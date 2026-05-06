Eski Arsenal orta saha oyuncusu Stewart Robson, Arteta'ya sert bir eleştiri yönelterek teknik direktörün saha kenarındaki davranışını "acınası" olarak nitelendirdi. Eleştiriler, Arsenal'in Atletico Madrid ile oynadığı ve büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi maçında geldi. Arsenal, bu maçı 1-0 kazanarak toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. Zaferine rağmen Arteta, teknik alanın en ucunda sık sık görüldü ve neredeyse sahaya çıkarak oyuna müdahale edecekmiş gibi görünüyordu.

Oyunculuk günlerinde Highbury'de altı yıl geçiren Robson, İspanyol teknik adamın sürekli el kol hareketleri yapmasından ve sahaya yakın durmasından hiç etkilenmedi. Avrupa maçında gerilim yükseldikçe, yorumcu Arteta'nın oyunun her anına dahil olma isteğinin takıma fayda sağlamak yerine dikkat dağıtan bir unsur haline geldiğini öne sürdü.



