"Aynı şekilde yapardım!" - Hollanda, Fas'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Ronald Koeman, beş kişilik savunma dizilişini savunuyor

Koeman, savunma düzenini değiştirerek geleneksel dörtlü savunmayı bir kenara bırakıp beş savunmacı sahaya sürmesiyle yoğun eleştirilerin odağına oturdu. Bu beklenmedik taktiksel değişiklik, Oranje’nin Mart 2024’te Almanya’ya 2-1 yenilmesinden bu yana ilk kez bir maça beş kişilik savunma hattıyla başlaması anlamına geliyordu ve standart dörtlü savunma düzeniyle oynanan 31 maçlık seriyi sona erdirdi.

Görevinden istifa edip etmediği sorulduğunda Koeman şöyle yanıt verdi: “Hayır, istifa etmedim. Geleceğim hakkında düşüneceğim. Maçın hemen ardından konuşuyoruz ve hayal kırıklığı hâlâ zihnimde çok taze. Bunun üzerinde düşüneceğim ve belki yarın sabaha kadar bir sonuca varırım.”

Hollanda’nın savunma düzeni hakkında ise şunları ekledi: “Ne düşünürseniz düşünün, İsveç ve Tunus’tan daha güçlü bir takıma karşı çok daha az gol yedik. Tekrar yapmam gerekse, yine aynı şekilde yapardım. Hollanda teknik direktörü olarak, beraberlik golü atıldığında her zaman beş savunmacı seçtiğim için eleştirileceğim.

"Ama siz eleştiriyorsunuz, bu sizin hakkınız. Siz kenardan izliyorsunuz, ben ise takımın içindeyim ve tekrar söylüyorum, yine aynı şeyi yapardım."