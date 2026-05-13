Harry Sherlock

Avusturya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avusturya milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey.

Avusturya, ilk uluslararası kupasını kazanma yolunda ilerlerken 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını garantiledi.

Ralf Rangnick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya, Bosna-Hersek ve Romanya'nın önünde H Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 

Avusturya, tarih boyunca yedi Dünya Kupası'nda yer aldı ancak 1998'de grup aşamasını geçemediğinden beri turnuvaya katılamadı.

Turnuvadaki en iyi derecesini 1954'te üçüncü olarak elde eden Avusturya, yarı finallerin ötesine hiç geçemedi. 

2026 farklı olabilir mi?

    Kaleciler

    Avusturya'nın kalesinde Alexander Schlager yer alıyor. Red Bull Salzburg kalecisi, son yıllarda Brondby'nin kalecisi Patrick Pentz'i geride bırakarak Avusturya'nın 1 numarası haline geldi. Her ikisi de milli takımda önemli bir deneyime sahip; ilki 24, ikincisi ise 17 kez milli formayı giydi.

    25 yaşındaki Genk kalecisi Tobias Lawal, Florian Wiegale ile birlikte yeterli desteği sağlıyor. Portsmouth kalecisi Nicholas Schmid, üçüncü kaleci olarak kadroda yer almayı umuyor ancak aşması gereken çok sayıda rakibi var. 

    OyuncuKulüp
    Alexander SchlagerRB Salzburg
    Patrick PentzBrondby
    Tobias LawalGenk
    Florian WiegaleViktoria Plzen
    Nicolas KristofSV Elversberg
    Nikolas PolsterWolfsberger AC
    Nicolas SchmidPortsmouth
    Defans oyuncuları

    Avusturya'nın en öne çıkan savunma oyuncusu, şüphesiz ülkenin kaptanı ve tüm zamanların en çok ödül kazanan futbolcularından biri olan David Alaba'dır. Real Madrid'in süperstarı, milli takımda 100'ün üzerinde maça çıkmış olup, ABD, Meksika ve Kanada'da gerçekleşecek turnuvada takımın hedeflerinde kilit rol oynayacaktır. 

    Tottenham'dan Kevin Danso da son zamanlarda Avusturya için kilit bir rol oynadı, ancak Spurs'un kötü geçen sezonu, turnuva öncesinde moralini bozmuş olabilir; kulüp, turnuva başlamadan önce küme düşebilir.

    Mainz'dan Stefan Posch, Werder Bremen'den Max Wober ve Feyenoord'dan Gernot Trauner gibi isimler de dahil olmak üzere, savunma hattında bolca tecrübeli isim bulunuyor.

    OyuncuKulüp
    David AlabaReal Madrid
    Marco FriedlWerder Bremen
    Kevin DansoTottenham Hotspur
    Stefan PoschMainz 05
    Philipp LienhartSC Freiburg
    Phillipp MweneMainz 05
    Max WoberWerder Bremen
    Alexander PrassHoffenheim
    Michael SvobodaVenezia
    David AffengruberElche
    Leopold QuerfeldUnion Berlin
    Gernot TraunerFeyenoord
    Samson BaidooLens
    Orta saha oyuncuları

    Avusturya orta sahasında, milli takımda 95 maça çıkan Marcel Sabitzer ve 50'ye yakın milli maça çıkan mükemmel 6 numara Xaver Schlager gibi isimler başta olmak üzere bolca tecrüve bulunuyor; Bayern Münih'in yıldızı Konrad Laimer ise savunmada da oynayabilen çok yönlü bir orta saha seçeneği.

    Ancak deneyim ve gençliğin bir karışımı da var. 20 yaşındaki Borussia Dortmund yıldızı Carney Chukwuemeka, İngiltere yerine Avusturya'yı seçti. PSV Eindhoven'dan Paul Wanner ise 20 yaşında büyük potansiyele sahip bir başka genç oyuncu.

    Avusturya'nın orta sahadaki birçok seçeneği, yüksek yoğunluklu ve yüksek pres uygulanan bir lig olan Bundesliga'da oynuyor ve bu durum Dünya Kupası'nda onlara büyük fayda sağlayabilir. 

    OyuncuKulüp
    Xaver SchlagerRB Leipzig
    Nicolas SeiwaldRB Leipzig
    Marcel SabitzerBorussia Dortmund
    Florian GrillitschBraga
    Romano SchmidWerder Bremen
    Christoph BaumgartnerRB Leipzig
    Konrad Laimer Bayern Münih
    Patrick WimmerVFL Wolfsburg
    Alessandro SchopfWolfsberger AC
    Carney ChukwuemekaBorussia Dortmund
    Paul WannerPSV Eindhoven
    Marco GrullWerder Bremen
    Thierno BalloMillwall
    Saldırganlar

    Avusturya'nın forvet hattındaki en önemli ismi Marko Arnautovic. West Ham ve Stoke City formalarını giymiş eski Premier Lig forveti, şu anda 36 yaşında olmasına rağmen milli takımında gol yağdırmaya devam ediyor. 130'un üzerinde milli maça çıkan ve 47 gol atan Arnautovic için bu, milli takımdaki son turnuva olabilir.

    Michael Gregoritsch ve Sasa Kalajdzic, bir başka eski Premier League oyuncusu Andreas Weimann ile birlikte ona etkili bir destek sağlıyor. 

    OyuncuKulüp
    Marko ArnautovicKırmızı Yıldız Belgrad
    Michael GregoritschAugsburg
    Sasa KalajdzicLASK
    Andreas WeimannRapid Viyana
    Raul FloruczUnion SG
    Nikolaus WurmbrandRapid Viyana
    Mathias HonsakFC Heidenheim
    Avusturya'nın yıldız oyuncuları

    Forvette, Avusturya'nın grubunu geçip eleme turlarına kalabilmesi için Marko Arnautovic'in düzenli olarak gol atması gerekiyor. 

    Orta sahada, Bundesliga'da oynayan oyuncular hız ve güç katacak; Marcel Sabitzer ise takım arkadaşlarını yönlendirmede kilit rol oynayacak gibi görünüyor. 

    Kanatlarda Carney Chukwuemeka bir nevi joker niteliğinde; henüz Avusturya milli takımında ilk maçına çıkmamış olsa da son derece yetenekli bir kanat oyuncusu ve ABD, Meksika ve Kanada'da dünya sahnesine çıkabilir. Aynısı, Eredivisie'de forma giyen ve ilk 11'de oynamak için fazlasıyla yetenekli olan Paul Wanner için de söylenebilir.

    Savunmada ise, Avusturya'nın turnuvada ilerleyebilmesi için David Alaba'nın büyük maçlardaki tecrübesini ortaya koyması gerekecek.

    2026 Dünya Kupası için Avusturya'nın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Schlager, 2026 Dünya Kupası'nda Avusturya'nın kalesinde yer alması bekleniyor.

    Savunmada, Alaba ve Danso'nun her ikisi de futbolun en üst seviyesinde deneyim sahibi ve bu turnuvada bu deneyimlerini kullanmayı umuyorlar. 

    Sabitzer orta sahanın kilit ismi olacak ve Chukwuemeka'nın gençliği ve enerjisi, Arnautovic'in tecrübeli forvet içgüdülerini mükemmel bir şekilde tamamlayacak. 

    Avusturya'nın tahmini ilk 11'i (4-3-3): Schlager; Laimer, Danso, Alaba, Mwene; Schlager, Sabitzer, Grillitsch; Baumgartner, Arnautovic, Chukwuemeka. 

