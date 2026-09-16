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Çeviri:

"Aynı bedende iki kanat": Diomande yedek kulübesinden Yamal ile özel bir mücadeleye

FEATURES
Elche - Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
Y. Diomande
L. Yamal
J. Mourinho
İspanya
Côte d’Ivoire
Portekiz

Real Madrid'in çalımlarının yarısını tek bir adam yaptı

Real Madrid'in Elche ile karşılaşması, kraliyet kulübünün hücum hattındaki en heyecan verici oyunculardan birinin gerçek anlamda doğuşuna sahne oldu. Rayo Vallecano maçının ardından Merengues formasıyla ilk on birde çıktığı ikinci maçında Yan Diomande, yalnızca beceri ve hıza dayalı taktiksel bir performans sunmakla kalmadı, aynı zamanda "tek bir dokuda iki farklı yüze" sahip olduğunu kanıtlayan her şeyi ortaya koydu: Sağ kanatta hatları ustalıkla birbirine bağlayan bir oyun kurucu ve sol kanada geçtiğinde keskin ve belirleyici bir forvet.

İspanyol "AS" gazetesi, Diomande'nin sunduğu performansı övdü ve "Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun genç yeteneğin imkânlarını değerlendirme yaklaşımı, kademelilik ve sabır adı altında anlaşılabilir; ancak antrenörlük sabrı ile taktiksel gevşeklik arasında dağlar kadar fark var" ifadelerini kullandı.

Gazete, Diomande'nin gelişmek için geniş bir alana sahip olduğunu, ancak bununla paralel olarak fiilen ortaya çıkmaya başlayan ve Madrid'in yeşil sahada parıldayan bir cevhere sahip olduğunu doğrulayan gizli yeteneklerinde bir patlama barındırdığını da ekledi.

Diomande'nin "Martínez Valero" Stadı'ndaki performansı, mevkiye göre alanların nasıl değerlendirileceğine dair eksiksiz bir taktik teze oldukça yakındı ve Santiago Bernabéu'da kendisine eşlik eden o tanıdık nağmeyi akıllara getirdi: "Geri çekildiğinde kuşku mırıltıları, çalım denemesiyle birlikte sıcak alkışlar."

  • imago-sport-1083372000.jpgZUMA Press Wire

    Kanatlarda taktiksel dönüşüm

    Elche karşılaşmasındaki en dikkat çekici nokta, oyuncunun maç sırasındaki taktiksel değişimlere uyum sağlama kabiliyetiydi.

    Diomande maça sağ kanatta başladı; bu, alışılmış dikey nüfuz etme tutkusunu sergileyemediği bir mevkiydi. Ancak bunu daha derinden yaptığı ortalarla ve dengeli oyun kurma katkısıyla telafi etti; özelliklerini sağ koridorun gereksinimlerine en ufak bir zorlukla karşılaşmadan uyarlayarak takıma hizmet etti.

    Gerçek değişim ise 68. dakikada Vinicius Junior'ın oyundan çıkmasıyla yaşandı; bu noktada Diomande kendi doğal mevkisi olan sol kanada geçti.

    Orada topu almasıyla, savunmacılarla doğrudan mücadeleye girmesiyle, ardından derinliğe doğru kesip güçlü ayağıyla daha kesin bir biçimde kaleye şut çekmesiyle çok daha keskin ve tehlikeli versiyonu ortaya çıktı.

    Bu kanat teorik olarak Brezilyalı Vinicius'a ayrılmış olsa da, Diomande, Mourinho'ya bu eksikliği telafi edebileceğine ve maçları doğrudan ve öldürücü bir tarzla noktalayabileceğine dair net sinyaller gönderdi.

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  • imago-sport-1083371824.jpgZUMA Press Wire

    Genel etkiyi yansıtan rakamlar

    Bu üstünlük yalnızca görsel bir izlenim değildi; rakamların dili de bunu kesin biçimde teyit etti. Diomande, maçta Real Madrid'in en fazla fırsat üreten oyuncuları listesinin başında Kylian Mbappé ve Arda Güler ile eşit olarak yer aldı.

