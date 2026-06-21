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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Ayrılık sinyali mi?.. Renard, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra Tunus'taki krizi açıklıyor

H. Renard
E. Skhiri
Tunus - Japonya
Tunus
Japonya
Dünya Kupası
Tunus - Hollanda
Hollanda
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Tunus
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Meksika
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Kartaca Kartalları'nın kaptanından acı bir itiraf

Tunus Milli Takımı teknik direktörü Hervé Renard, Pazar sabahı Dünya Kupası 6. Grubu’nun ikinci maçında Japonya’ya 4-0’lık utanç verici bir mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşmada takımın sergilediği performanstan büyük hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.

Fransız teknik direktör, özellikle savunma bölgesinde hatlar arasında “ciddi bir iletişim eksikliği” olduğunu ve bunun bu sonuca yol açtığını belirtti.

Bu sonuçla Tunus Milli Takımı, önümüzdeki Cuma sabahı Hollanda ile oynanacak grup aşamasının son maçı öncesinde Dünya Kupası'na erken veda etti.

  • Erken gelen gol, Renard’ın planlarını altüst etti

    Renard, Monterrey Stadyumu’nda oynanan maçın ardından BeIN Sports kanalına verdiği ilk demeçte, takımının erken bir golle (4. dakika) sarsıldığını söyledi "oyuncuların moralini büyük ölçüde etkilediğini" belirtti. Japon milli takımını "yüksek seviyede" olarak nitelendiren Renard, ikinci yarıda da savunmadaki kırılganlığın devam ettiğini ve takımın kalesini "tam anlamıyla" koruyamadığını kabul etti. 

    İsveç’e 5-1’lik ağır yenilginin ardından Sabri Lamouchi’nin yerine görevi devralan 57 yaşındaki Fransız teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm hatlarda, özellikle de savunmada sorunlarımız var. Oyuncular arasında ciddi bir iletişim eksikliği gözlemledim; bu da çok sayıda hata yapmamıza neden oldu ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödedik.”

    Ve şunları vurguladı: "Performansımız kesinlikle kabul edilemezdi ve Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvanın seviyesine ulaşamadı. Bunu kabul etmeliyiz ve mazeret aramamalıyız."

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  • Ayrılma işareti mi?

    Renard, takımı maça “kısa sürede” hazırladığını kabul etti, ancak Tunus milli takımının önceki birçok maçını izlediğini ve daha önce diğer Afrika milli takımlarını çalıştırmış olması nedeniyle Tunus futbolu hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olduğunu vurguladı.

    Dünya Kupası sonrası dönemle ilgili ayrıntılara girmeyeceğini belirten Renard’ın bu sözleri, Dünya Kupası’ndan sonra görevine devam etmeyeceği şeklinde yorumlanabilir. Renard, “Dünya Kupası süresince milli takımı çalıştırmak için geldim, bu nedenle şu anda turnuva sonrasına değinmem mümkün değil” dedi.

    Tunuslu Johara FM radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, sözlerini şöyle tamamladı: “Sorumluluğu başkalarına yüklemeyeceğim, bugünkü maçın tüm sorumluluğunu üstleniyorum.”

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  • Al-Sukheiri: Acı verici bir itiraf

    Tunus milli takım kaptanı Elias Sakhi, Tunuslu taraftarlara açık bir özür diledi ve takımın İsveç ile Japonya maçlarındaki performansının “utanç verici” ve kabul edilemez olduğunu kabul ederek, Dünya Kupası’ndaki felaket sonuçların tüm sorumluluğunun oyunculara ait olduğunu vurguladı.

    "Jawhara" radyosuna göre, El-Sakhi, Pazar sabahı Monterrey'de Japonya'ya karşı alınan 4-0'lık yenilginin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tunus halkından özür diliyoruz... Sorumluluklarımızı üstlenmek zorundayız. Dünya Kupası'nda mücadele etmek için beklenen seviyede değildik."

    “Kartaca Kartalları”nın kaptanı, takımın bu turnuvada rekabet edebilmek için gerekli seviyeye gerçekten sahip olmadığını kabul ederek şöyle konuştu: “Gerçek şu ki, bu büyüklükteki bir turnuvaya katılmamızı sağlayacak seviyeye sahip değiliz. Dünya Kupası’na katılmak, yıllar boyunca derinlemesine ve sürekli bir çalışma gerektirir.”

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    Al-Sakhi, Tunus futbolunu geliştirmek için genç ve çocuk seviyelerinden başlayarak kapsamlı bir “yol haritası ve gelecek projesi” oluşturulmasını çağrısında bulunarak şöyle konuştu: “Tunus futbolunu geliştirmek istiyorsak, bazı Afrika milli takımlarının yaptığı gibi, birden fazla düzeyde çalışmamız gerekiyor.”

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