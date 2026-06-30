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"Aynı şekilde yapardım!" - Hollanda, Fas'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Ronald Koeman, beş kişilik savunma dizilişini savunuyor
Atlas Lions geri dönüşü başardı
Oranje, üstün bir performans sergileyen Fas karşısında maçın son saniyelerinde çöküş yaşayarak 32'li turda yıkıcı bir şekilde elendi. Cody Gakpo'nun maçın bitimine 18 dakika kala skoru açmasıyla Koeman'ın takımı bir sonraki tura yükselecek gibi görünüyordu. Ancak Issa Diop'un uzatma dakikalarında attığı kafa golü maçı uzatmalara taşıdı ve gergin geçen penaltı atışlarında Hollanda, üç penaltıyı kaçırarak 3-2 mağlup oldu.
- Getty Images Sport
Koeman, takımın yapısını savunuyor
Koeman, savunma düzenini değiştirerek geleneksel dörtlü savunmayı bir kenara bırakıp beş savunmacı sahaya sürmesiyle yoğun eleştirilerin odağına oturdu. Bu beklenmedik taktiksel değişiklik, Oranje’nin Mart 2024’te Almanya’ya 2-1 yenilmesinden bu yana ilk kez bir maça beş kişilik savunma hattıyla başlaması anlamına geliyordu ve standart dörtlü savunma düzeniyle oynanan 31 maçlık seriyi sona erdirdi.
Görevinden istifa edip etmediği sorulduğunda Koeman şöyle yanıt verdi: “Hayır, istifa etmedim. Geleceğim hakkında düşüneceğim. Maçın hemen ardından konuşuyoruz ve hayal kırıklığı hâlâ zihnimde çok taze. Bunun üzerinde düşüneceğim ve belki yarın sabaha kadar bir sonuca varırım.”
Hollanda’nın savunma düzeni hakkında ise şunları ekledi: “Ne düşünürseniz düşünün, İsveç ve Tunus’tan daha güçlü bir takıma karşı çok daha az gol yedik. Tekrar yapmam gerekse, yine aynı şekilde yapardım. Hollanda teknik direktörü olarak, beraberlik golü atıldığında her zaman beş savunmacı seçtiğim için eleştirileceğim.
"Ama siz eleştiriyorsunuz, bu sizin hakkınız. Siz kenardan izliyorsunuz, ben ise takımın içindeyim ve tekrar söylüyorum, yine aynı şeyi yapardım."
Fas, “favori olmayan” konumunu benimsedi
Rakip takımın teknik direktörü Mohamed Ouahbi, Avrupa’nın dev takımlarının alışılmadık derecede defansif duruşu karşısında şaşırdıklarını ve teknik ekibinin hızlı bir şekilde uyum sağlamak zorunda kaldığını kabul etti. Katar 2022’de dördüncü sırada bitirmiş olmalarının tarihsel mirasından güç alan Afrika ülkesi, elit turnuvalara yönelik değişen zihniyetlerinin kendilerini dünyanın herhangi bir süper gücüyle başa çıkabilecek konuma getirdiğine inanıyor.
Ouahbi şunları ekledi: "Onların dizilişi bizi şaşırttı. Bunu gördüğümüzde, düşük blokta savunma yapmak istediklerini anladık. Genellikle böyle oynamazlar ve biz de buna uyum sağlamak zorunda kaldık. Bu tür bir oyunu bir tür saygı göstergesi olarak gördüm.
"Sözler boş, önemli olan sahada neler yapabileceğimizdir. Katar’daki Dünya Kupası, Fas milli takımının zihniyetini değiştirdi. Bildiğimiz futbolu oynarsak durdurulamayız, ancak hatalar yaparsak eve döneriz."
- Getty Images Sport
Önümüzde çeyrek final yolu uzanıyor
Fas, Kanada ile oynayacağı son 16 turu maçı için Houston’a doğru yola çıkarken, ufukta Fransa ile Katar’daki yarı final maçının bir rövanşı da belirgin bir şekilde görünmektedir. Formunun zirvesinde olan bu takım, bir sonraki tura en iyi durumda giriyor; savunması aşılması son derece zor olmasının yanı sıra, ölümcül bir kontra atak tehdidi de oluşturuyor. Hayal kırıklığına uğrayan Hollanda takımı için ise, en kritik anda maçı idare edemeyen kadroyu, yaklaşan olası bir teknik direktörlük boşluğu ve kapsamlı bir değerlendirme bekliyor.