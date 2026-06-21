Ayrılma sinyali mi?.. Renard, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra Tunus'taki krizi açıklıyor

Tunus milli takım kaptanı Elias Sakhi, Tunuslu taraftarlara açık bir özür diledi ve takımın İsveç ile Japonya maçlarındaki performansının “utanç verici” ve kabul edilemez olduğunu kabul ederek, Dünya Kupası’ndaki felaket sonuçların tüm sorumluluğunun oyunculara ait olduğunu vurguladı.
"Jawhara" radyosuna göre, El-Sakhi, Pazar sabahı Monterrey'de Japonya'ya karşı alınan 4-0'lık yenilginin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tunus halkından özür diliyoruz... Sorumluluklarımızı üstlenmek zorundayız. Dünya Kupası'nda mücadele etmek için beklenen seviyede değildik."
“Kartaca Kartalları”nın kaptanı, takımın bu turnuvada rekabet edebilmek için gerekli seviyeye gerçekten sahip olmadığını kabul ederek şöyle konuştu: “Gerçek şu ki, bu büyüklükteki bir turnuvaya katılmamızı sağlayacak seviyeye sahip değiliz. Dünya Kupası’na katılmak, yıllar boyunca derinlemesine ve sürekli bir çalışma gerektirir.”
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Al-Sakhi, Tunus futbolunu geliştirmek için genç ve çocuk seviyelerinden başlayarak kapsamlı bir “yol haritası ve gelecek projesi” oluşturulmasını çağrısında bulunarak şöyle konuştu: “Tunus futbolunu geliştirmek istiyorsak, bazı Afrika milli takımlarının yaptığı gibi, birden fazla düzeyde çalışmamız gerekiyor.”