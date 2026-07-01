Axel Tuanzebe, Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından oyuncuların “kendilerini suçladıklarını” söylerken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ilk yarıda İngiltere’yi “bitirmiş” olması gerektiğini belirtti

Tuanzebe, 2-1’lik yıkıcı mağlubiyetin ardından derin üzüntüsünü dile getirerek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin maçın çok daha erken safhalarında rakibini eleme konusunda altın değerinde fırsatlar yakaladığını kabul etti. Afrika ekibi, 7. dakikada Brian Cipenga’nın golüyle şaşkınlık yaratan bir şekilde öne geçti. Ancak dünya klasmanındaki rakibe karşı güçlü başlangıcından yararlanamadı ve Harry Kane son 15 dakikada iki gol attı.

BBC Radio 5 Live’a konuşan Tuanzebe şunları söyledi: “Sonuçta kendimize daha çok kızıyoruz çünkü maçı kesinlikle elimizde tutmamız gerektiğini hissettik. Muhtemelen ilk yarıda maçı bitirmeliydik ama ne yazık ki bugün bizim için kaderimizde yoktu. Ancak bu maçı değerlendirip gelecek turnuvalar için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini düşüneceğiz.”