlamına geliyor. Ancak kulüp, 28 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istediğini açıkça belirtmesinin ardından harekete geçmek zorunda kaldı.
- Getty
Kaptanın duygusal çağrısı Newcastle'ı harekete geçirdi
Newcastle sportif direktörü Ross Wilson, Guimaraes'i satmanın hiçbir zaman kulübün yaz stratejisinin bir parçası olmadığını kabul etti. Ancak yönetim kurulu, kaptan duruşunu netleştirince buna karşılık vermek zorunda kaldı.
Wilson, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tartmak zorunda olduğumuz şey, Bruno'nun bize karşı davranışından ötürü, buna çok duygusal biçimde de yaklaşarak, fiilen ayrılmak ve yoluna devam etmek istediğini bize söylemesiydi" dedi.
"Bu, gidebileceği anlamına gelmez ama belli bir rakam aralığına geldiğimizde düşüncemizde kesinlikle rol oynar. Bunun stratejimizin bir parçası olduğunu ve bu yaz aklımızda bulunduğunu söylemenin hiçbir tarafı yok, değildi. Ama esnek olmak ve yaşanan gelişmelere tepki vermek zorundayız."
Ağır kadro kaybına rağmen mali memnuniyet
Guimaraes, bir yıldan kısa süre içinde Newcastle'dan ayrılan dördüncü kilit oyuncu oldu. Sandro Tonali ve Anthony Gordon kısa süre önce sırasıyla Tottenham ve Barcelona'ya katılırken, Alexander Isak geçen yaz Liverpool'a transfer olmuştu. Kasım ayında 29 yaşına girecek orta saha oyuncusu için Arsenal'ın başlangıçta daha düşük rakamlar önerdiğini icra kurulu başkanı David Hopkinson doğruladı. Buna rağmen Newcastle, mali beklentilerini karşılayan bir bonservis bedeli elde etti.
"Her iki tarafta da son derece sofistike aktörlerle uğraşıyorsunuz" dedi. "Müzakere böyle bir şeydir. Bu, bizi tatmin eden bir bedel. Buna ticari ürünler açısından bir yorum katmak isterseniz, bu yaşta ve bu mevkideki bir oyuncu için ödenen en yüksek bedel ve tüm bunlar devreye giriyor.
"Newcastle United için iyi bir anlaşma mı? Bence öyle, ancak Arsenal çok özel bir oyuncu ve insan kazanıyor. Finansal açıdan her iki taraf için de işe yaradı."
- AFP
Newcastle, orta sahaya tecrübeli takviyeler arıyor
Newcastle, 1 Eylül'de transfer penceresi kapanmadan önce doğrudan bir alternatif kadrosuna katmak için artık piyasada aktif şekilde çalışıyor. Kulüp, yeni bir orta sahanın yanı sıra birkaç takviye daha yapmayı planlıyor. Newcastle'ın yaz dönemindeki beş transferinin dördü 20 yaş ve altındaki oyunculardan oluştu. Bu nedenle Newcastle United, takımdan ayrılan kaptanının yerini doldurmak için üst düzeyde daha fazla deneyime sahip bir oyuncuya öncelik veriyor.
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