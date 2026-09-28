Felix, maçın bitiş düdüğünün ardından RTP'ye konuşurken, Portekiz'in başarısının bireysel parıltıdan ziyade mutlak takım uyumuna bağlı olduğunu vurguladı. 26 yaşındaki oyuncu, herkesin aynı yöne çekmesinin Portekiz'i hem hücumda hem de savunmada zorlu bir takım haline getirdiğini belirtti.

Felix, Oslo'da takımın savunmadaki çalışma disiplinini överken kendi performansından da memnun olduğunu ifade etti.

Felix, RTP'ye "Her şeyden önce temel olan takım oyunu" dedi. "Herkes aynı yöne çekerse ve aynı hedef için çabalarsa, şüphesiz çok güçlü bir takımız. Hem taktiksel hem de fiziksel olarak çok güçlü olduğumuzu gösterdik."