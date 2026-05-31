İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen Nunez, şu anda Barça yetkililerinin gündeminde.
Aylardır forma giymiyor! FC Barcelona, hiç beklenmedik bir şekilde 85 milyon avroya transfer edilen eski bir forvetle anılıyor
Mundo Deportivo’ya göre, bunun arka planında Barcelona’nın şu anda zaten sağ bek Joao Cancelo konusunda Al-Hilal ile görüşmelerde olması yatıyor. Ocak ayında kiralık olarak İspanya’ya getirilen Portekizli oyuncuyu, Blaugrana Suudi Arabistan’ın ikincisi olan takımdan koparıp kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor.
Cancelo görüşmeleri kapsamında, Barça ve Al-Hilal arasında Nunez konusunda da görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor. Ancak haber, Uruguaylı milli oyuncunun transferi konusunda düşüncelerin Barcelona'dan mı çıktığı yoksa Al-Hilal'in kadro dışı kalan Nunez'i mi teklif ettiği konusunda net bir açıklama yapmıyor.
Geçen yaz 53 milyon euroya Liverpool'dan Suudi Arabistan'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Şubat ortasından beri Al-Hilal forması giymiyor. Kulüp, kış transfer döneminde Karim Benzema'yı kadrosuna katarak yabancı oyuncu sınırını aşmış ve bu nedenle Nunez'i kadrodan çıkarmıştı. Sözleşmesi 2028'e kadar sürse de, bu nedenle Nunez'in yaz aylarında ayrılacağına dair spekülasyonlar uzun süredir devam ediyor. Özellikle de Mirror gazetesi son olarak Nunez'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini ve böylece transfer ücreti ödemeden başka bir takıma geçebileceğini bildirdi.
Kadrodan çıkarılmadan önce, Uruguaylı oyuncu Al-Hilal formasıyla 24 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetmişti.
FC Barcelona: Darwin Nunez, Julian Alvarez'e alternatif olabilir mi?
Ancak Nunez, ancak Katalanların Atletico Madrid'in yıldız forveti Julian Alvarez'i transfer etme çabaları sonuçsuz kalırsa Barça için ciddi bir seçenek haline gelebilir. Arjantinli oyuncunun, takımdan ayrılacak olan Robert Lewandowski'nin yerini alması bekleniyor ve söylentilere göre Barcelona, Alvarez'in transferini en kısa zamanda tamamlamak istiyor. Ancak Atletico, 26 yaşındaki oyuncunun transferini kısa süre önce kamuoyuna açık bir şekilde kategorik olarak reddetti ve zaten mali açıdan zor durumda olduğu bilinen Barcelona'nın en az 100 milyon avroluk transfer ücretini karşılayabileceği de şüpheli.
İspanyol şampiyonu, Anthony Gordon ile gelecek sezon için şimdiden pahalı bir transferi garantiledi. FC Bayern'in de büyük ilgi gösterdiği İngiliz hücum oyuncusu, Newcastle United'dan 80 milyon avroya kadar bir transfer ücreti karşılığında geliyor.
Darwin Nunez, Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekecek mi?
Nunez, 2022 yazında Liverpool FC için tam 85 milyon euro değerindeydi; İngiliz kulüp onu Benfica Lizbon'dan Premier Lig'e transfer etmişti. Nunez, Anfield Road'daki yüksek beklentileri her zaman karşılayamadı; bu nedenle Reds sonunda ondan vazgeçebildi ve yaklaşık bir yıl önce Al-Hilal'e sattı.
Kulüpteki zor durumuna rağmen, Nunez ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda Uruguay için önemli bir rol üstlenebilir. Alternatiflerin azlığı nedeniyle de eski Liverpool oyuncusu, grup aşamasında İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak Güney Amerikalıların forvet hattında yer alabilir.
Nunez için Dünya Kupası, potansiyel yeni kulüplere kendini gösterme fırsatı sunabilir.
Darwin Nunez: Profesyonel kariyerindeki transferler
Yıl
Transfer ücreti
2019
CA Penarol
UD Almeria
12 milyon Euro
2020
UD Almeria
Benfica Lizbon
34 milyon euro
2022
Benfica Lizbon
Liverpool FC
85 milyon euro
2025
Liverpool FC
Al-Hilal
53 milyon euro