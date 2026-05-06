"Aynı anda ona müdahale et" - Eski Arsenal yıldızı, Mikel Arteta'nın saha kenarındaki davranışlarını "acınası" olarak nitelendirdi; Gunners'ın teknik direktörü neredeyse sahaya çıkıyordu
Robson, Arteta'nın davranışını sert bir dille eleştirdi
Eski Arsenal orta saha oyuncusu Stewart Robson, Arteta'ya sert bir eleştiri yönelterek teknik direktörün saha kenarındaki davranışını "acınası" olarak nitelendirdi. Eleştiriler, Arsenal'in Atletico Madrid ile oynadığı ve büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi maçında geldi. Arsenal, bu maçı 1-0 kazanarak toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. Zaferine rağmen Arteta, teknik alanın en ucunda sık sık görüldü ve neredeyse sahaya çıkarak oyuna müdahale edecekmiş gibi görünüyordu.
Oyunculuk günlerinde Highbury'de altı yıl geçiren Robson, İspanyol teknik adamın sürekli el kol hareketleri yapmasından ve sahaya yakın durmasından hiç etkilenmedi. Avrupa maçında gerilim yükseldikçe, yorumcu Arteta'nın oyunun her anına dahil olma isteğinin takıma fayda sağlamak yerine dikkat dağıtan bir unsur haline geldiğini öne sürdü.
Fiziksel müdahale talepleri
Arteta'nın özellikle heyecanlı bir anına değinen Robson'ın öfkesi doruğa ulaştı. Eski Arsenal yıldızı, teknik direktörün sahaya girmesini engellemek için bir oyuncunun fiziksel olarak müdahale etmesi gerektiğini öne sürmeye kadar gitti. Yorumları, teknik direktörlere kendilerine ayrılmış koçluk alanı dışında ne kadar özgürlük tanınması gerektiğine dair giderek artan bir tartışmaya dikkat çekti.
"Eğer kenarda koşuyor olsaydım, onu kesinlikle durdururdum. Topa müdahale ederken aynı anda ona da müdahale ederdim," dedi Robson, ESPNFC için Amerika Birleşik Devletleri'nden maçı yorumlarken. Bu sert değerlendirme, Arsenal menajerinin yoğunluğunun sıklıkla sınırları aşarak oyun kuralları ihlaline veya maç hakemleri ve rakip oyunculara gereksiz müdahaleye dönüştüğü görüşünü yansıtıyordu.
ESPNFC'de Arteta'nın davranışları üzerine tartışma
Robson'ın sert sözleri, ABD'deki ESPNFC yayınlarıyla ilgili daha geniş kapsamlı ve hararetli bir tartışmanın parçasıydı. Tartışmayı, sunucu Dan Thomas ateşledi; Thomas, Arteta'nın tuhaf davranışları nedeniyle rakip takımın teknik direktörünün ne zaman onunla fiziksel olarak yüzleşme isteği duyabileceğini sorgulayarak ortalığı karıştırdı.
Yorumcu Craig Burley, Diego Simeone'nin de saha kenarında aynı derecede "kötü" olduğunu belirterek tartışmayı dengelemeye çalışsa da, Thomas, maçın son dakikalarında Arteta'nın aslında "Simeone'yi geride bıraktığını" öne sürerek iddiasını pekiştirdi. Robson, bu kışkırtıcı bağlamda saldırısına geçti ve Arsenal menajerinin saha kenarında sürekli bulunmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Arsenal finale yükselirken Robson alaylarına devam ediyor
Robson, Arsenal teknik direktörüne yönelik alaycı tavrını sürdürmek için Thomas'ın tarafını tuttu. Robson, Arteta'nın bu kadar hararetli tavrını çıkarcı olarak nitelendirerek, bu davranışlarının amacını sorguladı. "Saha kenarındaki bir teknik direktörün yapması gereken ne ki? Maçı yönetmesi, talimatlar vermesi gerekir," diye savundu Robson. Ayrıca Arteta'nın davranışının sadece bir gösteri olduğunu iddia ederek şunları ekledi: "Arteta'nın yaptığı her şey, bence kendisi için: 'Bana bakın, ben harikayım, bu kulübü ben yönetiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum... Bu kesinlikle acınası bir durum."
Arteta, kulüp için tarihi bir dönüm noktasını kutlarken bu eleştirilerin onu rahatsız etmesi pek olası değil. Öncelikli hedefi, Arsenal'i 2006'dan bu yana ilk kez ikinci Şampiyonlar Ligi finaline taşımak. Gunners, Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki karşılaşmanın galibini beklerken, Arteta kulübün ilk Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazanma eşiğinde duruyor.