FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

"Ayakta mı kalacak yoksa Rashford yine gol atacak mı?".. Barcelona'ya deplasmanda bir geri dönüş umudu veren ilham verici olaylar

Tarih, Barcelona'ya Atlético Madrid karşısında %6'lık bir avantaj sağlıyor

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Camp Nou'da Atlético Madrid'e 2-0 yenilmesi, takımın Madrid'e gideceği rövanş maçı öncesinde zor bir duruma düşmesine neden oldu; zira istatistiklere göre, kendi sahasında oynanan ilk maçı kaybettikten sonra sonucu tersine çevirmek, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en nadir senaryolardan biridir.

Yakın zamanda yapılan bir istatistiksel inceleme, modern Şampiyonlar Ligi sisteminde 115 takımdan sadece 7'sinin kendi sahasında ilk maçı kaybettikten sonra turu geçmeyi başardığını, yani bu oranın yaklaşık %6'yı geçmediğini gösteriyor. Bu da teknik direktör Hans Flick ve oyuncularını bekleyen zorluğun boyutunu ortaya koyuyor.

Rakamlar ne kadar acımasız olsa da, Avrupa futbol tarihinin hafızasında, kendi sahasında kötü bir başlangıç yapıp deplasmanda destansı bir geri dönüşle sonuçlanan bazı örnekler yer alıyor. Bu hikayeler, Barcelona ve taraftarlarına olağanüstü bir Madrid gecesi için biraz umut veriyor.

  • Milan ve ilk işaret

    1950'lerin ortalarında, Milan bu tür geri dönüşlerin ilk büyük örneğini yazdı; 1955-1956 sezonunun ilk Avrupa Kupası'nın ilk turunun gidiş maçında, kendi sahasında Alman takımı Saarbrücken'e 4-3 yenildi.

    Herkes, San Siro'da nispeten bilinmeyen bir takıma karşı alınan bu kıtasal yenilginin erken bir elenme anlamına geldiğini düşünmüştü, ancak Rossoneri Almanya'da durumu tersine çevirip 4-1 galip gelerek toplamda 7-5'lik skorla turu geçti ve kendi sahasında alınan yenilginin her zaman hikayenin sonu olmadığına dair ilk tarihi işareti verdi.

  • Roma Devrimi

    1993-1994 sezonunda, Romanyalı Steaua Bükreş, Hırvatistan'ın Zagreb takımı (şimdiki adıyla Dinamo Zagreb) karşısında aynı senaryoyu tekrarladı. Romanya'da 2-1 yenilen ve rövanş maçında 1-0 geriye düşen takım, deplasmanda üç gol atarak maçı 3-2 kazandı İki maçın toplam skoru 4-4 berabere kalırken, deplasman golü üstünlüğüyle turu geçti.

  • Ajax finale yükseldi

    Bu tür geri dönüşlerin tarihçesinde sıkça geçen isim Ajax Amsterdam’dır; 1995-1996 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Hollandalı takım, Amsterdam’da Panathinaikos’a 1-0 yenilmişti. Maçın son dakikalarında gelen gol, Yunan ekibine bu tarihi stadyumda tarihi bir avantaj sağlamıştı.

    Ancak Ajax, şampiyonların özgüveniyle Atina'ya döndü. Jari Litmanen, iki maçın toplamında erken bir golle skoru eşitledi, ardından Litmanen ve Noureddine Woutter ikinci yarıda iki gol daha attı ve karşılaşma 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle sona erdi. Ajax, kendi sahasında oynadığı ilk maçı kaybetmesine rağmen finale yükseldi.

  • Allianz Arena Destanı

    Yıllar sonra sıra Inter'e geldi ve kendi sahasında yenildikten sonra bile geri dönüşün mümkün olduğunu kanıtladı.

    2010-2011 sezonunda Inter, San Siro'da Bayern Münih'e karşı oynanan çeyrek final ilk maçında Mario Gomez'in son dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu.

    Allianz Arena'daki rövanş maçında Nerazzurri için Avrupa'nın en muhteşem gecelerinden biri yaşandı; Samuel Eto'o'nun şok edici golüyle öne geçtiler, ardından 2-1 geriye düştüler, ancak Wesley Sneijder ve Goran Pandev'in golleriyle Inter maçı 3-2 kazandı ve deplasman golü avantajıyla turu geçti.

  • Rashford, Remontada'nın kahramanı

    Aynı senaryo, 2018-2019 sezonunun çeyrek finalinde Manchester United ile Paris Saint-Germain arasında daha dramatik bir şekilde tekrarladı; Kırmızı Şeytanlar, Old Trafford'da kendi sahalarında 2-0 yenilerek Avrupa tarihinde ilk kez iki gol farkla mağlup oldular.

