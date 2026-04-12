"Ayakta mı kalacak yoksa Rashford yine gol atacak mı?".. Barcelona'ya deplasmanda bir geri dönüş umudu veren ilham verici olaylar

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Camp Nou'da Atlético Madrid'e 2-0 yenilmesi, takımın Madrid'e gideceği rövanş maçı öncesinde zor bir duruma düşmesine neden oldu; zira istatistiklere göre, kendi sahasında oynanan ilk maçı kaybettikten sonra sonucu tersine çevirmek, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en nadir senaryolardan biridir.

Yakın zamanda yapılan bir istatistiksel inceleme, modern Şampiyonlar Ligi sisteminde 115 takımdan sadece 7'sinin kendi sahasında ilk maçı kaybettikten sonra turu geçmeyi başardığını, yani bu oranın yaklaşık %6'yı geçmediğini gösteriyor. Bu da teknik direktör Hans Flick ve oyuncularını bekleyen zorluğun boyutunu ortaya koyuyor.

Rakamlar ne kadar acımasız olsa da, Avrupa futbol tarihinin hafızasında, kendi sahasında kötü bir başlangıç yapıp deplasmanda destansı bir geri dönüşle sonuçlanan bazı örnekler yer alıyor. Bu hikayeler, Barcelona ve taraftarlarına olağanüstü bir Madrid gecesi için biraz umut veriyor.