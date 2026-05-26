Buna göre, FC Bayern kulüp içinde "birkaç aydır bir bütünlükten uzak". Bu sarsıntının merkezinde, sektörün lideri olan kulüpte göreve geleli nispeten kısa bir süre olmasına ve başarılı bir sezon geçirmesine rağmen koltuğu ciddi şekilde sallanan spor direktörü Max Eberl bulunuyor.
"Aylardır antrenman yapılmıyor": FC Bayern Münih'in kulislerinde gerginlik tırmanıyor
FC Bayern’in yönetim katının kapalı kapıları ardında büyük bir gerginlik yaşandığı artık bir sır değil. Uzman dergi, geçtiğimiz aylarda yönetim kademesindeki derin iç anlaşmazlıklar hakkında sürekli haberler yapmıştı.
Görünüşe göre mesele sadece felsefi sorularla sınırlı değil, spor ekibinde de somut gerginlikler var: Spor Direktörü Eberl ile Spor Direktörü Christoph Freund arasındaki ilişkinin oldukça gergin olduğu düşünülüyor. Ancak 52 yaşındaki Eberl için çok daha büyük sorun bir kat yukarıda yatıyor: Kulübün güçlü denetim kurulunda, çalışmaları son derece eleştirel bir gözle izleniyor.
Hoeneß, Eberl'e karşı şok bir hamle yaptı
Tam da kulübün patronu ve onursal başkanı Uli Hoeneß, zaten alev alev yanan yangını son olarak medyada büyük yankı uyandıran bir açıklamayla daha da körüklemişti. Spiegel dergisine verdiği ve çok tartışılan bir röportajda Hoeneß bir bomba patlattı ve Borussia Mönchengladbach ve RB Leipzig'in eski menajeriyle 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatma şansını sadece "yüzde 60'a 40" olarak nitelendirdi.
Hoeneß, Eberl'in rekor şampiyonunda gözden geçirildiğine dair hiçbir şüphe bırakmadı ve anlamlı imalardan kaçınmadı: "Hala şüpheler var. Şu anda detaylara girmek istemiyorum, bunu yönetim kurulundaki tartışmamıza bırakıyorum."
Eberl'in kadro durumuna ilişkin nihai kararın, önümüzdeki Ağustos ayında yapılacak denetim kurulunun olağan toplantısında alınması bekleniyor. Hoeneß'e göre o zaman, "Max Eberl'in FC Bayern'i geleceğe taşıyacak menajer olup olmadığı" nihai olarak değerlendirilecek.
FC Bayern: Eberl'e yönelik sert suçlamalar
Bild gazetesinin haberine göre, denetim kurulunun spor direktörüne yönelttiği suçlamalar oldukça ağır ve derin bir güven sarsıntısı tablosu çiziyor. Denetim kurulu, Eberl’i özellikle transfer piyasasında çok hızlı ve aceleci davranmakla suçluyor.
Dalgalı transfer piyasasında, kulübün üst düzey yöneticileri, kulüp yönetimi ile gerekli koordinasyonun sağlanmadığını düşünüyor. Gerçekler ortaya çıkmadan önce, arka plandaki güçlü patronlarla zorunlu görüşmelerin yapılmadığı belirtiliyor.
Ayrıca yetkililer, spor direktöründen müzakerelerde daha sert bir tutum sergilemesini talep ediyor. 52 yaşındaki spor direktöründen, gelecekteki personel görüşmelerinde çok daha sert bir müzakereci olarak ortaya çıkması bekleniyor.
Ancak bununla da kalmıyor: Kulüp yönetimi, Eberl'in kişisel çalışma tarzından ve Säbener Straße'deki geleneksel olarak çekişmeli ortamla başa çıkma biçiminden de rahatsız görünüyor. Patronların görüşüne göre, spor direktörünün FC Bayern'deki belirgin çekişme kültürüyle temel bir sorunu var.
Eberl'e ulaşmak görünüşe göre çok zor
Duyumlara göre, ulaşılabilirlik durumu da ek bir rahatsızlık kaynağı oluşturuyor: Kulüp yönetiminin görüşüne göre Eberl, cep telefonunu kapatarak çok sık ara veriyor; bu durum, sürekli dönen dedikodu çarkı ve üst düzey futbolun 24 saat süren işleyişi içinde içerde rahatsızlık yaratıyor.
Kupayı kutlama törenlerinin hemen ardından stadyumda ARD'ye verdiği röportajda Eberl, onursal başkanın sert sözlerine görünürde çok etkilenmiş bir şekilde tepki gösterdi. Kamuoyundaki eleştirilerin kendisini ne kadar üzdüğünü gizlemedi ve Hoeneß'in açıklamalarına görünürde "şaşırmış" olduğunu gösterdi. Eberl şöyle dedi: "Şüpheler var - görünüşe göre. Aksi takdirde bunu söylemezdi."
FC Bayern Münih, Maç Takvimi: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Maç Yarışma 25 Temmuz Wehen Wiesbaden - FC Bayern Hazırlık maçı 4 Ağustos Jeju SK FC - FC Bayern Hazırlık maçı 7 Ağustos FC Bayern - Aston Villa Hazırlık maçı 15 Ağustos FC Bayern - RB Leipzig Hazırlık maçı