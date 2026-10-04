AFP
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"Aynı olmayacak" - Lionel Scaloni'den, duygusal Lionel Messi vedası öncesi samimi Arjantin itirafı
Arjantin için bir dönemin sonu
Scaloni, Lionel Messi’nin yaklaşan milli takım emekliliğiyle ilgili duygusal bir değerlendirmede bulundu ve sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın ardında bırakacağı büyük boşluğu kabul etti. Burkina Faso karşısında alınan net 7-0’lık galibiyetin ardından odak hemen Messi’nin salı günü Benin’le oynanacak hazırlık maçındaki son vedasına çevrildi. Süperstarı Copa America ve Dünya Kupası zaferlerine taşıyan Scaloni, takımın dinamiğinin kalıcı olarak değişeceğini kabul etti.
Scaloni, La Nacion’un aktardığına göre, “Artık o orada olmayacağı için geriye sadece özlem kalıyor” dedi. “Bu artık sadece futbolla ilgili değil; oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Ama onun sahada olmasının verdiği his eşsiz. İnsanların anlamasını istediğim şey de bu: onun futbol sahasında ne aktardığı. Herkese: rakibe, takım arkadaşına, rakip taraftara, kendi taraftarına. Bunu başka hiç kimsede görmedim. En çok özleyeceğimiz şey bu olacak. Arjantin Milli Takımı varlığını sürdürecek ama doğal olarak aynı olmayacak.”
- AFP
Kapalı kapılar ardında standardı belirlemek
Sahadaki nefes kesen özet görüntülerinin ve büyüleyici anlarının ötesinde Lionel Scaloni, Messi'nin gelecek nesil Arjantinli futbolcular için nihai mirasının, kapalı kapılar ardındaki seçkin çalışma ahlakıyla tanımlandığını vurguluyor. Messi, amansız adanmışlığıyla olağanüstü bir örnek oluşturuyor; eleme çoktan garantilenmiş olsa ya da varlığı kesin olarak gerekli olmasa bile milli takımını temsil etmek için sürekli sahneye çıkıyor.
"O inanılmaz bir örnek: İlk gelen, son giden, kendine nasıl baktığı, her maça nasıl yaklaştığı. Nasıl oynadığına bakarak onun bir fenomen olduğunu görebilirsiniz ama takım arkadaşlarının gördüğü, bunun arkasında yatan şeyler de var ve bu konuda olabilecek en iyi örnek o. Bir maç daha olduğu için geride eşsiz bir şey bıraktı ya da bırakıyor," dedi Scaloni.
Eşi benzeri görülmemiş bilet çılgınlığı
Salı günü Estadio Monumental'da oynanacak karşılaşma, efsanevi kaptanın yanı sıra Katar 2022'de dünyayı fetheden oyuncu çekirdeğine yönelik büyük bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Bilet talebi etrafındaki histeri eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaşırken, Scaloni de Messi'yi milli formayla kendi topraklarında son bir kez izlemek için can atan taraftarların büyüklüğünü gözler önüne serdi.
"Beş tane Monumental stadı olsaydı, hepsi dolardı" diyen teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her yerden mesaj aldım ve insanlara bilet bulmanın ne kadar zor olduğunu anlatmaya yetişemiyorum."
"Her şeyden önce herkes adına, elbette Leo adına da duygu yüklü bir an olacağını düşünüyorum. Monumental'da sahaya adım attığı andan itibaren bu, herkes için unutulmaz bir gün olacak. Bunun bir parçası olduğum için minnettarım. Bu onun günü, takım arkadaşlarının günü; ona futboldaki en büyük sevinci yaşatan ve bunu hak edenlerin günü olacak."
- Getty Images Sport
Teknik direktörlük görevine bağlılık
Scaloni'nin kendi geleceğine ilişkin spekülasyonlar sürmeye devam ediyor, ancak teknik direktör dış baskılardan ziyade görevin verdiği enerjiyle motive olmaya devam ettiğini vurguladı. Görevin ağırlığını anlatırken merhum Alejandro Sabella ile Carlos Bilardo'ya atıfta bulunan Scaloni, Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğünün taleplerinin insanı tamamen tüketmemesi için dengeli bir yaşamın şart olduğunu söyledi.
"Devam etmem için kimse başıma silah dayamıyor. Carlos'un [Bilardo] o dönemde söylediklerini ve Alejandro Sabella'nın eşiyle yaptığım konuşmayı fazlasıyla dikkate alıyorum" diyen Scaloni, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşamak çok önemli, çünkü bu görev büyük sorumluluk gerektiriyor ama ben hayatımı yaşamaya devam ediyorum. Bunun beni tüketmemesinin tek yolu bu; aksi halde köle olurum."
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