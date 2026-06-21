Ayrılma sinyali mi?.. Renard, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra Tunus'taki krizi açıklıyor

Renard, Monterrey Stadyumu’nda oynanan maçın ardından BeIN Sports’a verdiği ilk demeçte, takımının erken bir golle (4. dakika) sarsıldığını söyledi "oyuncuların moralini büyük ölçüde etkilediğini" belirtti. Japon milli takımını "yüksek seviyede" olarak nitelendiren Renard, ikinci yarıda da savunmadaki kırılganlığın devam ettiğini ve takımın kalesini "tam anlamıyla" koruyamadığını kabul etti.

İsveç’e 5-1’lik ağır yenilginin ardından Sabri Lamouchi’nin yerine görevi devralan 57 yaşındaki Fransız teknik direktör, şunları ekledi: “Tüm hatlarda, özellikle de savunmada sorunlarımız var. Oyuncular arasında ciddi bir iletişim eksikliği gözlemledim; bu da çok sayıda hata yapmamıza neden oldu ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödedik.”

Ve şunları vurguladı: "Performansımız kesinlikle kabul edilemezdi ve Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvanın seviyesine ulaşamadı. Bunu kabul etmeliyiz ve mazeret aramamalıyız."

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