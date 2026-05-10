Eintracht Frankfurt v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

Aynı kulüpte 20 yılın ardından bir sansasyon mu yaşanacak? Tecrübeli teknik direktör Frank Schmidt büyük bir sürpriz sinyali verdi

Schmidt, bir Hıristiyan olarak aşırı uçta yer almıyor, ancak yine de mucizelere inanıyor. 1. FC Heidenheim’da geçirdiği 20 yılın ardından, başka bir meydan okumayı da kesinlikle düşünebilir.

İster Bundesliga'da olsun, ister bir alt ligde: Frank Schmidt'in 1. FC Heidenheim ile 2027'ye kadar süren sözleşmesini yerine getireceği kesin. Ancak Brenz'de geçirdiği 20 yılın ardından bu görevi bırakacak. Bununla birlikte, 52 yaşındaki teknik direktör bir röportajda belirttiği gibi, başka bir kulüpte görev almayı da göz ardı etmiyor.

  • "Ama dürüst olmak gerekirse: Başka bir yerde de başarabileceğimi göstermek için içimde hâlâ bir istek var. Belki de yurtdışında. Ya da Mallorca'da bir tapas bar açarım," dedi Schmidt, Bild gazetesi ile yaptığı röportajda.

    2007 sonbaharında Heidenheim'da önce geçici olarak, ardından kısa sürede kalıcı olarak görevi devralan futbol hocası, daha somut bir açıklama yapmadı.

  • schoeppner heidenheim koelngetty

    Köln'de galibiyet: Heidenheim bir şans daha yakaladı

    Öncelikle ligde kalma mücadelesi var. "Kazanmalıyız. Nokta. Bitti. Futbol bu kadar basit olabilir," dedi Schmidt, Heidenheim'ın Pazar günü 1. FC Köln deplasmanından önce yayınlanan röportajında.

    Söylenen yapıldı. Schmidt'in takımı, yeni yükselen takımı 3-1 mağlup etti ve aylardır ilk kez ligin son sırasından çıktı. Bu, Schmidt'in FCH teknik direktörü olarak 100. Bundesliga maçıydı.

    Şimdi FC St. Pauli ve VfL Wolfsburg ile aynı puanda, önümüzdeki hafta sonu sezonun son haftasına giriliyor. Heidenheim, 1. FSV Mainz'ı ağırlayacak, Wolfsburg ve St. Pauli ise Hamburg'da doğrudan karşı karşıya gelecek. Bir galibiyet ve paralel maçta uygun bir sonuçla Schmidt'in takımı hala küme düşme play-off'una yükselebilir. Bu ne anlama gelir?


  • Frank Schmidt: "Ligde kalmak bir mucize olur"

    "Ligde kalmak bir mucize olurdu. Ama insan buna inanmasaydı ne olurdu ki?" diye konuştu Schmidt, Bild gazetesine. "Ben Hristiyanım, Protestan. Ama futbol dilinde ifade etmek gerekirse, ultra değilim."

    Schmidt, Heidenheim'ı Oberliga Baden-Württemberg'den Regionalliga Süd'e taşıdı. Oradan da 3. Lige yükseldi ve beşinci yılında 2. Lige yükselmeyi başardı.

    Bir kez play-off'larda başarısız olduktan sonra, FCH dokuzuncu denemesinde şampiyon olarak Bundesliga'ya sansasyonel bir sıçrama yaptı. Burada ilk yılında ligi sekizinci sırada bitirerek Conference League'e katılmaya hak kazandı ve geçen yıl SV Elversberg ile oynadığı play-off maçında ligde kalmayı başardı.   

  • 2025/26 Bundesliga: Küme düşme mücadelesinden önceki durum


    Sıra

    Takım

    Maçlar

    Goller

    Fark

    Puan

    15

    Werder Bremen

    33

    37:58

    -21

    32

    16

    VfL Wolfsburg

    33

    42:68

    -26

    26

    17

    1. FC Heidenheim

    33

    41:70

    -29

    26

    18

    FC St. Pauli

    33

    28:57

    -29

    26


