Mundo Deportivo’ya göre, bunun arka planında Barcelona’nın şu anda zaten sağ bek Joao Cancelo konusunda Al-Hilal ile görüşmelerde olması yatıyor. Ocak ayında kiralık olarak İspanya’ya getirilen Portekizli oyuncuyu, Blaugrana Suudi Arabistan’ın ikincisi olan takımdan koparıp kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor.

Cancelo görüşmeleri kapsamında, Barça ve Al-Hilal arasında Nunez konusunda da görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor. Ancak haber, Uruguaylı milli oyuncunun transferi konusunda düşüncelerin Barcelona'dan mı çıktığı yoksa Al-Hilal'in kadro dışı kalan Nunez'i mi teklif ettiği konusunda net bir açıklama yapmıyor.

Geçen yaz 53 milyon euroya Liverpool'dan Suudi Arabistan'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Şubat ortasından beri Al-Hilal forması giymiyor. Kulüp, kış transfer döneminde Karim Benzema'yı kadrosuna katarak yabancı oyuncu sınırını aşmış ve bu nedenle Nunez'i kadrodan çıkarmıştı. Sözleşmesi 2028'e kadar sürse de, bu nedenle Nunez'in yaz aylarında ayrılacağına dair spekülasyonlar uzun süredir devam ediyor. Özellikle de Mirror gazetesi son olarak Nunez'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini ve böylece transfer ücreti ödemeden başka bir takıma geçebileceğini bildirdi.

Kadrodan çıkarılmadan önce, Uruguaylı oyuncu Al-Hilal formasıyla 24 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetmişti.