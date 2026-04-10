Ayrıca Dünya Kupası'nda Almanya ile karşılaşmayı da umuyor! Milyonlarca avroya mal olan yeni transfer, VfB Stuttgart'a kendini henüz kanıtlamadı

O zamandan beri, altı Bundesliga maçında sadece 30 dakika süre aldı ve FC St. Pauli karşısında bir asist yaptı. Bu hızlı dripling ustasının ne kadar potansiyeli olduğunu Arevalo, özellikle 3. Lig'deki yedek takımdaki ilk ve şu ana kadar son maçında gösterdi. SV Waldhof Mannheim'ı 3-1 yendikleri maçta bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu. Ancak bunun dışında olumlu bir haber yok. Herkes bu transferden biraz daha fazlasını bekliyordu.

Pauli maçı öncesinde Arevalo, dört kez Bundesliga kadrosuna giremedi, bu da ikinci takımdaki kısa süreli macerasına neden oldu. Avrupa Ligi kadrosunda da genç Ekvadorlu için yer yoktu. "Listeye sadece sınırlı sayıda oyuncu yazabiliyoruz. Diğerleri şu anda bir adım önde," diyerek Hoeneß Şubat ayında verdiği kararı açıkladı: "Jeremy farklı bir ligden, farklı bir kültürden geliyor. Elbette işlerin biraz daha hızlı ilerlemesini ummuştuk. Yine de böyle bir durumun yaşanabileceğini biliyorduk."

Peki, Arevalo için hırslı Bundesliga'ya geçiş çok mu erken oldu? İlle de öyle değil. Hoeneß'in yaz aylarında öngördüğü gibi, transferin yapıldığı tarihte forvetteki alternatifler oldukça sınırlıydı. Kısa kış tatili öncesinde TSG Hoffenheim'a karşı alınan 0-0'lık beraberlik bu tezi destekliyor. Son üçte birde hücum gücü eksikliği açıkça görülse de, VfB teknik direktörü sadece iki kez oyuncu değişikliği yaptı ve Chris Führich'i oyuna sokarak hücumda tek bir değişiklik gerçekleştirdi. Onun yerine Tiago Tomas oyuna girdi; Tomas, bu sezon Bouanani gibi mecburiyetten forvet pozisyonunda da kendini denemişti. Her ikisi de daha çok derinlikten gelerek güçlerini ortaya koyuyor.

Ayrıca Bilal El Khannouss, Fas milli takımıyla Afrika Kupası'nda yer alıyordu ve Ermedin Demirovic, Deniz Undav'ın yokluğunda Ekim başından bu yana attığı beş golle muhteşem bir sezon başlangıcı yaptıktan sonra, karmaşık bir ayak sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İyileşme süreci başlangıçta umulduğundan daha uzun sürdü, bu nedenle geri dönüşü Ocak başında Bundesliga'nın yeniden başlamasına kadar ertelendi. Böylece Arevalo için başarılı bir başlangıç yapmanın yolu tamamen açılmıştı.