24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1080264454.jpgANP
Adhe Makayasa
Çeviri:

Aymeric Laporte, 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından İspanya yolculuğunu değerlendirdi ve Fransa'dan neden ayrıldığını açıkladı

A. Laporte
İspanya
UEFA Nations League A
Dünya Kupası
Fransa
Athletic Bilbao
La Liga

Aymeric Laporte, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından dikkat çekici milli takım kariyerini değerlendirdi ve beş yıl önce Fransa'dan ayrılıp milli takım tercihini değiştirme kararına dair konuştu. Athletic Club savunmacısı, La Roja'yı temsil etmekten duyduğu gururun kupaların çok ötesinde olduğunu vurgularken, yolunu şekillendiren derin kişisel bağlara işaret etti.

  • Laporte, milli takım tercihi değişikliğini değerlendirdi

    Laporte, 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından İspanya ile geçen milli takım yolculuğunu değerlendirirken, Fransa'dan ayrılmasının nedenlerine de açıklık getirdi. Athletic Club stoperi, İspanya formasını giymekten duyduğu gururun, Mayıs 2021'de federasyon değişikliğini resmen tamamlamasının ardından kazanılan kupaların çok ötesinde olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, İspanya'nın zafere ulaştığı dünya şampiyonası yolculuğu boyunca savunma hattının vazgeçilmez isimlerinden biri hâline gelmesinin ardından geldi.

    • Reklam
  • imago-sport-1080028747.jpgDeFodi Images

    Stoper, derin kişisel bağları öne çıkardı

    Eski Manchester City savunmacısı, İspanya'ya bağlılığının kupa peşinde koşmaktan ziyade yakın aile köklerinden ve kişisel kimliğinden kaynaklandığını vurguladı. Laporte, El camino de Mario'da Mario Suarez'e konuşurken şöyle dedi: "Dünya Kupası'nı, Uluslar Ligi'ni ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak... bunların hiçbiri yaşanmasaydı bile, aynı gururu hissederdim. Eşim, ailem ve çocuklarım buralı. Kendimi gerçekten İspanya'yla özdeşleştiriyorum."

    Başta tıkanan ancak sonunda sonuçlanan vatandaşlığa geçiş sürecini değerlendiren Laporte, şunları ekledi: "Bu uzun bir süreçti çünkü bir buçuk ya da iki yıl önce ilk temas kurulmuştu ama çeşitli nedenlerle somutlaşmadı. Sonra yeniden konuşmaya başladık ve bana gerçekten beni kadroda görmek istediklerini açıkça söylediler. İkimiz de bunun kaçırılamayacak eşsiz bir fırsat olduğu konusunda hemfikirdik."

  • Deschamps'ın yok sayması uluslararası kariyerini bırakmasına yol açtı

    Laporte'un bağlılığını değiştirme kararı, eski Fransa teknik direktörü Didier Deschamps döneminde milli takım umutlarının tıkanmasının ardından geldi; buna rağmen alt yaş kategorilerinin birkaçında Fransa'nın kaptanlığını yapmıştı.

    O dönüm noktasını değerlendirirken şunları ekledi: "Agen'de doğdum ve 15 yaşıma kadar orada yaşadım, ardından Bilbao'ya taşındım. Tüm ailem Fransız ve Fransa'da vatanseverlik çok derinden yaşanır. İlk ülkem olarak Fransa'yı seviyordum ama milli takımla yaşadığım durum gibi şeyler olduğunda, bu sizi bazı şeyleri yeniden düşünmeye zorluyor. Athletic beni bağrına bastı ve en çok burada geliştim. Fransa teknik direktörü beni hiç düşünmedi, bu yüzden değişiklik yapma kararını ben verdim."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dünya şampiyonlarını Sevilla sınavı bekliyor

    32 yaşındaki oyuncu, Luis de la Fuente'nin İspanya'nın devam eden Uluslar Ligi serüvenindeki savunmasının temel taşlarından biri olmaya devam ediyor. Wembley'de İngiltere'ye karşı alınan nefes kesen 3-2'lik galibiyette 90 dakikanın tamamında sahada kalan eski Al-Nassr savunmacısı, dünya şampiyonu ekibin olumlu ivmesini korumayı hedeflediği Salı günü Sevilla'da Hırvatistan ile oynanacak maça şimdi odaklanmış durumda.