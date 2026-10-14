Bruno Guimaraes ve Mikel Merino'nun ilk yarıda yakaladığı fırsatlar değerlendirilemeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi. Buna rağmen Arteta, taktik düzenini baştan aşağı değiştirmedi. Sabri, ikinci yarıda yaptığı taktik ayarlamaların sonuç vermesiyle karşılığını buldu. Sonradan oyuna giren Saka, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in konuk ekibin savunmasını dağıtmadaki etkisi de bu hamlelerin ne kadar isabetli olduğunu gösterdi.

Arteta'nın devre arasındaki sakin yaklaşımını ve yedek kulübesinden gelen katkıyı değerlendiren Eze, maçın seyrini köklü değişikliklerden çok küçük ayarlamaların değiştirdiğini anlattı. Eze, “Bence büyük ölçüde aynı şekilde devam ettik. Biraz daha üstünlük kurabilmek için elbette bazı küçük ayrıntıları değiştirdik ama genel olarak aynı şeyi yapmayı sürdürdük. İlk yarıda da çok şey yapıyorduk. Sonradan oyuna giren oyuncular da tempomuzu artırmamıza gerçekten yardımcı oldu. Bu önemli bir katkıydı,” dedi.

İkinci yarıdaki bu yükseliş yalnızca galibiyeti getirmekle kalmadı, yaklaşan Şampiyonlar Ligi sınavı öncesinde takıma önemli bir ivme de kazandırdı. Avrupa'nın en güçlü ekiplerine karşı oynama ihtimaline değinen Eze, büyük Avrupa maçlarına duyduğu heyecanı şöyle dile getirdi: “[Bayern gibi büyük kulüplere karşı oynamak] her zaman keyifli. İnsan hep böyle maçlarda oynamak, rekabet etmek ister. O zaman geldiğinde ben de bundan kesinlikle keyif alacağım.”