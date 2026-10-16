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‘Ayrılacağımı biliyordum’: Raphinha, ayrılma kararı almasının ardından Hansi Flick'in müdahalesinin Barcelona'dan ayrılmasını engellediğini açıkladı
Camp Nou'da fikir değişikliği
Flick'in 2024'te göreve getirilmesinden önce Brezilyalı millî futbolcunun Katalonya'daki geleceği belirsizdi. Kanat oyuncusunun kadrodaki konumu zayıflıyor gibi görünürken hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Ancak göreve gelecek Alman teknik direktörle yaptığı kritik bir görüşme, kariyerinin gidişatını tamamen değiştirdi.
Raphinha, ayrılmak yerine İspanya'da kaldı ve Barcelona'nın 2024-25 sezonunda ülke şampiyonluğuna ulaşmasında kilit rol oynadı. Brezilyalı hücum oyuncusu o sezon çıktığı 57 maçta 34 gol ve 26 asist kaydetti.
Raphinha, bu parlak sezonun ardından 2025-26'da bir lig şampiyonluğu daha yaşadı. Fiziksel sorunlarla mücadele etmesine rağmen 33 maçta 21 gol ve sekiz asistlik kayda değer bir performans sergiledi. Böylece teknik direktörünün erkenden devreye girmesinin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi ve kulübün lider oyuncuları arasına girdi.
- AFP
“Ayrılacağımı biliyordum”
Ayrılığın eşiğinden nasıl döndüğünü anlatan forvet, transfer olmaya ne kadar yaklaştığını açıkladı. Yeni teknik direktörüyle yaptığı açık bir görüşme, Katalan devinde kalmaya karar vermesi için ihtiyaç duyduğu güvenceyi sağladı.
„Aklımda ayrılacağımı biliyordum. Bu, [zihnimde] bitmişti, gerçek bu,“ diyen Raphinha, Guardian'a verdiği röportajda şunları anlattı: „Brezilya'daydım ve Flick aradı. Son kararımı vermeden önce kendisiyle konuşmamı söyledi. Onunla görüştüm; bana güvendiğini, önemli bir rol oynayacağımı ve takımın [oyununun] bana iyi geleceğini söyledi. Böyle bir anda birkaç küçük söz insanı değiştirebilir.
„Bana çok güvendiğini hissettim. Kendi futbolumu oynamam için bana özgüven verdi. Aklıma şu düşünce yerleşti: Kişisel olarak nasıl bir dönemden geçersen geç, her şeyini, hayatını ver.“
Raphinha sözlerini şöyle sürdürdü: „Teknik direktörle oyuncu arasındaki ilişki, futboldaki en önemli şey. [Flick] geldiği andan itibaren onunla her şeyi konuşabiliyorduk; gerçekten her şeyi.
„O sefer onu başı öne eğik gördüm. İlk başta nedenini pek anlamadım. Neyin yanlış olduğunu sordum. Takımın iyi oynamadığını düşündüğünü söyledi. Hatırladığım kadarıyla ona sorun olmadığını, kazandığımızı ve yeniden iyi oynayacağımızı söyledim. İyi oynayıp kaybetmektense kötü oynayıp kazanmayı bin kez tercih ederim. Maçları kazanın, özgüven de futbol da gelir.“
Kanat oyuncusu, teknik direktörünün desteğinin kendine olan inancı üzerindeki derin etkisini vurguladı. „Onun zihniyetimi değiştirdiğini, beni bir insan olarak değiştirdiğini her zaman söyledim ve söylemeye de devam edeceğim,“ diye ekledi.
Liderlik rolü üstlenmek
Raphinha'nın yeniden yükselişi, sahadaki performansının iyileşmesinden ibaret değil. Soyunma odasındaki takım arkadaşları tarafından kaptanlığa seçilmesi, onun için kişisel açıdan önemli bir dönüm noktası oldu. Takım arkadaşlarının kendisine duyduğu bu büyük güven, kadrodaki yerine bakışını da değiştirdi.
“İnsanların bana oy verdiğini gördüğümde sanki içimde bir düğmeye basılmış gibi oldu; bakış açım değişti,” dedi. “İnsanlar bende, benim farkında olmadığım bir şey gördü ve bu beni değiştirdi.
“Kaptan olmadan önce bunu ne kadar seveceğimi bilmiyordum. Bu sorumluluğu üstlenmek de düşünce yapımı değiştirdi, bana yardımcı oldu. Barcelona'nın kaptanı olmayı bu kadar seveceğimi hiç düşünmezdim. Kendinizi önemli hissediyorsunuz. Bu bir onur. Mesele sadece kaptanlık pazubandını takmak değil.
“Çoğu kaptandan daha az konuşuyorum ama insanların beni izlediğini biliyorum. ‘Bu adam deli gibi koşuyorsa ben de onu takip etmeliyim,’ diye düşünüyorlar. Çok konuşup sonra yapmanız gerekeni yapmazsanız insanlar sizi dinlemez.”
- AFP
La Liga'ya dönüşe hazırlanıyor
Ayrılık söylentilerini kesin bir dille geride bırakan Raphinha, kısa süreli sakatlık arasının ardından şimdi lig maçlarına odaklandı. Hücum oyuncusu, 29 Eylül'de Avustralya'da Brezilya forması giyerken uyluğundan sakatlanmış ve bu nedenle Getafe ile Galatasaray'a karşı oynanan son maçları kaçırmıştı.
Bu sakatlıktan önce mevcut sezona müthiş bir başlangıç yapmıştı. Raphinha, tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca sekiz maçta 14 gol atarak kulüp tarihinde daha önce yalnızca Lionel Messi ve Ronaldo'nun ulaştığı bir başarıya ortak oldu.
Raphinha, A takımla antrenmanın bir bölümüne katıldı. Forvetin, cumartesi günü Real Betis ile oynanacak La Liga maçı için deplasmana gidecek kadroya alınabilecek kadar iyileşmesi bekleniyor. Bu da takımın yakaladığı ivmeyi sürdürmeye çalıştığı dönemde Flick'in hücum seçeneklerini artıracak.
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