Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal’ın “ayaklarını yere sağlam basarsa” Lionel Messi ile “benzer bir seviyeye ulaşabileceğini” söyledi

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, bu kanat oyuncusu şimdiden İspanya’nın hücumunda kilit bir isim ve takımın en tehlikeli oyuncularından biri haline geldi. Ancak La Roja’nın teknik ekibi de onun durumunun farkında.

İlk yarıda etkileyici bir performans sergileyen Yamal, geçen sezonun sonunda geçirdiği sakatlığın ardından turnuva boyunca yükünü hafifletmek amacıyla ikinci yarıda oyundan alındı. Dünya Kupası'nın açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmada da kanat oyuncusu, ikinci yarıda oyuna girerek maçı sonuna kadar oynamadı.