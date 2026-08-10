Futbol dünyasında büyük isimler başarıyı garantilemeye yetmez, rakamlar da tek başına herhangi bir forvetin serüvenini değerlendirmeye kâfi gelmez. İşte tam da bu durum, Karim Benzema ile Youssef En-Nesyri'yi bir araya getirdi. İki yıldız, forma ve şartlar farklı olsa da benzer bir konumda buldu kendini; öyle ki ayrılık, dar zaman ve transfer piyasasının zorluğu araya girip onları sahnede tutmadan önce geleceklerinin en dikkat çekici başlığı hâline geldi.

Bu ilginç durum, Benzema'nın Ittihad'dan ayrılıp Hilal'e gitmesiyle başladı. Söz konusu transfer, "Lider" için devasa bir hücum takviyesi olarak görülüyordu. Bu sırada Ittihad da neredeyse aynı zamanda En-Nesyri ile anlaştı; umut, onun Fransız forvetin bıraktığı boşluğu doldurabilecek bir alternatif olmasıydı.

Ancak durum dikkat çekecek ölçüde benzerdi; her ikisi de eleştirilere maruz kaldı, her ikisinin de adı ayrılık ihtimaliyle anılır oldu ve iki kulüp de bir çıkış yolu aradı. Ardından hem Hilal hem de Ittihad gerçek bir açmazla karşı karşıya kaldı: Hazır bir alternatifle anlaşmayı garanti altına almadan yabancı bir forvetten vazgeçmek zor.