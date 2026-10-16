Ayrılığın eşiğinden nasıl döndüğünü anlatan forvet, transfer olmaya ne kadar yaklaştığını açıkladı. Yeni teknik direktörüyle yaptığı açık bir görüşme, Katalan devinde kalmaya karar vermesi için ihtiyaç duyduğu güvenceyi sağladı.

„Aklımda ayrılacağımı biliyordum. Bu, [zihnimde] bitmişti, gerçek bu,“ diyen Raphinha, Guardian'a verdiği röportajda şunları anlattı: „Brezilya'daydım ve Flick aradı. Son kararımı vermeden önce kendisiyle konuşmamı söyledi. Onunla görüştüm; bana güvendiğini, önemli bir rol oynayacağımı ve takımın [oyununun] bana iyi geleceğini söyledi. Böyle bir anda birkaç küçük söz insanı değiştirebilir.

„Bana çok güvendiğini hissettim. Kendi futbolumu oynamam için bana özgüven verdi. Aklıma şu düşünce yerleşti: Kişisel olarak nasıl bir dönemden geçersen geç, her şeyini, hayatını ver.“

Raphinha sözlerini şöyle sürdürdü: „Teknik direktörle oyuncu arasındaki ilişki, futboldaki en önemli şey. [Flick] geldiği andan itibaren onunla her şeyi konuşabiliyorduk; gerçekten her şeyi.

„O sefer onu başı öne eğik gördüm. İlk başta nedenini pek anlamadım. Neyin yanlış olduğunu sordum. Takımın iyi oynamadığını düşündüğünü söyledi. Hatırladığım kadarıyla ona sorun olmadığını, kazandığımızı ve yeniden iyi oynayacağımızı söyledim. İyi oynayıp kaybetmektense kötü oynayıp kazanmayı bin kez tercih ederim. Maçları kazanın, özgüven de futbol da gelir.“

Kanat oyuncusu, teknik direktörünün desteğinin kendine olan inancı üzerindeki derin etkisini vurguladı. „Onun zihniyetimi değiştirdiğini, beni bir insan olarak değiştirdiğini her zaman söyledim ve söylemeye de devam edeceğim,“ diye ekledi.







