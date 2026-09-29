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Aymeric Laporte, 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından İspanya yolculuğunu değerlendirdi ve Fransa'dan neden ayrıldığını açıkladı
Laporte, milli takım tercihi değişikliğini değerlendirdi
Laporte, 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından İspanya ile geçen milli takım yolculuğunu değerlendirirken, Fransa'dan ayrılmasının nedenlerine de açıklık getirdi. Athletic Club stoperi, İspanya formasını giymekten duyduğu gururun, Mayıs 2021'de federasyon değişikliğini resmen tamamlamasının ardından kazanılan kupaların çok ötesinde olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, İspanya'nın zafere ulaştığı dünya şampiyonası yolculuğu boyunca savunma hattının vazgeçilmez isimlerinden biri hâline gelmesinin ardından geldi.
- DeFodi Images
Stoper, derin kişisel bağları öne çıkardı
Eski Manchester City savunmacısı, İspanya'ya bağlılığının kupa peşinde koşmaktan ziyade yakın aile köklerinden ve kişisel kimliğinden kaynaklandığını vurguladı. Laporte, El camino de Mario'da Mario Suarez'e konuşurken şöyle dedi: "Dünya Kupası'nı, Uluslar Ligi'ni ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak... bunların hiçbiri yaşanmasaydı bile, aynı gururu hissederdim. Eşim, ailem ve çocuklarım buralı. Kendimi gerçekten İspanya'yla özdeşleştiriyorum."
Başta tıkanan ancak sonunda sonuçlanan vatandaşlığa geçiş sürecini değerlendiren Laporte, şunları ekledi: "Bu uzun bir süreçti çünkü bir buçuk ya da iki yıl önce ilk temas kurulmuştu ama çeşitli nedenlerle somutlaşmadı. Sonra yeniden konuşmaya başladık ve bana gerçekten beni kadroda görmek istediklerini açıkça söylediler. İkimiz de bunun kaçırılamayacak eşsiz bir fırsat olduğu konusunda hemfikirdik."
Deschamps'ın yok sayması uluslararası kariyerini bırakmasına yol açtı
Laporte'un bağlılığını değiştirme kararı, eski Fransa teknik direktörü Didier Deschamps döneminde milli takım umutlarının tıkanmasının ardından geldi; buna rağmen alt yaş kategorilerinin birkaçında Fransa'nın kaptanlığını yapmıştı.
O dönüm noktasını değerlendirirken şunları ekledi: "Agen'de doğdum ve 15 yaşıma kadar orada yaşadım, ardından Bilbao'ya taşındım. Tüm ailem Fransız ve Fransa'da vatanseverlik çok derinden yaşanır. İlk ülkem olarak Fransa'yı seviyordum ama milli takımla yaşadığım durum gibi şeyler olduğunda, bu sizi bazı şeyleri yeniden düşünmeye zorluyor. Athletic beni bağrına bastı ve en çok burada geliştim. Fransa teknik direktörü beni hiç düşünmedi, bu yüzden değişiklik yapma kararını ben verdim."
- Getty Images Sport
Dünya şampiyonlarını Sevilla sınavı bekliyor
32 yaşındaki oyuncu, Luis de la Fuente'nin İspanya'nın devam eden Uluslar Ligi serüvenindeki savunmasının temel taşlarından biri olmaya devam ediyor. Wembley'de İngiltere'ye karşı alınan nefes kesen 3-2'lik galibiyette 90 dakikanın tamamında sahada kalan eski Al-Nassr savunmacısı, dünya şampiyonu ekibin olumlu ivmesini korumayı hedeflediği Salı günü Sevilla'da Hırvatistan ile oynanacak maça şimdi odaklanmış durumda.
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