    Herkes Paris'e tur biletini vermişti, ancak United, Parc des Princes'e farklı bir ruhla gitti; Romelu Lukaku erken bir gol attı, ardından Paris, iki maçın toplamında 3-1 öne geçti, ancak Lukaku ikinci golü attı>

    Maçın son dakikalarında Kimpembe'nin elle oynama faulü nedeniyle penaltı verildi ve Marcus Rashford bu penaltıyı tarihi bir golle gole çevirerek United'a 3-1'lik galibiyet ve deplasman golü kuralı sayesinde turu geçme hakkı kazandırdı. Bu, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir takımın kendi sahasında iki gol farkla kaybettiği maçı telafi etmeyi başardığı tek durumdu.
    Barça için umut verici olan ise, Rashford'un şu anda Manchester United'dan kiralık olarak Katalan takımında forma giyiyor olması. Acaba tarih tekerrür edecek mi?

  • Ajax, Real Madrid'in ezeli rakibi ve Tottenham'ın kurbanı

    2018-2019 sezonu da Ajax için benzer bir geri dönüşe sahne oldu. Ajax, çeyrek finalde Amsterdam'da son şampiyon Real Madrid'e 2-1 yenildikten sonra, Santiago Bernabéu'da muhteşem bir performans sergileyerek maçı 4-1 kazandı ve toplamda 5-3'lük skorla tur atladı.

    Sadece iki ay sonra, Ajax bu kez Tottenham'ın benzer bir geri dönüşünün kurbanı oldu. Londra'da 1-0 yenilen Ajax, Amsterdam'da 2-0 geriye düştü, ancak Lucas Moura tarihi bir hat-trick yaparak, toplamda 3-3 berabere biten maçın ardından deplasman golü avantajıyla Spurs'a finale yükselme biletini kazandırdı. Bu, Ajax taraftarlarının yakın tarihindeki en acı darbelerden biriydi.

  • Barça kendi kalesine gol attı

    Paris Saint-Germain, 2023-2024 sezonunun çeyrek finalinde kendi sahasında Barcelona'ya 3-2 yenildi; ancak daha sonra Montjuïc'e giderek Araujo'nun kırmızı kart görmesini fırsat bilip 4-1 galip geldi ve Fransa'daki ilk maçtaki yenilgiye rağmen Barcelona'yı eledi.

    Paris ekibi, 2024-2025 sezonunda Liverpool karşısında da aynı senaryoyu tekrarladı. Paris'te 1-0 yenildikten sonra Anfield'da 1-0 galip gelen PSG, penaltı atışlarında turu geçerek ilk Avrupa şampiyonluğuna doğru yoluna devam etti.

  • Juventus ayakta öldü

    Başarılı geri dönüşlerin karşısında, en ünlü başarısız denemelerden biri yer alıyor.

    2017-2018 sezonunun çeyrek finalinde Juventus, Real Madrid'e karşı kendi sahası Torino'da 3-0 mağlup oldu. Ronaldo'nun muhteşem bir makas vuruşuyla attığı gol, rüyayı tamamen sona erdirmiş gibi görünüyordu.

    Buna rağmen İtalyan takımı başı dik bir şekilde Bernabéu'ya girdi; Mario Mandžukić erken bir çift gol attı, ardından Blaise Matuidi üçüncü golü ekledi. Böylece Avrupa, iki maçın toplamında 3-3'lük bir beraberlikle uyandı ve Madrid stadyumu, siyah-beyaz mucizenin tamamlanmasına ramak kaldığını görünce şok oldu. Ta ki uzatma dakikalarında Ronaldo'nun penaltıyı gole çevirip, modern tarihin en şiddetli tamamlanamayan geri dönüşlerinden birini sonlandıran ölümcül bir gol atana kadar.

  • "Hayalin eşiğinde dur ve savaş"

    Bugün, Barcelona da görevin zorluğu açısından benzer bir durumda; kendi sahasında Atlético Madrid'e 2-0 yenildikten sonra, en az üç gol farkla ya da iki gol farkla galip gelerek Atlético'nun kalesinde uzatmaya götürmesi gerekiyor.

    Rakamlar bu görevin neredeyse imkansız olduğunu söylüyor, ancak Milan, Ajax, Inter, Manchester United ve hatta Bernabéu'da ayakta ölen Juventus'un hikayeleri, Katalanlara, Remontada kapısının – dar da olsa – son dakikaya kadar inanan, hayalin eşiğinde durup savaşan bir takım olduğu sürece tamamen kapanmadığını hatırlatıyor, tıpkı büyük Filistinli şair Mahmud Darwiş'in dediği gibi.

  • Ayrıca şunu da okuyun:

    Araujo: Hakemlik mi? Liderlik koltuğuna oturduğumuz o gecede herkes
    için açık olan şeyler var... Yamal, Real Madrid efsanesini
    yıkıyor. Flick: La Liga henüz bitmedi... Atlético karşısında bir mucizeye ihtiyacımız yok




