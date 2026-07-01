AFP
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Axel Tuanzebe, Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından oyuncuların “kendilerini suçladıklarını” söylerken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ilk yarıda İngiltere’yi “bitirmiş” olması gerektiğini belirtti
Kaçırılan fırsatların ardından hayal kırıklığı artıyor
Tuanzebe, 2-1’lik yıkıcı mağlubiyetin ardından derin üzüntüsünü dile getirerek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin maçın çok daha erken safhalarında rakibini eleme konusunda altın değerinde fırsatlar yakaladığını kabul etti. Afrika ekibi, 7. dakikada Brian Cipenga’nın golüyle şaşkınlık yaratan bir şekilde öne geçti. Ancak dünya klasmanındaki rakibe karşı güçlü başlangıcından yararlanamadı ve Harry Kane son 15 dakikada iki gol attı.
BBC Radio 5 Live’a konuşan Tuanzebe şunları söyledi: “Sonuçta kendimize daha çok kızıyoruz çünkü maçı kesinlikle elimizde tutmamız gerektiğini hissettik. Muhtemelen ilk yarıda maçı bitirmeliydik ama ne yazık ki bugün bizim için kaderimizde yoktu. Ancak bu maçı değerlendirip gelecek turnuvalar için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini düşüneceğiz.”
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Sürekli savunma baskısından ders çıkarmak
İngiltere’nin durmak bilmeyen baskısı, ilk yarıda Avrupa ekibinin %60’lık top hakimiyetine rağmen 1-0 öne geçerek istatistiklere meydan okuyan Kongo Demokratik Cumhuriyeti için sonunda dayanılmaz hale geldi.
Tuanzebe, hakem Adham Makhadmeh yönetimindeki maçta aralıksız gelen atakları durdurmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı ve toplam 16 şut ve 7 büyük gol fırsatı yaratan bir takıma karşı geri çekilmenin tehlikeli bir strateji olduğunu belirtti. "Bence bundan kesinlikle ders çıkaracağız ve özellikle maçın başlarında hücum oynamaya devam edeceğiz. Çünkü bu kalitedeki oyunculara karşı arka arkaya gelen atak dalgalarına karşı savunma yapmak zorunda kalırsak, onlar galip gelir; bugün de öyle oldu," diye ekledi.
Desabre, acı dolu ayrılışını değerlendiriyor
Desabre Çarşamba günü benzer duygularını dile getirerek, maçın sonlarında yediği gollere duyduğu hayal kırıklığını ifade ederken, takımına duyduğu büyük gururu da vurguladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kolombiya ve Portekiz’in ardından K Grubu’nu dört puanla üçüncü sırada tamamlayarak eleme turlarına yükselmeyi başarmıştı.
Desabre, turnuva tecrübesi konusundaki eksikliği kabul etti. Desabre şöyle konuştu: "Hayal kırıklığına uğradık çünkü buna inanıyorduk. İyi bir maç çıkardık. Maçın sonunda iki pozisyonu kaçırdık ve dünyanın en iyi oyuncularından biri bize karşı iki gol attı. Çok yazık. Oyuncularımızı sergiledikleri performans için tebrik etmek gerekir. Bu tür takımlara karşı oynayarak çok fazla tecrübe kazandılar."
- AFP
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bundan sonra ne olacak?
Desabre, bu ezici elenmeye rağmen takımının geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Bu karşılaşmalardan ders çıkarmak, futbolun doğası gereği olduğunu belirtti. Takım şimdi gelecekteki mücadeleler için yeniden toparlanmalı; öte yandan, dramatik bir geri dönüşün ardından galip gelen İngiltere ise turnuvanın son 16 turunda Meksika ile karşılaşmaya hazırlanıyor.