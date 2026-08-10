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Aynı madalyonun iki yüzü: Benzema ile En Nesyri'yi buluşturan karanlık tesadüfün hikâyesi!

FEATURES
K. Benzema
Y. En-Nesyri
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
Fransa
Fas
Suudi Arabistan

Şok düşüş!

Futbol dünyasında büyük isimler başarıyı garantilemeye yetmez, rakamlar da tek başına herhangi bir forvetin serüvenini değerlendirmeye kâfi gelmez. İşte tam da bu durum, Karim Benzema ile Youssef En-Nesyri'yi bir araya getirdi. İki yıldız, forma ve şartlar farklı olsa da benzer bir konumda buldu kendini; öyle ki ayrılık, dar zaman ve transfer piyasasının zorluğu araya girip onları sahnede tutmadan önce geleceklerinin en dikkat çekici başlığı hâline geldi.

Bu ilginç durum, Benzema'nın Ittihad'dan ayrılıp Hilal'e gitmesiyle başladı. Söz konusu transfer, "Lider" için devasa bir hücum takviyesi olarak görülüyordu. Bu sırada Ittihad da neredeyse aynı zamanda En-Nesyri ile anlaştı; umut, onun Fransız forvetin bıraktığı boşluğu doldurabilecek bir alternatif olmasıydı.

Ancak durum dikkat çekecek ölçüde benzerdi; her ikisi de eleştirilere maruz kaldı, her ikisinin de adı ayrılık ihtimaliyle anılır oldu ve iki kulüp de bir çıkış yolu aradı. Ardından hem Hilal hem de Ittihad gerçek bir açmazla karşı karşıya kaldı: Hazır bir alternatifle anlaşmayı garanti altına almadan yabancı bir forvetten vazgeçmek zor.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Benzema: Muhteşem rakamlar, eksik kalan etki

    Yalnızca rakamlara bakarsak Benzema'nın tecrübesini savunmak kolaydır; zira Fransız forvet Hilal ile 13 maça çıktı, bu maçlarda 9 gol atıp 5 asist yaparak toplam 14 gol katkısına ulaştı.

    Ancak Hilal taraftarları açısından sorun rakamlarda değil, bunların ortaya çıkma zamanlamasındaydı; büyük maçların adamı olmak için gelen forvet, en önemli rakipler karşısında beklenen izini bırakamadı.

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    Benzema, eski takımı İttihad karşısında istenen etkiyi gösteremediği gibi, Nasr ve Ahli önünde de Hilal'in beklediği performansı sergileyemedi; bu maçlar, küçük detayları çözebilmek için onun tecrübesi boyutunda bir yıldıza ihtiyaç duyuyordu.

    Kıta düzeyinde ise Benzema, Hilal'i AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan öteye taşıyamadı; ayrıca ligdeki yarışta da takıma yeterince yardımcı olamadı ve böylece tecrübesi, beklenen bir transferden birçok soru işareti doğuran bir dosyaya dönüştü.

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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nesyri: Benzema'nın yerini dolduramayan alternatif

    Diğer tarafta, Youssef En-Nesyri, Benzema'nın ayrılığını telafi edebilecek ve takımın ihtiyaç duyduğu hücum çözümünü sunabilecek forvet olarak görülerek Ittihad macerasına büyük beklentilerle başladı.

    Ancak Faslı forvet bu konuma ulaşmayı başaramadı; Ittihad ile 18 maça çıktı, bu maçlarda 8 gol attı ve yalnızca 1 gol pası verdi.

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    Tıpkı Benzema'da olduğu gibi, temel sorun yalnızca gol sayısında değildi; rekabetin seviyesi yükseldiğinde ortada görünmemesindeydi.

    En-Nesyri, Hilal, Nassr veya Ahli karşısında gol atamadı; oysa bunlar Ittihad'ın farkı yaratması için bir numaralı forvetine ihtiyaç duyduğu maçlardı, tıpkı takımın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'ten çeyrek finalde elenmesi sırasında da olduğu gibi.

  • Ayrılık gündemdeydi ancak alternatif gelmedi

    Forvetlere olan güvenin azalmasıyla birlikte, Benzema ve Nusayri'den kurtulma fikri iki kulüpte de belirmeye başladı; özellikle de teknik ekiplerin hücum hattını yeniden düzenleme isteğiyle.

    Ancak ortak sorun alternatif konusundaydı. Hilal, Benzema için şimdiye kadar uygun bir çıkış yolu bulamazken, İttihad da Nusayri konusunda aynı zorlukla karşılaştı.



    Sezonun başlamasının yaklaşmasıyla birlikte, yeni bir santrfor ile anlaşmadan asli bir forvetten vazgeçmek büyük bir risk hâline geldi.

    Dolayısıyla ayrılık fikri ertelenmiş bir karara dönüştü ve en olası senaryo, önümüzdeki maçlar boyunca tablonun değişebileceği umuduyla sezona bu ikiliyle başlamak oldu.

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  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Yeni sezon: Aksini kanıtlamak için son bir fırsat mı?

    Benzema'nın Hilal'de, Nusayri'nin ise İttihad'da kalması, iki kulübün de değerlendirmelerinden geri adım attığı anlamına gelmiyor; aksine dar bir zaman diliminde büyük bir karar almanın ne kadar zor olduğunu yansıtıyor.

    Yeni sezon, iki forvete de hikâyeyi yeniden yazma fırsatı sunabilir; özellikle de göz ardı edilemeyecek büyük bir tecrübeye ve gol yeteneğine sahip olmaları nedeniyle.

    Ancak bu kez istenen yalnızca gol atmak olmayacak, maçın büyük bir forvete ihtiyaç duyduğu anlarda ortaya çıkmak olacak.

    Benzema, rakamlarının zirve mücadelelerinde etkiye dönüşebileceğini kanıtlamaya ihtiyaç duyarken, Nusayri'nin İttihad taraftarını hücumun sorumluluğunu gerçekten taşıyabileceğine ikna etmesi gerekiyor.

    Ve soru açık kalıyor: Sezonun başlangıcı, Benzema ve Nusayri için itibarlarını geri kazanma fırsatı mı olacak, yoksa bu çelişki tamamlanıp iki kulüp de kendini en kısa sürede yeni bir çıkış yolu aramak zorunda mı bulacak?

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