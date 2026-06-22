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Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal’ın “ayaklarını yere sağlam basarsa” Lionel Messi ile “benzer bir seviyeye ulaşabileceğini” söyledi
Yamal’ın parladığı maçlarda İspanya etkileyici performansını sürdürüyor
İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0'lık net bir skorla mağlup etmesinin ardından, Avusturya teknik direktörü Rangnick, Yamal'ın muazzam potansiyeline dikkat çekti. Barcelona'nın yıldızı, 10. dakikada açılış golünü atarak ve kanatlardan Yeşil Şahinler'in savunmasını defalarca zorlayarak bir kez daha kalitesini kanıtladı.
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Rangnick, Yamal'ın potansiyelini Messi ile karşılaştırıyor
Mundo Deportivo’ya konuşan Rangnick, İspanya’nın gücünü değerlendirirken Yamal’ı futbolun gelecekteki yıldızlarından biri olarak öne çıkardı. Avusturya teknik direktörü, Barça efsanesi Messi ile çarpıcı bir karşılaştırma yaptı.
Rangnick şöyle konuştu: "İspanya, kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir rakip. Ayrıca son yıllarda futbol tarihine damga vuran ülkelerden biri ve dahası, geleceğin en büyük süperstarlarından biri olan Lamine Yamal da kadrolarında yer alıyor. Eğer formunu korur ve ayaklarını yere sağlam basarsa, Lionel Messi'ye benzer bir seviyeye ulaşabileceğini düşünüyorum."
Yamal'ın İspanya için artan önemi
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, bu kanat oyuncusu şimdiden İspanya’nın hücumunda kilit bir isim ve takımın en tehlikeli oyuncularından biri haline geldi. Ancak La Roja’nın teknik ekibi de onun durumunun farkında.
İlk yarıda etkileyici bir performans sergileyen Yamal, geçen sezonun sonunda geçirdiği sakatlığın ardından turnuva boyunca yükünü hafifletmek amacıyla ikinci yarıda oyundan alındı. Dünya Kupası'nın açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmada da kanat oyuncusu, ikinci yarıda oyuna girerek maçı sonuna kadar oynamadı.
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İspanya, Yamal’ı dinç tutmayı hedefliyor
İspanya şimdi dikkatini Uruguay ile oynayacağı hayati öneme sahip maça çeviriyor; eleme turları yaklaşırken De la Fuente’nin Yamal’ın sahada kalma süresini dikkatli bir şekilde yönetmeye devam etmesi bekleniyor. Genç oyuncuyu dinç tutmak, İspanya’nın turnuvada ilerleme umutları açısından hayati önem taşıyabilir.