Avusturya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Avusturya, ilk uluslararası kupasını kazanma yolunda ilerlerken 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını garantiledi.
Ralf Rangnick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya, Bosna-Hersek ve Romanya'nın önünde H Grubu'nu birinci sırada tamamladı.
Avusturya, tarih boyunca yedi Dünya Kupası'nda yer aldı ancak 1998'de grup aşamasını geçemediğinden beri turnuvaya katılamadı.
Turnuvadaki en iyi derecesini 1954'te üçüncü olarak elde eden Avusturya, yarı finallerin ötesine hiç geçemedi.
2026 farklı olabilir mi?