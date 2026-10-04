"Aynı olmayacak" - Lionel Scaloni'den, duygusal Lionel Messi vedası öncesi samimi Arjantin itirafı

Scaloni, Lionel Messi’nin yaklaşan milli takım emekliliğiyle ilgili duygusal bir değerlendirmede bulundu ve sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın ardında bırakacağı büyük boşluğu kabul etti. Burkina Faso karşısında alınan net 7-0’lık galibiyetin ardından odak hemen Messi’nin salı günü Benin’le oynanacak hazırlık maçındaki son vedasına çevrildi. Süperstarı Copa America ve Dünya Kupası zaferlerine taşıyan Scaloni, takımın dinamiğinin kalıcı olarak değişeceğini kabul etti.

Scaloni, La Nacion’un aktardığına göre, “Artık o orada olmayacağı için geriye sadece özlem kalıyor” dedi. “Bu artık sadece futbolla ilgili değil; oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Ama onun sahada olmasının verdiği his eşsiz. İnsanların anlamasını istediğim şey de bu: onun futbol sahasında ne aktardığı. Herkese: rakibe, takım arkadaşına, rakip taraftara, kendi taraftarına. Bunu başka hiç kimsede görmedim. En çok özleyeceğimiz şey bu olacak. Arjantin Milli Takımı varlığını sürdürecek ama doğal olarak aynı olmayacak.”