    Ayrıca son üçlük bölge içindeki paslarda 12 pasla üçüncü sırada, orta gönderiminde de duran topları kullanmayı üstlenen Trent Alexander-Arnold ve Güler'in yalnızca bir orta gerisinde kalarak yine üçüncü sırada yer aldı.

    Genç yıldızın katkısı yalnızca hücum kanadıyla sınırlı kalmadı; Diomande, kraliyet kulübünün top kapmada ve savunma müdahalelerinde başarılı olmada en iyi oyuncusuydu.

    Bu olağanüstü çaba, Alexander-Arnold'a Elche kanatlarının tehlikesini kontrol altına almasında ve ileri çıkan bek üzerine kurulu sistemin engelini aşmasında belirleyici bir anahtar oldu. Böylece kendisini, savunma fedakârlığı ruhuna ve tam taktiksel bağlılığa sahip modern bir forvet olarak yeniden ortaya koydu.

  • Lamine Yamal Yan Diomande Barcelona Real Madrid 2026Getty/GOAL

    Çalım incisi: Lamine Yamal'ı da geride bırakan yıldız

    "Çalım" atmak, Diomande'nin performansındaki mücevherli taç ve mevcut versiyonunun gerçek incisi olmaya devam ediyor.

    "AS" gazetesine göre oyuncu, Elche karşısında 9 denemesinden 7'sini başarılı çalımla tamamladı ki bu, Real Madrid'in 90 dakika boyunca yaptığı toplam 14 çalımın tamamının yüzde 50'sine denk geliyor.

    Şaşırtıcı olan ise takımın iki yıldızı Mbappe ve Vinicius'un maç boyunca hiçbir başarılı çalım tamamlayamamasıydı; Mbappe üç kez, Vinicius ise bir kez denedi, böylece bireysel penetrasyon yükünün tamamını Diomande omuzlarında taşıdı.

    Bu istisnai başarı ani ya da salt tesadüfi değildi; İspanya Ligi'nde herkesi geride bıraktığı olağanüstü bir kümülatif ortalamayı yansıtıyor.

    Diomande, Real Madrid forması altında her 90 dakikada 5,20 başarılı çalım ortalamasına sahip ve böylece La Liga'nın en çok çalım atan oyuncularının zirvesine oturuyor; 4,30 çalım ortalamasına sahip Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal'ı açık ara geride bırakıyor ve 4,00 çalım ortalamasına sahip Malaga oyuncusu Boga ile Sevilla oyuncusu Ejuke'nin önünde yer alıyor.

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  • Jose MourinhoGetty Images

    Kadro savaşı ve Mourinho'nun "sevilen" baş ağrısı

    Diomande, takımın bu sezon oynadığı toplam 630 dakikanın yalnızca 256 dakikasında, yani yüzde 40 oranında sahada yer aldı.

    Dikkat çeken nokta ise, bu dakikaların yüzde 63'ünün yalnızca Rayo Vallecano ve Elche'ye karşı oynanan son iki maçtan geldi; söz konusu maçlarda sırasıyla 72 ve 89 dakika sahada kaldı ve bu da onun şu ana kadarki gerçek sezonunu bu iki akşama indirgemiş oldu.

    Arda Güler'in şu anda ortaya koyduğu üst düzey performanslar nedeniyle, göstergeler her ne kadar "Metropolitano" sahasında Atletico Madrid'e karşı oynanacak beklenen derbi maçında Diomande'nin yedek kulübesinde oturacağını işaret etse de, Diomande'nin son çıkışı kulüp kulislerinde fitili ateşledi.

    "AS" raporunu, genç yıldızlar arasında ilk 11'de yer kapmak için verilen bu kızışan mücadelenin ve Mourinho'nun tercihlerinin zorluğuna rağmen, dünyadaki her teknik direktörün içine düşmeyi dileyeceği "kutlu bir çıkmaz" olduğunu belirterek sonlandırdı.

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