"Aylardır antrenman yapılmıyor": FC Bayern Münih'in kulislerinde gerginlik tırmanıyor

Tam da kulübün patronu ve onursal başkanı Uli Hoeneß, zaten alev alev yanan yangını son olarak medyada büyük yankı uyandıran bir açıklamayla daha da körüklemişti. Spiegel dergisine verdiği ve çok tartışılan bir röportajda Hoeneß bir bomba patlattı ve Borussia Mönchengladbach ve RB Leipzig'in eski menajeriyle 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatma şansını sadece "yüzde 60'a 40" olarak nitelendirdi.

Hoeneß, Eberl'in rekor şampiyonunda gözden geçirildiğine dair hiçbir şüphe bırakmadı ve anlamlı imalardan kaçınmadı: "Hala şüpheler var. Şu anda detaylara girmek istemiyorum, bunu yönetim kurulundaki tartışmamıza bırakıyorum."

Eberl'in kadro durumuna ilişkin nihai kararın, önümüzdeki Ağustos ayında yapılacak denetim kurulunun olağan toplantısında alınması bekleniyor. Hoeneß'e göre o zaman, "Max Eberl'in FC Bayern'i geleceğe taşıyacak menajer olup olmadığı" nihai olarak değerlendirilecek.