"Aynı bedende iki kanat": Diomande yedek kulübesinden Yamal ile özel bir mücadeleye

Real Madrid'in Elche ile karşılaşması, kraliyet kulübünün hücum hattındaki en heyecan verici oyunculardan birinin gerçek anlamda doğuşuna sahne oldu. Rayo Vallecano maçının ardından Merengues formasıyla ilk on birde çıktığı ikinci maçında Yan Diomande, yalnızca beceri ve hıza dayalı taktiksel bir performans sunmakla kalmadı, aynı zamanda "tek bir dokuda iki farklı yüze" sahip olduğunu kanıtlayan her şeyi ortaya koydu: Sağ kanatta hatları ustalıkla birbirine bağlayan bir oyun kurucu ve sol kanada geçtiğinde keskin ve belirleyici bir forvet.

İspanyol "AS" gazetesi, Diomande'nin sunduğu performansı övdü ve "Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun genç yeteneğin imkânlarını değerlendirme yaklaşımı, kademelilik ve sabır adı altında anlaşılabilir; ancak antrenörlük sabrı ile taktiksel gevşeklik arasında dağlar kadar fark var" ifadelerini kullandı.

Gazete, Diomande'nin gelişmek için geniş bir alana sahip olduğunu, ancak bununla paralel olarak fiilen ortaya çıkmaya başlayan ve Madrid'in yeşil sahada parıldayan bir cevhere sahip olduğunu doğrulayan gizli yeteneklerinde bir patlama barındırdığını da ekledi.

Diomande'nin "Martínez Valero" Stadı'ndaki performansı, mevkiye göre alanların nasıl değerlendirileceğine dair eksiksiz bir taktik teze oldukça yakındı ve Santiago Bernabéu'da kendisine eşlik eden o tanıdık nağmeyi akıllara getirdi: "Geri çekildiğinde kuşku mırıltıları, çalım denemesiyle birlikte sıcak alkışlar."