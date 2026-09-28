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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Aynı hedefe doğru çekiyoruz!' - Joao Felix, Portekiz'in Uluslar Ligi'ne kusursuz başlangıcının arkasındaki sırrı açıkladı

Portekiz
J. Felix
UEFA Nations League A

Portekizli forvet Joao Felix, Uluslar Ligi'ndeki ikinci golünü atarken Jorge Jesus'un ekibi Norveç karşısında 2-1 galip geldi. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, takımın güçlü başlangıcını kolektif birlikteliğe ve taktik disipline bağladı.

  • Felix, zorlu Oslo zaferinde gol serisini sürdürdü

    Formda forvet Joao Felix, Portekiz'in Ullevaal Stadyumu'nda Norveç'i 2-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçında perdeyi açarak milli takım formasıyla etkileyici performansını sürdürdü. Daha önce Galler karşısında galibiyet golünü atan Felix, 17. dakikada yaptığı klas vuruşla ağları havalandırdı.

    Ev sahibi ekip adına Erling Haaland kısa süreliğine skora denge getirse de, Goncalo Ramos ikinci yarıda attığı golle galibiyeti perçinledi.

    Bu sonuçla Portekiz, A4 Grubu'nda altı puanla liderliğini garantiledi.

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    Forward, güçlü milli takım formunu takım içi birliğe bağlıyor

    Felix, maçın bitiş düdüğünün ardından RTP'ye konuşurken, Portekiz'in başarısının bireysel parıltıdan ziyade mutlak takım uyumuna bağlı olduğunu vurguladı. 26 yaşındaki oyuncu, herkesin aynı yöne çekmesinin Portekiz'i hem hücumda hem de savunmada zorlu bir takım haline getirdiğini belirtti.

    Felix, Oslo'da takımın savunmadaki çalışma disiplinini överken kendi performansından da memnun olduğunu ifade etti.

    Felix, RTP'ye "Her şeyden önce temel olan takım oyunu" dedi. "Herkes aynı yöne çekerse ve aynı hedef için çabalarsa, şüphesiz çok güçlü bir takımız. Hem taktiksel hem de fiziksel olarak çok güçlü olduğumuzu gösterdik."

  • Hücum oyuncusu, Jorge Jesus yönetimindeki olumlu havayı vurguladı

    Felix, teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelir gelmez yarattığı etkiyi övdü ve takımın hocanın taktik taleplerine sorunsuz şekilde karşılık verdiğini belirtti. Oslo gibi zorlu bir deplasmanda kazanmanın, takımın yeni teknik ekibin yönetiminde giderek daha olgun bir yapıya büründüğünü kanıtladığını vurguladı.

    Hücum oyuncusu, kişisel gol serisinin sezon boyunca sürmesini umduğunu ifade etti.

    Felix, "Takım içindeki uyum var; hocanın fikirlerine iyi karşılık veriyoruz" dedi. "Bu galibiyet çok önemli, Norveç'e gelip kazanmak kolay değildi. Taşlar yerine oturuyor ve her şey iyi gidiyor. Umarım böyle devam eder."

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    Portekiz, Danimarka deplasmanında üst üste üçüncü galibiyeti hedefliyor

    Felix ve Portekiz, perşembe günkü milli maçta Danimarka ile karşılaşmak üzere Kopenhag'a giderek dikkatini bu fikstüre çeviriyor. Jesus'un ekibi, ekim ayında Estadio do Dragao'da Norveç'i ağırlamadan önce A4 Grubu'ndaki kusursuz serisini sürdürmeyi hedefliyor.

    Norveç, grup aşamasındaki ilk puanlarını almak için Galler deplasmanına gidiyor.

    Felix, Danimarka karşısında gol serisini uzatmayı hedefliyor.

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