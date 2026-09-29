Aymeric Laporte, 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından İspanya yolculuğunu değerlendirdi ve Fransa'dan neden ayrıldığını açıkladı

Eski Manchester City savunmacısı, İspanya'ya bağlılığının kupa peşinde koşmaktan ziyade yakın aile köklerinden ve kişisel kimliğinden kaynaklandığını vurguladı. Laporte, El camino de Mario'da Mario Suarez'e konuşurken şöyle dedi: "Dünya Kupası'nı, Uluslar Ligi'ni ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak... bunların hiçbiri yaşanmasaydı bile, aynı gururu hissederdim. Eşim, ailem ve çocuklarım buralı. Kendimi gerçekten İspanya'yla özdeşleştiriyorum."

Başta tıkanan ancak sonunda sonuçlanan vatandaşlığa geçiş sürecini değerlendiren Laporte, şunları ekledi: "Bu uzun bir süreçti çünkü bir buçuk ya da iki yıl önce ilk temas kurulmuştu ama çeşitli nedenlerle somutlaşmadı. Sonra yeniden konuşmaya başladık ve bana gerçekten beni kadroda görmek istediklerini açıkça söylediler. İkimiz de bunun kaçırılamayacak eşsiz bir fırsat olduğu konusunda hemfikirdik."