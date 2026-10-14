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“Aynı şekilde devam”: Eberechi Eze, Mikel Arteta'nın devre arasındaki mesajını açıkladı ve Arsenal'ın Lille karşısındaki Şampiyonlar Ligi galibiyetinde oyuna sonradan giren oyuncuların “önemli etkisini” övdü
İkinci yarıdaki hücum dalgası inatçı direnci kırdı
İngiltere millî takımı oyuncusu, teknik direktörünün soyunma odasında yaptığı konuşmayı anlattı ve Salı günü Emirates Stadyumu'nda Ligue 1'den gelen konuklarına karşı alınan 3-0'lık galibiyette oyunun seyrinin değişmesini yedek oyunculara bağladı. İlk bir saat boyunca Lille'in disiplinli savunmasını aşamayan ev sahibi ekip, Jurrien Timber'ın Noni Madueke'nin pasında yaptığı zarif aşırtma vuruşla sonunda golü buldu. Ardından kenardan oyuna giren oyuncular maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirleyen yedi dakikalık etkili bir bölümün başlamasını sağladı.
- AFP
Oyun kurucu, akıcı hücum performansından keyif alıyor
Nadiren ilk 11'de oynama fırsatı bulan Eze, Bukayo Saka'nın geriye çıkardığı topa soğukkanlı bir vuruş yaparak ilk golden üç dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Kanat oyuncusu ise 71. dakikada üçüncü golü attı.
Takımın uyumlu oyununda gol bulmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Eze, kulübün resmî internet sitesine şunları söyledi: “Çok keyifli! Fırsatların her yerden geleceğini biliyorsunuz. Bu yüzden hazır olmanız, doğru yerde ve doğru boşlukta bulunup pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Bu takımda oynamak çok keyifli!”
28 yaşındaki Eze sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepimiz için keyifli bir performanstı. Maça hâkimdik ve kazanmayı seviyoruz. Önemli olan da bu.” Ardından şunları ekledi: “Her zaman oynamak, her zaman gol atmak istiyorum. Benim zihniyetim bu. Çabalamaya ve çalışmaya devam edeceğim.”
Yedek kulübesinden gelen takviyeler belirleyici etki yarattı
Bruno Guimaraes ve Mikel Merino'nun ilk yarıda yakaladığı fırsatlar değerlendirilemeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi. Buna rağmen Arteta, taktik düzenini baştan aşağı değiştirmedi. Sabri, ikinci yarıda yaptığı taktik ayarlamaların sonuç vermesiyle karşılığını buldu. Sonradan oyuna giren Saka, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in konuk ekibin savunmasını dağıtmadaki etkisi de bu hamlelerin ne kadar isabetli olduğunu gösterdi.
Arteta'nın devre arasındaki sakin yaklaşımını ve yedek kulübesinden gelen katkıyı değerlendiren Eze, maçın seyrini köklü değişikliklerden çok küçük ayarlamaların değiştirdiğini anlattı. Eze, “Bence büyük ölçüde aynı şekilde devam ettik. Biraz daha üstünlük kurabilmek için elbette bazı küçük ayrıntıları değiştirdik ama genel olarak aynı şeyi yapmayı sürdürdük. İlk yarıda da çok şey yapıyorduk. Sonradan oyuna giren oyuncular da tempomuzu artırmamıza gerçekten yardımcı oldu. Bu önemli bir katkıydı,” dedi.
İkinci yarıdaki bu yükseliş yalnızca galibiyeti getirmekle kalmadı, yaklaşan Şampiyonlar Ligi sınavı öncesinde takıma önemli bir ivme de kazandırdı. Avrupa'nın en güçlü ekiplerine karşı oynama ihtimaline değinen Eze, büyük Avrupa maçlarına duyduğu heyecanı şöyle dile getirdi: “[Bayern gibi büyük kulüplere karşı oynamak] her zaman keyifli. İnsan hep böyle maçlarda oynamak, rekabet etmek ister. O zaman geldiğinde ben de bundan kesinlikle keyif alacağım.”
- APL
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Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçın dokuzunu kazanması, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki galibiyet serisini de 14 maça çıkardı. Bu seri, Kasım 2024'te Inter'e yenilmesinin ardından başladı.
Premier League devi, gelecek çarşamba Bayern Münih ile oynayacağı dev karşılaşma için Almanya'ya gitmeden önce bu hafta sonu ligde Nottingham Forest'a konuk olacak. Avrupa'daki kusursuz savunma performansını sürdürmek isteyen Arteta'nın takımının hem istikrarı hem de kadro derinliği ciddi bir sınavdan geçecek.
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